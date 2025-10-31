Добромир Иванов: 2,2 милиона души в частния сектор издържат цялата държава

Само 2,2 милиона работещи в частния сектор осигуряват приходите на цялата българска държава, заяви Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация. В предаването "Денят на живо" по NOVA той остро критикува фискалната политика на страната, като я нарече "скубане от работещите, за да се даде на другите – на администрацията".
Според Иванов постоянното ходене на избори е довело до "облъчване на избирателя с предлагане на пари". Той подчерта, че не си спомня кога за последно държавният бюджет е бил пълнен, вместо да се изразходва дефицитно.
Предприемачът нарече тегленето на кредити "безразсъдно" и допусна, че политиците си купуват бъдещи гласове с раздаване на пари в държавния сектор. "Не трябва всеки политик да се оправдава с предишните", категоричен бе Иванов, призовавайки всички да носят отговорност, вместо да се занимават с "боричкания".
Изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация алармира за наличието на огромен сив сектор, който е свързан с услугите. "Имаме 1 милион майстори на минимална заплата, които не плащат реални осигуровки, а взимат пари на ръка", каза Иванов. Той допълни, че хората, които работят "на светло", са "щавени от държавата".
Иванов призова за преквалифициране на част от държавната администрация и вливането ѝ в частния сектор, като по този начин се постигне по-ефективно разпределение на работната сила и ресурсите в страната.
1 Аналогия
Коментиран от #23, #25, #35
21:09 31.10.2025
2 си дзън
Цяло чудо е, че БГ я има.
Коментиран от #29, #30
21:10 31.10.2025
3 Гост
21:12 31.10.2025
4 Опорка
21:13 31.10.2025
5 Да,бе
21:14 31.10.2025
6 Ггг
Коментиран от #27
21:16 31.10.2025
7 a пък чекмеджари и общ поръчкари
преизбирани от милион поклонници
21:17 31.10.2025
8 Шопо
Ако не влезем в еврозоната държавата ще фалира.
21:17 31.10.2025
9 Муткурова , Пазарджик
21:17 31.10.2025
10 Става страшно ..нова информация
31 октомври 2025, 21:11 часа
Снимка: БГНЕС
Току-що Тръмп отказа на най-близкия си съюзник в Европа — Орбан, изключение за Унгария от санкциите срещу Русия. След 21 дни рафинерията в Бургас спира да работи, тъй като няма да може да извършва плащания за петрола, който преработва. Това написа на профила си във Facebook депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
Коментиран от #34
21:18 31.10.2025
11 Наздраве бедняци и роби голтаци
Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).
За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.
Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.
Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.
Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.
21:19 31.10.2025
12 Бачкайте
Аз обичам да си клатя крачолите!
21:19 31.10.2025
13 факт
Няма нито един Нито един Бъшгарски продукт с висока принадена стойност било то софтуер дори.
Коментиран от #15
21:20 31.10.2025
14 Щом могат да изхранат депутатите
Коментиран от #20
21:22 31.10.2025
15 шопа
До коментар #13 от "факт":Еваларка закоето.Баш-баш така, или както се казва "сферата на услугите" , без РЕАЛНА добавена стойност .
21:31 31.10.2025
16 цивесо
21:32 31.10.2025
17 Тити
21:32 31.10.2025
18 така е
21:35 31.10.2025
19 Някой
Дрън-дрън. Решил да бъде популист.
21:35 31.10.2025
20 Заеми се вземат защото
До коментар #14 от "Щом могат да изхранат депутатите":не им се търси отговорност. Едни харчат , а други ще повръщат.
21:37 31.10.2025
21 Айде да видим и друго
21:39 31.10.2025
22 Ивелин Михайлов
21:42 31.10.2025
23 Исторически парк
До коментар #1 от "Аналогия":И кой е скоростната кутия в случая
21:43 31.10.2025
24 Поправка
Трябва да имаме много здрав гръб и неимоверно глупашко търпение.
21:43 31.10.2025
25 Програмист
До коментар #1 от "Аналогия":А ти с какво си полезен бе паразит
21:43 31.10.2025
26 Петър Първи
Коментиран от #31
21:43 31.10.2025
27 Логика
До коментар #6 от "Ггг":Нсй богатите държави в Европа нс глаеа от населението люксембург Лихтенщайн какви работници имат. Ние имаме едно уникално нещо че сме на кръстопът трябва логистика и и услуги и от там пазар и производство. Сега не им се учи и работи много то и преди беше така. Просто хубаво мвсто за живеене нормслно
21:51 31.10.2025
28 нннн
21:52 31.10.2025
30 Значииииии
До коментар #2 от "си дзън":Тия 600 000 .................да са благословени роднините им.......
21:54 31.10.2025
31 ко?Не.
До коментар #26 от "Петър Първи":Изчезне ли кеша идва дигиталното робство. Без кеш сме роби на банките.
21:54 31.10.2025
32 Този
22:03 31.10.2025
33 Гадните частници
Коментиран от #37
22:11 31.10.2025
34 КЗББ и ДП
До коментар #10 от "Става страшно ..нова информация":Вярвай на Мирчев той е умен
22:13 31.10.2025
35 Пловдив
До коментар #1 от "Аналогия":Ами ако го няма?!...
22:14 31.10.2025
36 безпартиен
22:21 31.10.2025
38 Личен опит
Коментиран от #39
22:30 31.10.2025
39 един
До коментар #38 от "Личен опит":Най-малки пенсии, защото сте хитреци и сте се осигурявали на мин. заплата и другите пари в брой. Половината сектор е така - Еконт, Спиди и мн. други. Държавата не може да не знае за такива големи фирми...
Аз съм се осигурявал нормално и пенсионирал 1 год. по-рано, както всеки може, с 4.8% по-ниска пенсия. Сега съм с 3000 лв.
22:50 31.10.2025