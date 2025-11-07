Новини
Нинова: Не знам кой неграмотник пусна дъвката, че бюджетът за 2026 г. е ляв

7 Ноември, 2025 12:10 513 12

Левите обикновено се грижат за младите хора и децата. Нашите „леви“ – не - обясни Нинова

Не знам кой неграмотник пусна дъвката, че бюджетът за 2026 г. е ляв. В този бюджет няма нищо, ама нищо ляво. Това заяви в социалните мрежи лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето какво пише тя:

1. Левите би трябвало да защитават работещите хора – наети или самоосигуряващи се. Бюджет 2026 г. ги ощетява, защото те ще внасят
по-високи осигуровки. Така сумата, която им остава от заплатата, намалява. Ваучерите им за храна са замразени. Всички цени и сметките им са увеличени. Само храната е с 20% нагоре. Обещаните магазини за хората ги няма. Обедняването е гарантирано.

2. Левите би трябвало да се борят с неравенствата. Да, ама не. В Бюджет 2026 неравенствата ще растат. Пенсиите се увеличават веднъж годишно с 8% и стигат средна пенсия от 1015 лв. Заплатите на депутатите и още около 400 души от политическия елит се увеличават на всеки три месеца автоматично с ръста на средната заплата и стигат до 15 000 лв. В бюджета на НС е заделен резерв, който да гарантира, че каквото и да стане, заплатите на депутатите ще се увеличават. Директори в държавни дружества получават по 22 000 лв. месечно. Е, това е всичко друго, но не и борба с неравенствата.

3. Левите би трябвало да защитават малките и семейните фирми и да се борят с монополите и корпорациите. Нашите – точно обратното: малките ще внасят също по-високи осигуровки като работодатели и ще плащат за нов софтуер, а банките си трупат близо 3 млрд. свръхпечалби и никой не ги закача. Финансовите транзакции на големите акули също остават необложени. Концесионерите продължават да плащат ниски концесионни такси. Един депутат се изхвърли, че едрият капитал ще плаща. Смешни сте. Едрият капитал нищо няма да плаща, но малкият и средният бизнес, средната класа ще пострада.

4. Левите обикновено се грижат за младите хора и децата. Нашите „леви“ – не. Данъчните облекчения за работещи родители с деца не мърдат. Помощите за ученици също. Безплатните лекарства за деца останаха една илюзия. Стимули за стартиращи бизнеси на млади хора няма никакви.

5. И сега – голямата „левичарска“ бомба: капиталистите щели да плащат по-голям данък върху дивидента. Така щяла да се изсветли икономиката и да се напълни бюджетът. И – о, изненада! – с 10% данък дивидент приходите в Бюджет 2026 г. са по-малко от тези с 5% данък дивидент от 2025 г. Те падат от 88 млн. евро на 86 млн. Е, сега някой да ми обясни как става това? Вдигаш данъка със 100%, а ти намаляват приходите от него. И отгоре на това се хвалиш колко си ляв и как наказваш богаташите.

Абе, вие нормални ли сте? Ясно се вижда, че между това, което говорите, и това, което правите, няма никаква връзка с главния мозък. Всички вкупом си ходете и освободете държавата от тази стряскаща неграмотност и манипулация.


  • 1 А, бе...

    4 1 Отговор
    Той е ляв, ама в друг смисъл...

    12:12 07.11.2025

  • 2 Твоите хора в БСП

    3 3 Отговор
    Където си ги назначавала. Където те натириха и биха шута за феодализъм.

    Коментиран от #3

    12:14 07.11.2025

  • 3 напротив

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Твоите хора в БСП":

    Сега там е пълно с феодали на Боко и Шиши.

    12:15 07.11.2025

  • 4 Питане

    0 1 Отговор
    Мама лигарке,
    А ти лява ли си като си комунистка ?

    12:23 07.11.2025

  • 5 Абе що не си гледаш внучето

    0 2 Отговор
    На тая другарка като ще я промотирате всеки ден поне и сменяйте снимката! И вече е омръзнало и на червените баби да я слушат как само критикува и нищо съществено не прави!

    12:24 07.11.2025

  • 7 Здравейте

    1 1 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    12:25 07.11.2025

  • 12 моилпио

    0 0 Отговор
    Заради проостия лъжец от ГЕРБ банкя, вероятно сега Америка и чочо Дончо връща ресто на България. Излъга циганина от ГЕРБ че с приятеля си Дони и сина му са си много близки, и сега няма деругация. За смях направи този глупав циганин президента на Америка и сега Америка му връща ама и българите да плащат заради този проост ГЕРБ глупак. За смях ще прави Президента на Америка??? А сега здравей. Когато глупак е в парламента, бедността е за всички дето го търпят. Слава на Господ Иисус Христос става интересно. Примката се затяга около 2 те свини.

    12:30 07.11.2025

