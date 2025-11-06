Василев за Бюджет 2026: Нито едно правителство не си е позволявало такъв рекет

Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани. Абсолютен прецедент, че от Министерство на финансите мълчат и не излизат да го защитят. Това заяви по повод Бюджет 2026 лидерът на ПП Асен Василев по време на пресконференция.
"Вземат се едни пари от бизнеса и от гражданите и това ще доведе до приход от 56,6 млрд. лева. Държавата ще вземе по 600 лева от всяка фирма и от всеки работник - директно от джоба им. Това, което ще се случи е, че няма да се увеличават заплатите, защото неговият работодател няма да има средствата да му вдигне заплатата. Другото, което ще се случи е всички фирми ще си изтеглят парите и е минат на данък девидент. Това е пагубно за икономиката. Минахме през кризи - ковид, войната в Украйна и данъците не са пипани. Това е ограбване", обясни Василев.
Виждаме какво представлява държавата - рекет на българските граждани и ограбване на бизнеса, обясни той и добави, че се заделят едни пари приоритетно, каза още той.
Василев призова МФ да излезе и да обясни този бюджет, а да не се крие в теменужките или да го преработи и да го внесе в МС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:12 06.11.2025
2 Електората на Борисов
Те си нагласиха бюджет!
Коментиран от #17
11:12 06.11.2025
3 Дориана
11:12 06.11.2025
4 хах
Коментиран от #36
11:13 06.11.2025
5 така е
Коментиран от #20, #38, #44
11:13 06.11.2025
6 Но ето ,
11:15 06.11.2025
7 Аре
Коментиран от #11, #19
11:16 06.11.2025
8 хах
11:16 06.11.2025
9 Ицо Багера
Военни и полицай получиха увеличение 50 % за последните няколко години и още 15 % в кратък бъдещ срок.
Голяма част от тях са пенсионери и получават заплата и пенсия ( Техните пенсии са сравнително високи ).
Една част от тях са физически негодни да изпълняват задълженията си, но въпреки това продължават да "работят". Администрацията в тези две отделения е отчасти негодна и не подлежи на служба.
Какво чакат ?
Коментиран от #27
11:18 06.11.2025
10 Доден
11:19 06.11.2025
11 Право на отговор
До коментар #7 от "Аре":Не са изчезнали а сме ги усвоили! И ако искате да знаете, нашата добра корупция не е като вашата лоша курупция! Лош си. Лош, лош, лош!
11:20 06.11.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ, ЗА КАКВО СА ИМ 240 УПРАВЛЕНЦИ!!!????
11:22 06.11.2025
13 миме
11:22 06.11.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:23 06.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Батко Ви
11:26 06.11.2025
17 Ко каза
До коментар #2 от "Електората на Борисов":И изборите ще си нагласят!
11:26 06.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Остави
До коментар #7 от "Аре":,ама се оказа , че екселската му таблица дето я беше постнал с разбивка на 9 -те милиарда не беше вярна , липсваха 600 милиона . Така и не даде обяснение къде отидоха тези милиони .Умен мошеник , да !
11:29 06.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пецо
До коментар #20 от "Дориана":Твоят коментар е още по-зле.
11:33 06.11.2025
22 Василев вдигна пенсиите
До коментар #20 от "Дориана":А сега ревете, че с вдигнатите пенсии купувате по-малко от преди. Това му се вика инфлация.
11:44 06.11.2025
23 Гост
Коментиран от #33
11:49 06.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ГЕРБ са рекетьори
11:51 06.11.2025
26 Баща ти
До коментар #24 от "Неграмотна":Некадърнико,да има записани вдигания,но само след реформа,тоест съкращаване на калинките,най-вече в МВР!!!
Коментиран от #32
11:53 06.11.2025
27 Хаха
До коментар #9 от "Ицо Багера":Кво се възмущаваш от заплатите на полицаите и държавните служители бе, багер!?
