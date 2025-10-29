Новини
Красимир Каракачанов: Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата!

29 Октомври, 2025 13:27 591 18

Правителството трябва да поиска изключение от американските санкции за България

Красимир Каракачанов: Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството трябва да поиска изключение от американските санкции за България.

Това написа във Фейсбук страницата си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов. Коментарът му е провокиран от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и дъщерните ѝ дружества.

„Правителството да внесе незабавно плана за действие с горивата в Парламента!“, настоява още Каракачанов.

Ние от ВМРО сме категорични, че не е време за партийна партизанщина и политическо делене. Нужен е ясен и точен план какво правим с рафинерията в Бургас, как гарантираме търговията на едро и дребно с горива. Не можем да допуснем криза с горивата! Това е ключово за гражданите и икономиката. Нужен е държавен план, който отговаря само и единствено на българския национален интерес, а не на идеологеми и интересите на трети страни.

Незабавно Министерски съвет да внесе план. Да се обединяваме и да минаваме през кризата въпреки партийните и политически дрязги. Нужно е държавата с цялата си мощ да гарантира, че няма да има хаос, спекула и криза с горивата, пише още лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Ето и пълният текст на позицията:

Не е време за партийна партизанщина и политическо делене. Нужен е ясен и точен план какво правим с рафинерията в Бургас, как гарантираме търговията на едро и дребно с горива. Не можем да допуснем криза с горивата! Това е ключово за гражданите и икономиката. Нужен е държавен план, който отговаря само и единствено на българския национален интерес, а не на идеологеми и интересите на трети страни. Трябват единство и последователни действия. Правителството трябва да поиска изключение за България, защото обратното означава удар по страната и интересите на българските граждани.

Не бива държавата да допуска спекула и криза с горивата. Интересите на българските граждани и предприемачи са над партийните ежби и боричкания.

Незабавно Министерски съвет да внесе план. Да се обединяваме и да минаваме през кризата въпреки партийните и политически дрязги. Нужно е държавата с цялата си мощ да гарантира, че няма да има хаос, спекула и криза с горивата.

После можем пак да се караме!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    7 1 Отговор
    са самолетите "по план" ?

    13:28 29.10.2025

  • 2 оня с коня

    6 0 Отговор
    Каракачанов

    Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
    Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !

    Коментиран от #3

    13:30 29.10.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    много точен коментар

    13:31 29.10.2025

  • 4 Трол

    4 2 Отговор
    Спешно трябва населението да почне да пести горива, а държавата от своя страна да следи ако някой хаби прекалено много дизел и бензин.

    Коментиран от #6

    13:32 29.10.2025

  • 5 Интересно

    7 1 Отговор
    Га трябваше да правите държавен план, вие бяхте наведени пред господарите си на запада.
    Сетил се, нашия, че му трябвал държавен план.

    13:33 29.10.2025

  • 6 Интересно

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Купонната система ли ще връщаме? Нали уж не искахме комунизъм, пък натам вървим?

    13:34 29.10.2025

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    И кой да ви го направи този държавен план, като всичките с по 20 бона заплати трудно си пишете дори имената?

    13:38 29.10.2025

  • 8 койчу

    9 0 Отговор
    Шкембе-ДС войвода защо се обажда? Няма ли златни паспорти за продаване?

    13:38 29.10.2025

  • 9 Филип

    5 0 Отговор
    Кво се дуеш бе?Нищо не може да се направи.Каквото,такова.А всичко това е е от калпавата Ви политика на всички.

    13:41 29.10.2025

  • 10 Сзо

    8 0 Отговор
    План ще има. Просто Боко и Шиши още мислят как да го направят че да има и за крадене....пардон- усвояване.

    13:43 29.10.2025

  • 11 и не само

    6 0 Отговор
    Не само от американския, а и от Европейския трябва да се махнем, че и за там само разходи трупаме.

    13:44 29.10.2025

  • 12 Експерт

    2 0 Отговор
    Държавен план:
    1, МРЗ се намалява от 620 на 605 €;
    2, Заплатите на начинаещи доктори стават минимум 1800 €;
    3, Купуваме още стари самолети на нечувано високи цени от нашият патньор;
    4, Режем всякакви евтини горива от Русия и сключваме договори с партньори на тройни цени;
    5, Заеми, заеми, заеми.......

    14:10 29.10.2025

  • 13 шефа

    3 0 Отговор
    Като го няма тоя с БМВ 04 64 КВ пак ще напълни тубите в сака с нафта

    14:11 29.10.2025

  • 14 Ама 1999

    3 0 Отговор
    мъкнеше тубите през Голо Бърдо...

    14:19 29.10.2025

  • 15 Дебелачко

    2 0 Отговор
    Тоз юнак може да изяде един агнешки бут и 19 кюфтаци! Ама на пиене не носи!

    14:28 29.10.2025

  • 16 Роки

    1 0 Отговор
    А преди плана е нужна стратегия на седянка, график по отчета, планиране на санирането, и най-вече отопление на гъзофицирането...Фалирахте държавата, бе серсеми!

    14:33 29.10.2025

  • 17 Тоя па

    0 0 Отговор
    откъде изпълзя? Отдавна вече е сготвен и няма право на глас, сега е ред на БСП и ИТН.

    14:41 29.10.2025

  • 18 Иване

    0 0 Отговор
    Държава няма, за какъв план говориш!?
    Липсата на естествен интелект у т.н.
    "елит" , повсеместните кражби и далавери ни водят уверено натам!
    И ще става още по зле, това е само началото!

    14:52 29.10.2025

