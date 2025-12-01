Новини
Издирват още шестима от групата, убила 23-годишния Костадин Кабаджов

1 Декември, 2025

Счупен череп е причината за смъртта на Кабаджов, който загина на 26 ноември в Мадан, пребит от група млади мъже

Търсят още шестима от групата, убила 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан, пише "Труд".

Счупен череп е причината за смъртта на Кабаджов, който загина на 26 ноември в Мадан, пребит от група млади мъже.

Той е удрян по главата с твърд предмет - вероятно камък или бокс, но е възможно черепно-мозъчната травма да е резултат от падането му в коритото на река Арда.

Осем души бяха задържани след тежкото престъпление, разследващите търсят още шестима от групата, които са били на мястото. В ареста с обвинение за умишлено убийство са Шабан Ахмед, Байрам Мехмед, Неим Мехмед и Денис Мюмюн, който преди години като непълнолетен е наръгал с нож мъж в бар в Кърджали.

Очаква се след издирванията и допълнителни разпити да бъдат повдигнати обвинения на още мъже, участвали в побоя, пише Блиц.

Зам. окръжният прокурор и наблюдаващ по делото Атанас Илиев заяви, че само за 2 дни са събрани 300 страници материали по делото.

На мястото на убийството - до “Винпром” на изхода на Мадан за Златоград, са извършени 5 огледа и са иззети записи от охранителни камери в района. Разпитани са свидетели не само от групата побойниците, но и жители на града, които са чули изстрели и са наблюдавали отдалече мелето.

Назначени са шест експертизи, включително тройна съдебномедицинска експертиза на починалия, както и пет други - ДНК, видео и лицево идентификационни. Четиримата задържани ще обжалват.


  • 1 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Как да не го удариш?

    12:38 01.12.2025

  • 2 адвоката

    14 0 Отговор
    "но е възможно черепно-мозъчната травма да е резултат от падането му в коритото на река Арда"
    В бЪЛГАРИЯ АКО ИМАШ ПАРИ, ВСИКО Е ВЪЗМОЖНО

    12:39 01.12.2025

  • 3 гост

    16 2 Отговор
    И на двата бряга - мутреещи келеши правещи се на мъже "ЗАРАДИ ЕДНА ЖЕНА.........."!

    12:39 01.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сеир

    11 2 Отговор
    Страхлив помак с патлак срещу талибани с ножки.

    12:42 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бай Митко

    15 4 Отговор
    Ежедневни убийства, като да кажеш "добър ден"! Демократично е! Колко "лошо" беше при бай Тошо!

    Коментиран от #15, #43

    12:42 01.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сладкопоен чучулиг

    20 1 Отговор
    14 изр0да убиват младеж?
    Какво е това ако не организирана престъпна група?
    Дъпъсътътъ нещо отношение по въпроса?
    Луната спиииииии......

    Коментиран от #29

    12:43 01.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тук не е масква

    7 15 Отговор

    До коментар #8 от "поредното доказателство":

    по добре да мизерствам в свободна държава от колкото да робувам в комунистический "рай"...

    Коментиран от #18, #24, #35

    12:45 01.12.2025

  • 14 Баце ЕООД

    17 0 Отговор
    Същите фамилни имена в парламента..

    12:46 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Лилави мафиоти ли са това, каква е драмата?

    12:47 01.12.2025

  • 17 Дик диверсанта

    15 0 Отговор
    Ще се снимат с пеефски и ще бъдат обявени за невинни.

    12:48 01.12.2025

  • 18 пешo

    13 4 Отговор

    До коментар #13 от "тук не е масква":

    ти имаш някакви психични проблеми.... каква Масква какви комунисти са ти в главата не знам...
    и за каква свобода говориш пак не знам....

    Коментиран от #23

    12:51 01.12.2025

  • 19 Добра новина

    11 1 Отговор
    Някакви мутри се избиват помежду си. Едината мутра в гробищата, другите в ареста.

    А кифлата, заради която е станала свадата ще си намери нов защитник.

    Полицияга ще продължи да работи постфактум, адвокати ще лапат пачки, прокурори ще изнудват престъпници с отърваване на затвора.

    Коментиран от #37

    12:54 01.12.2025

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    НАМАЛЯВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ДВЕТЕ СВИНЕ.

    13:01 01.12.2025

  • 21 Новак

    3 1 Отговор
    Да не е нов епизод на "Време разделно"?

    13:01 01.12.2025

  • 22 гошо

    11 6 Отговор
    циганите избиват българите безнаказано !!! а после разправяте че било по-хубаво от преди 89-та а???

    Коментиран от #27

    13:02 01.12.2025

  • 23 Арни

    6 6 Отговор

    До коментар #18 от "пешo":

    Ще ти обясня какво е свобода, въпреки че няма да ме разбереш. Аз следвах в Технически университет Дрезден в бившето ГДР. И като си дойдех през ваканциите в България, трябваше да чакам 4-5 часа на опашка в МВР за изходяща виза, за да мога да замина за Дрезден. Схващаш ли, за какво става дума? И разбираш ли, какво е свобода? Да можеш тука да плюеш президент, мин. председател, политици, кметове без да те е страх, че ще те окошарят? Това е свобода, но как да го разбере това, което е на раменете ти и е пълно с вакуум?

