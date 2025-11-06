Новини
Василев за Бюджет 2026: Нито едно правителство не си е позволявало такъв рекет

Василев за Бюджет 2026: Нито едно правителство не си е позволявало такъв рекет

6 Ноември, 2025 11:10

Вземат се едни пари от бизнеса и от гражданите и това ще доведе до приход от 56,6 млрд. лева. Държавата ще вземе по 600 лева от всяка фирма и от всеки работник - директно от джоба им

Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани. Абсолютен прецедент, че от Министерство на финансите мълчат и не излизат да го защитят. Това заяви по повод Бюджет 2026 лидерът на ПП Асен Василев по време на пресконференция.

"Вземат се едни пари от бизнеса и от гражданите и това ще доведе до приход от 56,6 млрд. лева. Държавата ще вземе по 600 лева от всяка фирма и от всеки работник - директно от джоба им. Това, което ще се случи е, че няма да се увеличават заплатите, защото неговият работодател няма да има средствата да му вдигне заплатата. Другото, което ще се случи е всички фирми ще си изтеглят парите и е минат на данък девидент. Това е пагубно за икономиката. Минахме през кризи - ковид, войната в Украйна и данъците не са пипани. Това е ограбване", обясни Василев.

Виждаме какво представлява държавата - рекет на българските граждани и ограбване на бизнеса, обясни той и добави, че се заделят едни пари приоритетно, каза още той.

Василев призова МФ да излезе и да обясни този бюджет, а да не се крие в теменужките или да го преработи и да го внесе в МС.


  • 1 Последния Софиянец

    36 6 Отговор
    Има заложени 60 млрд повече от ДДС на храните.Чака ни хиперинфлация за да изпълнят бюджета.Тази година от дигане на цените взеха 6 млрд повече от народа.

    11:12 06.11.2025

  • 2 Електората на Борисов

    37 8 Отговор
    са държавните чиновници!
    Те си нагласиха бюджет!

    Коментиран от #17

    11:12 06.11.2025

  • 3 Дориана

    23 6 Отговор
    Борисов и Пеевски да излязат и да кажат от кой тип политици са -едните търсят повече приходи от гражданите, другите спират източването и пренасочват ресурсите към хората.Те как работят за хората ?

    11:12 06.11.2025

  • 4 хах

    17 23 Отговор
    И тебе те видяхме , с Киро дет набираше средства за украйнците от заплатете ни

    Коментиран от #36

    11:13 06.11.2025

  • 5 така е

    12 32 Отговор
    Борисов много пъти ви го каза, че вдигайки ви пенсиите и заплатите популиста Асен Василев ви ги вдига с парите на внуците ви. А вие нещастници му се подиграхте. Сега ревете и плащайте.

    Коментиран от #20, #38, #44

    11:13 06.11.2025

  • 6 Но ето ,

    20 6 Отговор
    че тройката с огромен криминален потенциал и нулева компетентност си го позволи ! Буквално се изтакова на България и на българския народ - друго не може ! Ни съвест , ни морал !

    11:15 06.11.2025

  • 7 Аре

    15 24 Отговор
    видяхме и теб - 9 милиарда за 4 дни изчезнаха

    Коментиран от #11, #19

    11:16 06.11.2025

  • 8 хах

    13 17 Отговор
    Къде е авера му от Харвард , този гении :)

    11:16 06.11.2025

  • 9 Ицо Багера

    27 4 Отговор
    Мисля, че е крайно време да се направи съкращение на служители на държавни места.
    Военни и полицай получиха увеличение 50 % за последните няколко години и още 15 % в кратък бъдещ срок.
    Голяма част от тях са пенсионери и получават заплата и пенсия ( Техните пенсии са сравнително високи ).
    Една част от тях са физически негодни да изпълняват задълженията си, но въпреки това продължават да "работят". Администрацията в тези две отделения е отчасти негодна и не подлежи на служба.
    Какво чакат ?

