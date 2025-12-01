Издирват още шестима от групата, убила 23-годишния Костадин Кабаджов

Търсят още шестима от групата, убила 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан, пише "Труд".

Счупен череп е причината за смъртта на Кабаджов, който загина на 26 ноември в Мадан, пребит от група млади мъже.

Той е удрян по главата с твърд предмет - вероятно камък или бокс, но е възможно черепно-мозъчната травма да е резултат от падането му в коритото на река Арда.

Осем души бяха задържани след тежкото престъпление, разследващите търсят още шестима от групата, които са били на мястото. В ареста с обвинение за умишлено убийство са Шабан Ахмед, Байрам Мехмед, Неим Мехмед и Денис Мюмюн, който преди години като непълнолетен е наръгал с нож мъж в бар в Кърджали.

Очаква се след издирванията и допълнителни разпити да бъдат повдигнати обвинения на още мъже, участвали в побоя, пише Блиц.

Зам. окръжният прокурор и наблюдаващ по делото Атанас Илиев заяви, че само за 2 дни са събрани 300 страници материали по делото.

На мястото на убийството - до “Винпром” на изхода на Мадан за Златоград, са извършени 5 огледа и са иззети записи от охранителни камери в района. Разпитани са свидетели не само от групата побойниците, но и жители на града, които са чули изстрели и са наблюдавали отдалече мелето.

Назначени са шест експертизи, включително тройна съдебномедицинска експертиза на починалия, както и пет други - ДНК, видео и лицево идентификационни. Четиримата задържани ще обжалват.