Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Прави се национализация. Пеевски ще избере особения управител

7 Ноември, 2025 11:33 1 219 29

„Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат „Лукойл“, заяви лидерът на МЕЧ

Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Прави се национализация. Пеевски ще избере особения управител - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В законопроекта на Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев, за първи път държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие „Лукойл“ от страна на държавата с назначаването на т.нар. особен управител. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев за внесения законопроект, предвиждащ въвеждане на фигурата на особен търговски управител в "Лукойл" - България, предават от БТА.

„Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат „Лукойл“, заяви депутатът. Попитан кой ще бъде особения управител, Василев каза: „Който си избере Делян Пеевски“.

Това не е немският модел, трябва да се противопоставим, каза още Василев. По думите му МЕЧ и други формации в парламента не са били поканени навреме да присъстват на извънредната енергийна комисия.

Депутатите обсъждат днес казуса с „Лукойл“ – България, след като швейцарският търговец на суровини „Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл". Решението на „Гънвор“ дойде, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафия БГ

    15 4 Отговор
    Видяхме те и теб...в едно гърне пърдите всички

    11:36 07.11.2025

  • 2 Да попитам

    22 4 Отговор
    Има ли премиер?Защо цяла сутрин само двамата тюфлеци говорят()?

    Коментиран от #19

    11:39 07.11.2025

  • 3 Глупак !!!

    6 5 Отговор
    Ако това свърши работа да си спасим рафинерията, който ще да го избира!!! На тебе няма да го оставят !!!

    11:39 07.11.2025

  • 4 Бррау

    6 4 Отговор
    Прави скандали, там ти е силата.

    11:43 07.11.2025

  • 5 Дика

    10 7 Отговор
    Само утре да не пристигне в Бургас некой Орешник, че ни Лукойл, ни Бургас.

    Коментиран от #8

    11:45 07.11.2025

  • 7 ужаст

    8 7 Отговор
    Вече няма да има парички за проруските партийки в България. Руди Гела толкова се стараеше и надяваше да е следващия бенефициент.

    11:50 07.11.2025

  • 8 даже два залепени ще пристигнат

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дика":

    да не се мъчат руските

    11:51 07.11.2025

  • 9 Мощен удар

    9 6 Отговор
    В зурлата на руснаците.

    Коментиран от #16

    11:53 07.11.2025

  • 10 реалист

    1 0 Отговор
    губернатора какво казва?

    11:55 07.11.2025

  • 11 Българин

    6 2 Отговор
    А кой да избере особения управител? Кирчо и кокорчо ли? Розовобузестия олигарх прокопи? Или направо да ни гопосочат от козяк?!?

    11:55 07.11.2025

  • 13 Гаро

    4 2 Отговор
    Най-подходящ за тази длъжност е Корни, специалист по приватизация.

    11:56 07.11.2025

  • 14 Кит

    5 3 Отговор
    Нищо по-добро от това в този удобен геополитически момент да национализираме имущество на руския олигархиат, който от десетилетия се гаври с България, отказвайки да изпълнява коректно поетите при продажбата задължения към българската държава.
    Един омазан с гел бразилец не може да е човекът, който ще решава как трябва да се постъпи в тази сложна ситуация!

    Коментиран от #18

    11:57 07.11.2025

  • 15 история

    8 6 Отговор
    Аз знам само едно нещо .Историята учи , че изобщо не е здравословно да се краде от Русия .

    Коментиран от #20, #23

    11:57 07.11.2025

  • 16 жаоиквсе

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мощен удар":

    Мравка удря Слон??? А какво ще стане Слона като настъпи Мравката??? Слава Богу не всички са глупаци в България.

    11:58 07.11.2025

  • 17 цфаияедц

    2 5 Отговор
    Руди - Скеча, с адвокат Просташки как сте завършили право бре??? Какво сте дали за да ви дадат дипломите??? По 1 стадо кози ли сте дали, защото сте срам и позор за правото. Колко ви плати Шишко и боклука от ГЕРБ Банкя, за да правите панайри в парламента??? Какво ще си купиш с тези пари бре предател??? Слава на Господ Иисус Христос, много бързо си показа какъв си , та всеки да те види.

