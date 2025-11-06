Новини
Разкриват древен манастир край Ахтопол

Разкриват древен манастир край Ахтопол

6 Ноември, 2025 09:32 938 5

  • древен манастир-
  • ахтопол-
  • археология

Археологическо откритие в Ахтопол преобръща представите за историята в региона

Разкриват древен манастир край Ахтопол - 1
Снимка: Община Царево
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният исторически музей и Община Царево разкриват едно от най-значимите духовни средища по Южното Черноморие – ахтополския манастир „Свети Йоан Предтеча“, известен сред местните жители като "Свети Яни", съобщи Нова ТВ. Археологическите проучвания са под ръководството на директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова.

Манастирът се намира на едноименния нос, южно от пристанищния залив на град Ахтопол. Счита се, че в миналото тук е пребивавал Агатополският митрополит до 1829 г. През 60-те години на XX век на мястото на манастира е изградено поделение на "Гранична полиция". През 2019 г. полицията предоставя имота на Министерството на културата, а година по-късно Министерството го предава за стопанисване и управление на Националния исторически музей. Впоследствие НИМ разработва идеен проект за преустройство на полуострова в културен център, който ще обедини археология, история и съвременни културни прояви.

Смята се, че великолепният ахтополски манастир „Свети Йоан Предтеча“ е бил изграден някъде през XII–XIII век. В рамките на последните пет археологически сезона са разкрити основите на най-дългата църква, откривана досега по южното българско Черноморие. Този факт свидетелства за значимата роля на средновековния Агатопол като един от петте известни епископски центъра по южното черноморско крайбрежие на днешна България.

До момента на обекта са открити 257 археологически находки, които ежегодно се представят в Музея на котвата в хотел „Невен“. Сред най-впечатляващите експонати са сребърни монети на Ахейското княжество (Гийом II дьо Вилардуен, Изабел I дьо Вилардуен, Шарл II Анджуйски), златна монета на Сюлейман Великолепни, изящен кръст от яспис и две келтски бронзови фибули от римската епоха (III в.).

Това е едно от впечатляващите археологически места по Южното Черноморие. Откритията тук променят представите ни за ролята и значението на средновековния Агатопол в историята на региона.

Днес не само прекрасната природа и морето привличат туристите към Ахтопол и Царево, но и живият разказ за богатата история на древния Агатополис – един от най-значимите духовни и културни центрове на българското Черноморие.


  • 1 глоги

    1 2 Отговор
    директорКАТА на Националния исторически музей - доц. д-р Бони Петрунова.

    09:34 06.11.2025

  • 2 ннннннннн

    2 0 Отговор
    Ще му ремонтират ли магистралата?

    09:35 06.11.2025

  • 3 Абе

    0 0 Отговор
    Колко древен?

    09:37 06.11.2025

  • 4 СЯ Н ЯМАНГРАНИЧАРИ

    0 0 Отговор
    СА НЯМАМЕ ГРАНИЦА....СЯ НВМАМЕ НИИИЩУУУ

    10:33 06.11.2025

  • 5 мутризация

    0 0 Отговор
    да не забравяме как по мутренското време от Несебър до Царево се е копаело главно вечер, защото са излизали археологически находки непрекъснато.Нали се сещате как всички хотели нямаше да ги има и щеше там да е археологически бум на находки, нооо парите и алчността затриват историята

    10:52 06.11.2025

