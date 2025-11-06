Новини
Пеевски: Ще обжалвам санкцията по "Магнитски"

6 Ноември, 2025 12:21 605 18

Когато тя отпадне, ще отпадне и британската

"Когато тази санкция беше обявена, английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалваме американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закони", заяви в парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от бТВ.

„Видяхте в писмото какво пише – никой никъде не е подавал нищо. Това е", заяви Пеевски в отговор на въпрос дали има информация някой да е лобирал за отпадането на британските и американските санкции по глобалния закон за корупция „Магнитски", след като британското посолство вчера вечерта излезе с позиция, провокирана от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Делян Пеевски уточни, че той също не е подавал искане за отпадане на британските санкции върху него.

„Когато тази санкция беше обявена, английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалваме американската – когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закони", обясни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    22 0 Отговор
    С "грижа" за хората !

    12:23 06.11.2025

  • 2 Може

    21 0 Отговор
    Само да не стане по-лошо !?

    12:23 06.11.2025

  • 3 Неразбрал

    16 0 Отговор
    Къде оттекоха хоремаците и защо Намагнитения мълчи ?

    12:23 06.11.2025

  • 4 грухарски

    8 0 Отговор
    направо иди при тях
    и обжалвай и ги обори
    дано процедират в съда по справедлив начин

    12:24 06.11.2025

  • 5 питащ

    12 0 Отговор
    Имаме ли вече американски посланник в България ?

    12:24 06.11.2025

  • 6 Чист

    10 1 Отговор
    като сълза !

    12:24 06.11.2025

  • 7 Хората

    7 1 Отговор
    Спретни един компромат и готово. Това го можеш.

    12:25 06.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Пред Народния съд няма обжалване

    12:26 06.11.2025

  • 9 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Арменският поп ще свърши работа,Деляне.

    12:27 06.11.2025

  • 10 хах

    2 1 Отговор
    После и закона Рико

    12:27 06.11.2025

  • 11 И Васил Божков е в списъка "Магнитски"

    4 1 Отговор
    Мотива е - "Корумпирал е висш партиен и държавен лидер"...
    Сами можете да се досетите кого имат предвид? Този който се откупи временно пред Тръмп с 3,7 милиарда държавни пари за няколко стари самолета! Но чатала му е на врата!

    12:30 06.11.2025

  • 12 виктория

    3 1 Отговор
    марш в кочината смрадливо прасе!!!

    12:30 06.11.2025

  • 13 гражданин

    0 1 Отговор
    къде ще се жалиш момчето, в канцеларията на арменския поп ли, излизаш пред журналистите и говориш глупости, кое е това ново начало, което още не си ни го дефинирал, описал, обяснил, на хората не им е ясно за какво се бориш, освен за себе си разбира се

    12:31 06.11.2025

  • 14 А защо

    1 0 Отговор
    не публикувате цялото му изказване? Или когато се каже истината за Кирчо и Кокорчо,на факти не им е удобно

    12:31 06.11.2025

  • 15 Българи!

    1 0 Отговор
    Не ви ли се повръща само като погледнете тази мазна, тлъста, нагла, много грозна и отвратителна мутра на чудовището Дебелян, което чудовище държи на къса каишка и мутрата от СИК Боко Тиквата, и сакатото учиндолско чалгарско нищожество Славуца, и остатъчните нищожества от "Позитано"? Докога ще търпим наглия дебелак, българи, докога?! Това чудовище открадна три милиарда от активите на КТБ с помощта на Свинската Цаца и на мутрата от СИК! Това чудовище открадна стотици бизнеси и фирми! Това чудовище е най-голямото проклятие на Бългаиря, най-голямото зло! Щяро да "обжалва" санкциите, ами, обжалвай ги бе, Дебелако, обжалвай ги! Само че американците и антгличаните, които те обявиха за корумпиран престъпник от световно ниов, просто ще си го преместят! Мерзавец и наглец! Това е Дебелакът, дето тежи 195 кг.

    12:32 06.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ЩОМ РАБОТИШ ПО ЗАКОНИ...
    ПО ЗАКОН ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА СИ В ЗАТВОРА,ЗАЕДНО С ПОДЛОГАТА СИ БОЙО ТЪПОТО!

    12:32 06.11.2025

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Законът „Магнитски“ на САЩ в България

    Приложение: САЩ за първи път приложиха глобални санкции „Магнитски“ срещу лица в България през 2021 г., а по-късно и Обединеното кралство наложи санкции.

    Насочени лица: Санкциите са насочени към известни личности като медийния магнат Делян Пеевски и бившия финансов министър Владислав Горанов.

    Прилагане: Въпреки че санкциите на САЩ и Обединеното кралство доведоха до замразяване на активи и забрани за пътуване, български съд вече е постановил, че законът „Магнитски“ на САЩ не може да се прилага директно съгласно българското законодателство.

    Ефект: Санкциите оказаха значително въздействие, като например принуждаването на някои санкционирани лица да продават медийни активи, но те не бяха напълно приложими на национално ниво, което подчертава ограниченията на международното им приложение.

    12:32 06.11.2025

  • 18 ежко

    0 0 Отговор
    "Аз работя само по закони"?!?Алоооо един схемаджия-неграмотник ни се е качил на главата!

    12:33 06.11.2025

