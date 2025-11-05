Пеевски каза къде е направена снимката на Рашков с Мухарем Мухата

Лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че снимките, на които Бойко Рашков, е заснет с бизнесмена Мухарем по прякор Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди бившият вътрешен министър.
„Този навес е в Хасково на улица „Стара Планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук пред вас като червей, хванат на местопрестъплението, заедно с момичето с пеньоара“, коментира Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.
„Ще ги разкривам до край. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър - на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи, аз съм гарант за това“, категоричен беше Пеевски.
Той визира снимките, които показа в края на октомври и които по думите на Пеевски доказват, че в Пазарджик се е състоял „пърформанс, организиран от Пуделите и Пачките“. Става дума за гражданския арест на автомобил заради предполагаема търговия с гласове в Огняново.
По-късно самият Рашков обясни, че е заснет пред 44-та секция в Пазарджик, където председателят на комисията бил доведен от Буковлък, „за да ръководи изборния процес в тази секция, а в ОДМВР-Пазарджик били само наблюдатели на процеса“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кратун
Коментиран от #17
11:22 05.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #41
11:22 05.11.2025
3 Ъхъъъъъ....мили ми Шишко
Коментиран от #9
11:23 05.11.2025
4 Вашето мнение
11:24 05.11.2025
5 Абееее
11:25 05.11.2025
6 Сега пък комунизъм
Коментиран от #19
11:25 05.11.2025
7 Коня Солтуклиева
"Съвестен гражданин" му ги е дал?
Коментиран от #25
11:25 05.11.2025
8 Тука
11:27 05.11.2025
9 Ама то щот...
До коментар #3 от "Ъхъъъъъ....мили ми Шишко":...Шиши,не е лъжлив сатрап...?!
11:28 05.11.2025
10 Само да напомня
Коментиран от #24
11:28 05.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ялчин
11:30 05.11.2025
14 Трол
11:30 05.11.2025
15 Ъхъъъъъ....мили ми Шишко
11:30 05.11.2025
16 кратун
11:31 05.11.2025
17 MAЧKAЙ ШИШO
До коментар #1 от "кратун":Шишo нe e cтoкa, но и ПП-ДБ нe ca, тaкa че xaк дa им e зaдeтo ce въpтяxa в cкyтa му!
11:31 05.11.2025
18 бай Ганя
11:32 05.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тома
11:33 05.11.2025
22 Сатана Z
Коментиран от #30
11:34 05.11.2025
23 Народни пари
11:35 05.11.2025
24 То остави,че го слушаме...!
До коментар #10 от "Само да напомня":Ами и ни командва...и то Яко!
Цялата власт на държавата е в пухкавите му ръчички...
Коментиран от #40, #48
11:35 05.11.2025
25 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Коня Солтуклиева":Шиши държи службите и шантажира всички.
11:35 05.11.2025
26 Рашков и ППДБ
11:35 05.11.2025
27 Винкело
Коментиран от #44
11:36 05.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ето
11:37 05.11.2025
30 НЕ БЕ...?!
До коментар #22 от "Сатана Z":За оня ,с хотела...,дето има водопад...,за него говори...
11:37 05.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
11:38 05.11.2025
33 мирчуф
11:39 05.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 МАЙ
11:40 05.11.2025
36 Гост
Коментиран от #60
11:40 05.11.2025
37 Факт
11:44 05.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Други дърпат конците
До коментар #24 от "То остави,че го слушаме...!":Дебелото "Д" не това за което се представя.
И Доган разпределяше порциите от Сарая...
Сега е бездомен пенсионер , а сарая съборен.
Дали няма скоро да видим едно едро момче да продава вестници и цигари в някоя малка лавка?
Коментиран от #51
11:45 05.11.2025
41 Драго
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма значение от къде е , важното е кое е вярно ?Вярното в случая е , че Рашков лъже .И после защо Шиши става не заобиколим фактор .
11:45 05.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хаха
11:47 05.11.2025
44 Виж сега
До коментар #27 от "Винкело":Много хубаво , ама Мухата си вари лютеницата на спирката , защото имало навес и да не го пече .
11:47 05.11.2025
45 Тервел
Коментиран от #52
11:48 05.11.2025
46 Рая Наделян
Коментиран от #56
11:49 05.11.2025
47 Сега очаквайте!
11:49 05.11.2025
48 Лили Иванова
До коментар #24 от "То остави,че го слушаме...!":Аааа, не, air max command не съм си купувала.
11:50 05.11.2025
49 Нострадамус
11:50 05.11.2025
50 пешо
11:51 05.11.2025
51 Стамат
До коментар #40 от "Други дърпат конците":Много точно , но този няма да е бездомен благодарение на парите на Мама . И защо така стана с великият Сокол ?Просто нещата си дойдоха на мястото . През годините му преписваха свръх сили , защото не можеха да го победят в неговата игра .
11:52 05.11.2025
52 Воденичаров
До коментар #45 от "Тервел":Но има потенциал да обитава някои апартаменти в кв.Банишора.А може и по примера на неговия ортак и в Панкрац, край Прага
11:52 05.11.2025
53 Реалист
11:54 05.11.2025
54 мдаа
11:54 05.11.2025
55 Шиши,а снимките на
Коментиран от #59
11:54 05.11.2025
56 Хи хи
До коментар #46 от "Рая Наделян":Чакай от умрял писмо! По вероятно Дамаджан да се запознае с бае ти Ставри отколкото Делян , Забележи , става въпрос за снимка от Хасково , а кой е оттам ?Нещо много започват да съвпадат нещата !
11:56 05.11.2025
57 Нетерс
11:57 05.11.2025
58 между другото
11:58 05.11.2025
59 Е какво да коментира
До коментар #55 от "Шиши,а снимките на":.Защо да си измисля неща , за който няма информация предполагам?Между двата случая не виждам никаква връзка .
11:59 05.11.2025
60 пътуване
До коментар #36 от "Гост":Да му пожелаем на Пеев да отпътува за Америка и там да го посрещнат както трябва-с почести, лимузини, които да го отведат в ADX в Колорадо, в скалистите планини на "почивка".
11:59 05.11.2025
61 Тервел
12:00 05.11.2025