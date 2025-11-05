Международна спецоперация на няколко гранични пункта у нас

Международна специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от МВР. В операцията участват „Гранична полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници” и представители на партньорски служби. Дните на действие се провеждат с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс.
Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната.
1 И Киев е Руски
14:20 05.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Няма места на колесниците !!!
14:26 05.11.2025
3 спецоперация ли е ?
14:26 05.11.2025
4 По интересното е защо
14:28 05.11.2025
5 Мнение
14:28 05.11.2025
6 Коментар
14:31 05.11.2025
7 404
Коментиран от #9
14:43 05.11.2025
8 неутрализиране на незакония трафик хора
регистрират ги, те бягат на запад, след време те ни ги връщат според дъблинското споразумение
да им се радваме кат гледаме тез кафяви пришълци шляящи духалите софия
акъл море патки пасе
14:50 05.11.2025
9 Долу горе така е
До коментар #7 от "404":Взема от чекмеджетата простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с тези пари ще си купи България.
14:51 05.11.2025