Обяви за полицаи бол - кандидатствай, като ти се вижда "висока" заплатата, а не злорадствай! Мнооого лесно се връзвате на манипулациите на говорящите глави от телевизора и назначени бизнесмени, като велеф, хампарцумян и т.н. Искат съкращение в администрацията, за да ги привлечат безработните да им гърбят за жълти евроцентове, както до сега, щото не им стига 35 години "първоначално" натрупване на капитал и са все в "преход"! Да дадат по-добри заплати и условия и хората сами ще напуснат държавната работа или поне кадърните, ама не - искат насила! И кво толкова всички реват, вкл. Асеня евроатлантика - нали от 01.01.26 сме в клуба на" богатите"!? Да вдигат заплати и пенсии и да не мрънкат или вкупом за ръчички с боковци и пеевци да стават от столовете!
Коментиран от #35
11:56 06.11.2025
28 Т.КПЛЕВ
НИКАКВИ РЕФОРМИ ПО ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ЕВРОП.КПМИСИЯ НЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТНОСНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКИЯ СЕКТОР. ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ЧЕ ВОДЯТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЪНОТО. И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ ПОЛОЖЕНИЕТО.ГПЛЯМ ВЪНШЕН ДЪЛГ.
11:57 06.11.2025
29 Лъжеш нагло!
До коментар #24 от "Неграмотна":Няма как да не забележа грубата и целенасочена дезинформация в коментара ти. Да наричаш опитен икономист като Асен Василев с обидно прозвище като "Кокорчо" е не само неморално, но и ясно показва липсата ти на аргументи. Истината е, че гениалния Асен Василев никога не е залагал рязко увеличаване на заплатите на МВР, ДАНС или други силови структури – той планираше поетапно, разумно и устойчиво увеличение. Рязкото и шумно вдигане на заплати беше именно политическо решение на ГЕРБ. Лъжеш нарочно, за да изкривиш фактите. Първо научи фактите, после коментирай, ако изобщо можеш.
Коментиран от #37
11:57 06.11.2025
30 Шарлатанинът Асен Еасилев
Коментиран от #34
11:58 06.11.2025
31 глоги
11:58 06.11.2025
32 Игнат
До коментар #26 от "Баща ти":Каква реформа бе ТАТКО ? Ти чули го Бойко Рашков когато се изцепи , че реформата в МВР са извършени на 95 % ? Кои са реформите, които заложи Асен Василев , може ли да ги изброиш ?
11:59 06.11.2025
33 Ирония
До коментар #23 от "Гост":О, колко оригинално – пак обиждаш достоен и опитен икономист с прякор, вместо да се занимаваш с факти. ‘Кокорчо’ ли? Сериозно ли? Това е нивото на аргументацията ти – детска обида вместо разумно обяснение. Истината е ясна: Асен Василев никога не е залагал рязко увеличение на заплатите в МВР или силовите структури. Той говореше за плавно, поетапно и устойчиво увеличение, което е сериозен икономически подход. Рязкото вдигане на заплати е дело на ГЕРБ, а ти се опитваш да прехвърлиш факти с лъжи и евтини нападки. Може би ти самият вярваш на собствената си измислица, но това не я прави истина.
12:00 06.11.2025
34 Шайкаджията Боко
До коментар #30 от "Шарлатанинът Асен Еасилев":Хайде да внесем малко реалност и истина в този поток от манипулации и евтини обиди. Първо, да обвиняваш хора като Асен Василев или други, че „реват“ за заплатите на полицаите и държавните служители, е чиста измислица – никой не реве, а се изразява разумна позиция за бюджетна политика и устойчиво увеличаване на възнагражденията.
Второ, идеята, че ако дадеш „по-добри заплати и условия“ хората сами ще напуснат държавната работа, е пълна глупост – в реалността рязко увеличените заплати без икономическа логика водят до бюджетен хаос, а не до „мотивирани кадри“. Пак – именно ГЕРБ вдигнаха рязко заплатите на МВР и силовите структури, без покритие, а не Асен Василев.
И трето, твоят опит да намесиш „богатите“ и „прехода“ е отвлечен и неуместен – фактите за икономическата устойчивост и бюджетните приоритети не се заменят с емоционални внушения и обиди като „багер“.
Коментарът ти е комбинация от лични обиди, манипулации и абсолютни грешки по фактологията. Преди да говориш за заплати и администрация, научи кой какво е правил и с какви намерения.
Коментиран от #47
12:02 06.11.2025
35 Не си прав!
