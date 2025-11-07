Новини
България »
Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката

Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката

7 Ноември, 2025 07:16 838 28

  • бюджет 2026-
  • работодатели

Параметрите на бюджета за следващата година събраха спешно двете страни

Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властта и бизнеса продължават обсъжданията относно параметрите на Бюджет 2026. Очаква се днес нова среща, на която да се търси пресечна точка по параметрите на план-сметката на държавата за следващата година.

Все още няма категорична позиция на бизнеса дали ще се върне на разговорите на тристранката за бюджета догодина. Увеличението на данъка "дивидент" и на пенсионно-осигурителната вноска бяха основна тема на вчерашата среща в Министерството на финансите на представители на работодателски организации.

Параметрите на бюджета за следващата година събраха спешно двете страни, след като бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по-рано през седмицата. Вчера Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с работодателите в централата на ГЕРБ и обсъди проектобюджета и необходимостта от фискална дисциплина.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно

    16 0 Отговор
    С тоя бюджет Теменугата ми замириса.

    Коментиран от #10

    07:31 07.11.2025

  • 2 Оставка ДПС, БКП, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ,ПП

    9 3 Отговор
    Бюджет за БЮДЖЕТНИЦИ, 41 милиарда лева за 2 години заеми и лихви.
    ОСТАВКА, Референдум за запазване на Валутен БОРД, ЛЕВ и КЕШ.
    Замразяване на всички ЦЕНИ и НАМАЛЯВАНЕТО ИМ, ЗАЩОТО СА СПЕКУЛАТИВНИ от 2020 г. юли,, след това Заплати и пенсии. Много строги мерки за спиране на СПЕКУЛАТИВНО ВДИГАНЕ на цени и услуги. Забраняване на повече теглене на ЗАЕМИ ДО 2030. За 2025 г. 20 милиарда лева заеми, отидоха за Заплати на БЮДЖЕТНИЦИ. Докато 80% от МВР не се съкратят, никакво увеличение на заплати с още 14% искат увеличение за 2026. Докато не съкратят разходите на ВСС до чиста заплата 7000 лева, никакво увеличение на заплати от 2026, искат 18% увеличение сега взимат 24 000 лева и са им малко. 36 000 лева бонуси. 5500 лева за костюмчета.
    НЗОК увеличили още с 800 милиона бюджет за 2026, малко са им 20 милиарда лева, годишен бюджет, 10 милиарда лева от бюджет, при 6 милиона население и 10 милиарда доплащане от пациенти. Депутати 20-30 000 лева заплати, отделно бонуси, неплащате осигуровки, субсидии.
    Къде живеяг другарите БЮДЖЕТНИЦИ?
    Цялата държава да работи за тях, 20 милиарда лева за БЮДЖЕТНИЦИ в нереформирани сектори.
    55 000 в МВР на 6 милиона народ, във Финландия 7500 на 6 милиона народ.
    Къде живее армиято от БЮДЖЕТНИЦИ 650 000, ето кои изяждат заемите от 20 милиарда, ето кои създават със семействата си фалшивата илюзия за "богатство"?
    В Катар, в Монако?
    Умишлен фалит на държавата, оставка на ДПС, БКП, ГЕРБ, СДС, ИТН, ПП

    07:33 07.11.2025

  • 3 Обсъждат или делят

    12 0 Отговор
    Две на нас, едно на вас...

    07:34 07.11.2025

  • 4 побърканяк

    8 2 Отговор
    Пресечната точка е както го преди време рече Асенка Василева да го д.х.т бедните.

    07:36 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тити

    14 0 Отговор
    Бюджет на кражби.

    07:48 07.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иво

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Верно":

    Бюджета е гавра с хората! Нито има реформи, нито се запушват пробойни буквално се наливат пари в пробита кофа! И се наливат пари за крадене в обръчите от фирми по старите схеми!

    07:50 07.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 0 Отговор
    ДЕСЕТ охранени обсъждат как да ОБЕРАТ
    МИЛИОН работещи,
    МИЛИОН пенсионери и
    МИЛИОН деца❗

    07:51 07.11.2025

  • 13 Хаха

    11 0 Отговор
    С фанфари гръмко обявиха през м. юни, че на 01.01.26 г. влизаме в "клуба на богатите"! Да вдигат всички заплати, пенси, помощи, щом сме "богати" и да спрат да мрънкат и да се оправдават! Ако не могат, да стават от столовете и да отменят цирка с еврото...

    07:52 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    6 0 Отговор
    Народът да го д"у"х"а

    07:54 07.11.2025

  • 16 Маллеейй

    8 0 Отговор
    Теменужката бая се е нагушкала.

    07:55 07.11.2025

  • 17 Гост

    8 0 Отговор
    Тая, от снимката, добро няма да ти направи. Нещо да ти направи лошо, да се гърчиш, първа е

    07:55 07.11.2025

  • 18 Пипи

    8 0 Отговор
    Биволица!

