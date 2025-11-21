Драгомир Стойнев: Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите

БСП винаги е уважавала решенията на КС и Конституцията. Но нека да изясним какво каза КС. Киселова никога не се е произнасяла "за" или "против" еврото. Киселова не е отхвърлила референдума, а преценила дали този въпрос може да бъде гледан от НС, защото касае международни договори. Това заяви Драгомир Стойнев от БСП в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

БСП от самото начало е заявила, че е сме за еврото, уточни Стойнев. "С министър-председател на БСП - Сергей Станишев, България стана ЕС. Сега Киселова сложи точката. След 1 януари България става част от европейското семейство, където ни е мястото", каза още той.

Бюджет 2026

"Всички предизборни предложения на БСП през годините, сега започват да се случват", похвали се Стойнев.

Според него няма нищо лошо във вдигането на осигуровките. "Когато е започната осигурителната система, през 2000-та година, осигурителната тежест е 32%, сега е 19.8%. През годините има едно рязко намаляване на осигуровките, което води до огромен дефицит в Държавното обществено осигуряване", уточни още Стойнев.

Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите. Ние предпочетохме да се увеличават пенсиите по швейцарското правило, всички заплати в държавната администрация се увеличават с 5%. Увеличаване на доходите има навсякъде, но не са толкова големи, колкото очакваха, обясни още Драгомир Стойнев.