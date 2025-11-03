Новини
България »
Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

3 Ноември, 2025 16:11 559 21

  • работещи-
  • българи-
  • риск-
  • бедност

В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си

Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.

През 2024 г. 11,8 на сто от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8,2 на сто. Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13,4 на сто), Испания (11,2 на сто) и Гърция (10,7 на сто).

По данни на Евростат рискът от бедност при мъжете в България е бил 13,0 на сто, докато при жените – 10,4 на сто. Разликата между половете от 2,6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9,0 на сто) спрямо жените (7,3 на сто).

Най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8 на сто), Чехия (3,6 на сто) и Белгия (4,3 на сто).

Показателят „риск от бедност при заетите“ включва лица, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чиито разполагаеми доходи са под 60 на сто от медианния за страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Всички скоро ще сте милионери.

    16:15 03.11.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    10 0 Отговор
    Как е възможно при тази така ниска инфлация......????

    16:16 03.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    75 процента от семействата в ЕС казват че трудно си плащат разходите.Клуба на бедняците.

    Коментиран от #6

    16:16 03.11.2025

  • 4 Един

    10 1 Отговор
    Ама верно ли? Ама нали бяхме богати като за еврото - а сега па сме били бедни! ИЗРОДИ КРАДЛИВИ!

    16:17 03.11.2025

  • 5 Верно ли

    9 1 Отговор
    Ми евростат да стопира влизането в Еврозоната тогава, ама май само ще ни изнася факти, които ние много добре знаем!

    16:18 03.11.2025

  • 6 1000+

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Какви бедняци бе, нали всичките го вадите голям ?! във фейсбук наредили едни ланци, снимат се в луксозни коли, по курорти, на чевермета, в дубай... Защо във фейсбук и по другите социални мрежи не пищите, че сте бедни?

    Коментиран от #17

    16:20 03.11.2025

  • 7 Май

    4 0 Отговор
    Така ще е докато имаме най много бюджетни "работници" !

    16:21 03.11.2025

  • 8 Турист

    6 0 Отговор
    Вчера в Одрин МОЛ видях депутат от ДПС НН байрам байрам / нарочно е с малки букви/.
    Жената с него пазаруваше като за последно.

    16:21 03.11.2025

  • 9 нормално

    6 3 Отговор
    В страна където комунистите докараха демокрацията,това е нормално. Няма как Луканов от една страна да ни носи демокрацията,а от друга мутрите и ние да живеем добре. Комунистите ни превърнаха е работещите бедняци. Само в държавата на комунистите го има този израз, Работещи бедняци

    Коментиран от #12

    16:21 03.11.2025

  • 10 Жбръц

    8 0 Отговор
    Защо ли,толкова неочаквано ( и скоростно) ще пристигнат и двете веяни скумрии у нас- сталинка- маминка,и лангардчето с усмивка на дъ рта акула? Едната от мвф ,а другата - от ецб.

    16:23 03.11.2025

  • 11 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Щом чак в европата са забелязали значи нещата са сериозни, пак да гласувате за гербнн

    16:26 03.11.2025

  • 12 09876

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "нормално":

    Момента е изтърван преди 35 години.Тогава тротоарите в София трябваше да почервенеят от болшевишка и шумкарска кръв.Късно е вече.Ще си ги търпим.

    Коментиран от #21

    16:29 03.11.2025

  • 13 Споко

    3 1 Отговор
    От първи януари 26 година тенденцията ще се задълбочи в аритметична прогресия. Мислете кои парти и ми вкараха в еврозоната и направете равносметка защото идват избори. Дано се забавят до септември октомври следващата година за да усетите по-дълбоко истината.

    16:31 03.11.2025

  • 14 преминаващ

    2 1 Отговор
    Ама сме в Шенген и има банани

    Коментиран от #15

    16:32 03.11.2025

  • 15 руснак

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "преминаващ":

    И у нас вече има банани по магазините, благодарение на това, че Путин е президент на капиталистическа Русия

    16:38 03.11.2025

  • 16 бай тикван: пак благодарение на моите

    3 0 Отговор
    усилия моите поклонници и миряни
    са пак на първо място както винаги
    в ес класацията за бедност болнавост измиране корупция заплати пенсии

    сега трябва и в цяла европа да сме първи

    16:39 03.11.2025

  • 17 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1000+":

    Ма те тез по фейса, са заплатаджии, живеят в 50 кв. коптори, и само търсят промоция изплащане без лихва

    16:42 03.11.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ПАК ФАЛШИВА НОВИНА.
    В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ" НЯМА БЕДНИ!

    16:46 03.11.2025

  • 19 Затова

    1 0 Отговор
    влиза в клуба на "богатите" !

    16:54 03.11.2025

  • 20 Олеле

    0 0 Отговор
    Някой да обясни на журналистките, че "процентен пункт" означава десета от процента или 0.1%. От една седмица всичко се запункти по телевизията!

    16:58 03.11.2025

  • 21 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "09876":

    пак щеше да е същото,не са ни приели в ес да ни правят богати,и в зоната ни вземат щот са потънали в дългове,и щепокрият дълга поне на ецб дет на загуба втора година та с нашите 40млрд дет ще гепят излиза на чисто,гдр за толкоз години още е бедния роднина,ама видиш ли ние ще забогатеем

    16:58 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове