Кризата с боклука: „Екобулпак“ спира разделното събиране в 16 столични района

6 Ноември, 2025 15:48 1 215 22

Предприетото от „Екобулпак“ намерение няма договорно основание и представлява самоволно действие, което противоречи на ангажиментите им към гражданите на София и към производителите, които им плащат да събират и рециклират опаковки, е позицията на Общината.

Кризата с боклука: „Екобулпак“ спира разделното събиране в 16 столични района - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столична община беше официално уведомена с писмо от „Екобулпак“ АД, че организацията възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", съобщиха от Общината в позиция по заявеното намерение, цитирана от БТА.

„Екобулпак“ е една от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които Столичната община (СО) има сключени договори за обслужване на цветните контейнери за разделно събиране.

От Общината посочват, че на 28 октомври „Екобулпак“ прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като „битови“. Ръководителят лаборатория към предприятието инж. Лилия Димитрова отказва приемането на отпадъка след лабораторен контрол, доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово. На 4 ноември кметът на София получава писмо от „Екобулпак“ с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.

Столична община категорично заявява, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо, както и че подобна практика нанася сериозни щети върху околната среда, води до отделяне на токсични вещества в почвата и въздуха и пряко застрашава здравето на хората.

От СО допълват, че настоящият им ход може да се разглежда като опит за блокиране на системата за сметосъбиране в „Люлин“ и подкопаване на усилията на Общината да осигури по-чиста, по-ефективна и устойчива система. По информация на СО в първата седмица на временната организация в Люлин (обслужван от „Екобулпак“) са събрани 35 тона отпадъци – близо двойно повече спрямо 18 тона в седмицата преди кризата.

Това е в пълен разрез с публичния ангажимент на Столична община да насърчава разделното събиране и активното участие на гражданите в рециклирането. София залага именно на това – повече разделно събиране, по-малко отпадък за депониране и по-голяма отговорност от организациите по оползотворяване, пише още в позицията на Общината.

СО призовава Министерството на околната среда и водите да вземе незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на „Екобулпак“ и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата.

От 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането.


София / България
  • 1 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Ама то е безмислено това събиране И трите контейнера ги изсипват в един камион и пак се смесват.Излишно се трудят хората да ги разделят.

    Коментиран от #17

    15:50 06.11.2025

  • 2 мъкаааа

    9 0 Отговор
    Значи навсякъде в тия райони ще има овча жупел.

    15:54 06.11.2025

  • 3 ристю

    5 1 Отговор
    Метафора зееща за папкане отнякъде.

    15:56 06.11.2025

  • 4 реване

    7 0 Отговор
    Екото булгарско пак се провря в канала.

    15:57 06.11.2025

  • 5 Трол

    9 0 Отговор
    Сега остана само да завали един сняг върху отпадъците и напролет София ще представлява много интересна туристическа атракция.

    15:57 06.11.2025

  • 6 Столична община трябва да разбере

    8 0 Отговор
    Колко камиона зареждат хранителните вериги със стока и също строителните магазини и да вземе също толкова камиона за боклук за извозване от София

    16:05 06.11.2025

  • 7 Мицкоски

    7 1 Отговор
    Мизерен гнусен цигански БГ клозет

    Коментиран от #8

    16:07 06.11.2025

  • 8 Мицотакис

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мицкоски":

    Мицкоски

    16:14 06.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    11 5 Отговор
    всичко изглежда като координиран удар по кмета на СО. Явно наистина събирането на боклука е свързано с организираната престъпност. При това, не само у нас. А ние знаем кои са основните две дебели глави на мафията у нас... Всичко е режисирано. Помня и репортажа на БНТ от протеста пред мола в Люлин преди 10-на дни - имаше само мургави младежи. А когато репортера ги попита за какво протестират, имаше само умно мълчание и ъъъъ-кане...

    16:17 06.11.2025

  • 11 Положението

    6 1 Отговор
    В София е отдавна за ри нато и цветно. Както пред пандемия, както всички градове на пдб

    16:17 06.11.2025

  • 12 Веси терзиева

    4 6 Отговор
    Всичко е под контрол

    16:18 06.11.2025

  • 13 Гост

    6 3 Отговор
    Най-вероятно така са наредили на "шефа" и той, понеже е мижитурка, и веднага изпълнява нареждането. А КОЙ му е наредил, всички се досещаме. Пропаднала държава и само мишоци в нея

    16:18 06.11.2025

  • 14 Скоро

    6 0 Отговор
    Ще завали сняг, няма да си личи.

    16:20 06.11.2025

  • 15 Голям замърсител

    7 3 Отговор
    Опаковки от по 80 - 100 гр. месо, кашкавал ?

    Пускат ги в Лидъл и Кауфланд - от там се пълни боклука.

    16:21 06.11.2025

  • 16 Горд кмет

    5 1 Отговор
    С награди за чистота от Бразилия, по техните стандарти е изрядно чисто

    16:21 06.11.2025

  • 17 Ко каза

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти сигурно си го знаеш, но хич не си умен.

    Коментиран от #20

    16:23 06.11.2025

  • 18 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Кочината е пълна.Атлантизъм в действие

    16:24 06.11.2025

  • 19 Кирил

    3 0 Отговор
    Всеки е виждал идва камиона и изхвърля всичко на куп...Време е общината да осъди и сложи на колене тези мутри.

    16:25 06.11.2025

  • 20 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ко каза":

    На Софиянеца му е ясна работата, да не си представяш, че неизяденото в кръчмето се изхвърля, ако видът му позволява да се сервира отдавна? Иначе е прав, всичко се меша у завода, балира и после у ТЕЦ-а. Рециклирането на пластмаса е толкова скъпо, че няма икономически смисъл.

    16:39 06.11.2025

  • 21 Георги

    1 0 Отговор
    естествено, че ще се откажат. ДСил се хвали как се оправяли с боклука, ама на практика хората хвърлят една част в контейнерите за разделно събиране, друга в съседни квартали и само част остава в кофите из Люлин и Красна Поляна.

    16:44 06.11.2025

  • 22 да си махат контейнерите

    1 0 Отговор
    че пречат на видимостта при излизане от където и да е. отделно ще спре и практиката в 5:00 часа да изсипват стъклото в камиончета и да будят целия квартал

    16:45 06.11.2025

