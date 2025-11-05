Новини
Пеевски каза къде е направена снимката на Рашков с Мухарем Мухата

Пеевски каза къде е направена снимката на Рашков с Мухарем Мухата

5 Ноември, 2025

Ще ги разкривам до край. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър - на другия сатрап с „Шкода“-та

Пеевски каза къде е направена снимката на Рашков с Мухарем Мухата - 1
Facebook/ДПС Пресцентър
Мария Атанасова

Лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че снимките, на които Бойко Рашков, е заснет с бизнесмена Мухарем по прякор Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди бившият вътрешен министър.

„Този навес е в Хасково на улица „Стара Планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук пред вас като червей, хванат на местопрестъплението, заедно с момичето с пеньоара“, коментира Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Ще ги разкривам до край. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър - на другия сатрап с „Шкода“-та. Никога няма да се случи, аз съм гарант за това“, категоричен беше Пеевски.

Той визира снимките, които показа в края на октомври и които по думите на Пеевски доказват, че в Пазарджик се е състоял „пърформанс, организиран от Пуделите и Пачките“. Става дума за гражданския арест на автомобил заради предполагаема търговия с гласове в Огняново.

По-късно самият Рашков обясни, че е заснет пред 44-та секция в Пазарджик, където председателят на комисията бил доведен от Буковлък, „за да ръководи изборния процес в тази секция, а в ОДМВР-Пазарджик били само наблюдатели на процеса“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кратун

    49 5 Отговор
    стига с този циганин пеевски авръщай парите защото ти уби алексей

    Коментиран от #17

    11:22 05.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    31 5 Отговор
    Това е снимка от ДАНС.Снимано е тайно.

    Коментиран от #41

    11:22 05.11.2025

  • 3 Ъхъъъъъ....мили ми Шишко

    15 9 Отговор
    Лъжливият сатрап Рашков.......

    Коментиран от #9

    11:23 05.11.2025

  • 4 Вашето мнение

    28 11 Отговор
    Голямото Д, борисов, ППДБ, БСП и ИТН са от едно и също котило.

    11:24 05.11.2025

  • 5 Абееее

    18 2 Отговор
    Защо има навес в Хасково на улица „Стара Планина“ ?

    11:25 05.11.2025

  • 6 Сега пък комунизъм

    35 3 Отговор
    дядото на Пеевски не е ли бил шеф на ДС във Враца. Пък и старите ментори на ДПС не са ли все от ДС и не са ли същите като сегашните.

    Коментиран от #19

    11:25 05.11.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    39 2 Отговор
    И отде бат Шиши има снимките?!
    "Съвестен гражданин" му ги е дал?

    Коментиран от #25

    11:25 05.11.2025

  • 8 Тука

    11 18 Отговор
    Знаем кой е Пеевски и не го коментираме. Тук трябва да коментираме "чистите" от ПП! Измекяри като всички останали в политиката.

    11:27 05.11.2025

  • 9 Ама то щот...

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ....мили ми Шишко":

    ...Шиши,не е лъжлив сатрап...?!

    11:28 05.11.2025

  • 10 Само да напомня

    20 3 Отговор
    Стига бе, Пеевскси! Само тебе ли ще слушаме?!

    Коментиран от #24

    11:28 05.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ялчин

    18 1 Отговор
    Иде коледа иде, рано или късно!

    11:30 05.11.2025

  • 14 Трол

    6 1 Отговор
    Мухарем президент.

    11:30 05.11.2025

  • 15 Ъхъъъъъ....мили ми Шишко

    19 2 Отговор
    Ще ги разкривам до край. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, ......нашите хора...

    11:30 05.11.2025

  • 16 кратун

    19 2 Отговор
    шишко ще те премахнат както премахна алексей

    11:31 05.11.2025

  • 17 MAЧKAЙ ШИШO

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "кратун":

    Шишo нe e cтoкa, но и ПП-ДБ нe ca, тaкa че xaк дa им e зaдeтo ce въpтяxa в cкyтa му!

    11:31 05.11.2025

  • 18 бай Ганя

    13 0 Отговор
    вашите,нашите хора,този Пеевски голям КЛОУН,само бухалка за него

    11:32 05.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тома

    14 2 Отговор
    Защо мамута и тиквата забравят че ако не беше бкп и дс сега щяха да са в затвора за кражби на народна пара.А келфайда че само ни разкривате далаверите на властта като няма кой да ги накаже

    11:33 05.11.2025

  • 22 Сатана Z

    6 9 Отговор
    За оня Рашков със 17те имота ли говори ?

