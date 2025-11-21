Новини
Драгомир Стойнев: Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите

21 Ноември, 2025 09:04 1 004 50

Според Стойнев няма нищо лошо във вдигането на осигуровките. "Когато е започната осигурителната система, през 2000-та година, осигурителната тежест е 32%, сега е 19.8%. През годините има едно рязко намаляване на осигуровките, което води до огромен дефицит в Държавното обществено осигуряване", уточни още той.

Драгомир Стойнев: Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП винаги е уважавала решенията на КС и Конституцията. Но нека да изясним какво каза КС. Киселова никога не се е произнасяла "за" или "против" еврото. Киселова не е отхвърлила референдума, а преценила дали този въпрос може да бъде гледан от НС, защото касае международни договори. Това заяви Драгомир Стойнев от БСП в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

БСП от самото начало е заявила, че е сме за еврото, уточни Стойнев. "С министър-председател на БСП - Сергей Станишев, България стана ЕС. Сега Киселова сложи точката. След 1 януари България става част от европейското семейство, където ни е мястото", каза още той.

Бюджет 2026

"Всички предизборни предложения на БСП през годините, сега започват да се случват", похвали се Стойнев.

Този бюджет е честен към всички. В момента това са възможностите. Ние предпочетохме да се увеличават пенсиите по швейцарското правило, всички заплати в държавната администрация се увеличават с 5%. Увеличаване на доходите има навсякъде, но не са толкова големи, колкото очакваха, обясни още Драгомир Стойнев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    35 3 Отговор
    Еврозоната е пладнешки грабеж, нали бизнеса крякаше за еврото, сега се фанаха за палците с дивидента и осигуровките

    Коментиран от #16, #21

    09:07 21.11.2025

  • 2 долни мизерници

    53 0 Отговор
    На друготе избори заедно с ИТН ще се борите да вземете само субсидии !!!

    09:09 21.11.2025

  • 3 Крадлив и лъжлив мафиот си Драгомире

    56 0 Отговор
    Този май не разбира лъжите ви свършиха и никой не ви вярва! Да ви няма!

    Коментиран от #41

    09:11 21.11.2025

  • 4 Ето и Про Руските Подлоги

    5 17 Отговор
    Уважават Про европейският Път

    09:11 21.11.2025

  • 5 то сега ще прибавят милиарди от антиките

    5 0 Отговор
    хванати от дс канали и перачи на пари от дрога . ще мине някакси годината . елхата пред белия дом ще е 20 метра . и у нас може да докарат една . да си бюджетник е трудно . приходи, разходи . повече е разгласяването му като време и извличане на дивиденти .

    09:13 21.11.2025

  • 6 Kpуме

    27 0 Отговор
    Знаеш ли, че си много смешен?

    09:13 21.11.2025

  • 7 Пешо

    32 0 Отговор
    Подлога

    09:16 21.11.2025

  • 8 Своеволията на Мнозинството !

    25 0 Отговор
    Своеволията на Мнозинството !

    В Народното Събрание !

    Нямат Край !

    България !

    Не Е!

    Феодална Губерния !

    Има Закон !

    Има И Конституция !

    Техния Бюджет !

    Не Отговаря !

    На Регламентите !

    На Нито Едното !

    От Тях !

    Няма ли кой да Сезира !

    Конституционния съд !

    09:18 21.11.2025

  • 9 Добре съгласен

    43 0 Отговор
    Но в Европа държавните служители сами си плащат осигуровките и здравните,а тук освен моите трябва и на безбройните държавни служители осигуровките да плащам . Нещо много товарите гърба на народа Аз имам две ръце,но ми казвате да храня освен гърлата в моя дом,дар храня и гърлата във вашия дом. Явно тези мои ръце не ги ползвам правилно,явно вместо мотика трябва да хвана секира

    Коментиран от #20

    09:21 21.11.2025

  • 10 дядото

    34 1 Отговор
    ти ли го казваш бе наглец.а за украйна какви са границите ви за да спонсорирате войната.отвратителни продажници.

