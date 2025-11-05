Новини
България »
София »
Кризата с боклука в София продължава: Две жалби в КЗК спират решенията на Столична община

5 Ноември, 2025 17:40 380 5

Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Кризата с боклука в София продължава: Две жалби в КЗК спират решенията на Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Две жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подадени за новите процедури по почистването на пет района в столицата. Те са публикувани в сайта на комисията, предават от БТА.

Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Едната от жалбите е с подател консорциум "Чистота Средец" срещу решението за почистване на зона 3, която включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. В края на октомври заместник-кметът по екология Надежда Бобчева съобщи, че Столична община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3. Тя обясни, че поръчката е прекратена, след като единственият допуснат участник се е отказал от участие преди отварянето на ценовите оферти. Заместник-кметът посочи, че са проведени разговори с районните кметове на „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, които са изразили готовност да съдействат за временното осигуряване на дейността, докато се намери трайно решение.

Другата постъпила жалба в КЗК е с подател консорциум "Почистване Триадица" и е срещу решението на Столичната община за прекратяване на процедурата за почистването на зона 6 („Люлин“, „Красно село“) и възлагането на района на общинското дружество „Софекострой“. До прекратяването на поръчката се стигна заради прекомерно висока оферта, надвишаваща няколкократно предварително заложената стойност, обясни заместник-кметът Бобчева. До избора на нов изпълнител дейността се изпълнява от Столичното предприятие за третиране на отпадъци и общинското дружество „Софекострой“, като то ще поеме изцяло обслужването на зоната. За укрепване на капацитета му Столичният общински съвет одобри капитал от 9 млн. лева за закупуване на техника.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Решение има

    6 1 Отговор
    Влязат ли в затвора Двете Дебели и Мазни парчета и свързаните с тях боклучийски фирми София ще стане райско място.

    Коментиран от #2

    17:55 05.11.2025

  • 2 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Решение има":

    ТЕРЗИЕВ КМЕТ ОСТАВКА

    18:04 05.11.2025

  • 3 Промяна

    0 3 Отговор
    ТЕРЗИЕВ КМЕТ ОСТАВКА

    18:04 05.11.2025

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    ХАЙДЕ ПРЕСТАНЕТЕ ДА РОВИТЕ, КЪДЕТО ТРЯБВА И НЕ ТРЯБВА???? СТАНАХТЕ АМА МНОГО ДОСАДНА. ОСТАВЕТЕ ТЕРЗИЕВ НА МИРА. СТИГА ЛЪГАХТЕ, МАХАЙТЕ СЕ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ ТЕЗИ КОИТО НАИСТИНА ПРАВЯТ ДОБРО ЗА СТОЛИЦАТА НИ. 🥹💯❤️

    18:05 05.11.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ХАЙДЕ ПРЕСТАНЕТЕ ДА РОВИТЕ, КЪДЕТО ТРЯБВА И НЕ ТРЯБВА???? СТАНАХТЕ АМА МНОГО ДОСАДНА. ОСТАВЕТЕ ТЕРЗИЕВ НА МИРА. СТИГА ЛЪГАХТЕ, МАХАЙТЕ СЕ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ ТЕЗИ КОИТО НАИСТИНА ПРАВЯТ ДОБРО ЗА СТОЛИЦАТА НИ. 🥹💯❤️

    18:06 05.11.2025

