Красимир Каракачанов: Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата!

Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата!
Правителството трябва да поиска изключение от американските санкции за България.
Това написа във Фейсбук страницата си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов. Коментарът му е провокиран от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и дъщерните ѝ дружества.
„Правителството да внесе незабавно плана за действие с горивата в Парламента!“, настоява още Каракачанов.
Ние от ВМРО сме категорични, че не е време за партийна партизанщина и политическо делене. Нужен е ясен и точен план какво правим с рафинерията в Бургас, как гарантираме търговията на едро и дребно с горива. Не можем да допуснем криза с горивата! Това е ключово за гражданите и икономиката. Нужен е държавен план, който отговаря само и единствено на българския национален интерес, а не на идеологеми и интересите на трети страни.
Незабавно Министерски съвет да внесе план. Да се обединяваме и да минаваме през кризата въпреки партийните и политически дрязги. Нужно е държавата с цялата си мощ да гарантира, че няма да има хаос, спекула и криза с горивата, пише още лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.
Ето и пълният текст на позицията:
Не бива държавата да допуска спекула и криза с горивата. Интересите на българските граждани и предприемачи са над партийните ежби и боричкания.
Незабавно Министерски съвет да внесе план. Да се обединяваме и да минаваме през кризата въпреки партийните и политически дрязги. Нужно е държавата с цялата си мощ да гарантира, че няма да има хаос, спекула и криза с горивата.
После можем пак да се караме!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде
13:28 29.10.2025
2 оня с коня
Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !
Коментиран от #3
13:30 29.10.2025
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "оня с коня":много точен коментар
13:31 29.10.2025
4 Трол
Коментиран от #6
13:32 29.10.2025
5 Интересно
Сетил се, нашия, че му трябвал държавен план.
13:33 29.10.2025
6 Интересно
До коментар #4 от "Трол":Купонната система ли ще връщаме? Нали уж не искахме комунизъм, пък натам вървим?
13:34 29.10.2025
7 Гост
13:38 29.10.2025
8 койчу
13:38 29.10.2025
9 Филип
13:41 29.10.2025
10 Сзо
13:43 29.10.2025
11 и не само
13:44 29.10.2025
12 Експерт
1, МРЗ се намалява от 620 на 605 €;
2, Заплатите на начинаещи доктори стават минимум 1800 €;
3, Купуваме още стари самолети на нечувано високи цени от нашият патньор;
4, Режем всякакви евтини горива от Русия и сключваме договори с партньори на тройни цени;
5, Заеми, заеми, заеми.......
14:10 29.10.2025
13 шефа
14:11 29.10.2025
14 Ама 1999
14:19 29.10.2025
15 Дебелачко
14:28 29.10.2025
16 Роки
14:33 29.10.2025
17 Тоя па
14:41 29.10.2025
18 Иване
Липсата на естествен интелект у т.н.
"елит" , повсеместните кражби и далавери ни водят уверено натам!
И ще става още по зле, това е само началото!
14:52 29.10.2025