    Коментиран от #30

    11:34 05.11.2025

  • 23 Народни пари

    9 0 Отговор
    Връщай крадените пари ве ей.

    11:35 05.11.2025

  • 24 То остави,че го слушаме...!

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само да напомня":

    Ами и ни командва...и то Яко!
    Цялата власт на държавата е в пухкавите му ръчички...

    Коментиран от #40, #48

    11:35 05.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коня Солтуклиева":

    Шиши държи службите и шантажира всички.

    11:35 05.11.2025

  • 26 Рашков и ППДБ

    3 17 Отговор
    отричаха и за снимките на пудела с пачките, на подаръчната торбичка, на софрата със семейството контрабандисти, на Лена на парапета, на флашивите подписи на Лена, на интимната вечеря на Кики и Ленчето в Солун, както и за двойното гражданство на Кики, за дипломите от " Харвард " и за много други неща.

    11:35 05.11.2025

  • 27 Винкело

    7 1 Отговор
    Много време им трябваше да намерят някъде автобусна спирка с такъв навес. Пък то има стотици

    Коментиран от #44

    11:36 05.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ето

    9 2 Отговор
    Пак се изходи дебелата крадлива магнитска с-и-ч-га със сикаджииската гербероска мутра трябва да сте в Белене обирджии народни

    11:37 05.11.2025

  • 30 НЕ БЕ...?!

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    За оня ,с хотела...,дето има водопад...,за него говори...

    11:37 05.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    11 1 Отговор
    Диди фалита пак се словоизпразва. Спри с тоя "цирк", с разчистването на политически и неудобни опоненти и с краденето на парите, които вкараме в хазната всички работещи. Спри да крадеш и държавата ще се оправи

    11:38 05.11.2025

  • 33 мирчуф

    1 1 Отговор
    Шиши кърти и извозва !

    11:39 05.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 МАЙ

    8 1 Отговор
    ТИ ДОМЪЧНЯ ЗА ДУБАЙ И РУСНАЦИТЕ.....

    11:40 05.11.2025

  • 36 Гост

    15 1 Отговор
    А бе, пееф, кой ти вярва на тебе бе? Даже и твоите слуги не ти вярват. Вярват само на парите ти

    Коментиран от #60

    11:40 05.11.2025

  • 37 Факт

    5 2 Отговор
    Едва ли Рашков трябва да помни кой, кога, къде го е снимал.

    11:44 05.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Други дърпат конците

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "То остави,че го слушаме...!":

    Дебелото "Д" не това за което се представя.
    И Доган разпределяше порциите от Сарая...
    Сега е бездомен пенсионер , а сарая съборен.
    Дали няма скоро да видим едно едро момче да продава вестници и цигари в някоя малка лавка?

    Коментиран от #51

    11:45 05.11.2025

  • 41 Драго

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма значение от къде е , важното е кое е вярно ?Вярното в случая е , че Рашков лъже .И после защо Шиши става не заобиколим фактор .

    11:45 05.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хаха

    2 2 Отговор
    Съмишлениците, евроатлантици 🐷-расчо и рашкоф не могат да си разделят Мухарем Мухата.... 🤣😂😅

    11:47 05.11.2025

  • 44 Виж сега

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Винкело":

    Много хубаво , ама Мухата си вари лютеницата на спирката , защото имало навес и да не го пече .

    11:47 05.11.2025

  • 45 Тервел

    3 2 Отговор
    Пеевски няма речников запас, не може да се изказва , не е оратор, не може да се аргументира, не може да защитава тезите си, не е диалогичен . Затова и никой не го е виждал да се изказва от трибуната на НС. Никога не е участвал в телевизионни диспути. Никога не е канен в телевизиите да отговаря на журналистически въпроси . Само се крие по колите на НСО , появява се тук там на някой митинг на ДПС в някое село да извика три пъти по микрофона или пък изскача между колоните в коридора на НС да показва снимки като репертоара му е един и същ и се състои от три четири изречения. Просто този човек не става за политик , затова и е толкова непопулярен и затова залага само на изнудвания , , снимки, заплахи и съдействието на криминалния контингент и службите .Реално той няма потенциал нито да управлява, нито да бъде политик . Елементарност и посредственост .

