Финансов журналист за Бюджет 2026: Много трябва да се притесняваме

Има ли начин Бюджет 2026 да бъде прекроен или той е единствен възможен? Управляващи и опозиция от дни коментират параметрите на план-сметката за следващата година, които обаче така и не са оповестени официално от Финансовото министерство. Темата в студиото на „Здравей, България” по Нова тв коментираха предприемачът Таня Скринска, финансовият журналист Стефан Антонов и колегата му от „24 часа” Виктор Иванов.
Според Скринска дори 620 евро е малка минимална работна заплата, било то за нискоквалифицирани служители. „Знаем какви са цените. Всяка една икономика има нужда и от нискоквалифицирани работници, но важно е да се уточни имаме ли тези пари, откъде ще дойдат и кой ще плати сметката. В случая това ще са коректните работодатели и служителите, които са заети в секторите „на светло”, подчерта предприемачът. По думите ѝ около 30% от бизнеса е сив.
Виктор Иванов е категоричен, че всяка данъчна промяна трябва да се прави предвидимо напред във времето. „2% е изключително много. Имахме такъв случай през 2011 г. Тогава осигурителната тежест беше вдигната с 1.8 на сто. При 330 млн. лв. повече очаквани приходи, тогава постъпиха 225 млн. по-малко. Хората спряха да си плащат осигуровките. На бизнеса също беше угодно да се договори с работника и да плаща по-ниски осигуровки. Сега категорично ефектът ще е същият”, заяви журналистът.
„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.
1 А вие сте слуги на мафията
Коментиран от #12
09:57 03.11.2025
2 Годината
09:57 03.11.2025
3 файчо
09:57 03.11.2025
4 Мина Анева
10:00 03.11.2025
5 Много трябва да се притесняваме
смешни плямпала
10:00 03.11.2025
6 Чакайте сега…
10:01 03.11.2025
7 Пич
10:02 03.11.2025
8 Никси
10:05 03.11.2025
9 Трол
10:07 03.11.2025
10 Даниел
10:08 03.11.2025
11 Един
2ро Общинските съветници трябва да не получават никакво заплащане! Предполага се, че това е елита на нацията и той работи в полза роду!
3то Парламента трябва да се съкрати и да работи на сесии, да се събира на тримесечие!
Стига кражби и стига държавни хрантутници!
10:08 03.11.2025
12 Да питаме
До коментар #1 от "А вие сте слуги на мафията":Тези слуги на Мафията и самите мафиоти колко крадат от внесените данъци?????
По съвсем официални данни ББ за да разреши подписване на договор за държавна поръка иска предварително внасяне на 60% от стойността на договора като дарение в касата на ГЕРБ.
Така че хич да не се обясняват че 30% от икономиката била "сива". Мултинационалните компании които ги рекламират с милиарди инвестиции у нас не плащат една стотинка данъци в българския бюджет. Всичко минава през офшорки и парите заминават в Германия, Франция, Англия, САЩ, Белгия, Холандия и т.н.
10:09 03.11.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗАПОЧНА СЕ....
ПЪРВО С ШЕФА НА БАБХ....ЗАРАДИ МАСОВОТО УНИЩОЖЕНИЕ НА ПОМИНЪКА И ЖИВОТА НА ХОРАТА.....
И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ С ДРУГИТЕ БЪЛГАРОУБИЙЦИ....
10:12 03.11.2025
14 ккк
10:15 03.11.2025
15 40 милиарда за 2 години 25 и 26
Невероятен цинизъм на управленците.
Започнаха да се оправават с циркове по студиата. На А. Василев му е виновен ГЕРБ.
На ГЕРБ са виновни ПП, ДБ. На Горанов му е виновен Президентът.
Цирк, БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП за двете лица на една и съща монета.
На никого не е виновно ДПС това се подразбира.
Да теглиш заеми 40 милиарда, за да плащаш бюджетни заплати 47 милиарда вероятно, само за 2 години ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ.
7 милиарда недостигащи за депутати, прокурори, следователи, полицаи, ВСС, ВКС, ВАС, ще дайдат от нашите данъци. Здравни, пенсионни, ДДС ток, вода, сградна 100% увеличена 2025, сега с още 40%, парно. Храни ДДС 100% повишени, такси банки 200%, повишени Акцизи. Всичко се плаща от НАС.
Сега признават, че имало дефицит от 18 милиарда още при Людмила Петкова.
Къде бяхте 2020, да не влизаме в Юрошийт. Къде бяхте като Данчо Цонев истерично крещеше, от трибуната на НС, че щял да ни набута в Юрошийта.
Те теглиха заем 17 милиарда 2025, до декември от 3 милиарда ще теглят.за да платят 23 милиарда заплати бюджетни. И няма виновни.
Виновни има ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БКП, ИТН, СДС, ДБ и ПП.
Всички те дружно, си увеличиха заплатките, 23 милиарда, какво са 23 милиарда.
Това е най-добрият бюдже. И то на фона на Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на Цени.
НСИ признава, инфлация 20%, прави са хората, че са фалшифицирали цените на пианата, роялите и леглата болници.
Те у
10:19 03.11.2025
16 Павел пенев
10:24 03.11.2025
17 Днес Лагард одобрява бюджета в БНБ
Горанов Теглил 16 милиарда лева 2016 г. заеми, при крайно неизгодни лихви и условия.
Президентът му пречел за сегашният бюджет, понеже говорил.
40 милиарда лева заеми, 20 милиарда за 2025 и 2026 предвидени, и то на фона на Чудовищна инфлация, Чудовищно повишаване на Цени.
НСИ признава, инфлация 20%, прави са хората, че са фалшифицирали цените на пианата, роялите и леглата болници.
Те умишлено унищожиха ВБОРД, Унещожиха Конституция, Унищожиха Референдуми, Унищожиха Български Лев, резервната валута на ЕС.
Съкращение депутати с 50%, съкращение бюджетници 50%, намаляване на заплати на депутати с 13 хиляди, ВСС с 18 000, Киселова и Назарян и с 23 000, и всичко ще си дойде на мястото.
Референдум за запазване на ВБ, Лъв и Кеш и оставка.
Журналистът Антонов е прав за доста неща.
10:25 03.11.2025
18 Д.ДАНАЙЛОВ
И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ГОЛЕМИИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЧЕ ЩЕ ФАЛИРАТ БЪЛГАРИЯ.
10:29 03.11.2025
19 Гост
10:36 03.11.2025