Обезщетението за безработица в София надмина минималната работна заплата

Обезщетението за безработица в София продължава да е над минималната работна заплата, сочат най-новите данни на Националния осигурителен институт.
То е най-високото в страната и е средно 1145 лева.
Най-ниското обезщетение получават хората без препитание в Кърджали – 669 лева, съобщи БНР.
Данните на НОИ показват, че средното обезщетение за безработица за цялата страна е средно 827 лева.
Традиционно най-големият размер на обезщетението за безработица в цялата страна се получава от мъжете в столицата. По последни данни то е средно 1260 лева, тоест е по-високо и от минималната работна заплата от 1213 лева, която се предвижда за догодина.
Обезщетението на жените без препитание в София по последни данни е 1048 лева. Следват безработните мъже във Варна – с малко над 1007 лева средно обезщетение.
В нито една друга област в страната сумата не надвишава 1000 лева. Най-ниските обезщетения за безработица освен в Кърджали се получават също във Видин и Хасково – средно 676 лева.
Регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна са общо малко над 58 000 души. Те са 40% от всички записани в бюрата по труда 148 000 души без препитание.
Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за тази година е 18 лева, а максималният – 107,14 лева.
Срокът на изплащане на обезщетенията варира от 4 до 12 месеца и зависи от продължителността на осигурителния стаж на всеки.
По закон право на парично обезщетение за безработица имат тези, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
И това е горе-долу добре като пари.
Коментиран от #5
17:01 04.11.2025
2 Последния Софиянец
17:01 04.11.2025
3 Миризлив пор
Коментиран от #7
17:03 04.11.2025
4 хаха
17:06 04.11.2025
5 Нирмално
До коментар #1 от "Никой":Това се нарича източване на бюджета.
17:08 04.11.2025
6 зевзек
17:09 04.11.2025
7 хаха
До коментар #3 от "Миризлив пор":Щото и от трагичните новини искат с малко пудрене и надежда овцете да не четат с разбиране и мислене да изкарат някой "успех". По почина на Работническо дело- не "В София съкращават все повече хора на високи заплати" става на "В София раздават по-високи помощи за безработица". Нещо като вица. Брежнев и Рейгън си правят състезание по бягане. Новината в Правда- "Вчера в състезание с Рейгън другарят Брежнев спечели престижното второ място, а Рейгън се изложи да е на предпоследно.".
17:09 04.11.2025