Започва изплащането на пенсиите за ноември

7 Ноември, 2025 08:20 422 8

Започва изплащането на пенсиите за ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите през ноември чрез пощенските станции ще започне на днес, 7 ноември и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции започна на 7 октомври и завърши на 20 октомври.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Голяма новина, добре че бяхте вие че да разберем

    08:22 07.11.2025

  • 2 Аз вече

    3 0 Отговор
    Мойта я похарчих

    08:22 07.11.2025

  • 3 Пак ,

    1 1 Отговор
    че са събрали пари .

    08:24 07.11.2025

  • 4 подигравки

    1 2 Отговор
    за бачкаторите, подаяние за хапчета и сметки

    08:24 07.11.2025

  • 5 Аква

    0 1 Отговор
    И защо сайтът трябва да съобщава кога изплащат пенсиите. Всеки пенсионер си знае датата.

    08:37 07.11.2025

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    АЛО РЕДАКТОРА, СЕГА СМЕ НОЕМВРИ,А НЕ ОКТОМВРИ,.........

    08:45 07.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Хотелът ми ще се напълни.

    08:45 07.11.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДВА ОТ ПОДУПРАВИТЕЛИТЕ НА БНБ ЕМИЛ ХЪРСЕВ И ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ СА
    100% ХОРА НА СИК ...
    ... ЗАТОВА СЕ НАТИСКАТ МУТИТЕ ЗА ЕВРОТО - ТЕ ЩЕ ГО ПЕЧАТАТ
    ..... НЯМА НУЖДА ДА СЕ МОРЯТ С ФИРМИ , КОГАТО ИМАТ МАТРИЦИТЕ ЗА
    ЕВРОТО

    08:46 07.11.2025

