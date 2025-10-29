Красимир Каракачанов: Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата!

Нужен е държавен план. Не можем да допуснем криза с горивата!

Правителството трябва да поиска изключение от американските санкции за България.

Това написа във Фейсбук страницата си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов. Коментарът му е провокиран от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и дъщерните ѝ дружества.

Ето и пълният текст на позицията:

Правителството да внесе незабавно плана за действие с горивата в Парламента!

Не е време за партийна партизанщина и политическо делене. Нужен е ясен и точен план какво правим с рафинерията в Бургас, как гарантираме търговията на едро и дребно с горива. Не можем да допуснем криза с горивата! Това е ключово за гражданите и икономиката. Нужен е държавен план, който отговаря само и единствено на българския национален интерес, а не на идеологеми и интересите на трети страни. Трябват единство и последователни действия. Правителството трябва да поиска изключение за България, защото обратното означава удар по страната и интересите на българските граждани.

Не бива държавата да допуска спекула и криза с горивата. Интересите на българските граждани и предприемачи са над партийните ежби и боричкания.

Незабавно Министерски съвет да внесе план. Да се обединяваме и да минаваме през кризата въпреки партийните и политически дрязги. Нужно е държавата с цялата си мощ да гарантира, че няма да има хаос, спекула и криза с горивата.

После можем пак да се караме!