    09:23 21.11.2025

  • 11 Гост

    33 0 Отговор
    Ти не си социалист. Ти си бо"кл"ук. Даже не си бо"кл"ук, щото бо"кл"ук"ът се рециклира, ти си отпадък

    09:23 21.11.2025

  • 12 Къде Са Обезщетенията ?

    20 0 Отговор
    Къде Са Обезщетенията ?

    За Българския Народ !

    Заради Подписването На Тези "Договори" !

    И Защо Подписалите ги !

    Не са В Затвора ?

    09:23 21.11.2025

  • 13 Хикс

    29 0 Отговор
    Ако беше вън от парламента друго щеше да говори, ама интереса клати феса. срам и позор за социалистите

    09:23 21.11.2025

  • 14 препис

    15 0 Отговор
    Онанизмът - това е просто секс на бърза ръка.

    09:25 21.11.2025

  • 15 Честен !

    15 0 Отговор
    Честен !

    Друг Път !

    Къде са помощните средства за хората с Тежки зрителни Увреждания !

    От 30 Години Няма Никакви !

    Те ли ще плащат За Вашите !

    Мундарски !

    Решения ?

    09:27 21.11.2025

  • 16 Циник

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Единственото, за което тоя плужек е прав, че това са им възможностите. Толкова посредственост е събрана в това управление, че няма накъде.

    09:27 21.11.2025

  • 17 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    29 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    09:28 21.11.2025

  • 18 Нафърфорий

    24 0 Отговор
    Стойнев, ако не сте популисти и лъжци като Баце, веднага за един ден приемете по коледна добавка от по 120 лв на всички държавни хрантутници вкл. депутатите. Нищо, че не сте бедни, но и за вас трябва бонус за коледа. До 120лв. Премахнете незабавно добавките по ДМС от публичния сектор които в някои сектори стигат до 12-допълнителни заплати. Всичко това може да приемете за 38-секунди, така както приемате повечето си Закони в това мнозинство. За ден променяте който закон, както ви утърва,а се оправдавате , че Закона не ви позволявал да отвържете заплатите на полиция,съд, прокуратура и др като % от средната заплата. Тази четвора коалиция която сте абсолютни НАГЛЕЦИ и много скоро ще усетите народната любов.

    09:28 21.11.2025

  • 19 Да но не е верно че

    14 0 Отговор
    "Всички предизборни предложения на БСП през годините, сега започват да се случват" ... Кое се е случило? Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма..

    09:31 21.11.2025

  • 20 безпартиен

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добре съгласен":

    Най точният коментар! Тези от статистиката вместо да стачкуват за заплати,да кажат ясно колко души РЕАЛНО плащат в бюджета ДОО!!!Да сравнят процентите с тези в другите държави от ЕС! А за инвестиции в икономиката няма и да питаме! Такива няма и е прав еднокнижника,че НЯМА МАТРЯЛ!Такъв имаше веднага след 10.11.1989 ,но всички бяха заети с това,КОЙ КОЛКО ГОЛЯМО ПАРЧЕ ОТ БАНИЦАТА ДА ВЗЕМЕ!Сега с 2.1 милиона пенсионери,650 хиляди малолетни и непълнолетни около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни,да очаквате нещо положително?

    09:31 21.11.2025

  • 21 Лъжец

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Бизнесмените, селяндури, си крякат за лева. За да може да те лъжат левовата заплатчица. За да може с укритата разлика да обръщат в евро и да си купуват апартаменти и хотели с еврото, което са смъкнали от твоя труд, от твоя гръб. И искат това да продължава. Но няма. Всички които укрепваха пари и правеха данъчни/парични измами разрушиха лева. Колко пъти протестира срещу тях?

    09:33 21.11.2025

  • 22 започват да се случват...

    12 0 Отговор
    Ама 36 години само започват... а БСП е просто едно прокси, печата на дясното унищожение на държавата и благосъстоянието на хората.

