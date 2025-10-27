КНСБ: Предлагаме ново име на социалното министерство- Министерство на скандалната политика

Предложеното на Министерство на труда и социалната политика е меко казано имитация на транспониране на директиви. Законовите предложения са скандални. Министерството трябва да си смени името и да зачеркнат труда от наименованието си. Искаме да предложим ново име - Министерство на скандалната политика. Това зави вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след заседанието на Тристранния съвет, цитиран от "Фокус".
"Съжалявам, че министърът не е тук, за да му предложим новото наименование", добави той.
По време на заседанието беше обсъдено прилагането на директивата за адекватното минимално работно заплащане и за насърчаване на колективното трудово договаряне.
"С предложенията в този законопроект хората на труда оставят без насърчаване за договаряне на работните им заплати и пак ще говорим за това, че има крепостни роби в предприятията. Няма спокойствие за синдикалната защита и най-притеснителното е, че когато тръгнат да бранят правата си най-вероятно ще бъдат арестувани", отбеляза Капитанов.
"Искаме да кажем на министерството, че директивите за работниците не са по желание, а задължителни и КНСБ ще направи всичко, за да може в България да няма законодателство, което е имитиращо", добави още той.
"Там, където има колективен договор, заплатата е минимум с 14% по-висока от местата, където няма. В контекста на бюджета поставихме въпрос към министъра да потвърди размера на минималната заплата. Имаме уверението, че тя ще бъде 1 213 лв.“, заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