    Коментиран от #27

    11:18 06.11.2025

  • 10 Доден

    9 7 Отговор
    Асене язък ти за акъла,събрал си се с глупаци

    11:19 06.11.2025

  • 11 Право на отговор

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аре":

    Не са изчезнали а сме ги усвоили! И ако искате да знаете, нашата добра корупция не е като вашата лоша курупция! Лош си. Лош, лош, лош!

    11:20 06.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 4 Отговор
    АЗ ПАК ДА ПИТАМ:
    НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ, ЗА КАКВО СА ИМ 240 УПРАВЛЕНЦИ!!!????

    11:22 06.11.2025

  • 13 миме

    9 16 Отговор
    асенката пеньоарова май нещо много се е въэбудила напоследък явно халката и още пази незабравими спомени от гостоприемният и явно наистина феноменален скут

    11:22 06.11.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 1 Отговор
    И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!???

    11:23 06.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Батко Ви

    15 3 Отговор
    Богатите да развържат кесиите...прогресивен данък трябва да има! Стига инвестиции в имоти в чужбина, яхти и любовници. Никой богат не е застрахован, че утре ще стане беден и държавата не е длъжна да го спасява всяка година със субсидии, щото не може да сме най-бедната страна в ЕС, а да сме 4-ти по регистрирани нови автомобили!!!

    11:26 06.11.2025

  • 17 Ко каза

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Електората на Борисов":

    И изборите ще си нагласят!

    11:26 06.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Остави

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Аре":

    ,ама се оказа , че екселската му таблица дето я беше постнал с разбивка на 9 -те милиарда не беше вярна , липсваха 600 милиона . Така и не даде обяснение къде отидоха тези милиони .Умен мошеник , да !

    11:29 06.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пецо

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Твоят коментар е още по-зле.

    11:33 06.11.2025

  • 22 Василев вдигна пенсиите

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    А сега ревете, че с вдигнатите пенсии купувате по-малко от преди. Това му се вика инфлация.

    11:44 06.11.2025

  • 23 Гост

    10 3 Отговор
    Явно никога досега бюджетът не е правен в името на свинчугата и копоите му от съда, прокурватурата, меверето, служби и службички, агенции и агенцийки...

    Коментиран от #33

    11:49 06.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГЕРБ са рекетьори

    16 3 Отговор
    ГЕРБ са рекетьори като Лидера си!!

    11:51 06.11.2025

  • 26 Баща ти

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Неграмотна":

    Некадърнико,да има записани вдигания,но само след реформа,тоест съкращаване на калинките,най-вече в МВР!!!

    Коментиран от #32

    11:53 06.11.2025

  • 27 Хаха

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо Багера":

    Кво се възмущаваш от заплатите на полицаите и държавните служители бе, багер!?
    Обяви за полицаи бол - кандидатствай, като ти се вижда "висока" заплатата, а не злорадствай! Мнооого лесно се връзвате на манипулациите на говорящите глави от телевизора и назначени бизнесмени, като велеф, хампарцумян и т.н. Искат съкращение в администрацията, за да ги привлечат безработните да им гърбят за жълти евроцентове, както до сега, щото не им стига 35 години "първоначално" натрупване на капитал и са все в "преход"! Да дадат по-добри заплати и условия и хората сами ще напуснат държавната работа или поне кадърните, ама не - искат насила! И кво толкова всички реват, вкл. Асеня евроатлантика - нали от 01.01.26 сме в клуба на" богатите"!? Да вдигат заплати и пенсии и да не мрънкат или вкупом за ръчички с боковци и пеевци да стават от столовете!