До коментар #27 от "Хаха":Благодаря за разяснението, багере – много ни просветли! 🤦♂️ Нека видим фактите: Асен Василев не „реве“ за заплатите на полицаите, а предлага разумно и поетапно увеличение, което не руши бюджета. Рязкото и шумно увеличаване на заплати на МВР, ДАНС и силовите структури е дело на ГЕРБ, а не на него – но явно това е твърде сложно за разбиране, затова си измисляш собствената си „история“.
И твоята теория, че хората „само ще напуснат“ ако им се дадат по-добри условия – гениално! Толкова гениално, че е пълна глупост. Никой разумен човек не работи така – освен в твоите фантазии.
А да прикачиш „богатите“, „евроатлантика“ и „прехода“ към това – истински шедьовър на хаоса. Коментарът ти е смесица от лични обиди, конспирации и абсолютно откъснати от реалността идеи. Ако целта ти беше да се изложиш, поздравления – напълно успя.
12:04 06.11.2025
36 Дрънкаш глупости!
До коментар #4 от "хах":Ето го поредният опит за евтина манипулация и лична атака. Абсолютна лъжа е, че някой „набира средства от нашите заплати за Украйна“ – това е измислица, за да се хвърли кал и да се отклони вниманието от фактите. Разпространяването на такива слухове показва само ниска култура на аргументация и желание за сензация, а не реална информация. Първо научи фактите, после коментирай – иначе изглеждаш смешно и жалко.
Коментиран от #39
12:06 06.11.2025
37 Виж сега
До коментар #29 от "Лъжеш нагло!":Ще си го наричам както си искам Кокорчо , защото е умен мошеник , Чух го с ушите си от Василев , че няма висше образование , Кажи какво е завършил Василев , честно . Толкова гениален икономист е Василев , че успял да си фалира фирмите и да излъже съдружниците си . Прочети какво дължи на английската хазна , Последният случай от 11.2024 г когато българския съд постанови , че Василев дължи 5 милиона лева на един американец , взел заем от него . Интересното е , че в същият дух се произнесе и американският съд . И ти искаш да се отнасям с уважение към един доказан от СЪДЪТ ,лъжец и крадец .
Коментиран от #40
12:08 06.11.2025
38 Лъжи, лъжи, лъжи...
До коментар #5 от "така е":Във всички нормални държави ежегодно се вдигат заплати и пенсии – това не е „парите на внуците“, а стандартна практика за поддържане на покупателната способност и икономическата стабилност. Асен Василев никога не е залагал популистки, рязко увеличаване, а поетапни и устойчиви увеличения, които са бюджетно обмислени.
Да обвиняваш някого, че „вдига пенсии с парите на внуците“, е просто опит за евтин политически страх, без грам фактологична основа. Ако искаш да говорим за реалността: увеличенията се правят разумно и планомерно, а не както внушаваш – с магическо „ограбване на бъдещето“.
12:08 06.11.2025
39 хах
До коментар #36 от "Дрънкаш глупости!":Да ти изкарам ли десет статии дет Кирил Петков беше пуснал сметка за набиране на средства от заплати и пенсии за Украйна ??!
Коментиран от #41
12:09 06.11.2025
40 Комик
До коментар #37 от "Виж сега":Благодаря за шоуто в стил детска градина! 🙃 Прякори като „Кокорчо“ и „багер“ не доказват нищо – фактите са: Асен Василев е опитен и образован икономист, рязкото вдигане на заплати не е негово решение, а ГЕРБ са го правили. Ако целта ти беше аргумент, провалът е пълен. Ако беше шоу за смях – успя напълно.
12:11 06.11.2025
41 Ще падна от смях, къде ви намират такива
До коментар #39 от "хах":Благодаря за предложението, но истината е проста: такива твърдения са чисти измислици и опит за политическа сензация. Няма никакви факти, че Асен Василев или Кирил Петков са „набирали средства от нашите заплати и пенсии за Украйна“. Вместо да се занимаваш с фалшиви истории, по-добре намери си достойно занимание и се информирай от реални източници.
Коментиран от #42
12:13 06.11.2025
42 хах
До коментар #41 от "Ще падна от смях, къде ви намират такива":Има даже го има в новините по Канал 1 , Кирил Петков излезе и каза да заделим по една заплата за Украйна. Още го има!
12:16 06.11.2025
43 От сайта факти месец март 2025
12:17 06.11.2025
44 Нека внесем малко логика:
До коментар #5 от "така е":Борисов е пожарникар/телохранител, а не икономист от Харвард!!!
Да цитираш него като „авторитет“ по бюджетни и икономически въпроси, докато нападаш Асен Василев – икономист с международно образование от Харвардския университет и опит – е просто абсурдно!!!
Факт е, че във всички държави ежегодно се вдигат заплати и пенсии, а устойчивите увеличения на Асен Василев не са „с парите на внуците“, а внимателно планирани и бюджетно обмислени политики. Всичко останало е евтина демагогия.
Коментиран от #51
12:17 06.11.2025
45 дони
12:17 06.11.2025
46 Българин
Това иска народа! Всичко друго е пушилка!
Коментиран от #50
12:17 06.11.2025
47 Точен сте...ето малко хронология
До коментар #34 от "Шайкаджията Боко":03 юли 23 | 19:13 12253 Агенция Стандарт
Няма да има увеличение на заплатите в МВР, и без това вземат над средната, заяви финансовия министър Асен Василев в отговор на въпрос на NOVA. Символичният протест на полицаи и пожарникари започва от утре. Те настояват за по-високи заплати, запълване на незаетите щатни бройки, както и за по-добра екипировка и униформи.
12:19 06.11.2025
48 ГЕРБ са НЕМОЖАЧИ!! НЕКАДЪРНИ!!
Асен Василев като опитен икономист говори разумно и аргументирано за Бюджет 2026, предупреждавайки за последствията от непремерени решения и необходимостта от прозрачност. Той призовава Министерството на финансите да обясни и защити бюджета – точно това е отговорната позиция на истински професионалист.
В същото време коментарите и действията на ГЕРБ звучат като хаос и некомпетентност. Непрекъснато преувеличават, смесват факти и създават страхови лозунги – вместо да предложат конкретни, смислени решения. Докато Василев предлага стабилност и план, ГЕРБ демонстрира политическо кърпене на бюджета без анализ и без грижа за реалната икономика.
12:23 06.11.2025
49 Балон
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #54
12:24 06.11.2025
50 Българино, спиш ли?.?
До коментар #46 от "Българин":За българите, най-важно е Шиши Магнитски и Боко Тиквата да отидат за вечно в затвора..
Това иска народа! Всичко друго е пушилка!
12:25 06.11.2025
51 факт е
До коментар #44 от "Нека внесем малко логика:":Пожарникаря направи повече за България и по-малко поразии от икономиста от Харвард.
Коментиран от #55, #56
12:26 06.11.2025
52 клуба на Лаещите
12:27 06.11.2025
53 така е
12:27 06.11.2025
54 Сравнение
До коментар #49 от "Балон":В Румъния се подготвят значителни съкращения в администрацията. Правителството там обяви, че ще бъдат съкратени до 40 000 позиции, това е намаляване на щата с около 20% !!
В България Бойко Борисов увеличава администрацията и си я отглежда, защото това са му електорални идиници, но паразите за бългаското общество.
12:29 06.11.2025
55 Лъжеш нагло!
До коментар #51 от "факт е":Пожарникаря съсипа България, окраде я е залъгваше народа с розови сънища!
Нищо не е направил!
За 15 години България трябваше да е Рай, а тя същата очукана, мръсна и безобразно окрадена държава!
12:31 06.11.2025
56 Сериозно ли
До коментар #51 от "факт е":Твърдението, че „пожарникарят направи повече за България и по-малко поразии от икономиста от Харвард“, е чиста манипулация. Фактите показват обратното: Борисов е пожарникар и политик, без икономическо образование и международен финансов опит, докато Асен Василев е завършил престижен университет и има реален опит в управлението на бюджети, финансови политики и икономическо планиране.
През неговото време се въвеждат стабилни бюджетни политики, поетапно увеличаване на заплати и пенсии, както и мерки за устойчивост на икономиката. Да се противопоставя „пожарникар срещу икономист“ е евтина политическа пропаганда, която цели да обърка хората, а не да покаже реални резултати.
12:33 06.11.2025
57 След Като ! Всичко Им Се Разминава !
Всичко Им Се Разминава !
Защо ?
Не !
Къде Дрямахте ?
Вие !
12:33 06.11.2025