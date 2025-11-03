Новини
Офроуд състезание под патронажа на Атанас Зафиров събра над 1000 зрители в Пролаз

3 Ноември, 2025 08:00 859 12

  • офроуд състезание-
  • атанас зафиров-
  • пролаз

Събитието събра над 40 участници и над 1000 зрители от цялата страна

Офроуд състезание под патронажа на Атанас Зафиров събра над 1000 зрители в Пролаз - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Село Пролаз, община Търговище, се превърна в арена на истински офроуд спектакъл, който завърши с вълнуващ финал, изпълнен с динамика, екипен дух и заслужени награди.

Събитието, организирано от БСП – Търговище под патронажа на вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, събра над 40 участници и над 1000 зрители от цялата страна. Благодарение на личната ангажираност и подкрепа на Атанас Зафиров, надпреварата се превърна в реалност – съчетание от спорт, адреналин и социално послание за активен начин на живот и отговорно отношение към природата.

Призовете на отличилите се в различните класове бяха връчени от началника на политическия кабинет на председателя на БСП и член на Националния съвет на партията Георги Гогов. В приветствието си той поздрави участниците за смелостта, спортния хъс и майсторството, с които преминаха през предизвикателствата на трасето.

Председателят на Общинския съвет на БСП – Търговище Десислава Петрова благодари на всички състезатели, организатори и доброволци за вложената енергия.

„Това беше повече от спорт – беше емоция, съпреживяване, демонстрация на воля, техника и обединение около каузата за движение, връзка с природата и общност. Благодарим на всички, които бяха част от това!“, допълни тя.

Ключова роля в организацията изигра и председателят на Младежкото обединение в БСП – Търговище Тодор Атанасов, който заедно с местната структура вложи енергия, време и ентусиазъм в подготовката на събитието.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    19 0 Отговор
    Мухахаха фритюрника оправи всичко на територията та започна и с офроуд да се занимава.

    08:03 03.11.2025

  • 2 Офроуд

    10 0 Отговор
    Няма ли българска дума, или това е на цингалийски?
    Тая цистерна с какво са го затеглили да там? Самолетите не качват свръх багаж!
    Егати си и протиняка

    08:04 03.11.2025

  • 3 ЗиС 5

    13 0 Отговор
    Офроуд -Какво е това? На български език няма ли съответственно понятие?

    Коментиран от #6

    08:05 03.11.2025

  • 4 гуци

    11 0 Отговор
    Какъв Офроуд джипката нема да тръгне с тоя на следващите избори през крив макрон

    08:08 03.11.2025

  • 5 под патронажа

    4 1 Отговор
    на пияното зафири

    08:15 03.11.2025

  • 6 Има и произлиза

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗиС 5":

    От « ингилийски».

    08:21 03.11.2025

  • 7 Анелия Андреева

    8 0 Отговор
    Ние не сме ингилизи. Трябва да говорим и да пишем на български,с български думи и понятия!

    08:27 03.11.2025

  • 8 лоза

    3 0 Отговор
    Кожен бръмбар.

    08:28 03.11.2025

  • 9 Тома

    3 0 Отговор
    Г.за за това ли е министър да е патрон за офроуд състезание.Направо закривай

    08:38 03.11.2025

  • 10 Георгиев

    5 0 Отговор
    Зафиров намерил как да си качва рейтинга. Позор! Крадец на партия с електорат. Маша на задкулисието и на техните остриета Пеевски и Борисов. Този мандат му е последен. При следващите избори, ако са след президентските, БСП ще е под 4% заради такива "личности".

    08:39 03.11.2025

  • 11 щурецъ

    2 0 Отговор
    Това състезание трябва да пролази в НС. За да им окаля седалките на седящите там. И да им домъкне клони и листа.

    08:40 03.11.2025

  • 12 Йабадабаду

    3 0 Отговор
    Да не е надбягване с динозаври? Сигурни ли сте, че е офроуд?

    08:45 03.11.2025