    09:34 21.11.2025

  • 23 Драгомире,

    16 0 Отговор
    Драгомире, въртите се като фурнаджийски лопати. Нищо социалистическо не остана в БСП. Превърнахте се в партия без идеология и краят е близо.

    Коментиран от #31, #33

    09:35 21.11.2025

  • 24 Какви

    7 0 Отговор
    са тези имена Стойне ?

    09:36 21.11.2025

  • 25 Грую

    10 1 Отговор
    този заекващ нискочел активист откога си помисли ,че е Фактор...

    Лизач...

    09:38 21.11.2025

  • 26 Изпечен

    15 0 Отговор
    лъжец и мошеник - нищо друго ! Дори и най - елементарни възпитание и респект към българския народ няма ! Като Кисельова , дето се курдиса до него в Парламента на първия ред , вместо да не се вясват повече ! Жалки !

    09:39 21.11.2025

  • 27 Асен

    14 1 Отговор
    Този бюджет е насочен към държавният служител да живее като цар и взимането на нови дългове.

    Коментиран от #44

    09:39 21.11.2025

  • 28 Фалит 2026

    11 0 Отговор
    Към всички... милиционери, съдии, прокурори и чиновници на държавна хранилка.

    09:39 21.11.2025

  • 29 Я у лево

    11 1 Отговор
    Я у лево,всички Вие- от " новото ляво".Ще гледате Парламента само в новините,или през прозореца на колата.До тук бяхте,бъдете сигурни! Вече сте прозрачни,защо организирахте вътрешен преврат на Нинова.Първо,тя разчисти ръководството ,от разни свинари,говедари,- олигарси,който не и простиха факта,че губят депутатската закрила,секна им възможността за лобизъм.Махнахте я, за да се влеете във сглобката- до голямата ясла.Това ви беше " лявото".Да си знаете отсега, точно истинските леви хора,най- много ви ненавиждат,точно заради еврозоната.По силно дори,от другите- гербери,итн,ново начало.Те поне си подържат линията.Догодина,при следващи избори,ще бъдете изметени от сцената.Вие и тошковите гимнастици.Защото вие ,в комбина с Тошко,сте най- големите виновници,да се приеме еврото.Въпреки,че прекрасно осъзнавате,какви ще бъдат последиците за милиони ,обикновени българи.

    09:41 21.11.2025

  • 30 Тоя

    12 0 Отговор
    за пари на майка си леля вика , селяндур продажен ! Оставка !

    09:41 21.11.2025

  • 31 Наивник

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Драгомире,":

    Какво социалисти, какво означава социализъм. Има законност и незаконност. Социалисти? Вечни храненици на държавата софра, цели фамилии. Хотелиери с апартаменти по света, чиито имена присъстват в списъците на Магнистски. Заедно с тези на ДПС и ГЕРБ.

    09:42 21.11.2025

  • 32 гост

    10 0 Отговор
    Драрадраго защщщщо лълълъжеш? Ти и цялата ви пасмина присвоила си името БСП ????

    09:45 21.11.2025

  • 33 хахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Драгомире,":

    Ако кръстиш Кон на Слон, насреща явно си очаквал да видиш Слон.

    09:50 21.11.2025

  • 34 ПОЛИТИЧЕСКА ИЗМЕТ

    10 0 Отговор
    ИСКАМЕ ДА ЕИ ВИДИМ
    ПРОВЕСЕНИ НА УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ!

    09:51 21.11.2025

  • 35 9ти септември

    13 0 Отговор
    Този парламент е нелигитимен както и правителството съд и затвор за целия политически боклук

    09:54 21.11.2025

  • 36 Левски

    7 0 Отговор
    Какво увеличение, какви 5лв. Жена ми работи в еврейската "Тева" (Балканфарма Дупница). Няма никакво увеличение. Евреин взима, не дава.

    10:20 21.11.2025

  • 37 Червен тапир

    9 0 Отговор
    ..." Киселова не е отхвърлила референдума, а преценила дали този въпрос може да бъде гледан от НС",...
    Ами нали точно това каза КС - НЕ Е работа на Киселата лелка да преценява подобни неща!!!

