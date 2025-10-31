Новини
Добромир Иванов: 2,2 милиона души в частния сектор издържат цялата държава

31 Октомври, 2025

Облъчване на избирателя с предлагане на пари

Добромир Иванов: 2,2 милиона души в частния сектор издържат цялата държава - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само 2,2 милиона работещи в частния сектор осигуряват приходите на цялата българска държава, заяви Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация. В предаването "Денят на живо" по NOVA той остро критикува фискалната политика на страната, като я нарече "скубане от работещите, за да се даде на другите – на администрацията".

Според Иванов постоянното ходене на избори е довело до "облъчване на избирателя с предлагане на пари". Той подчерта, че не си спомня кога за последно държавният бюджет е бил пълнен, вместо да се изразходва дефицитно.

Предприемачът нарече тегленето на кредити "безразсъдно" и допусна, че политиците си купуват бъдещи гласове с раздаване на пари в държавния сектор. "Не трябва всеки политик да се оправдава с предишните", категоричен бе Иванов, призовавайки всички да носят отговорност, вместо да се занимават с "боричкания".

Изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация алармира за наличието на огромен сив сектор, който е свързан с услугите. "Имаме 1 милион майстори на минимална заплата, които не плащат реални осигуровки, а взимат пари на ръка", каза Иванов. Той допълни, че хората, които работят "на светло", са "щавени от държавата".

Иванов призова за преквалифициране на част от държавната администрация и вливането ѝ в частния сектор, като по този начин се постигне по-ефективно разпределение на работната сила и ресурсите в страната.


Оценка 4.6 от 21 гласа.
Оценка 4.6 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аналогия

    1 18 Отговор
    В автомобила само двигателят е важен. Хайде, яхвайте го и се движете само с него.

    Коментиран от #23, #25, #35

    21:09 31.10.2025

  • 2 си дзън

    60 2 Отговор
    600 хиляди на държавна служба, 800 хиляди с ТЕЛК, 900 хиляди нито учат или работят.
    Цяло чудо е, че БГ я има.

    Коментиран от #29, #30

    21:10 31.10.2025

  • 3 Гост

    23 1 Отговор
    То другите са цигане и гърбави калинки.

    21:12 31.10.2025

  • 4 Опорка

    20 10 Отговор
    Демокрацията неизбежно води до мизерия, императив. Не само в БГ.

    21:13 31.10.2025

  • 5 Да,бе

    15 2 Отговор
    Тя пък една държава ...

    21:14 31.10.2025

  • 6 Ггг

    32 2 Отговор
    Респект към работника,, всичко друго е обслужващ персонал който не произвежда нищо реално

    Коментиран от #27

    21:16 31.10.2025

  • 7 a пък чекмеджари и общ поръчкари

    8 2 Отговор
    се издържат от цялата каца
    преизбирани от милион поклонници

    21:17 31.10.2025

  • 8 Шопо

    13 4 Отговор
    Държавата се издържа от заеми.
    Ако не влезем в еврозоната държавата ще фалира.

    21:17 31.10.2025

  • 9 Муткурова , Пазарджик

    3 5 Отговор
    Бля бля

    21:17 31.10.2025

  • 10 Става страшно ..нова информация

    4 0 Отговор
    Мирчев: Тръмп отказа изключение за руския петрол на Унгария, след 21 дни спира рафинерията в Бургас (ВИДЕО)
    31 октомври 2025, 21:11 часа
    Снимка: БГНЕС
    Току-що Тръмп отказа на най-близкия си съюзник в Европа — Орбан, изключение за Унгария от санкциите срещу Русия. След 21 дни рафинерията в Бургас спира да работи, тъй като няма да може да извършва плащания за петрола, който преработва. Това написа на профила си във Facebook депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

    Коментиран от #34

    21:18 31.10.2025

  • 11 Наздраве бедняци и роби голтаци

    11 3 Отговор
    Да ви зарадвам с една прекрасна новина от 10-месечното управление на мафията ГЕРБ -ИТН-БСП -ДПС -ПЕЕВСКИ-

    Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).

    За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

    Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.

    Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
    България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.

    Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.

    21:19 31.10.2025

  • 12 Бачкайте

    14 0 Отговор
    требе да храните и мен държавният чантаджия!
    Аз обичам да си клатя крачолите!

    21:19 31.10.2025

  • 13 факт

    21 6 Отговор
    Частния сектор в Бг не произвежда продукти. Частния сектор в Бг е 90% автокъщи имоти и магазини.
    Няма нито един Нито един Бъшгарски продукт с висока принадена стойност било то софтуер дори.

    Коментиран от #15

    21:20 31.10.2025

  • 14 Щом могат да изхранат депутатите

    7 1 Отговор
    Значи са голема работа?! И за какво взимаме заеми тогава като часниците били издържали България!

    Коментиран от #20

    21:22 31.10.2025

  • 15 шопа

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "факт":

    Еваларка закоето.Баш-баш така, или както се казва "сферата на услугите" , без РЕАЛНА добавена стойност .

    21:31 31.10.2025

  • 16 цивесо

    14 0 Отговор
    Съдиите са с по 20 хиляди лева на месец за да мижат. Прокурорите са и те с по 20 хиляди лева на месец за да не виждат и да не чуват кои краде. Милицията е с по 5-8 хиляди лева на месец за да пази айдуците от лИбов. Мисирките са накупени на килограм живо тегло. Всички лози са абонирани да лъжат и мажат за по 4,8, 50 хиляди лева на месец. Крадците с обръчите от фирми крадат кои колкото може да носи. Какво чакате??? Какво очаквате??? Ами чакайте си. Схемата им е направена и работи, а вие чакаите. С вашите пари са ви купили и продали. Слава на Господ Иисус Христос, за дето си мълчахте и се снишавахте сега ще ви яздят. Колкото искате се оплакваите.