    Коментиран от #35

    11:56 06.11.2025

  • 28 Т.КПЛЕВ

    7 0 Отговор
    КРАВИ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ ЧЕ ТИЯ ЗДРУЖЕНИЕТО МНОЗИНСТВОТО ГЕРБ,И.Т.Н.Б.СП,Д.П.С. МИЛИАРДИ МНОГО ЗАЕМИ ВЗИМАТ.
    НИКАКВИ РЕФОРМИ ПО ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ЕВРОП.КПМИСИЯ НЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТНОСНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИЯ СЕКТОР. ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ЧЕ ВОДЯТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЪНОТО. И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ ПОЛОЖЕНИЕТО.ГПЛЯМ ВЪНШЕН ДЪЛГ.

    11:57 06.11.2025

  • 29 Лъжеш нагло!

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "Неграмотна":

    Няма как да не забележа грубата и целенасочена дезинформация в коментара ти. Да наричаш опитен икономист като Асен Василев с обидно прозвище като "Кокорчо" е не само неморално, но и ясно показва липсата ти на аргументи. Истината е, че гениалния Асен Василев никога не е залагал рязко увеличаване на заплатите на МВР, ДАНС или други силови структури – той планираше поетапно, разумно и устойчиво увеличение. Рязкото и шумно вдигане на заплати беше именно политическо решение на ГЕРБ. Лъжеш нарочно, за да изкривиш фактите. Първо научи фактите, после коментирай, ако изобщо можеш.

    Коментиран от #37

    11:57 06.11.2025

  • 30 Шарлатанинът Асен Еасилев

    2 7 Отговор
    Псевдофинансистът Асен Василев пак говори глупости. Пълен шарлатанин който не разбира от финанси. Щял да направи хората богати като вземе заем и им го раздаде да го връщат с лихвата. Това е което направи. За 4 години Асен Василев направи 41% инфлация а не официално много повече и изтегли над 20 милиарда дълг за да вземе комисионни от инвестиционните банки, изхарчи резервите за 15 милиарда и още остави дупка в бюджета за довиждане от 14 милиарда. Така че щетата от него е 50 милиарда без да броим лихвите които страната ще плаща за изтеглените заеми и щетите от неизпълнените договори за строежът на инвестиционните проекти и магистрали за които сега България плаща двойно на строителите. И като прибавим спрените и неусвоени милиарди от ЕС и ограбените пари от Митническите канали и несъбраните пари от митнически такси и данъци са били над 5 милиарда годишно. Щетите от шарлатаните и измамниците от ППДБ е за около 70 милиарда лева. Затова всичките от ППДБ Киро, Асен, Лена, Мирчев, Божанов, Денков и прочие всичките са за затвора. Всеки път когато Асен Василев не е бил министър или ППДБ не са били на власт, или Радев не имал служебно правителство приходите в бюджета нарастват главоломно с 5-7 милиарда на година. Което е доказателство че Радев и ППДБ са крали главозамайващо и са нанесли непоправими щети на България сравними само с щетите от прехода, разбойническата приватизация и комунистическото тоталитарно управление на страната. Затова тези шарлатани трябва да бъд

    Коментиран от #34

    11:58 06.11.2025

  • 31 глоги

    2 1 Отговор
    Другото, което ще се случи е ,ЧЕ всички фирми ще си изтеглят парите и Ще минат на данък- дИвидент.

    11:58 06.11.2025

  • 32 Игнат

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Баща ти":

    Каква реформа бе ТАТКО ? Ти чули го Бойко Рашков когато се изцепи , че реформата в МВР са извършени на 95 % ? Кои са реформите, които заложи Асен Василев , може ли да ги изброиш ?

    11:59 06.11.2025

  • 33 Ирония

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    О, колко оригинално – пак обиждаш достоен и опитен икономист с прякор, вместо да се занимаваш с факти. ‘Кокорчо’ ли? Сериозно ли? Това е нивото на аргументацията ти – детска обида вместо разумно обяснение. Истината е ясна: Асен Василев никога не е залагал рязко увеличение на заплатите в МВР или силовите структури. Той говореше за плавно, поетапно и устойчиво увеличение, което е сериозен икономически подход. Рязкото вдигане на заплати е дело на ГЕРБ, а ти се опитваш да прехвърлиш факти с лъжи и евтини нападки. Може би ти самият вярваш на собствената си измислица, но това не я прави истина.