    10:28 21.11.2025

  • 38 мунчо

    5 0 Отговор
    Тоя го знам- бяхме съученици в училището за бавно развиващи се!

    10:51 21.11.2025

  • 39 Имаше

    6 0 Отговор
    БСП, вече няма. БСП умря. С нея умря и една надежда. Бог да я прости.

    10:52 21.11.2025

  • 40 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    6 0 Отговор
    Този така яко се е хванал за крачола на толупа и феномена, че става все по-нагъл и отвратителен. Според този бързокаканижец бюджетът е добър, но нещо не се връзва на милиционерите, съдии, прокурори, КОНПИ, помпи и всичките тези ненаяли се с нашите пари твАри по два пъти в годината им увеличават заплатите с по 50,60,70,80 процента и те са вече космически, но на хората, които изкарват парите им намаляват заплатите с 600 лева? Е, това ли е нормален и единствено възможен бюджет? "Умникът" Стойнев да се скрие, че ще хвърчат камъни и по неговата продажна кратуна.

    11:00 21.11.2025

  • 41 Не питай

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Крадлив и лъжлив мафиот си Драгомире":

    Една смислена дума не каза. Само гупости и лъжи. За здравеопазването е ясно проблема са часните болнични и клиничните пътеки яко пренаписване и източване.10 години само се говори и. Се разрешава по вече да се эизточва.само се говори за доболнична помощ и профилактика няма решение. Защо ли се страхуват защото няма да има КЕШ . Зе пенсионерите пак лъжи.даже журналисти ви кават махаш телк и социалните помощ и готово да се види истинския проблем.

    11:33 21.11.2025

  • 42 Дориана

    4 0 Отговор
    Бездарен политик превърнал се в дебела патерица на Пеевски и Борисов . Само хора с ментални проблеми повтарят едно и също .

    11:35 21.11.2025

  • 43 българка

    6 0 Отговор
    Глупости! Този бюджет е честен само към работещите, чиито заплати законодателно са обвързани с размера на СРЗ - съдебна власт, МВР, ДАНС, ДАТО, КПКОНПИ и т.н бухалки и чадъраджии, и към никой друг!
    Жалки сте!

    11:35 21.11.2025

  • 44 ватман

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Асен":

    Айде не бъркай държавния служител с онези, на които вдигнаха и вдигат заплатите ежегодно с високи проценти - съдебна власт, МВР, КПК, военни и др. Те нямат общо съ Закона за държавния служител! За тях има други, специални закони, поставящи ги в привилегировано положение!

    11:38 21.11.2025

  • 45 Отвратена

    4 2 Отговор
    По-добре да беше млъкнал!Влизането в еврозоната в този момент и пренебрегване волята на хората е престъпление.Подръжката за Украйна ,удължава войната.Украйна е нацистка държава! Да управляваш с тези,които ограбиха страната и бизнеса на хората е предателство спрямо избирателите.

    11:44 21.11.2025

  • 49 шопа

    4 0 Отговор
    Абре юнак Драгомирчооу,данси спал нощеска на терасата уе? Я бръже-бръже с оня другио гений на мисълта - Диловия синковец за ръчичка и на логопед. Изглей си интервюто , аса видиш отстрани какъй простотии плямпаш. Ма са и виж кви бузи си отпрал , прогресивно гониш по кантар онеа двамцата Б-ту и Д-ту. От сите ви тама у групата един нормален нема. Край с вазе, приклюючихте.

    12:00 21.11.2025

  • 50 Георгиев

    4 0 Отговор
    Продажник, отивай си! Достатъчно! И ти си за килия до Боко и Шиши и до много други лапачи и нагаждачи. Това ли е БСП, правоприемник на БКП, наследник на БРДДП на дядо Благоев? Хамелеони! Успяхте да заблудите хората, но за последно. В тази върхушка, заедно с Гуцанов и Зафиров няма нищо от спомена за партия, която се грижи за народа.

    12:09 21.11.2025

