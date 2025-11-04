Катастрофа с ранени на пътя Плевен – Бяла

Катастрофа с пострадали е станала днес на пътя Плевен – Бяла, в района на село Масларево. По първоначална информация в инцидента са се ударили лек и товарен автомобил.
В резултат на сблъсъка товарният автомобил се преобърнал извън пътното платно, а водачът е останал затиснат в кабината. Пострадали са и двама души, пътували в колата, предава NOVA.
На мястото са изпратени екипи на Районното управление в Свищов, Спешна помощ и пожарната. Служителите на пожарната са предприели действия по освобождаване на затиснатия шофьор.
Движението в участъка не е спряно, но се осъществява с повишено внимание. Причините за катастрофата се изясняват.
