Офроуд състезание под патронажа на Атанас Зафиров събра над 1000 зрители в Пролаз

Село Пролаз, община Търговище, се превърна в арена на истински офроуд спектакъл, който завърши с вълнуващ финал, изпълнен с динамика, екипен дух и заслужени награди.
Събитието, организирано от БСП – Търговище под патронажа на вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, събра над 40 участници и над 1000 зрители от цялата страна. Благодарение на личната ангажираност и подкрепа на Атанас Зафиров, надпреварата се превърна в реалност – съчетание от спорт, адреналин и социално послание за активен начин на живот и отговорно отношение към природата.
Призовете на отличилите се в различните класове бяха връчени от началника на политическия кабинет на председателя на БСП и член на Националния съвет на партията Георги Гогов. В приветствието си той поздрави участниците за смелостта, спортния хъс и майсторството, с които преминаха през предизвикателствата на трасето.
Председателят на Общинския съвет на БСП – Търговище Десислава Петрова благодари на всички състезатели, организатори и доброволци за вложената енергия.
„Това беше повече от спорт – беше емоция, съпреживяване, демонстрация на воля, техника и обединение около каузата за движение, връзка с природата и общност. Благодарим на всички, които бяха част от това!“, допълни тя.
Ключова роля в организацията изигра и председателят на Младежкото обединение в БСП – Търговище Тодор Атанасов, който заедно с местната структура вложи енергия, време и ентусиазъм в подготовката на събитието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
08:03 03.11.2025
2 Офроуд
Тая цистерна с какво са го затеглили да там? Самолетите не качват свръх багаж!
Егати си и протиняка
08:04 03.11.2025
3 ЗиС 5
Коментиран от #6
08:05 03.11.2025
4 гуци
08:08 03.11.2025
5 под патронажа
08:15 03.11.2025
6 Има и произлиза
До коментар #3 от "ЗиС 5":От « ингилийски».
08:21 03.11.2025
7 Анелия Андреева
08:27 03.11.2025
8 лоза
08:28 03.11.2025
9 Тома
08:38 03.11.2025
10 Георгиев
08:39 03.11.2025
11 щурецъ
08:40 03.11.2025
12 Йабадабаду
08:45 03.11.2025