    Коментиран от #26

    13:03 01.12.2025

  • 24 доц.Мангъров

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "тук не е масква":

    Не те "слуша" главата, другарю.

    13:04 01.12.2025

  • 25 Някой

    4 1 Отговор
    Колкото повече обвиняеми, толкова повече пачки за прокурорите.

    Прокурора да обясни как 12 човека едновременно са нанесли един удар предизвикал счупване на черепа?
    Как 12 мутри заедно са успели да нанесат един единствен удар?

    Ами, ако черепа е счепен при падането в реката? Умрелия сам ли е паднал или е бил бутнат или пък е хвърлен в реката?

    Коментиран от #30

    13:07 01.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "гошо":

    Някои българи са бетер цигани, даже са по-лоши. Пример парламент, министерски съвет, президентство, медии ...

    13:11 01.12.2025

  • 28 етнически мир

    5 0 Отговор
    До лицето ДП - голямото Д: В ареста с обвинение за умишлено убийство са Шабан Ахмед, Байрам Мехмед, Неим Мехмед и Денис Мюмюн, който преди години като непълнолетен е наръгал с нож мъж в бар в Кърджали.

    Това не е ли взривяване на етническия мир, ахмак?!!

    13:12 01.12.2025

  • 29 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "сладкопоен чучулиг":

    14 изр0да убиват изр0д от друга банда?
    Какво е това ли? Държава превзета от изр0ди или може би държава, в кояго изр0дите са над 70%.

    13:16 01.12.2025

  • 30 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    При убийство , а и при други престъпления се разследва и наказва почти колкото извършителя съучастници ,помагачи ,поръчители и подстрекатели. Утежняващо обстоятелство е предварителен сговор , мотив и облагата. също и " Особено мъчителен начин за жертвата " и едва ли не е имало ужас в брадатия талибан и силна болка от побой от толкава хора. За "паднал в реката " - Не е скочил сам и резултата дори и така си е на лице . Ако е от реката е следствие на побоя и действията на групата. Ако те блъсна от високо в реката без бой и си строшиш главата ,не ли е "Убийство " ?

    Коментиран от #41

    13:18 01.12.2025

  • 31 Дедо

    4 0 Отговор
    Реалността в България. Група от гласоподавателите на ДПС-НН и Пеефски ,са пребили и убили сина на общинаря от партията на мафиота Кова4ки . Очакваме гангстерска война.

    Коментиран от #36

    13:18 01.12.2025

  • 32 Цецко

    5 1 Отговор
    И какво ще докажат ,след като това е бой може той да ги е нападнал а те да са се защитавали. Никой не е искал да го убива ,просто млади момчета се бият за момиче . Просто нещастен случай.

    13:20 01.12.2025

  • 33 Весело

    5 0 Отговор
    Две банди от избирателите на Дебелян се сбили за една кифра. Единия охажор е в гробищата, другия е в ареста.
    А кифлата си има и други охажори.

    13:20 01.12.2025

  • 34 Гедер

    4 0 Отговор
    Момчетата от буса са се защитавали и борили за живота си , след като са били нападнати от този огромен мъж и двамата му приятели единия от които е стрелял с оръжие три пъти .

    13:22 01.12.2025

  • 35 Украинката от Симитли

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "тук не е масква":

    ти виж колко управниции хора на високи постове има в затворите в русия
    и колко има у нас

    Коментиран от #40

    13:23 01.12.2025

  • 36 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    Партията на Пеефски и партията на мафиота Кова4ки не са ли отрочета на едно и също ЗАДКУЛИСИЕ?

    13:24 01.12.2025

  • 37 Панчаревската кметица

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Добра новина":

    ще и затапят сълзливата рана

    13:24 01.12.2025

  • 38 Гост

    0 1 Отговор
    Смъртната присъда трябва да бъде върната за подобни углавни престъпления.

    13:25 01.12.2025

  • 39 Пловдив

    4 0 Отговор
    Стана играчка Плачка! Всички участници в мелето са виновни, пряко или косвено!

    13:26 01.12.2025

  • 40 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Украинката от Симитли":

    У нас сме още на втория етап(завземане на държавата) на създаването на Царството на Дебелян. В Московия са на петия етап(борба за насредяване на трона) на Царстното на Путин.
    На следващите етапи бг олигарките ще влизат в затвора, а бизнесите им ще отиват в ръцете на Царя.

    13:30 01.12.2025

  • 41 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никой":

    Как прокурора ще докаже, че тези 12 човека организирано са отишли да убиват?

    13:36 01.12.2025

  • 42 Биите се де

    0 0 Отговор
    Никой човек не може да ги спре да се бият.Този отгоре обаче може.

    13:41 01.12.2025

  • 43 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Митко":

    Защо лъжете, че манталитета на ромите и българите при бай Тошо е бил по-различен отколкото е сега. Според мен няма разлика в манталитета. За промяна на манталитета трябнат стотици години, а за ромите милион години. Разликата е във върхушката. Сегашната върхушка са внуците на шофьорите и милиционерите на бай Тошо.
    Бойко шофьор на цар бай Тошо.
    Делян внук на милшционер.

    13:49 01.12.2025

