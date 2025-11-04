Новини
България »
Обезщетението за безработица в София надмина минималната работна заплата

Обезщетението за безработица в София надмина минималната работна заплата

4 Ноември, 2025 16:56 720 7

  • обезщитение-
  • безработица-
  • заплата

Данните на НОИ показват, че средното обезщетение за безработица за цялата страна е средно 827 лева

Обезщетението за безработица в София надмина минималната работна заплата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обезщетението за безработица в София продължава да е над минималната работна заплата, сочат най-новите данни на Националния осигурителен институт.

То е най-високото в страната и е средно 1145 лева.

Най-ниското обезщетение получават хората без препитание в Кърджали – 669 лева, съобщи БНР.

Данните на НОИ показват, че средното обезщетение за безработица за цялата страна е средно 827 лева.

Традиционно най-големият размер на обезщетението за безработица в цялата страна се получава от мъжете в столицата. По последни данни то е средно 1260 лева, тоест е по-високо и от минималната работна заплата от 1213 лева, която се предвижда за догодина.

Обезщетението на жените без препитание в София по последни данни е 1048 лева. Следват безработните мъже във Варна – с малко над 1007 лева средно обезщетение.

В нито една друга област в страната сумата не надвишава 1000 лева. Най-ниските обезщетения за безработица освен в Кърджали се получават също във Видин и Хасково – средно 676 лева.

Регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна са общо малко над 58 000 души. Те са 40% от всички записани в бюрата по труда 148 000 души без препитание.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за тази година е 18 лева, а максималният – 107,14 лева.

Срокът на изплащане на обезщетенията варира от 4 до 12 месеца и зависи от продължителността на осигурителния стаж на всеки.

По закон право на парично обезщетение за безработица имат тези, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    2 1 Отговор
    Някои хора не са на трудов договор - какво става там.

    И това е горе-долу добре като пари.

    Коментиран от #5

    17:01 04.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    По времето на другаря Живков нямаше такива пари за безработица, защото работа имаше за всички. Да, вярно пари нямаше,но работа имаше.Примерно,пращаха децата да събира домати,грозде,шипки...... естествено без пари. Децата поне месец работеха в тежки условия, безплатно. Войниците също. Те бяха още по зле, трябваше три години да работят безплатно. .. Работа имаше за едро,но пари нямаше

    17:01 04.11.2025

  • 3 Миризлив пор

    7 1 Отговор
    Хората са работили, внасяли са си вноските които не са били малки и са останали без работа. За това и получават обезщетение. Не разбирам защо сравнявате хора с различни заплати?

    Коментиран от #7

    17:03 04.11.2025

  • 4 хаха

    5 1 Отговор
    Тази статия всъщност е много лоша новина. Казва, че в София има много съкращения на хора с високи заплати и от там обезщетенията им за безработица са по-високи от МРЗ(и то брутната). Нали икономиката беше супер-дупер, цъфнала и вързала? Нали докладвахме, че сме готови за еврото по всички показатели?

    17:06 04.11.2025

  • 5 Нирмално

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Това се нарича източване на бюджета.

    17:08 04.11.2025

  • 6 зевзек

    3 0 Отговор
    брей, брей, значи който е работил 11 месеца, от последните 18, защото например, е от беден регион, в който няма работни места, няма възможност за постоянна заетост, ще получи не четири обезщетения, а една кръгла нула, докато софиянците ще богатеят, в кавички, с 1300 лева, което на днешните цени, си е едно нищо

    17:09 04.11.2025

  • 7 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миризлив пор":

    Щото и от трагичните новини искат с малко пудрене и надежда овцете да не четат с разбиране и мислене да изкарат някой "успех". По почина на Работническо дело- не "В София съкращават все повече хора на високи заплати" става на "В София раздават по-високи помощи за безработица". Нещо като вица. Брежнев и Рейгън си правят състезание по бягане. Новината в Правда- "Вчера в състезание с Рейгън другарят Брежнев спечели престижното второ място, а Рейгън се изложи да е на предпоследно.".

    17:09 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове