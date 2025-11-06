Пеевски: Ще обжалвам санкцията по "Магнитски"

"Когато тази санкция беше обявена, английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалваме американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закони", заяви в парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от бТВ.

„Видяхте в писмото какво пише – никой никъде не е подавал нищо. Това е", заяви Пеевски в отговор на въпрос дали има информация някой да е лобирал за отпадането на британските и американските санкции по глобалния закон за корупция „Магнитски", след като британското посолство вчера вечерта излезе с позиция, провокирана от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Делян Пеевски уточни, че той също не е подавал искане за отпадане на британските санкции върху него.

„Когато тази санкция беше обявена, английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалваме американската – когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закони", обясни той.