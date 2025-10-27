От „Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев

„Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев, посочиха от пресцентъра на партията.
Свързаността на министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост, се отбелязва в съобщението.
От партията призовават Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния.
„Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези: Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър“, написа министърът на културата на страницата си във „Фейсбук“.
На 24 октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха за БТА от Софийската районна прокуратура.
1 ООрана държава
22:18 27.10.2025
2 Пич
22:19 27.10.2025
3 Наблюдател
Коментиран от #4
22:19 27.10.2025
4 връщай
До коментар #3 от "Наблюдател":парите
22:22 27.10.2025
5 Горски
22:25 27.10.2025
7 това е ясно
22:37 27.10.2025
8 истина ти казвам
22:38 27.10.2025
9 Много е подходящ за министър
Коментиран от #10
22:49 27.10.2025
10 оня с питон.я
До коментар #9 от "Много е подходящ за министър":както беше казал Гьоринг “кат чуя култура и се фащам за кобура”. Та така и бойковистчетата мутроиди.
22:56 27.10.2025