    12:04 07.11.2025

  • 18 ежко

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кит":

    Ако не ги изпълняваха коректно,досега да са им разказали играта!Нефтохим не е Домуса!

    Коментиран от #25

    12:09 07.11.2025

  • 19 Може да се е повредил водопада

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да попитам":

    Все пак водата е ценен ресурс и ще се плаща по две тарифи.

    12:09 07.11.2025

  • 20 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "история":

    Историята научи робовладелците, че и да се забогатява от роби не е здравословно!

    12:11 07.11.2025

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор
    АЙДЕ И ТОЯ НАЗНАЧЕНИЯТ БОЖКОВ СЛУГА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    12:13 07.11.2025

  • 23 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "история":

    1. Лукойл не е Русия, а частна руска компания.
    2. Лукойл приватизира Нефтохим след скандалното национално предателство на антибългарина-криптокомунист Иван Костов, който подари тази златна кокошка за жълти стотинки на руснаците.
    3. От 25 години насам Лукойл си позволява да се гаври с бюджетните си задължения, чрез редовно отчитане на години без корпоративна печалба и нулеви постъпления за фиска ни, които водят до пропуснати ползи за МИЛИАРДИ, при покупна цена от порядъка на около 200 млн $!!! Това са данъчни престъпления, които заслужават активирането на клаузата "Златна акция" от страна на държавата ни.
    4. През всичките тези години точно Лукойл е големият проводник на руско влияние в страната ни, а не каменните грамади от сорта на МОЧА. При това го прави с парите, които краде от всички нас - с тях се купуват обилни маси от национални предатели. Кои са тези предатели? Ами вижте кои са най-гласовитите викащи срещу руските паметници, те се опитват да ни внушат, че руското влияние е 100% в този камънак, а не в парите на Лукойл, с които дълбоко се ерозира обществото ни!
    5. Престъпникът Иван Костов със сигурност трябва да бъде осъден за деянието си. Но няма да бъде. Просто добре си е постлал. Затова Шиши е намагнитен, а Костов е напълно демагнетизиран.

    12:15 07.11.2025

  • 24 Руския агент Радостин

    1 0 Отговор
    За пръв път го видях пребледнял, неорентиран и треперещ..
    Яко се освети като военнопрестъпник

    Коментиран от #27

    12:16 07.11.2025

  • 25 Кит

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ежко":

    Кой да им разкаже играта, тези, които Лукойл от 25 години залива с пари от кражбите?
    Не думайййййй 😂😂😂

    12:18 07.11.2025

  • 26 Цвете

    2 0 Отговор
    МАГНИТСКИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕРОРИЗИРА В СЪБРАНИЕТО. НЯМА ЛИ СТРАХ ТОВА НЕЧИСТОПЛЪТНО ЧОВЕЧЕ???? ЕДИН НАРОД ГО НЕНАВИЖДА, А ТОЙ СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ГО ВАЛИ ДЪЖД. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

    12:19 07.11.2025

  • 27 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руския агент Радостин":

    Руди Гела е послушно дребосъче, което Лукой и сивите му кардинали използват за говореща глава.
    Истински значимите хора в тази мръсотия са на друго, неосветено за мисирки като теб ниво.

    12:21 07.11.2025

  • 28 Йес

    0 0 Отговор
    Омазаният бразилец с гел е в ступор.Обещаха му палати, а палати...а му сервират само кревати,а кревати...

    12:24 07.11.2025

  • 29 да ама не

    0 0 Отговор
    Ами...какво да се прави...ние обичаме да си създаваме ОСОБЕНО сериозни проблеми!А после се чудим защо все на нас се случат особени случки!

    12:26 07.11.2025

