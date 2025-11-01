Ивайло Мирчев: Бюджетът на страната в момента е левичарски. Може би е фазата преди управлението на Жан Виденов

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че партията му няма да издига кандидат за председател на парламента и че е време да се сложи край на практиката Комисията за противодействие на корупцията да служи като политическа бухалка.

По думите на Мирчев, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е подписал оставката на шефа на КПК Антон Славчев, следващата стъпка е закриването на комисията.

"Борисов най-после изпълни обещанието си, макар и под натиск. Очакваме цялата му парламентарна група да застане зад това решение, защото Комисията отдавна се използва като бухалка на главното "Д" в държавата", каза Мирчев.

Той обясни, че в момента служители на КПК се преназначават в ДАНС, което, според него, е опит структурата да бъде разпусната без реална реформа.

Мирчев припомни и случая с луксозните коли, засечени в Пазарджик по време на изборите, за които МВР първоначално твърдеше, че са на "работодатели":

"Шефът на полицията в Пазарджик беше уволнен, след като се опита да прикрие купувачите на гласове. Видя се какви резултати има "ДПС - Ново начало" в региона – стотици гласове, вместо по 3–5 в секция. Това няма как да стане без пачки."

По думите на Мирчев, Мария Габриел като външен министър е водила официална комуникация с британското правителство относно възможно сваляне на санкциите по закона "Магнитски" срещу Делян Пеевски:

"Изискахме официално документите от Министерството на външните работи. Искаме да видим – питала ли е защо са наложени санкциите или е настоявала те да бъдат премахнати. Четири дни мълчание от ГЕРБ – никой не опровергава."

Мирчев предупреди, че спирането на износа на горива крие риск от криза на пазара:

"България трябва да има 90-дневни запаси от горива, но реално няма. Част от резервите са извън страната. Това е сериозен риск, а правителството няма план. Очевидно никой не иска да говори за това."

Той настоя, че рафинерията в Бургас трябва да бъде продадена на западен инвеститор, за да се прекъсне руското влияние.

По повод слуховете за "затопляне" на отношенията с държавния глава Румен Радев, Мирчев коментира:

"Ние не сме в конкуренция с президента. Той е проблем за Борисов и Пеевски, не за нас. Нашата работа е да сме алтернатива на това управление."

Мирчев коментира и темата за бюджета на страната:

"Бюджетът на страната в момента е левичарски. Може би е фазата преди управлението на Жан Виденов. С увеличени осигуровки и огромен дефицит ще изгоним работещите хора. Вместо реформи – държавна администрация от 600 хиляди души, която дори не плаща осигуровки", каза той.