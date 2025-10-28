Петър Чолаков: Звездата на Пеевски се роди още през 2013 година

Правителството на Росен Желязков е зависимо от лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Преформатирането на кабинета е в резултат на това, че управлението зависи от благословията на Пеевски. Това заяви днес политологът Петър Чолаков в предаването "Тази сутрин" по bTV.

Според него има повече стабилизация и консолидация около една личност, която придобива все по-голяма власт. "Пеевски си взима това, което му се полага", добави Чолаков. Той посочи, че звездата на лидера на "ДПС – Ново начало" се е родила още през 2013 година с протестите "Dance with me".

"Пеевски е като един зъл дух, който се храни от омразата и гнева на хората. Тук е и слабостта на Пеевски, защото целта на Бойко Борисов винаги е да бъде добрият герой", анализира вътрешнополитическата ситуация Чолаков. Политологът определи Борисов като "типичен нарцисист".