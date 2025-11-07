Новини
Румен Христов: Бюджетът не е ляв или десен, той е смесен

7 Ноември, 2025 10:11 389 11

  • румен христов-
  • бюджет-
  • лукойл

Румен Христов: Бюджетът не е ляв или десен, той е смесен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Бюджетът не е ляв или десен, той е смесен. Тази сложна коалиция не можеше да има силно реформаторски бюджет", каза в "Тази сутрин" по бТВ председателят на СДС Румен Христов.

"Имам резерви по няколко пера, но ще го подкрепим на първо четене. Моите резерви са по отношение на 100% покачване на данък дивидент и допълнителната вноска за пенсионно осигуряване", каза Христов.

"Аз си направих едно сравнение за доходите. Ако се върнем през 1996 година, тогава заплатите бяха 7 долара, сега при 620 евро минимална заплата, имаме 100 пъти увеличаване на доходите на българските граждани. Трябва да се търси баланс между интересите на работещи и тези, които осигуряват работещите места", каза той.

„Един договор е добър, когато и двете страни са малко недоволни, ако говорим за синдикати и работодатели. Почти доволни синдикати и много недоволни работодатели“, коментира Христов.

По отношение на "Лукойл" той се надява големите западни компании с традиции да проявят интерес към компанията.

Той заяви, че Министерския съвет работи активно и по тази причина не се насрочило изслушване в пленарна зала от гледна точка на конфиденциалност.

"Сега се работи за особения управител и неговите правомощия - да може да води преговори за продажбата на активите на това дружество. Не бива да се притесняваме за липса на горива и рязко поскъпване, тъй като световните цени са ниски", заяви Румен Христов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 седерастията

    5 0 Отговор
    трябва да изчезне а такива злодеи наказани жестоко

    10:13 07.11.2025

  • 2 побърканяк

    6 0 Отговор
    Бюджета е тюрлюгювеч за да може да се папка безнаказано.

    10:13 07.11.2025

  • 3 Централно насочен

    5 0 Отговор
    Този е такова дарование, че трябва да го закичат с титлата "доктор мисловис пауза". Среден дали значи това, което първо ми идва на ум?

    10:13 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Все мнения

    0 0 Отговор
    На големи светила

    10:17 07.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО
    КАТО ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН БЮДЖЕТ.
    ИМА НЕКАДЪРНИ ЛЕВАЦИ,КОИТО НЕ ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ БЮДЖЕТ, В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ!

    10:17 07.11.2025

  • 8 жжжжжж

    3 0 Отговор
    ляв бюджет на големи харчове вдигане данъци и вземане на заеми без съкращения.

    10:22 07.11.2025

  • 9 нннн

    0 0 Отговор
    Бюджетът не е ляв или десен, той е опасен.
    Абе, ако аз правех такъв домашен бюджет (всяка година с кредити),отдавна нямаше да имам жилище и гащи на д...то си.

    10:29 07.11.2025

  • 10 мазен смешарко

    1 0 Отговор
    тоз що често ни го кордисвате
    интересно колко ли поклонници има да гласуват за партийката му
    та е в кюпа с тикван

    10:31 07.11.2025

  • 11 Румен Христив съм

    0 0 Отговор
    Имаме членове за каре белот но нямаме писар.

    10:34 07.11.2025

