Финансов журналист за Бюджет 2026: Много трябва да се притесняваме

3 Ноември, 2025 09:54

30% от бизнеса е сив, заяви предприемач

Има ли начин Бюджет 2026 да бъде прекроен или той е единствен възможен? Управляващи и опозиция от дни коментират параметрите на план-сметката за следващата година, които обаче така и не са оповестени официално от Финансовото министерство. Темата в студиото на „Здравей, България” по Нова тв коментираха предприемачът Таня Скринска, финансовият журналист Стефан Антонов и колегата му от „24 часа” Виктор Иванов.

Според Скринска дори 620 евро е малка минимална работна заплата, било то за нискоквалифицирани служители. „Знаем какви са цените. Всяка една икономика има нужда и от нискоквалифицирани работници, но важно е да се уточни имаме ли тези пари, откъде ще дойдат и кой ще плати сметката. В случая това ще са коректните работодатели и служителите, които са заети в секторите „на светло”, подчерта предприемачът. По думите ѝ около 30% от бизнеса е сив.

Виктор Иванов е категоричен, че всяка данъчна промяна трябва да се прави предвидимо напред във времето. „2% е изключително много. Имахме такъв случай през 2011 г. Тогава осигурителната тежест беше вдигната с 1.8 на сто. При 330 млн. лв. повече очаквани приходи, тогава постъпиха 225 млн. по-малко. Хората спряха да си плащат осигуровките. На бизнеса също беше угодно да се договори с работника и да плаща по-ниски осигуровки. Сега категорично ефектът ще е същият”, заяви журналистът.

„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.


Напиши коментар:


  • 1 А вие сте слуги на мафията

    10 0 Отговор
    Не всички са на издръжка на мафията

    Коментиран от #12

    09:57 03.11.2025

  • 2 Годината

    10 1 Отговор
    свърши , те още умуват как да скатаят далаверите и да вмъкнат нови . Иначе всеки ден борчове за сметка на гражданите .

    09:57 03.11.2025

  • 3 файчо

    10 1 Отговор
    Ами то си е за притеснявка,като видиш само министър,като Бачев,и не ти се бачка повече.

    09:57 03.11.2025

  • 4 Мина Анева

    4 2 Отговор
    Баба ми и дедко ми се притеснисват за ниските си пенсии. Шпрехат ме,дали по-нататък ще имат доходи.Чудя се,какво да им казвам,за да ги успокоявам.

    10:00 03.11.2025

  • 5 Много трябва да се притесняваме

    6 1 Отговор
    ама за крадливите тикви мълчите
    смешни плямпала

    10:00 03.11.2025

  • 6 Чакайте сега…

    12 1 Отговор
    ….нали досега си драхте гърлата до прегракване, че влизаме в клубът на богатите и всичко ще е перфектно?! И кво стана сега, не било така вече -> лъв е тоа катарзис изведнъж?! На кое твърдение сега да вярваме?!

    10:01 03.11.2025

  • 7 Пич

    14 1 Отговор
    Кретени !!! Но.....лицемерни кретени !!! Ами като се притеснявате , спрете да ни давате парите на украинците , Урсулианците и говедарите !!! Не сте журналисти , мишки мишливи , защото всички го знаете , а никой не пита управляващите за това!!!

    10:02 03.11.2025

  • 8 Никси

    4 0 Отговор
    те това момче с червената вратовръска го има в ю-туб и как обяснява слчая с източването на Кремиковци , точно и ясно и го слушах през цялото време , намерете го в ю-туб кнала и вижте за кво става на въпрос , кви мушенгии са правили идиотите !!!.

    10:05 03.11.2025

  • 9 Трол

    4 2 Отговор
    "Финансов журналист" е същото като "здравен инфлуенсър".

    10:07 03.11.2025

  • 10 Даниел

    8 0 Отговор
    И наместо обществото да накара управляващата шайка тя да се притеснява,седи и си мълчи!

    10:08 03.11.2025

  • 11 Един

    9 0 Отговор
    1во Трябва да се закрият почти всички държавни структури!!! А държавните служители да останат на 1/3
    2ро Общинските съветници трябва да не получават никакво заплащане! Предполага се, че това е елита на нацията и той работи в полза роду!
    3то Парламента трябва да се съкрати и да работи на сесии, да се събира на тримесечие!

    Стига кражби и стига държавни хрантутници!

    10:08 03.11.2025

  • 12 Да питаме

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "А вие сте слуги на мафията":

    Тези слуги на Мафията и самите мафиоти колко крадат от внесените данъци?????
    По съвсем официални данни ББ за да разреши подписване на договор за държавна поръка иска предварително внасяне на 60% от стойността на договора като дарение в касата на ГЕРБ.
    Така че хич да не се обясняват че 30% от икономиката била "сива". Мултинационалните компании които ги рекламират с милиарди инвестиции у нас не плащат една стотинка данъци в българския бюджет. Всичко минава през офшорки и парите заминават в Германия, Франция, Англия, САЩ, Белгия, Холандия и т.н.

