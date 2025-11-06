Пеевски: Ще обжалвам санкцията по "Магнитски"

"Когато тази санкция беше обявена, английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалваме американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закони", заяви в парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от бТВ.
„Видяхте в писмото какво пише – никой никъде не е подавал нищо. Това е", заяви Пеевски в отговор на въпрос дали има информация някой да е лобирал за отпадането на британските и американските санкции по глобалния закон за корупция „Магнитски", след като британското посолство вчера вечерта излезе с позиция, провокирана от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Делян Пеевски уточни, че той също не е подавал искане за отпадане на британските санкции върху него.
12:23 06.11.2025
12:23 06.11.2025
12:23 06.11.2025
и обжалвай и ги обори
дано процедират в съда по справедлив начин
12:24 06.11.2025
12:24 06.11.2025
12:24 06.11.2025
12:25 06.11.2025
12:26 06.11.2025
12:27 06.11.2025
12:27 06.11.2025
11 И Васил Божков е в списъка "Магнитски"
Сами можете да се досетите кого имат предвид? Този който се откупи временно пред Тръмп с 3,7 милиарда държавни пари за няколко стари самолета! Но чатала му е на врата!
12:30 06.11.2025
12:30 06.11.2025
12:31 06.11.2025
12:31 06.11.2025
12:32 06.11.2025
ПО ЗАКОН ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА СИ В ЗАТВОРА,ЗАЕДНО С ПОДЛОГАТА СИ БОЙО ТЪПОТО!
12:32 06.11.2025
Приложение: САЩ за първи път приложиха глобални санкции „Магнитски“ срещу лица в България през 2021 г., а по-късно и Обединеното кралство наложи санкции.
Насочени лица: Санкциите са насочени към известни личности като медийния магнат Делян Пеевски и бившия финансов министър Владислав Горанов.
Прилагане: Въпреки че санкциите на САЩ и Обединеното кралство доведоха до замразяване на активи и забрани за пътуване, български съд вече е постановил, че законът „Магнитски“ на САЩ не може да се прилага директно съгласно българското законодателство.
Ефект: Санкциите оказаха значително въздействие, като например принуждаването на някои санкционирани лица да продават медийни активи, но те не бяха напълно приложими на национално ниво, което подчертава ограниченията на международното им приложение.
12:32 06.11.2025
12:33 06.11.2025