    12:00 06.11.2025

  • 34 Шайкаджията Боко

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Шарлатанинът Асен Еасилев":

    Хайде да внесем малко реалност и истина в този поток от манипулации и евтини обиди. Първо, да обвиняваш хора като Асен Василев или други, че „реват“ за заплатите на полицаите и държавните служители, е чиста измислица – никой не реве, а се изразява разумна позиция за бюджетна политика и устойчиво увеличаване на възнагражденията.
    Второ, идеята, че ако дадеш „по-добри заплати и условия“ хората сами ще напуснат държавната работа, е пълна глупост – в реалността рязко увеличените заплати без икономическа логика водят до бюджетен хаос, а не до „мотивирани кадри“. Пак – именно ГЕРБ вдигнаха рязко заплатите на МВР и силовите структури, без покритие, а не Асен Василев.
    И трето, твоят опит да намесиш „богатите“ и „прехода“ е отвлечен и неуместен – фактите за икономическата устойчивост и бюджетните приоритети не се заменят с емоционални внушения и обиди като „багер“.
    Коментарът ти е комбинация от лични обиди, манипулации и абсолютни грешки по фактологията. Преди да говориш за заплати и администрация, научи кой какво е правил и с какви намерения.

    Коментиран от #47

    12:02 06.11.2025

  • 35 Не си прав!

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Благодаря за разяснението, багере – много ни просветли! 🤦‍♂️ Нека видим фактите: Асен Василев не „реве“ за заплатите на полицаите, а предлага разумно и поетапно увеличение, което не руши бюджета. Рязкото и шумно увеличаване на заплати на МВР, ДАНС и силовите структури е дело на ГЕРБ, а не на него – но явно това е твърде сложно за разбиране, затова си измисляш собствената си „история“.

    И твоята теория, че хората „само ще напуснат“ ако им се дадат по-добри условия – гениално! Толкова гениално, че е пълна глупост. Никой разумен човек не работи така – освен в твоите фантазии.

    А да прикачиш „богатите“, „евроатлантика“ и „прехода“ към това – истински шедьовър на хаоса. Коментарът ти е смесица от лични обиди, конспирации и абсолютно откъснати от реалността идеи. Ако целта ти беше да се изложиш, поздравления – напълно успя.

    12:04 06.11.2025

  • 36 Дрънкаш глупости!

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "хах":

    Ето го поредният опит за евтина манипулация и лична атака. Абсолютна лъжа е, че някой „набира средства от нашите заплати за Украйна“ – това е измислица, за да се хвърли кал и да се отклони вниманието от фактите. Разпространяването на такива слухове показва само ниска култура на аргументация и желание за сензация, а не реална информация. Първо научи фактите, после коментирай – иначе изглеждаш смешно и жалко.

    Коментиран от #39

    12:06 06.11.2025

  • 37 Виж сега

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Лъжеш нагло!":

    Ще си го наричам както си искам Кокорчо , защото е умен мошеник , Чух го с ушите си от Василев , че няма висше образование , Кажи какво е завършил Василев , честно . Толкова гениален икономист е Василев , че успял да си фалира фирмите и да излъже съдружниците си . Прочети какво дължи на английската хазна , Последният случай от 11.2024 г когато българския съд постанови , че Василев дължи 5 милиона лева на един американец , взел заем от него . Интересното е , че в същият дух се произнесе и американският съд . И ти искаш да се отнасям с уважение към един доказан от СЪДЪТ ,лъжец и крадец .

    Коментиран от #40

    12:08 06.11.2025

  • 38 Лъжи, лъжи, лъжи...

