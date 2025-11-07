Новини
Атанас Атанасов: Най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември ще има горива. Имаме план за това

7 Ноември, 2025 19:48 733 28

Вече е ясно, че трябва да се върви към назначаване на особен управител на "Лукойл", тъй като американските санкции вървят с всичките си последствия

Атанас Атанасов: Най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември ще има горива. Имаме план за това - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече е ясно, че трябва да се върви към назначаване на особен управител на "Лукойл", тъй като американските санкции вървят с всичките си последствия. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "БСП-Обединена левица" и член на ръководството на "червените" Атанас Атанасов във връзка със спешно одобрените законодателни промени, даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл".

Трябва да намерим механизъм за продължаване на работата на рафинерията в Бургас. Аз нямам нищо против "Лукойл" да се върне в ръцете на държавата, да стане отново държавно дружество, но има много условия това да стане – трябва да се работи много внимателно и методично. Но най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември в България ще има горива. Имаме план за това. Държавата трябва да е на мястото си и да реагира своевременно, заяви Атанасов.

В отговор на въпрос за твърденията на опозицията, че направените днес законови промени обслужват интересите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, социалистът посочи: "Тук говорим само и единствено за държавния интерес. Такъв е е и казусът с особения управител. Не виждам никаква съпоставка на случаите с "Булгартабак" и с "Лукойл" – самият подход е съвсем различен. Крайната цел е на 21 ноември "Лукойл" да не попадне в санкции".

Той коментира и споровете около Бюджет 2026, както и твърденията от страна на ГЕРБ, че бюджетът не е техен.

В БСП сме свикнали винаги да носим отговорността, не бягаме от нея, но в случая не мога да кажа, че това е бюджет, изготвен единствено от БСП. Намираме се в сложна конструкция – трудно е да се намери баланса между две десни и една лява партия, но ние ще отстояваме ръста на пенсиите, ръста на пенсиите и запазването на всички социални придобивки, както и това, че България трябва да върви към една по-справедлива данъчна система, отбеляза депутатът от левицата.

Както ние се съобразяваме с партньорите си, така и те трябва да се съобразяват с нас. Тепърва ни предстоят разговори с всички наши партньори, но съм убеден, че те ще стигнат до нашите изводи, каза още Атанас Атанасов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    14 0 Отговор
    Дейвид КамерУн отсвири Бойко.

    19:50 07.11.2025

  • 2 име

    12 3 Отговор
    Предлагам видния специалист по химия, академик Мишок Денков да поеме управлението на Нефтохим и да разшири производството му!

    19:50 07.11.2025

  • 3 Николова , София

    17 0 Отговор
    Е нали Пееф и тиква ще доставят горива в туби ...това е тяхното ниво.! .дори цг ните с бусовете ползват еднотони бидони

    19:51 07.11.2025

  • 4 ФЕЙК

    14 1 Отговор
    Червената му връзка г...за му пръска! Нагляр!

    19:51 07.11.2025

  • 5 Бихлюл

    12 0 Отговор
    Направо ептем каталясахми.

    19:51 07.11.2025

  • 6 ФАКТ

    15 0 Отговор
    НЕЩА....СТН...ИЦИ, ПОДАРИХТЕ ЛУКОЙЛ НА ДЕБЕЛАН, КАТО КТБ И БУЛГАРТАБАК! ИДЕТЕ И СЕ ГРЪ...МНЕ..ТЕ, ИСТОРИЯТА ЩЕ ВИ СЪДИ, ПР..ЕСТ...ЪП...НИ..ЦИ!

    19:56 07.11.2025

  • 7 жокавед

    18 0 Отговор
    Ти не си работил и 1 ден бре БСП боклук. Нямаш 1 ден работа, а закони гласуваш??? Дори не разбираш каква проостотия си гласувал днес. За да останеш още един ден да те хранят българите в парламента, направи така че тука повече няма да доиде никои да прави предприятия. Бедност това направихте всичките. Дори не разбираш че от затвора няма да излезеш след време. Всички ще бъдете съдени. Слава на Господ Иисус Христос дори не знаете колко сте проости.

    19:57 07.11.2025

  • 8 Данев

    10 0 Отговор
    Но нищо за цени не казва червено връзкестия. Щяло да има . Но най-вероятно за тях . Защото имат много пари или са в служебния автомобил за който останалите работещи бедняци плащат. Социал милионерите от цена на гориво се не плашат. Никога . Икономиката е в ръцете на 240 и се ръководи дори и с подставени лица за управители или собственици. Кво да ги плаши някакво скъпо гориво. Вдига цената в хотел-ресторанта си, в магазина си, на бензиностанцията си и т.н. до вятърните си перки и фотоволтаици. Понеже горивото скъпо и хоп и водата ще скочи въпреки ,че я няма. И житото и всичко поливано с бензин ,нищо ,че нямаха там ДДС но ти продават с ДДС хляба. И така до края на света все нещо им пречи и все по-скъпо . Те го умеят това и са го играли още през 1995-97 година.

