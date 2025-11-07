Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на план-сметката

Властта и бизнеса продължават обсъжданията относно параметрите на Бюджет 2026. Очаква се днес нова среща, на която да се търси пресечна точка по параметрите на план-сметката на държавата за следващата година.
Все още няма категорична позиция на бизнеса дали ще се върне на разговорите на тристранката за бюджета догодина. Увеличението на данъка "дивидент" и на пенсионно-осигурителната вноска бяха основна тема на вчерашата среща в Министерството на финансите на представители на работодателски организации.
Параметрите на бюджета за следващата година събраха спешно двете страни, след като бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по-рано през седмицата. Вчера Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с работодателите в централата на ГЕРБ и обсъди проектобюджета и необходимостта от фискална дисциплина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно
Коментиран от #10
07:31 07.11.2025
2 Оставка ДПС, БКП, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ,ПП
ОСТАВКА, Референдум за запазване на Валутен БОРД, ЛЕВ и КЕШ.
Замразяване на всички ЦЕНИ и НАМАЛЯВАНЕТО ИМ, ЗАЩОТО СА СПЕКУЛАТИВНИ от 2020 г. юли,, след това Заплати и пенсии. Много строги мерки за спиране на СПЕКУЛАТИВНО ВДИГАНЕ на цени и услуги. Забраняване на повече теглене на ЗАЕМИ ДО 2030. За 2025 г. 20 милиарда лева заеми, отидоха за Заплати на БЮДЖЕТНИЦИ. Докато 80% от МВР не се съкратят, никакво увеличение на заплати с още 14% искат увеличение за 2026. Докато не съкратят разходите на ВСС до чиста заплата 7000 лева, никакво увеличение на заплати от 2026, искат 18% увеличение сега взимат 24 000 лева и са им малко. 36 000 лева бонуси. 5500 лева за костюмчета.
НЗОК увеличили още с 800 милиона бюджет за 2026, малко са им 20 милиарда лева, годишен бюджет, 10 милиарда лева от бюджет, при 6 милиона население и 10 милиарда доплащане от пациенти. Депутати 20-30 000 лева заплати, отделно бонуси, неплащате осигуровки, субсидии.
Къде живеяг другарите БЮДЖЕТНИЦИ?
Цялата държава да работи за тях, 20 милиарда лева за БЮДЖЕТНИЦИ в нереформирани сектори.
55 000 в МВР на 6 милиона народ, във Финландия 7500 на 6 милиона народ.
Къде живее армиято от БЮДЖЕТНИЦИ 650 000, ето кои изяждат заемите от 20 милиарда, ето кои създават със семействата си фалшивата илюзия за "богатство"?
В Катар, в Монако?
Умишлен фалит на държавата, оставка на ДПС, БКП, ГЕРБ, СДС, ИТН, ПП
07:33 07.11.2025
3 Обсъждат или делят
07:34 07.11.2025
4 побърканяк
07:36 07.11.2025
7 Тити
07:48 07.11.2025
10 Иво
До коментар #1 от "Верно":Бюджета е гавра с хората! Нито има реформи, нито се запушват пробойни буквално се наливат пари в пробита кофа! И се наливат пари за крадене в обръчите от фирми по старите схеми!
07:50 07.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
МИЛИОН работещи,
МИЛИОН пенсионери и
МИЛИОН деца❗
07:51 07.11.2025
13 Хаха
07:52 07.11.2025
15 Гост
07:54 07.11.2025
16 Маллеейй
07:55 07.11.2025
17 Гост
07:55 07.11.2025
18 Пипи
07:56 07.11.2025
19 20 милиарда заеми 2025 още 21 млрд. 2026
2026 заеми и лихви 21 милиарда предвидени САМО за бюджетници, като само от 2020 до 2025 увеличиха с 100%, заплатите на МВР, като искат още 14% увеличение. ВСС 2 милиарда годишен бюджет, 24 000 лева заплати и искат още за 2025 увеличение с 18%.
За 5 години от 2020 юли до 2025 с унищожаването де факто на ВБорд:
увеличени такси на банки 200%,
увеличени административни такси 150%,
увеличен данък сграда за 2023 100%, и още 40% за 2026 г.
инфлация 41% за 5 години, огласена от шеф на НСИ пред БНР,
дефицит между 6 и 8%, огласен от Людмила Петкова.
Фалшифицирани данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност, споменати от Фискален Съвет, Дянков.
Фалшифицирани избори, според КС 46%.
Нелегитимно правителство, ОМРАЗНО ПРАВИТЕЛСТВО ни натика в юрошийта, увеличава данъци, унищожи ВБорд, да да тегли Чудовищни заеми с лихви. Унищожи Референдумите и си увеличава ЗАПЛАТИТЕ, 30 000 лева Киселова и Назарян.
ДЪРЖАВАТА на 650 000 бюджетника, която УНИЩОЖАВА България.
ОСТАВКА!
Коментиран от #21
07:57 07.11.2025
20 жаокиед
07:59 07.11.2025
21 Хаха
До коментар #19 от "20 милиарда заеми 2025 още 21 млрд. 2026":Не мрънкай!
От 01.01.26 г. сме в "клуба на богатите" с еврото! Да вдигат всички заплати и пенсии щом са "богати" и никакви такива бръщолевения как "не можело" да стане...
07:59 07.11.2025
22 Партизан
08:04 07.11.2025
23 Данко Харсъзина
08:05 07.11.2025
24 Жан Бойко
08:21 07.11.2025
25 Мнение
Коментиран от #27
08:29 07.11.2025
26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИСКАТЕ ОТ МЕН ДА ВИ ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ!
САМО СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ НА КАКВО ПРИЛИЧАТЕ....
ВСИЧКИТЕ СТЕ ДЕБЕЛИ ,БЕЗФОРМЕНИ ,ГРОЗНИ ,
ОТВРАТИТЕЛНИ И ПРОСТИ....
СРАМ И ПОЗОР!
ОСТАВКА И ЗАТВОР!
08:31 07.11.2025
27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #25 от "Мнение":КАК ЗА КАКВО ИМ ГИ ДАВАМЕ.....
ТО Е ЯСНО....ДА ИМ ОХРАНЯВАТ ДЕБЕЛИТЕ АЛЧНИ ЗАДНИЦИ....
ЗАЩОТО ГИ Е СТРАХ ОТ "НАРОДНАТА ЛЮБОВ ".
08:35 07.11.2025
28 плосък данък
08:38 07.11.2025