    21:32 31.10.2025

  • 17 Тити

    13 1 Отговор
    Българина е като в матрицата ражда с една цел да работи като магаре за да живея държавният служител.

    21:32 31.10.2025

  • 18 така е

    13 1 Отговор
    Частния сектор храни държавните търтеи. Работника вади и за фирмата и за държавния търтей.

    21:35 31.10.2025

  • 19 Някой

    3 10 Отговор
    И тоя не мисли като говори. Само частния сектор ли работи и печели? Само на работника в частния сектор ли се удържат данъци и осигуровки?
    Дрън-дрън. Решил да бъде популист.

    21:35 31.10.2025

  • 20 Заеми се вземат защото

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щом могат да изхранат депутатите":

    не им се търси отговорност. Едни харчат , а други ще повръщат.

    21:37 31.10.2025

  • 21 Айде да видим и друго

    5 1 Отговор
    А колко от тези в чсстния сектор се финансират от държавния и европейските бюджети. И колко е чсстен този сектор особено пътностроителните фирми и доста други. Всичките НПО чадтен сектор и медии също се финансират така. Например от министрество на праводъдието и социалното министетство. Някой се обърнаха на усвоители на средства а не на частен сектор.това са държавни чстници

    21:39 31.10.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    4 милиона търтеи! Да се депортират в чужбина!

    21:42 31.10.2025

  • 23 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аналогия":

    И кой е скоростната кутия в случая

    21:43 31.10.2025

  • 24 Поправка

    8 1 Отговор
    Издържаме две държави - 2,2 милиона души в частния сектор издържат цялата държава с украйна, плюс циганите.
    Трябва да имаме много здрав гръб и неимоверно глупашко търпение.

    21:43 31.10.2025

  • 25 Програмист

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аналогия":

    А ти с какво си полезен бе паразит

    21:43 31.10.2025

  • 26 Петър Първи

    2 8 Отговор
    Пълна забрана на кеша, освен за пазаруване в хранителни магазини и закусвални, но не и ресторанти и всичко ще лъсне от първия ден. Няма майстори, няма бръснари, сервизи, адвокати и лекари, няма и брокери, които укриват значителни суми. Да не говорим колко малки производители са винаги на нула...дограмаджии, климатици и всякакви подобни.

    Коментиран от #31

    21:43 31.10.2025

  • 27 Логика

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ггг":

    Нсй богатите държави в Европа нс глаеа от населението люксембург Лихтенщайн какви работници имат. Ние имаме едно уникално нещо че сме на кръстопът трябва логистика и и услуги и от там пазар и производство. Сега не им се учи и работи много то и преди беше така. Просто хубаво мвсто за живеене нормслно

    21:51 31.10.2025

  • 28 нннн

    2 0 Отговор
    Ама нали почти всички средства за производство бяха ,,продадени" за без пари на частници! А приходите се осигуряват от реалното производство.

    21:52 31.10.2025

  • 30 Значииииии

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Тия 600 000 .................да са благословени роднините им.......

    21:54 31.10.2025

  • 31 ко?Не.

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Петър Първи":

    Изчезне ли кеша идва дигиталното робство. Без кеш сме роби на банките.

    21:54 31.10.2025

  • 32 Този

    8 1 Отговор
    какво се оплакват? Нали е предприемач и частник. Нали държавата беше лош стопанин? Няма угодия. Държавната собственост преди можеше да издържа армия, милиция, безплатно образование и здравеопазване и т.н. Значи сега или предприемачите са ни калпави и алчни или при държавната собственост е по добре.

    22:03 31.10.2025

  • 33 Гадните частници

    0 4 Отговор
    Да го ухат

    Коментиран от #37

    22:11 31.10.2025

  • 34 КЗББ и ДП

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Става страшно ..нова информация":

    Вярвай на Мирчев той е умен

    22:13 31.10.2025

  • 35 Пловдив

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аналогия":

    Ами ако го няма?!...

    22:14 31.10.2025

  • 36 безпартиен

    3 0 Отговор
    Най точния брой на работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР може да се получи в НОИ! Поне до сега единствено точен е броят на лицата плащащи ДОО! А те са 1.2 млн.а не 2.2 млн.!Така,че положението е изключително тежко!На тяхната издръжка разчитат 2.1 млн.пенсионер, около 650 Хил. малолетни и непълнолетни, около 750 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Съберете цифрите и ще видите ,че на територията България има не повече от 6.4 млн. души! Никакви високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност! Всичко което имаше някаква стойност,беше продадено на "правилните" купувачи! Естествено за продавача като частно лице има и процент, който всички в България знаеха,само т.нар."специални" служби не!!!И те така докарахме демокрацията! Който разбрал -разбрал.

    22:21 31.10.2025

  • 38 Личен опит

    5 0 Отговор
    И ние от частния сектор накрая получаваме най-малките пенсии.

    Коментиран от #39

    22:30 31.10.2025

  • 39 един

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Личен опит":

    Най-малки пенсии, защото сте хитреци и сте се осигурявали на мин. заплата и другите пари в брой. Половината сектор е така - Еконт, Спиди и мн. други. Държавата не може да не знае за такива големи фирми...
    Аз съм се осигурявал нормално и пенсионирал 1 год. по-рано, както всеки може, с 4.8% по-ниска пенсия. Сега съм с 3000 лв.

    22:50 31.10.2025

