Драгомир Стойнев: Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите

БСП винаги е уважавала решенията на КС и Конституцията. Но нека да изясним какво каза КС. Киселова никога не се е произнасяла "за" или "против" еврото. Киселова не е отхвърлила референдума, а преценила дали този въпрос може да бъде гледан от НС, защото касае международни договори. Това заяви Драгомир Стойнев от БСП в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
БСП от самото начало е заявила, че е сме за еврото, уточни Стойнев. "С министър-председател на БСП - Сергей Станишев, България стана ЕС. Сега Киселова сложи точката. След 1 януари България става част от европейското семейство, където ни е мястото", каза още той.
Бюджет 2026
"Всички предизборни предложения на БСП през годините, сега започват да се случват", похвали се Стойнев.
Според него няма нищо лошо във вдигането на осигуровките. "Когато е започната осигурителната система, през 2000-та година, осигурителната тежест е 32%, сега е 19.8%. През годините има едно рязко намаляване на осигуровките, което води до огромен дефицит в Държавното обществено осигуряване", уточни още Стойнев.
Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите. Ние предпочетохме да се увеличават пенсиите по швейцарското правило, всички заплати в държавната администрация се увеличават с 5%. Увеличаване на доходите има навсякъде, но не са толкова големи, колкото очакваха, обясни още Драгомир Стойнев.
1 Факт
Коментиран от #16, #21
09:07 21.11.2025
2 долни мизерници
09:09 21.11.2025
3 Крадлив и лъжлив мафиот си Драгомире
Коментиран от #41
09:11 21.11.2025
4 Ето и Про Руските Подлоги
09:11 21.11.2025
5 то сега ще прибавят милиарди от антиките
09:13 21.11.2025
6 Kpуме
09:13 21.11.2025
7 Пешо
09:16 21.11.2025
8 Своеволията на Мнозинството !
В Народното Събрание !
Нямат Край !
България !
Не Е!
Феодална Губерния !
Има Закон !
Има И Конституция !
Техния Бюджет !
Не Отговаря !
На Регламентите !
На Нито Едното !
От Тях !
Няма ли кой да Сезира !
Конституционния съд !
09:18 21.11.2025
9 Добре съгласен
Коментиран от #20
09:21 21.11.2025
10 дядото
09:23 21.11.2025
11 Гост
09:23 21.11.2025
12 Къде Са Обезщетенията ?
За Българския Народ !
Заради Подписването На Тези "Договори" !
И Защо Подписалите ги !
Не са В Затвора ?
09:23 21.11.2025
13 Хикс
09:23 21.11.2025
14 препис
09:25 21.11.2025
15 Честен !
Друг Път !
Къде са помощните средства за хората с Тежки зрителни Увреждания !
От 30 Години Няма Никакви !
Те ли ще плащат За Вашите !
Мундарски !
Решения ?
09:27 21.11.2025
16 Циник
До коментар #1 от "Факт":Единственото, за което тоя плужек е прав, че това са им възможностите. Толкова посредственост е събрана в това управление, че няма накъде.
09:27 21.11.2025
17 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
09:28 21.11.2025
18 Нафърфорий
09:28 21.11.2025
19 Да но не е верно че
09:31 21.11.2025
20 безпартиен
До коментар #9 от "Добре съгласен":Най точният коментар! Тези от статистиката вместо да стачкуват за заплати,да кажат ясно колко души РЕАЛНО плащат в бюджета ДОО!!!Да сравнят процентите с тези в другите държави от ЕС! А за инвестиции в икономиката няма и да питаме! Такива няма и е прав еднокнижника,че НЯМА МАТРЯЛ!Такъв имаше веднага след 10.11.1989 ,но всички бяха заети с това,КОЙ КОЛКО ГОЛЯМО ПАРЧЕ ОТ БАНИЦАТА ДА ВЗЕМЕ!Сега с 2.1 милиона пенсионери,650 хиляди малолетни и непълнолетни около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни,да очаквате нещо положително?
09:31 21.11.2025
21 Лъжец
До коментар #1 от "Факт":Бизнесмените, селяндури, си крякат за лева. За да може да те лъжат левовата заплатчица. За да може с укритата разлика да обръщат в евро и да си купуват апартаменти и хотели с еврото, което са смъкнали от твоя труд, от твоя гръб. И искат това да продължава. Но няма. Всички които укрепваха пари и правеха данъчни/парични измами разрушиха лева. Колко пъти протестира срещу тях?
09:33 21.11.2025
22 започват да се случват...
09:34 21.11.2025
23 Драгомире,
Коментиран от #31, #33
09:35 21.11.2025
24 Какви
09:36 21.11.2025
25 Грую
Лизач...
09:38 21.11.2025
26 Изпечен
09:39 21.11.2025
27 Асен
Коментиран от #44
09:39 21.11.2025
28 Фалит 2026
09:39 21.11.2025
29 Я у лево
09:41 21.11.2025
30 Тоя
09:41 21.11.2025
31 Наивник
До коментар #23 от "Драгомире,":Какво социалисти, какво означава социализъм. Има законност и незаконност. Социалисти? Вечни храненици на държавата софра, цели фамилии. Хотелиери с апартаменти по света, чиито имена присъстват в списъците на Магнистски. Заедно с тези на ДПС и ГЕРБ.
09:42 21.11.2025
32 гост
09:45 21.11.2025
33 хахаха
До коментар #23 от "Драгомире,":Ако кръстиш Кон на Слон, насреща явно си очаквал да видиш Слон.
09:50 21.11.2025
34 ПОЛИТИЧЕСКА ИЗМЕТ
ПРОВЕСЕНИ НА УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ!
09:51 21.11.2025
35 9ти септември
09:54 21.11.2025
36 Левски
10:20 21.11.2025
37 Червен тапир
Ами нали точно това каза КС - НЕ Е работа на Киселата лелка да преценява подобни неща!!!
10:28 21.11.2025
38 мунчо
10:51 21.11.2025
39 Имаше
10:52 21.11.2025
40 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
11:00 21.11.2025
41 Не питай
До коментар #3 от "Крадлив и лъжлив мафиот си Драгомире":Една смислена дума не каза. Само гупости и лъжи. За здравеопазването е ясно проблема са часните болнични и клиничните пътеки яко пренаписване и източване.10 години само се говори и. Се разрешава по вече да се эизточва.само се говори за доболнична помощ и профилактика няма решение. Защо ли се страхуват защото няма да има КЕШ . Зе пенсионерите пак лъжи.даже журналисти ви кават махаш телк и социалните помощ и готово да се види истинския проблем.
11:33 21.11.2025
42 Дориана
11:35 21.11.2025
43 българка
Жалки сте!
11:35 21.11.2025
44 ватман
До коментар #27 от "Асен":Айде не бъркай държавния служител с онези, на които вдигнаха и вдигат заплатите ежегодно с високи проценти - съдебна власт, МВР, КПК, военни и др. Те нямат общо съ Закона за държавния служител! За тях има други, специални закони, поставящи ги в привилегировано положение!
11:38 21.11.2025
45 Отвратена
11:44 21.11.2025
49 шопа
12:00 21.11.2025
50 Георгиев
12:09 21.11.2025