Добромир Иванов: 2,2 милиона души в частния сектор издържат цялата държава

Само 2,2 милиона работещи в частния сектор осигуряват приходите на цялата българска държава, заяви Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация. В предаването "Денят на живо" по NOVA той остро критикува фискалната политика на страната, като я нарече "скубане от работещите, за да се даде на другите – на администрацията".

Според Иванов постоянното ходене на избори е довело до "облъчване на избирателя с предлагане на пари". Той подчерта, че не си спомня кога за последно държавният бюджет е бил пълнен, вместо да се изразходва дефицитно.

Предприемачът нарече тегленето на кредити "безразсъдно" и допусна, че политиците си купуват бъдещи гласове с раздаване на пари в държавния сектор. "Не трябва всеки политик да се оправдава с предишните", категоричен бе Иванов, призовавайки всички да носят отговорност, вместо да се занимават с "боричкания".

Изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация алармира за наличието на огромен сив сектор, който е свързан с услугите. "Имаме 1 милион майстори на минимална заплата, които не плащат реални осигуровки, а взимат пари на ръка", каза Иванов. Той допълни, че хората, които работят "на светло", са "щавени от държавата".

Иванов призова за преквалифициране на част от държавната администрация и вливането ѝ в частния сектор, като по този начин се постигне по-ефективно разпределение на работната сила и ресурсите в страната.