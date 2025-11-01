Новини
Ивайло Мирчев: Бюджетът на страната в момента е левичарски. Може би е фазата преди управлението на Жан Виденов

Ивайло Мирчев: Бюджетът на страната в момента е левичарски. Може би е фазата преди управлението на Жан Виденов

1 Ноември, 2025 10:44

"България трябва да има 90-дневни запаси от горива, но реално няма. Част от резервите са извън страната. Това е сериозен риск, а правителството няма план. Очевидно никой не иска да говори за това", коментира още съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП–ДБ

Ивайло Мирчев: Бюджетът на страната в момента е левичарски. Може би е фазата преди управлението на Жан Виденов - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че партията му няма да издига кандидат за председател на парламента и че е време да се сложи край на практиката Комисията за противодействие на корупцията да служи като политическа бухалка.

По думите на Мирчев, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е подписал оставката на шефа на КПК Антон Славчев, следващата стъпка е закриването на комисията.

"Борисов най-после изпълни обещанието си, макар и под натиск. Очакваме цялата му парламентарна група да застане зад това решение, защото Комисията отдавна се използва като бухалка на главното "Д" в държавата", каза Мирчев.

Той обясни, че в момента служители на КПК се преназначават в ДАНС, което, според него, е опит структурата да бъде разпусната без реална реформа.

Мирчев припомни и случая с луксозните коли, засечени в Пазарджик по време на изборите, за които МВР първоначално твърдеше, че са на "работодатели":

"Шефът на полицията в Пазарджик беше уволнен, след като се опита да прикрие купувачите на гласове. Видя се какви резултати има "ДПС - Ново начало" в региона – стотици гласове, вместо по 3–5 в секция. Това няма как да стане без пачки."

По думите на Мирчев, Мария Габриел като външен министър е водила официална комуникация с британското правителство относно възможно сваляне на санкциите по закона "Магнитски" срещу Делян Пеевски:

"Изискахме официално документите от Министерството на външните работи. Искаме да видим – питала ли е защо са наложени санкциите или е настоявала те да бъдат премахнати. Четири дни мълчание от ГЕРБ – никой не опровергава."

Мирчев предупреди, че спирането на износа на горива крие риск от криза на пазара:

"България трябва да има 90-дневни запаси от горива, но реално няма. Част от резервите са извън страната. Това е сериозен риск, а правителството няма план. Очевидно никой не иска да говори за това."

Той настоя, че рафинерията в Бургас трябва да бъде продадена на западен инвеститор, за да се прекъсне руското влияние.

По повод слуховете за "затопляне" на отношенията с държавния глава Румен Радев, Мирчев коментира:

"Ние не сме в конкуренция с президента. Той е проблем за Борисов и Пеевски, не за нас. Нашата работа е да сме алтернатива на това управление."

Мирчев коментира и темата за бюджета на страната:

"Бюджетът на страната в момента е левичарски. Може би е фазата преди управлението на Жан Виденов. С увеличени осигуровки и огромен дефицит ще изгоним работещите хора. Вместо реформи – държавна администрация от 600 хиляди души, която дори не плаща осигуровки", каза той.


България
  • 1 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Идва Жан Виденова зима.Събирайте сухари и долари.

    Коментиран от #9

    11:02 01.11.2025

  • 2 ДЖо

    10 0 Отговор
    Кое е левичарство бе умнико? Ние сме кафява олигархична хунта!

    11:05 01.11.2025

  • 3 ширминт

    2 2 Отговор
    ми левичарскси какъв да е като е правен от леваци?

    11:07 01.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ,ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В ЮРОГАРИЯ!

    11:07 01.11.2025

  • 5 бою циганина

    10 1 Отговор
    тоя фашист защо не е на фронта ?

    11:07 01.11.2025

  • 6 Кит

    7 1 Отговор
    АБПФК-промотираният суперинтелектуалец Ивчо сее мъдрости на тема "левичарски бюджет", опирайки се за пореден път върху скута на Шиши?
    Кикобойско ми е😂😂😂

    11:09 01.11.2025

  • 7 Оти ручахме джабетата тогава?

    8 3 Отговор
    Нали сме били в ЕС, какъв Жан Виденов? ЕС да ни изравни стандарта с Белгия, това е конвергенция. Затрихме си държавата за ЕС и НАТО, сега нямало пари, ами да плащат господарите от ЕС и НАТО. Иначе марш от тук!

    11:09 01.11.2025

  • 8 име

    11 1 Отговор
    А на лъжливото индианче от Хаскюуу, acaнчо василев, какъв му беше бюджета, бе, господин два пpъcта чело? Не започна ли именно той да тегли кредити за да раздава увеличените заплати на чантаджиите и да плащаме на киевската хунта масрафа? В опозиция много ви знае устата и сте ербап на реформите и съкращенията, ама ако случайно се докопате до управление, веднага забравяте какво сте приказвали.

    11:09 01.11.2025

  • 9 Долари нямаше

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По времето на Жан Виденов имаше 8 милиона българи, 30 000 държавни предприятия, 150 000 армия с 400 самолета, външният дълг общо беше 7 милиарда долара. Днес българите са 3 милиона от които 2 милиона пенсионери, другото си знаете.

    11:13 01.11.2025

  • 10 цоиасд

    6 3 Отговор
    Тоя селяндурин от ПП и ДБ лъже като циганин. Такъв е евро атлантик и "демократ". Лъже като циганин. Срам и позор е да го гледаш и слушаш такув боклук. Слава на Господ Иисус Христос тази секта от лъжци дето ги въртя Шишко в скута, вече са излишни и ненужни..

    11:17 01.11.2025

  • 11 Ицака

    6 1 Отговор
    Е то вие всичките сте продажни и неспособни да направите нещо работещо за хората. Какъв да е бюджета?!

    11:17 01.11.2025

  • 12 Фен

    5 1 Отговор
    А ти това, дето го каза, съгласува ли го първо с Маджо? Да не ти се кара Пинокио после?

    11:28 01.11.2025

  • 13 ежко

    2 1 Отговор
    КПК няма никаква икономическа логика да съществува!Корупцията се вихри,а някой видове корупция дори е узаконена, а комисията харчи много,а прибира малко!С нея и без нея -все тая!

    11:29 01.11.2025

  • 14 Един не-трол

    4 2 Отговор
    Защо не казахте нищо на Хасан Василев, когато правеше бюджети? Сега поне от догодина ще теглим заеми с по-малка лихва да му покриват лихвите на Хасан от заемите. И нещо се прави в държавата, при вас 4 години НИЩО. Е направихте фотоволтаична централа на Домусчиев, прикрита като завод за коли.

    11:39 01.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Комунистическото пипе на Мирча Кришан няма ли как да вдене, че 1 долар няма да стане 3500 евра? Вече сме в еврозоната. Комунистите са биологични отпадъци.

    11:46 01.11.2025

  • 16 Гадзееви

    1 0 Отговор
    Не трябва да се дава думата на клоуни като "десния Дебелян" - с Пеевски са на един мизерен акъл

    11:59 01.11.2025