    10:09 03.11.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ!
    ЗАПОЧНА СЕ....
    ПЪРВО С ШЕФА НА БАБХ....ЗАРАДИ МАСОВОТО УНИЩОЖЕНИЕ НА ПОМИНЪКА И ЖИВОТА НА ХОРАТА.....
    И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ С ДРУГИТЕ БЪЛГАРОУБИЙЦИ....

    10:12 03.11.2025

  • 14 ккк

    3 0 Отговор
    аз отдавна се осигорявам на минимума , всичко останало е от сивата част

    10:15 03.11.2025

  • 15 40 милиарда за 2 години 25 и 26

    3 0 Отговор
    Заеми, за да плащаме 47 милиарда лева за БЮДЖЕТНИЦИ, 2025 и 2026 предвидени заеми.
    Невероятен цинизъм на управленците.
    Започнаха да се оправават с циркове по студиата. На А. Василев му е виновен ГЕРБ.
    На ГЕРБ са виновни ПП, ДБ. На Горанов му е виновен Президентът.
    Цирк, БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП за двете лица на една и съща монета.
    На никого не е виновно ДПС това се подразбира.
    Да теглиш заеми 40 милиарда, за да плащаш бюджетни заплати 47 милиарда вероятно, само за 2 години ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ.
    7 милиарда недостигащи за депутати, прокурори, следователи, полицаи, ВСС, ВКС, ВАС, ще дайдат от нашите данъци. Здравни, пенсионни, ДДС ток, вода, сградна 100% увеличена 2025, сега с още 40%, парно. Храни ДДС 100% повишени, такси банки 200%, повишени Акцизи. Всичко се плаща от НАС.
    Сега признават, че имало дефицит от 18 милиарда още при Людмила Петкова.
    Къде бяхте 2020, да не влизаме в Юрошийт. Къде бяхте като Данчо Цонев истерично крещеше, от трибуната на НС, че щял да ни набута в Юрошийта.
    Те теглиха заем 17 милиарда 2025, до декември от 3 милиарда ще теглят.за да платят 23 милиарда заплати бюджетни. И няма виновни.
    Виновни има ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БКП, ИТН, СДС, ДБ и ПП.
    Всички те дружно, си увеличиха заплатките, 23 милиарда, какво са 23 милиарда.
    Това е най-добрият бюдже. И то на фона на Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на Цени.
    НСИ признава, инфлация 20%, прави са хората, че са фалшифицирали цените на пианата, роялите и леглата болници.
    Те у

    10:19 03.11.2025

  • 16 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Не виждате ли,че нашия бюджет е продънена каца, но правителството е стабилно. Простаци.

    10:24 03.11.2025

  • 17 Днес Лагард одобрява бюджета в БНБ

    2 0 Отговор
    Това бил най-добрият бюджет, според Горанов, който ни натика в Юрозоната без Референдум.
    Горанов Теглил 16 милиарда лева 2016 г. заеми, при крайно неизгодни лихви и условия.
    Президентът му пречел за сегашният бюджет, понеже говорил.
    40 милиарда лева заеми, 20 милиарда за 2025 и 2026 предвидени, и то на фона на Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на Цени.
    НСИ признава, инфлация 20%, прави са хората, че са фалшифицирали цените на пианата, роялите и леглата болници.
    Те умишлено унищожиха ВБОРД, Унещожиха Конституция, Унищожиха Референдуми, Унищожиха Български Лев, резервната валута на ЕС.
    Съкращение депутати с 50%, съкращение бюджетници 50%, намаляване на заплати на депутати с 13 хиляди, ВСС с 18 000, Киселова и Назарян и с 23 000, и всичко ще си дойде на мястото.
    Референдум за запазване на ВБ, Лъв и Кеш и оставка.
    Журналистът Антонов е прав за доста неща.

    10:25 03.11.2025

  • 18 Д.ДАНАЙЛОВ

    3 0 Отговор
    НЯЛОЖИТЕЛНО Е СЪКРАШЕНИЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ.ВРЪЩСНЕ НА РЕДОВНА ДОНАБОРНА СЛУЖБА КАЗАРМА.
    И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ГОЛЕМИИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЧЕ ЩЕ ФАЛИРАТ БЪЛГАРИЯ.

    10:29 03.11.2025

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    Как няма да мълчат? А са си отворили устите и утре вече ще са безработни.

    10:36 03.11.2025

