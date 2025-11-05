Пеевски каза къде е направена снимката на Рашков с Мухарем Мухата

Лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че снимките, на които Бойко Рашков, е заснет с бизнесмена Мухарем по прякор Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди бившият вътрешен министър.

„Този навес е в Хасково на улица „Стара Планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук пред вас като червей, хванат на местопрестъплението, заедно с момичето с пеньоара“, коментира Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Ще ги разкривам до край. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър - на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи, аз съм гарант за това“, категоричен беше Пеевски.

Той визира снимките, които показа в края на октомври и които по думите на Пеевски доказват, че в Пазарджик се е състоял „пърформанс, организиран от Пуделите и Пачките“. Става дума за гражданския арест на автомобил заради предполагаема търговия с гласове в Огняново.

По-късно самият Рашков обясни, че е заснет пред 44-та секция в Пазарджик, където председателят на комисията бил доведен от Буковлък, „за да ръководи изборния процес в тази секция, а в ОДМВР-Пазарджик били само наблюдатели на процеса“.