Внимание, шофьори: Отново ремонт на магистрала „Тракия“

29 Октомври, 2025 07:21 690 4

Внимание, шофьори: Отново ремонт на магистрала „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 29 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват краткотрайни ремонти на настилката в платното за София в участъка от 70-ти до 71-ви км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик, съобщават от АПИ. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

По същото време ремонти на настилката ще се извършват и при 76-и км в платното за София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще преминава в изпреварващата.

И утре ще се ремонтират ограничителни системи при 105-ти км на АМ „Тракия“. Дейностите в отсечката в област Пазарджик започнаха на 25 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в изпреварващите ленти и в двете посоки на магистралата. Трафикът преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