    07:56 07.11.2025

  • 19 20 милиарда заеми 2025 още 21 млрд. 2026

    3 0 Отговор
    Заплати на бюджетници ни струват 20 милиарда лева, само за бюджетници, това са ДЪРЖАВНИТЕ заеми за 2025.
    2026 заеми и лихви 21 милиарда предвидени САМО за бюджетници, като само от 2020 до 2025 увеличиха с 100%, заплатите на МВР, като искат още 14% увеличение. ВСС 2 милиарда годишен бюджет, 24 000 лева заплати и искат още за 2025 увеличение с 18%.
    За 5 години от 2020 юли до 2025 с унищожаването де факто на ВБорд:
    увеличени такси на банки 200%,
    увеличени административни такси 150%,
    увеличен данък сграда за 2023 100%, и още 40% за 2026 г.
    инфлация 41% за 5 години, огласена от шеф на НСИ пред БНР,
    дефицит между 6 и 8%, огласен от Людмила Петкова.
    Фалшифицирани данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност, споменати от Фискален Съвет, Дянков.
    Фалшифицирани избори, според КС 46%.
    Нелегитимно правителство, ОМРАЗНО ПРАВИТЕЛСТВО ни натика в юрошийта, увеличава данъци, унищожи ВБорд, да да тегли Чудовищни заеми с лихви. Унищожи Референдумите и си увеличава ЗАПЛАТИТЕ, 30 000 лева Киселова и Назарян.
    ДЪРЖАВАТА на 650 000 бюджетника, която УНИЩОЖАВА България.
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #21

    07:57 07.11.2025

  • 20 жаокиед

    6 0 Отговор
    322 евро пенсия за цял месец в "клуба на богатите", това написала тая дебелата свиня Теменуга ГЕРБ??? Написали си и 5 милиарда евро за крадене без контрол. Циганина и масон Владко, доказан в Америка лъжец и крадец, тука вместо в затвора, бюджет пише и пак парите на българите в чекмеджето ги насочва. А проостия крадлив и лъжлив циганин от банкя, обяснява че друг е виновен. Той пише с некадърниците си бюджета, а друг е виновен. Спешно трябва да ги изритат от властта тези боклуци. Слава на Господ Иисус Христос, 1 януари 26 г идва и ще видим дали ще забогатеем или са лъгали като цигани.

    07:59 07.11.2025

  • 21 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "20 милиарда заеми 2025 още 21 млрд. 2026":

    Не мрънкай!
    От 01.01.26 г. сме в "клуба на богатите" с еврото! Да вдигат всички заплати и пенсии щом са "богати" и никакви такива бръщолевения как "не можело" да стане...

    07:59 07.11.2025

  • 22 Партизан

    6 0 Отговор
    На мен тяхния бюджет не ми трябва, само да не се бъркат в моя.

    08:04 07.11.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    В последните дни няма новини, които да си заслужава да се коментират. Само тъпотии.

    08:05 07.11.2025

  • 24 Жан Бойко

    1 0 Отговор
    Ще се разберат ...само и само да останат на власт още малко - половин , 1 година ....ще се теглят пак кредити , ще се плаща тока на фирмите ,ще се измислят компенсации и субсидии , който ще подхранват наши и ваши фирми.

    08:21 07.11.2025

  • 25 Мнение

    5 0 Отговор
    Никакво връзване на бюджета не може да има, след като Дебелото Д увеличи двойно заплатите на милиционерите, държавните служители и на всичкикоито са на държавната хранилка. Там са 4 - 5 милиарда и то за какво им даваме такива заплати? За нищо. Не стига, че всички работещи им плащаме осигуровките, огромните бонуси, имат десетки привилегии, а накрая им даваме и 20 заплати на куп, за довиждане да си купят по два апартамента?! Е, това, ако е нормална държава, значи всички, които се съгласясаме с това положение сме космонавти.

    Коментиран от #27

    08:29 07.11.2025

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    СЛЕД КАТО МЕ ЛИШАВАТЕ ОТ ТОВА,КОЕТО МИ СЕ ПОЛАГА, А ИМЕННО ПРАВО НА РЕФЕРЕНДУМ,
    НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИСКАТЕ ОТ МЕН ДА ВИ ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ!

    САМО СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ НА КАКВО ПРИЛИЧАТЕ....
    ВСИЧКИТЕ СТЕ ДЕБЕЛИ ,БЕЗФОРМЕНИ ,ГРОЗНИ ,
    ОТВРАТИТЕЛНИ И ПРОСТИ....
    СРАМ И ПОЗОР!
    ОСТАВКА И ЗАТВОР!

    08:31 07.11.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    КАК ЗА КАКВО ИМ ГИ ДАВАМЕ.....
    ТО Е ЯСНО....ДА ИМ ОХРАНЯВАТ ДЕБЕЛИТЕ АЛЧНИ ЗАДНИЦИ....
    ЗАЩОТО ГИ Е СТРАХ ОТ "НАРОДНАТА ЛЮБОВ ".

    08:35 07.11.2025

  • 28 плосък данък

    2 0 Отговор
    Медузите съществуват от повече от 700 милиона години, и са оцелели без мозък, което дава голяма надежда, и за българските политици, и за България.

    08:38 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове