Петър Чолаков: Звездата на Пеевски се роди още през 2013 година

28 Октомври, 2025 13:44 600 9

Политологът определи Борисов като "типичен нарцисист"

Петър Чолаков: Звездата на Пеевски се роди още през 2013 година - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Росен Желязков е зависимо от лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Преформатирането на кабинета е в резултат на това, че управлението зависи от благословията на Пеевски. Това заяви днес политологът Петър Чолаков в предаването "Тази сутрин" по bTV.

Според него има повече стабилизация и консолидация около една личност, която придобива все по-голяма власт. "Пеевски си взима това, което му се полага", добави Чолаков. Той посочи, че звездата на лидера на "ДПС – Ново начало" се е родила още през 2013 година с протестите "Dance with me".

"Пеевски е като един зъл дух, който се храни от омразата и гнева на хората. Тук е и слабостта на Пеевски, защото целта на Бойко Борисов винаги е да бъде добрият герой", анализира вътрешнополитическата ситуация Чолаков. Политологът определи Борисов като "типичен нарцисист".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Майка му обра Тотото.

    Коментиран от #8

    13:45 28.10.2025

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Звездата на Пеевски избухва като свръхнова и се превръща в черна дупка, която засмуква близкостоящи звезди и планети.

    13:48 28.10.2025

  • 3 Майна

    1 1 Отговор
    Сви,нята се роди..

    13:49 28.10.2025

  • 4 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Каква звезда бе това си е черна дупка, поглъща всичко, герп са наред

    13:53 28.10.2025

  • 5 дедо

    2 0 Отговор
    Ей, да вървите по дяволите, всичките отрочета на ДС и вашите лакеи, слънца, звезди и т.п. Скъсахте се да крадете и накрая и герои искате да се изкарате!

    13:53 28.10.2025

  • 6 здрасти

    4 0 Отговор
    Къде да се регистрирам за политанализатор? Да ме канят и мене за платени коментари по медиите?

    14:01 28.10.2025

  • 7 Кирчо

    0 0 Отговор
    Тоя плужек къв е

    14:07 28.10.2025

  • 8 нали не мислите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че го е обрала сама и за себе си? Ако наистина мислите така, ви е нужна лекарска помощ.
    Колкото Курнелия Импексова обра Техноимпекс за себе си, толкова и Ирена Кръстева обрала тотото за себе си.

    14:07 28.10.2025

  • 9 Лост

    0 0 Отговор
    Звездата на Пеевски изгря още когато Илия Павлов го взе под своя опека,а после мина под крилото на Доган и царя.

    14:10 28.10.2025

