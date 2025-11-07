Атанас Атанасов: Най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември ще има горива. Имаме план за това

Вече е ясно, че трябва да се върви към назначаване на особен управител на "Лукойл", тъй като американските санкции вървят с всичките си последствия. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "БСП-Обединена левица" и член на ръководството на "червените" Атанас Атанасов във връзка със спешно одобрените законодателни промени, даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл".
Трябва да намерим механизъм за продължаване на работата на рафинерията в Бургас. Аз нямам нищо против "Лукойл" да се върне в ръцете на държавата, да стане отново държавно дружество, но има много условия това да стане – трябва да се работи много внимателно и методично. Но най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември в България ще има горива. Имаме план за това. Държавата трябва да е на мястото си и да реагира своевременно, заяви Атанасов.
В отговор на въпрос за твърденията на опозицията, че направените днес законови промени обслужват интересите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, социалистът посочи: "Тук говорим само и единствено за държавния интерес. Такъв е е и казусът с особения управител. Не виждам никаква съпоставка на случаите с "Булгартабак" и с "Лукойл" – самият подход е съвсем различен. Крайната цел е на 21 ноември "Лукойл" да не попадне в санкции".
Той коментира и споровете около Бюджет 2026, както и твърденията от страна на ГЕРБ, че бюджетът не е техен.
В БСП сме свикнали винаги да носим отговорността, не бягаме от нея, но в случая не мога да кажа, че това е бюджет, изготвен единствено от БСП. Намираме се в сложна конструкция – трудно е да се намери баланса между две десни и една лява партия, но ние ще отстояваме ръста на пенсиите, ръста на пенсиите и запазването на всички социални придобивки, както и това, че България трябва да върви към една по-справедлива данъчна система, отбеляза депутатът от левицата.
Както ние се съобразяваме с партньорите си, така и те трябва да се съобразяват с нас. Тепърва ни предстоят разговори с всички наши партньори, но съм убеден, че те ще стигнат до нашите изводи, каза още Атанас Атанасов.
1 Гост
19:50 07.11.2025
2 име
19:50 07.11.2025
3 Николова , София
19:51 07.11.2025
4 ФЕЙК
19:51 07.11.2025
5 Бихлюл
19:51 07.11.2025
6 ФАКТ
19:56 07.11.2025
7 жокавед
19:57 07.11.2025
8 Данев
20:01 07.11.2025
9 Да,бе
20:05 07.11.2025
10 Танасеее
20:05 07.11.2025
11 Тошев
20:06 07.11.2025
12 Имате празни кратуни
20:09 07.11.2025
13 Ок тигре тигре
20:10 07.11.2025
14 Тоя
20:12 07.11.2025
15 ВСИЧКИТЕ
САМО АЛА-БАЛА ЗА ПРЕД НАРОДА.
АМА СТЕ СЕ РАЗБРАЛИ КОЙ С КАКВО ЩЕ СЕ ОБЛАЖИ.
НИКОЙ НА НИЩО ВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВА.
ИСКАМЕ ДЕЛА,А НЕ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ.
20:14 07.11.2025
16 оня с питон.я
20:15 07.11.2025
17 Родина
Много здраве на Бойко от Ирена Кръстева .
Българоубийци!
20:18 07.11.2025
18 ООрана държава
20:19 07.11.2025
19 АЙДЕ ГЪЧ
20:25 07.11.2025
20 Да поздравиме Борисов и Пеевски
На 21 ноември ще празнуваме първата стъпка от придобиване на независимост от окупатора Русия от 1989 г. насам.Втората стъпка ще бъде на 1 януари. 2026г.
По значимост приетото от НС заково решение е с по голяма стойност от Шенген и Еврозоната.
20:33 07.11.2025
21 Срам за бсп
20:39 07.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост
20:40 07.11.2025
25 бивш бесепар
20:44 07.11.2025
26 Статисик
Пълнете тубите като 1990, защото ще стане същото - не стиуче ще се увеличи двойно горивото, ами няма и да го има.
20:45 07.11.2025
27 Ами дерогацията на Асен
Ахаа, БСП-то било на Пеевски.Такаа ли.
Пък Герб слугували на Делян.И още и още простотии на Христо Иванов и останалите, дето 2 години като пате в кърчища управляваха..
Това решение за Лукойл наистина може да възроди БСП, като СОЦИАЛНА, националноотговорна Партия.
Вие тука си драскайте от злоба ушанки.
20:47 07.11.2025
28 Какъв
20:48 07.11.2025