    Коментиран от #52

    11:48 05.11.2025

  • 46 Рая Наделян

    3 1 Отговор
    Скоро пък Рашков ще покажже снимки на Дебелян с бай Ставри, снимани в сградата на бул.Столетов" 21, ет.2

    Коментиран от #56

    11:49 05.11.2025

  • 47 Сега очаквайте!

    3 2 Отговор
    Шиши как размахва принтирани снимки от момента,когато Бочко подарява кученце на Путин...😉😝🤣!

    11:49 05.11.2025

  • 48 Лили Иванова

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "То остави,че го слушаме...!":

    Аааа, не, air max command не съм си купувала.

    11:50 05.11.2025

  • 49 Нострадамус

    2 1 Отговор
    Г-н Пеевски ще бъде транспортиран до затвора в град Яши , Румъния по заповед на.....

    11:50 05.11.2025

  • 50 пешо

    4 1 Отговор
    докога политици санкционирани за корупция ще са във властта и лидери на партии

    11:51 05.11.2025

  • 51 Стамат

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Други дърпат конците":

    Много точно , но този няма да е бездомен благодарение на парите на Мама . И защо така стана с великият Сокол ?Просто нещата си дойдоха на мястото . През годините му преписваха свръх сили , защото не можеха да го победят в неговата игра .

    11:52 05.11.2025

  • 52 Воденичаров

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Тервел":

    Но има потенциал да обитава някои апартаменти в кв.Банишора.А може и по примера на неговия ортак и в Панкрац, край Прага

    11:52 05.11.2025

  • 53 Реалист

    2 0 Отговор
    До къде стигнахме?! Шиши да ни отваря очите за Мафията, за която самите ние сме гласували...СРАМНО за нас!

    11:54 05.11.2025

  • 54 мдаа

    2 1 Отговор
    Един истински политик и държавник не може да си позволи думи като "лъжлив сатрап", "гърчи се като червей+ и др.подобни. Това е пълен абсурд. Показва изключително ниска култура, злобен нрав и интригантска същност. На такъв човек не трябва да се позволява да бъде дори портиер в Народното събрание, какво остана депутат и управляващ в сянка.

    11:54 05.11.2025

  • 55 Шиши,а снимките на

    2 1 Отговор
    Сарафов с Пепи Еврото пред заведението му защо не коментираш?Не коментираш и думите на Любена,че лично е дала пет килограма злато на Гешев и един килограм злато на " Митко"?

    Коментиран от #59

    11:54 05.11.2025

  • 56 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Рая Наделян":

    Чакай от умрял писмо! По вероятно Дамаджан да се запознае с бае ти Ставри отколкото Делян , Забележи , става въпрос за снимка от Хасково , а кой е оттам ?Нещо много започват да съвпадат нещата !

    11:56 05.11.2025

  • 57 Нетерс

    1 1 Отговор
    Тоя ще отвори работа на Сретен с тези 10 мутри около него. Но няма да го опазят. Освен ако вече не си е платил.

    11:57 05.11.2025

  • 58 между другото

    1 1 Отговор
    Мога да ви направя с Фотошопа снимки как Пришълецът се ръкува с Хищникът.

    11:58 05.11.2025

  • 59 Е какво да коментира

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Шиши,а снимките на":

    .Защо да си измисля неща , за който няма информация предполагам?Между двата случая не виждам никаква връзка .

    11:59 05.11.2025

  • 60 пътуване

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Да му пожелаем на Пеев да отпътува за Америка и там да го посрещнат както трябва-с почести, лимузини, които да го отведат в ADX в Колорадо, в скалистите планини на "почивка".

    11:59 05.11.2025

  • 61 Тервел

    0 0 Отговор
    Пеевски е единственият лидер на партия в България , който не се е изказвал никога от трибуната на НС ,освен един път когато нападна Цветанов, никога не е участвал в диспут и никога не е гостувал в телевизия за да отговори на журналистически въпроси и да представи политиките си, тезите си и аргументите си. Никога и никъде не се е представил този индивид пред обществото. Смятайте какво му е нивото на този "Феномен".

    12:00 05.11.2025

