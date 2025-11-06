Времето днес, прогноза за четвъртък, 6 ноември: Остава облачно с превалявания

Минималните температури ще са от 6° до 11°, в София – ще е около 8°, предаде БНР.

През деня ще остане облачно с превалявания. По-значителни и на повече места ще са валежите в Източна България, а след обяд и в Централна. Без валежи с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще е слаб от изток, в Източна България до умерен от североизток. Максималните температури ще са от 10° до 15°, в столицата ще е около 11°.



По Черноморието ще е облачно с валежи. Жълт код за опасни дъждове е подаден за Южното Черноморие и крайбрежието на Странджа. Максималните температури на въздуха ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.



В планините ще вали дъжд, по-значително в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра ще падне сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите била от запад-югозапад. Максималната температура на надморска височина от 1200 м. ще е около 8°, на 2000 м. около 2°.