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Във всички нормални държави ежегодно се вдигат заплати и пенсии – това не е „парите на внуците“, а стандартна практика за поддържане на покупателната способност и икономическата стабилност. Асен Василев никога не е залагал популистки, рязко увеличаване, а поетапни и устойчиви увеличения, които са бюджетно обмислени.
    Да обвиняваш някого, че „вдига пенсии с парите на внуците“, е просто опит за евтин политически страх, без грам фактологична основа. Ако искаш да говорим за реалността: увеличенията се правят разумно и планомерно, а не както внушаваш – с магическо „ограбване на бъдещето“.

    12:08 06.11.2025

  • 39 хах

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Дрънкаш глупости!":

    Да ти изкарам ли десет статии дет Кирил Петков беше пуснал сметка за набиране на средства от заплати и пенсии за Украйна ??!

    Коментиран от #41

    12:09 06.11.2025

  • 40 Комик

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Виж сега":

    Благодаря за шоуто в стил детска градина! 🙃 Прякори като „Кокорчо“ и „багер“ не доказват нищо – фактите са: Асен Василев е опитен и образован икономист, рязкото вдигане на заплати не е негово решение, а ГЕРБ са го правили. Ако целта ти беше аргумент, провалът е пълен. Ако беше шоу за смях – успя напълно.

    12:11 06.11.2025

  • 41 Ще падна от смях, къде ви намират такива

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "хах":

    Благодаря за предложението, но истината е проста: такива твърдения са чисти измислици и опит за политическа сензация. Няма никакви факти, че Асен Василев или Кирил Петков са „набирали средства от нашите заплати и пенсии за Украйна“. Вместо да се занимаваш с фалшиви истории, по-добре намери си достойно занимание и се информирай от реални източници.

    Коментиран от #42

    12:13 06.11.2025

  • 42 хах

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ще падна от смях, къде ви намират такива":

    Има даже го има в новините по Канал 1 , Кирил Петков излезе и каза да заделим по една заплата за Украйна. Още го има!

    12:16 06.11.2025

  • 43 От сайта факти месец март 2025

    3 1 Отговор
    В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.

    12:17 06.11.2025

  • 44 Нека внесем малко логика:

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Борисов е пожарникар/телохранител, а не икономист от Харвард!!!
    Да цитираш него като „авторитет“ по бюджетни и икономически въпроси, докато нападаш Асен Василев – икономист с международно образование от Харвардския университет и опит – е просто абсурдно!!!

    Факт е, че във всички държави ежегодно се вдигат заплати и пенсии, а устойчивите увеличения на Асен Василев не са „с парите на внуците“, а внимателно планирани и бюджетно обмислени политики. Всичко останало е евтина демагогия.

    Коментиран от #51

    12:17 06.11.2025

  • 45 дони

    0 0 Отговор
    Доказах ви Числа ,че преките данъци са над1200лв на година.Говоря за ДОО ,ЗОО ,ДЗПО и ДОД !Става въпрос за минималната.Сега за НОИ€.......Защо не се приеме изгоден за хората и неизгоден за ....държавата закон.Всеки Гражданин АКО ЖЕЛОЕ да се ОСИгурява и без да има фирма или да е нает като работник!Защо не се водят жените на ЕТ като Съпруга на ЕТ , ане като работник!По този начин ще влязат повече пари в нои и НОИ наистина да бъде Самостоятелно ,а не държавно.Елементарно строго счетоводство както е във 2рия фонд дето не го харесвате...Там се знае внесъл толкова ,през годините натрупано толкова и може би най важното ОНАСЛЕДЯВАНЕ!Не по малък .....от държавата е банката.......за там е валидна приказката на покойният ми Дядо Христо.......Да се обере банка не е грях пред.....бога!

    12:17 06.11.2025

  • 46 Българин

    3 2 Отговор
    За българите, най-важно в кирчо и кокорчо да отидат за вечно при благо.
    Това иска народа! Всичко друго е пушилка!

