От „Възраждане" искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев

27 Октомври, 2025 22:13

На 24 октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев, посочиха от пресцентъра на партията.

Свързаността на министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост, се отбелязва в съобщението.

От партията призовават Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния.

„Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези: Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър“, написа министърът на културата на страницата си във „Фейсбук“.

На 24 октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха за БТА от Софийската районна прокуратура.


България
  • 1 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Да се маха и булонката от мвр, никога не е имало по жалък министър на мвр, пълна излагация

    22:18 27.10.2025

  • 2 Пич

    14 0 Отговор
    Незнайно защо трябва да му я искат !!! Този клоун би трябвало да има мъжеството сам да си я подаде !!! Или......и той не е от мъжете ?!

    22:19 27.10.2025

  • 3 Наблюдател

    9 4 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #4

    22:19 27.10.2025

  • 4 връщай

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    парите

    22:22 27.10.2025

  • 5 Горски

    11 0 Отговор
    Не може - очевидно е от ЛБГТ квотата. Ще ни се карат. Колкото неадекватен и бездарен е като председател на комисията за култура и медии в НС личността Тошко,толкова неадекватен е като министър на културата личността Мариан. С една дума:от "партия" с председател първия чалгар на БГ не може да се очаква нещо стойностно.Псевдо политици и бездарници. Ама,то и другарчетата им Боко Тикван и Шиши на са по-кадърни. Е, то тогава и на къдрокосата Сю трябва да искат оставката, че нали и той е от тези .

    22:25 27.10.2025

  • 7 това е ясно

    5 0 Отговор
    Педериуген явен.....Не е за тука!При арнаутите ще върви......

    22:37 27.10.2025

  • 8 истина ти казвам

    7 0 Отговор
    Като се наядът,въшките излизат на челото! Стара и верна поговорка!

    22:38 27.10.2025

  • 9 Много е подходящ за министър

    4 0 Отговор
    Провежда мутризация, културата отдавна я закопаха!

    Коментиран от #10

    22:49 27.10.2025

  • 10 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много е подходящ за министър":

    както беше казал Гьоринг “кат чуя култура и се фащам за кобура”. Та така и бойковистчетата мутроиди.

    22:56 27.10.2025