    20:01 07.11.2025

  • 9 Да,бе

    15 0 Отговор
    Като чуя,че някакъв такъв екземпляр има план и почвам рязко да се притеснявам...Най-вече,че е прекалено малък да си отиде,заради някакъв план..Иначе интелектуално е достигнал апогея си още като е проговорил.

    20:05 07.11.2025

  • 10 Танасеее

    10 0 Отговор
    това не ти е мандра бе, шумкарино!!!

    20:05 07.11.2025

  • 11 Тошев

    9 0 Отговор
    А ако Лукойл направи номера на Д.Пеевски ? Що не вземе да обяви Фалит . Какво ще крадете тогава ? Или няма право , а ?

    20:06 07.11.2025

  • 12 Имате празни кратуни

    7 0 Отговор
    Кухи.

    20:09 07.11.2025

  • 13 Ок тигре тигре

    9 0 Отговор
    Наско с какво ще купиш 2-3 танкера суров петрол?

    20:10 07.11.2025

  • 14 Тоя

    11 0 Отговор
    кривозъб келеш как и с какво ще гарантира ? С банковите си гаранции , акредитив или с "честна дума" ? Що се опитва да се гъбарка с хората ?

    20:12 07.11.2025

  • 15 ВСИЧКИТЕ

    6 0 Отговор
    СТЕ ЕДНАКВИ
    САМО АЛА-БАЛА ЗА ПРЕД НАРОДА.
    АМА СТЕ СЕ РАЗБРАЛИ КОЙ С КАКВО ЩЕ СЕ ОБЛАЖИ.
    НИКОЙ НА НИЩО ВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВА.
    ИСКАМЕ ДЕЛА,А НЕ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ.

    20:14 07.11.2025

  • 16 оня с питон.я

    7 0 Отговор
    Комуненцата знаете как да национализирате. но докато 1944-та се национализираше в полза на народа, сега - в полза на Шиши. дори решихте, че думата “народен” е мръсна.

    20:15 07.11.2025

  • 17 Родина

    8 0 Отговор
    Да изчезнеш за 4 минути . Булгартабак 2 !
    Много здраве на Бойко от Ирена Кръстева .
    Българоубийци!

    20:18 07.11.2025

  • 18 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Важна е цената а не дали ще има или няма. Ако ми пробутвате литър нафта за 5 лева, не ме грее има ли няма ли

    20:19 07.11.2025

  • 19 АЙДЕ ГЪЧ

    5 1 Отговор
    ТОЗИ НАЛИ Е ОТ ....МЛАДИТЕ В БСП,.....УМЕЛО Е ПРЕКОПИРАЛ ПОВЕДЕНИЕТО НА СТАРИТЕ ХИТРЕЦИ....АМА ДАНО ИМ Е ЗА ПОСЛЕДНО

    20:25 07.11.2025

  • 20 Да поздравиме Борисов и Пеевски

    1 5 Отговор
    Никой друг, друга сглобка, Партия, не може да направи това, което направиха днес.
    На 21 ноември ще празнуваме първата стъпка от придобиване на независимост от окупатора Русия от 1989 г. насам.Втората стъпка ще бъде на 1 януари. 2026г.
    По значимост приетото от НС заково решение е с по голяма стойност от Шенген и Еврозоната.

    20:33 07.11.2025

  • 21 Срам за бсп

    5 0 Отговор
    То бива наведен....то бива надупен.

    20:39 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    5 0 Отговор
    Това ли е най-важното бе, пик"льо? Да ви.... у крадливите под"човеци

    20:40 07.11.2025

  • 25 бивш бесепар

    2 0 Отговор
    замълчи бе, имащият план, паднали сте не в скута, а под главното Д на един див глиган.

    20:44 07.11.2025

  • 26 Статисик

    1 0 Отговор
    Абе Поли , защо не ги хапеш тези сладури както можеш ( да не би да са ви увеличили заплатите междувременно), ами оставяш такива очевидно необлизани парвенюта, изпратени защото никой друг не иска, да приказват простотии?!
    Пълнете тубите като 1990, защото ще стане същото - не стиуче ще се увеличи двойно горивото, ами няма и да го има.

    20:45 07.11.2025

  • 27 Ами дерогацията на Асен

    0 1 Отговор
    ППДБ с Нинова и Денков горе долу 2 години спонсорираха Путин.
    Ахаа, БСП-то било на Пеевски.Такаа ли.
    Пък Герб слугували на Делян.И още и още простотии на Христо Иванов и останалите, дето 2 години като пате в кърчища управляваха..
    Това решение за Лукойл наистина може да възроди БСП, като СОЦИАЛНА, националноотговорна Партия.
    Вие тука си драскайте от злоба ушанки.

    20:47 07.11.2025

  • 28 Какъв

    2 0 Отговор
    План имаш ти бе недорасляк?Смешници сте БСП подложили сте се мафията за пълна употреба.Резил сте.

    20:48 07.11.2025

