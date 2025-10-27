Новини
КНСБ: Предлагаме ново име на социалното министерство- Министерство на скандалната политика

27 Октомври, 2025 17:12 1 146 16

По време на заседанието на Тристранния съвет беше обсъдено прилагането на директивата за адекватното минимално работно заплащане и за насърчаване на колективното трудово договаряне.

КНСБ: Предлагаме ново име на социалното министерство- Министерство на скандалната политика - 1
Снимка: dariknews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложеното на Министерство на труда и социалната политика е меко казано имитация на транспониране на директиви. Законовите предложения са скандални. Министерството трябва да си смени името и да зачеркнат труда от наименованието си. Искаме да предложим ново име - Министерство на скандалната политика. Това зави вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след заседанието на Тристранния съвет, цитиран от "Фокус".

"Съжалявам, че министърът не е тук, за да му предложим новото наименование", добави той.

По време на заседанието беше обсъдено прилагането на директивата за адекватното минимално работно заплащане и за насърчаване на колективното трудово договаряне.

"С предложенията в този законопроект хората на труда оставят без насърчаване за договаряне на работните им заплати и пак ще говорим за това, че има крепостни роби в предприятията. Няма спокойствие за синдикалната защита и най-притеснителното е, че когато тръгнат да бранят правата си най-вероятно ще бъдат арестувани", отбеляза Капитанов.

"Искаме да кажем на министерството, че директивите за работниците не са по желание, а задължителни и КНСБ ще направи всичко, за да може в България да няма законодателство, което е имитиращо", добави още той.

"Там, където има колективен договор, заплатата е минимум с 14% по-висока от местата, където няма. В контекста на бюджета поставихме въпрос към министъра да потвърди размера на минималната заплата. Имаме уверението, че тя ще бъде 1 213 лв.“, заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 4 Отговор
    Както казваше Баце "работата носи свобода". Ще робувате, докато не ви освободи св Петър.

    17:19 27.10.2025

  • 2 Дориана

    12 1 Отговор
    Този провален политик Атанас Зафиров води БСП ОЛ на дъното . Точно вие ли предатели , които искате вдигане на данъци за да закърпите дупката на бюджета на Теменужка Петкова се превърнахте в най- дебелата патерица на Борисов и Пеевски , и сега угоднически говорите за ползите от Еврото. Когато след вашето управление България изпадне във финансов срив ще понесете ли отговорност или ще се скриете в най- дълбоката дупка?

    17:21 27.10.2025

  • 3 Работата на това министерство е

    6 0 Отговор
    да назначава калинки и секретарки по университетите!

    17:42 27.10.2025

  • 4 хах

    3 2 Отговор
    Тез влязоха пак в режим рекет а за работниците 2 лева на час :)

    17:51 27.10.2025

  • 5 Професионалните организации

    3 0 Отговор
    И двете се наживяха преди и сега; подобно на Тренчев който се хвалеше че е обиколил 53 държави и нищо не допринесе за подкрепа, всичките обикаляха за сметка на членския внос...
    Сега къде се виждат за още необходими...

    18:01 27.10.2025

  • 6 Политици ГЕРБ и МВР крият ад на Българин

    1 0 Отговор
    Българин в критично състояние в Вейл ам Рейн Германия,бият го полицаи и Българи от Перник!Българина мръзне на улицата месеци наред при 0 градуса!Никой не реагира!Мирослав Германов

    18:07 27.10.2025

  • 7 Още веднъж го пиша

    2 0 Отговор
    А дори в Индия !!!! Как е още от 1 януари 2025 година
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До сега прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? Къде е необлагаемият доходите да ви питам БСП-ОЛ ? ....

    18:08 27.10.2025

  • 8 Фред Флинтстоун и НС

    0 0 Отговор
    "Продава се мамо
    Белата Киселова
    Беллата Киселова, мила мамо
    С черния анцуг

    Бялата Киселова, мила мамо
    С черния анцуг

    Никой се не нае
    Киселова да купи.
    Киселова да купи, мила мамо
    С черния анцуг

    Киселова да купи, мила мамо
    С черния анцуг

    Най се е наело
    Дебелото Боци
    Киселова да купи, мила мамо
    За прогрес данък

    Киселова да купи, мила мамо
    С Шиши да я дели... "

    18:11 27.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Нал скачахте кат мамуни 89 с двата пръста + црън ваню и не ме искахте !!

    Сега ще работите до гроб на другарите с принтера!

    18:13 27.10.2025

  • 10 Аз пък друго ще ги питам синдикатите

    3 0 Отговор
    Къде точно в частният бизнес имат колективен договор ? А? Имат ама при бюджетниците имат ... Никакви синдикати не са реално... там заплатата е минимум с 14% по-висока а не заради самият колективен договор който не се съобразява със гласуваните през бюджета средства ....

    18:14 27.10.2025

  • 11 Я тея от КНСБ тогава

    1 1 Отговор
    Да ги публикуват тези директиви за работниците които не били по желание, а задължителни ....Аре де?

    18:17 27.10.2025

  • 12 Само питам

    2 0 Отговор
    Ако , Изгорелия цирк (КНСБ.) ! Ще се протестира ли срещу увеличаването на стажа за пенсия (почти до смърт , при нашата продължителност ) ? Или се обаждате само колкото да вземете членския внос и да си натъпчете гушите ?

    18:18 27.10.2025

  • 13 Ало БСП- Ментета

    1 0 Отговор
    Испанският премиер и лидер на Социалистическата работническа партия (PSOE) Педро Санчес се застъпи миналата събота на конгреса на Партията на европейските социалисти (PES) за обща минимална работна заплата за всички страни от Европейския съюз (ЕС). Санчес предложи тази минимална работна заплата на церемонията по закриването на това събиране на европейски социалисти, насърчавайки ги да се мобилизират, за да се противопоставят на крайната десница с политики, които решават реалните проблеми на гражданите.

    18:21 27.10.2025

  • 14 Интересно

    0 0 Отговор
    Защо имаме социално министерство, като отхвърлихме социалистическата система?
    Би трябвало да се казва Капитално министерство, дори Печалбарско министерство.

    18:22 27.10.2025

  • 15 БСП-ОЛ са Ментета

    0 0 Отговор
    И Синдикатите в България са Ментета ! И едните и другите играят цирк за пред хората. И едните и другите реална членска маса нямат

    18:24 27.10.2025

  • 16 Емигрант

    0 0 Отговор
    А аз ви предлагам управлението ви да не се казва сглобка между ГЕРБ + БСП + ИТН + ДПС-НН, а управление на мутри и мафиоти ! Имате ли свестен там и почтен политик ?

    18:28 27.10.2025

Новини по градове:
