Издирват още шестима от групата, убила 23-годишния Костадин Кабаджов

Търсят още шестима от групата, убила 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан, пише "Труд".
Счупен череп е причината за смъртта на Кабаджов, който загина на 26 ноември в Мадан, пребит от група млади мъже.
Той е удрян по главата с твърд предмет - вероятно камък или бокс, но е възможно черепно-мозъчната травма да е резултат от падането му в коритото на река Арда.
Осем души бяха задържани след тежкото престъпление, разследващите търсят още шестима от групата, които са били на мястото. В ареста с обвинение за умишлено убийство са Шабан Ахмед, Байрам Мехмед, Неим Мехмед и Денис Мюмюн, който преди години като непълнолетен е наръгал с нож мъж в бар в Кърджали.
Очаква се след издирванията и допълнителни разпити да бъдат повдигнати обвинения на още мъже, участвали в побоя, пише Блиц.
Зам. окръжният прокурор и наблюдаващ по делото Атанас Илиев заяви, че само за 2 дни са събрани 300 страници материали по делото.
На мястото на убийството - до “Винпром” на изхода на Мадан за Златоград, са извършени 5 огледа и са иззети записи от охранителни камери в района. Разпитани са свидетели не само от групата побойниците, но и жители на града, които са чули изстрели и са наблюдавали отдалече мелето.
Назначени са шест експертизи, включително тройна съдебномедицинска експертиза на починалия, както и пет други - ДНК, видео и лицево идентификационни. Четиримата задържани ще обжалват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:38 01.12.2025
2 адвоката
В бЪЛГАРИЯ АКО ИМАШ ПАРИ, ВСИКО Е ВЪЗМОЖНО
12:39 01.12.2025
3 гост
12:39 01.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 сеир
12:42 01.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бай Митко
Коментиран от #15, #43
12:42 01.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 сладкопоен чучулиг
Какво е това ако не организирана престъпна група?
Дъпъсътътъ нещо отношение по въпроса?
Луната спиииииии......
Коментиран от #29
12:43 01.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 тук не е масква
До коментар #8 от "поредното доказателство":по добре да мизерствам в свободна държава от колкото да робувам в комунистический "рай"...
Коментиран от #18, #24, #35
12:45 01.12.2025
14 Баце ЕООД
12:46 01.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ООрана държава
12:47 01.12.2025
17 Дик диверсанта
12:48 01.12.2025
18 пешo
До коментар #13 от "тук не е масква":ти имаш някакви психични проблеми.... каква Масква какви комунисти са ти в главата не знам...
и за каква свобода говориш пак не знам....
Коментиран от #23
12:51 01.12.2025
19 Добра новина
А кифлата, заради която е станала свадата ще си намери нов защитник.
Полицияга ще продължи да работи постфактум, адвокати ще лапат пачки, прокурори ще изнудват престъпници с отърваване на затвора.
Коментиран от #37
12:54 01.12.2025
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:01 01.12.2025
21 Новак
13:01 01.12.2025
22 гошо
Коментиран от #27
13:02 01.12.2025
23 Арни
До коментар #18 от "пешo":Ще ти обясня какво е свобода, въпреки че няма да ме разбереш. Аз следвах в Технически университет Дрезден в бившето ГДР. И като си дойдех през ваканциите в България, трябваше да чакам 4-5 часа на опашка в МВР за изходяща виза, за да мога да замина за Дрезден. Схващаш ли, за какво става дума? И разбираш ли, какво е свобода? Да можеш тука да плюеш президент, мин. председател, политици, кметове без да те е страх, че ще те окошарят? Това е свобода, но как да го разбере това, което е на раменете ти и е пълно с вакуум?
Коментиран от #26
13:03 01.12.2025
24 доц.Мангъров
До коментар #13 от "тук не е масква":Не те "слуша" главата, другарю.
13:04 01.12.2025
25 Някой
Прокурора да обясни как 12 човека едновременно са нанесли един удар предизвикал счупване на черепа?
Как 12 мутри заедно са успели да нанесат един единствен удар?
Ами, ако черепа е счепен при падането в реката? Умрелия сам ли е паднал или е бил бутнат или пък е хвърлен в реката?
Коментиран от #30
13:07 01.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Някой
До коментар #22 от "гошо":Някои българи са бетер цигани, даже са по-лоши. Пример парламент, министерски съвет, президентство, медии ...
13:11 01.12.2025
28 етнически мир
Това не е ли взривяване на етническия мир, ахмак?!!
13:12 01.12.2025
29 Някой
До коментар #11 от "сладкопоен чучулиг":14 изр0да убиват изр0д от друга банда?
Какво е това ли? Държава превзета от изр0ди или може би държава, в кояго изр0дите са над 70%.
13:16 01.12.2025
30 Никой
До коментар #25 от "Някой":При убийство , а и при други престъпления се разследва и наказва почти колкото извършителя съучастници ,помагачи ,поръчители и подстрекатели. Утежняващо обстоятелство е предварителен сговор , мотив и облагата. също и " Особено мъчителен начин за жертвата " и едва ли не е имало ужас в брадатия талибан и силна болка от побой от толкава хора. За "паднал в реката " - Не е скочил сам и резултата дори и така си е на лице . Ако е от реката е следствие на побоя и действията на групата. Ако те блъсна от високо в реката без бой и си строшиш главата ,не ли е "Убийство " ?
Коментиран от #41
13:18 01.12.2025
31 Дедо
Коментиран от #36
13:18 01.12.2025
32 Цецко
13:20 01.12.2025
33 Весело
А кифлата си има и други охажори.
13:20 01.12.2025
34 Гедер
13:22 01.12.2025
35 Украинката от Симитли
До коментар #13 от "тук не е масква":ти виж колко управниции хора на високи постове има в затворите в русия
и колко има у нас
Коментиран от #40
13:23 01.12.2025
36 Само питам
До коментар #31 от "Дедо":Партията на Пеефски и партията на мафиота Кова4ки не са ли отрочета на едно и също ЗАДКУЛИСИЕ?
13:24 01.12.2025
37 Панчаревската кметица
До коментар #19 от "Добра новина":ще и затапят сълзливата рана
13:24 01.12.2025
38 Гост
13:25 01.12.2025
39 Пловдив
13:26 01.12.2025
40 Споко
До коментар #35 от "Украинката от Симитли":У нас сме още на втория етап(завземане на държавата) на създаването на Царството на Дебелян. В Московия са на петия етап(борба за насредяване на трона) на Царстното на Путин.
На следващите етапи бг олигарките ще влизат в затвора, а бизнесите им ще отиват в ръцете на Царя.
13:30 01.12.2025
41 Някой
До коментар #30 от "Никой":Как прокурора ще докаже, че тези 12 човека организирано са отишли да убиват?
13:36 01.12.2025
42 Биите се де
13:41 01.12.2025
43 Някой
До коментар #9 от "бай Митко":Защо лъжете, че манталитета на ромите и българите при бай Тошо е бил по-различен отколкото е сега. Според мен няма разлика в манталитета. За промяна на манталитета трябнат стотици години, а за ромите милион години. Разликата е във върхушката. Сегашната върхушка са внуците на шофьорите и милиционерите на бай Тошо.
Бойко шофьор на цар бай Тошо.
Делян внук на милшционер.
13:49 01.12.2025