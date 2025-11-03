Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.
През 2024 г. 11,8 на сто от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8,2 на сто. Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13,4 на сто), Испания (11,2 на сто) и Гърция (10,7 на сто).
По данни на Евростат рискът от бедност при мъжете в България е бил 13,0 на сто, докато при жените – 10,4 на сто. Разликата между половете от 2,6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9,0 на сто) спрямо жените (7,3 на сто).
Най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8 на сто), Чехия (3,6 на сто) и Белгия (4,3 на сто).
Показателят „риск от бедност при заетите“ включва лица, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чиито разполагаеми доходи са под 60 на сто от медианния за страната.
1 честен ционист
16:15 03.11.2025
2 Наивник на средна възраст
16:16 03.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:16 03.11.2025
4 Един
16:17 03.11.2025
5 Верно ли
16:18 03.11.2025
6 1000+
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Какви бедняци бе, нали всичките го вадите голям ?! във фейсбук наредили едни ланци, снимат се в луксозни коли, по курорти, на чевермета, в дубай... Защо във фейсбук и по другите социални мрежи не пищите, че сте бедни?
Коментиран от #17
16:20 03.11.2025
7 Май
16:21 03.11.2025
8 Турист
Жената с него пазаруваше като за последно.
16:21 03.11.2025
9 нормално
Коментиран от #12
16:21 03.11.2025
10 Жбръц
16:23 03.11.2025
11 ООрана държава
16:26 03.11.2025
12 09876
До коментар #9 от "нормално":Момента е изтърван преди 35 години.Тогава тротоарите в София трябваше да почервенеят от болшевишка и шумкарска кръв.Късно е вече.Ще си ги търпим.
Коментиран от #21
16:29 03.11.2025
13 Споко
16:31 03.11.2025
14 преминаващ
Коментиран от #15
16:32 03.11.2025
15 руснак
До коментар #14 от "преминаващ":И у нас вече има банани по магазините, благодарение на това, че Путин е президент на капиталистическа Русия
16:38 03.11.2025
16 бай тикван: пак благодарение на моите
са пак на първо място както винаги
в ес класацията за бедност болнавост измиране корупция заплати пенсии
сега трябва и в цяла европа да сме първи
16:39 03.11.2025
17 Гошо
До коментар #6 от "1000+":Ма те тез по фейса, са заплатаджии, живеят в 50 кв. коптори, и само търсят промоция изплащане без лихва
16:42 03.11.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ" НЯМА БЕДНИ!
16:46 03.11.2025
19 Затова
16:54 03.11.2025
20 Олеле
16:58 03.11.2025
21 факуса
До коментар #12 от "09876":пак щеше да е същото,не са ни приели в ес да ни правят богати,и в зоната ни вземат щот са потънали в дългове,и щепокрият дълга поне на ецб дет на загуба втора година та с нашите 40млрд дет ще гепят излиза на чисто,гдр за толкоз години още е бедния роднина,ама видиш ли ние ще забогатеем
16:58 03.11.2025