Томислав Дончев: Инвестициите в отбрана са шанс за икономиката ни

Често чуваме - „трябва да инвестираме повече в способностите на въоръжените ни сили“. Това е цената, която трябва да платим, за да пазим суверенитета си, свободата си, народите си, земята си. Но освен този ракурс на неизбежност, тези инвестиции могат да се случат по различен начин. Те могат да бъдат третирани не само като всички останали публични разходи, а да дават икономически, технологичен ефект. Подобен тип инвестиции трябва да бъдат разглеждани като шанс икономиката ни да израсне технологично. Утре да може да произвеждаме това, което днес не сме могли и това е абсолютна реална възможност. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на откриването на Regional Defence Summit 2025.

Организатор на международното събитие за бъдещето на европейската отбрана е „Капитал“, а институционален партньор е Министерството на иновациите и растежа. Regional Defence Summit 2025 се провежда в София и в него участват представители на Европейската комисия, министерства на отбраната, водещи индустриални компании, иноватори, изследователски организации и инвеститори.

Вицепремиерът подчерта, че е напълно реалистично да си поставим амбициозната цел поне 30% от необходимите изделия да бъдат произведени в България.

По думите му инвестициите в отбрана и производство на технологично сложни изделия биха означавали допълнителен БВП, хиляди нови работни места, нов експорт. „Това би дало шанс икономиката ни да е на друго технологично ниво“, допълни министърът.

„Учейки се от опита на съществуващите военни конфликти, задачите пред нас са ясни. Освен традиционните видове въоръжение, силен акцент трябва да има върху всичко, базирано на нови материали, микронизация и изкуствен интелект“, каза още Дончев.

Той е категоричен, че задачата не е просто да произвеждаме дронове, както е модерно. „Ние трябва да сме в състояние да произвеждаме много на ниска цена. В момента едно изделие на цена 15-20 хил. долара, има способности, които са характерни за системи, които до преди 3 години са стрували между 1-4 милиона. Това е задачата, която стои пред нашата индустрия“, подчерта вицепремиерът.

Дончев обобщи също, че са мобилизирани средства от кохезионната политика - около 100 млн., с които ще стартират няколко проекта. Единият е свързан със собствен сателитен капацитет на България за нуждите на държавата и науката. Другият е конкурсна процедура за разработване и производство на дронове. Третият е за Център за върхови постижения с уникално лабораторно оборудване в сферата на отбраната, който ще се намира в Казанлък.

По време на целия форум ще бъдат засегнати още темите за интегрирането на изкуствен интелект и нововъзникващи технологии в отбранителната индустрия, сътрудничеството между правителства, отбранителни компании и технологични новатори, внедряването на иновациите и др.

В рамките на събитието министър Дончев проведе среща с министъра на отбраната на Естония Хано Певкур. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество и обмяна на опит по отношение на дигиталната трансформация в отбраната, както и ролята на двете държави в укрепването на европейската сигурност. Вицепремиерът сподели пред естонския си колега за дългогодишните традиции на България във военната промишленост, както и за потенциала на българската отбранителна индустрия.