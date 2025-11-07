Румен Христов: Бюджетът не е ляв или десен, той е смесен

"Бюджетът не е ляв или десен, той е смесен. Тази сложна коалиция не можеше да има силно реформаторски бюджет", каза в "Тази сутрин" по бТВ председателят на СДС Румен Христов.

"Имам резерви по няколко пера, но ще го подкрепим на първо четене. Моите резерви са по отношение на 100% покачване на данък дивидент и допълнителната вноска за пенсионно осигуряване", каза Христов.

"Аз си направих едно сравнение за доходите. Ако се върнем през 1996 година, тогава заплатите бяха 7 долара, сега при 620 евро минимална заплата, имаме 100 пъти увеличаване на доходите на българските граждани. Трябва да се търси баланс между интересите на работещи и тези, които осигуряват работещите места", каза той.

„Един договор е добър, когато и двете страни са малко недоволни, ако говорим за синдикати и работодатели. Почти доволни синдикати и много недоволни работодатели“, коментира Христов.

По отношение на "Лукойл" той се надява големите западни компании с традиции да проявят интерес към компанията.

Той заяви, че Министерския съвет работи активно и по тази причина не се насрочило изслушване в пленарна зала от гледна точка на конфиденциалност.

"Сега се работи за особения управител и неговите правомощия - да може да води преговори за продажбата на активите на това дружество. Не бива да се притесняваме за липса на горива и рязко поскъпване, тъй като световните цени са ниски", заяви Румен Христов.