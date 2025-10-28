Петър Чолаков: Звездата на Пеевски се роди още през 2013 година

Правителството на Росен Желязков е зависимо от лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Преформатирането на кабинета е в резултат на това, че управлението зависи от благословията на Пеевски. Това заяви днес политологът Петър Чолаков в предаването "Тази сутрин" по bTV.
Според него има повече стабилизация и консолидация около една личност, която придобива все по-голяма власт. "Пеевски си взима това, което му се полага", добави Чолаков. Той посочи, че звездата на лидера на "ДПС – Ново начало" се е родила още през 2013 година с протестите "Dance with me".
"Пеевски е като един зъл дух, който се храни от омразата и гнева на хората. Тук е и слабостта на Пеевски, защото целта на Бойко Борисов винаги е да бъде добрият герой", анализира вътрешнополитическата ситуация Чолаков. Политологът определи Борисов като "типичен нарцисист".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:45 28.10.2025
13:48 28.10.2025
13:49 28.10.2025
13:53 28.10.2025
13:53 28.10.2025
14:01 28.10.2025
14:07 28.10.2025
До коментар #1 от "Последния Софиянец":че го е обрала сама и за себе си? Ако наистина мислите така, ви е нужна лекарска помощ.
Колкото Курнелия Импексова обра Техноимпекс за себе си, толкова и Ирена Кръстева обрала тотото за себе си.
14:07 28.10.2025
14:10 28.10.2025