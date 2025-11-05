Новини
Международна спецоперация на няколко гранични пункта у нас

5 Ноември, 2025 14:12 887 9

  • фронтекс-
  • акция-
  • гкпп

Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки

Международна спецоперация на няколко гранични пункта у нас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Международна специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от МВР. В операцията участват „Гранична полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници” и представители на партньорски служби. Дните на действие се провеждат с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс.

Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Бойко и шиши изгОРЕА

    14:20 05.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    СВО-то стигна и Бананистан.

    Няма места на колесниците !!!

    14:26 05.11.2025

  • 3 спецоперация ли е ?

    3 0 Отговор
    Я пак помислете!

    14:26 05.11.2025

  • 4 По интересното е защо

    3 0 Отговор
    Фронтекс е агенция на Европейския съюз със седалище във Варшава (Полша) ?

    14:28 05.11.2025

  • 5 Мнение

    4 0 Отговор
    Скоро и в двора на Борисов ще се копае и ще се вадят кюпюри, злато, после стените на къщата до като намерим флашките с двата милиарда на крилото

    14:28 05.11.2025

  • 6 Коментар

    5 0 Отговор
    Международната спецоперация на МВР и ГДБОП ще приключи с трансфера на осъдения Пеевски до затворя в град Яши. Кой е бил предателят? Залагам на Йордан Цонев , който първи е дал показания на ГМ

    14:31 05.11.2025

  • 7 404

    2 0 Отговор
    БлееФски е българския Робин Худ.Взема от богатите и раздава на бедните.Никой не моЕ го барнИ

    Коментиран от #9

    14:43 05.11.2025

  • 8 неутрализиране на незакония трафик хора

    1 0 Отговор
    и кво като ги заловят
    регистрират ги, те бягат на запад, след време те ни ги връщат според дъблинското споразумение
    да им се радваме кат гледаме тез кафяви пришълци шляящи духалите софия

    акъл море патки пасе

    14:50 05.11.2025

  • 9 Долу горе така е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "404":

    Взема от чекмеджетата простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с тези пари ще си купи България.

    14:51 05.11.2025