    Коментиран от #50

    12:17 06.11.2025

  • 47 Точен сте...ето малко хронология

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Шайкаджията Боко":

    03 юли 23 | 19:13 12253 Агенция Стандарт
    Няма да има увеличение на заплатите в МВР, и без това вземат над средната, заяви финансовия министър Асен Василев в отговор на въпрос на NOVA. Символичният протест на полицаи и пожарникари започва от утре. Те настояват за по-високи заплати, запълване на незаетите щатни бройки, както и за по-добра екипировка и униформи.

    12:19 06.11.2025

  • 48 ГЕРБ са НЕМОЖАЧИ!! НЕКАДЪРНИ!!

    1 2 Отговор
    Ясно се вижда разликата между професионализма и компетентността на гениалтия финансист Асен Василев и от другата страна политическата и финансова некадърност на ГЕРБ и простата счетоводителка Теменужка Петкова!
    Асен Василев като опитен икономист говори разумно и аргументирано за Бюджет 2026, предупреждавайки за последствията от непремерени решения и необходимостта от прозрачност. Той призовава Министерството на финансите да обясни и защити бюджета – точно това е отговорната позиция на истински професионалист.

    В същото време коментарите и действията на ГЕРБ звучат като хаос и некомпетентност. Непрекъснато преувеличават, смесват факти и създават страхови лозунги – вместо да предложат конкретни, смислени решения. Докато Василев предлага стабилност и план, ГЕРБ демонстрира политическо кърпене на бюджета без анализ и без грижа за реалната икономика.

    12:23 06.11.2025

  • 49 Балон

    1 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #54

    12:24 06.11.2025

  • 50 Българино, спиш ли?.?

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    За българите, най-важно е Шиши Магнитски и Боко Тиквата да отидат за вечно в затвора..
    Това иска народа! Всичко друго е пушилка!

    12:25 06.11.2025

  • 51 факт е

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Нека внесем малко логика:":

    Пожарникаря направи повече за България и по-малко поразии от икономиста от Харвард.

    Коментиран от #55, #56

    12:26 06.11.2025

  • 52 клуба на Лаещите

    0 0 Отговор
    Е па ше си лаем, но проблемо! Българския Народ нали за това ни е избрал!

    12:27 06.11.2025

  • 53 така е

    0 1 Отговор
    А сега ревете, че с вдигнатите пенсии купувате по-малко от преди. Ами ревете си.

    12:27 06.11.2025

  • 54 Сравнение

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Балон":

    В Румъния се подготвят значителни съкращения в администрацията. Правителството там обяви, че ще бъдат съкратени до 40 000 позиции, това е намаляване на щата с около 20% !!

    В България Бойко Борисов увеличава администрацията и си я отглежда, защото това са му електорални идиници, но паразите за бългаското общество.

    12:29 06.11.2025

  • 55 Лъжеш нагло!

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "факт е":

    Пожарникаря съсипа България, окраде я е залъгваше народа с розови сънища!
    Нищо не е направил!
    За 15 години България трябваше да е Рай, а тя същата очукана, мръсна и безобразно окрадена държава!

    12:31 06.11.2025

  • 56 Сериозно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "факт е":

    Твърдението, че „пожарникарят направи повече за България и по-малко поразии от икономиста от Харвард“, е чиста манипулация. Фактите показват обратното: Борисов е пожарникар и политик, без икономическо образование и международен финансов опит, докато Асен Василев е завършил престижен университет и има реален опит в управлението на бюджети, финансови политики и икономическо планиране.

    През неговото време се въвеждат стабилни бюджетни политики, поетапно увеличаване на заплати и пенсии, както и мерки за устойчивост на икономиката. Да се противопоставя „пожарникар срещу икономист“ е евтина политическа пропаганда, която цели да обърка хората, а не да покаже реални резултати.

    12:33 06.11.2025

  • 57 След Като ! Всичко Им Се Разминава !

    0 0 Отговор
    След Като !

    Всичко Им Се Разминава !

    Защо ?

    Не !

    Къде Дрямахте ?

    Вие !

    12:33 06.11.2025

