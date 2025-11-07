Атанас Атанасов: Най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември ще има горива. Имаме план за това

Вече е ясно, че трябва да се върви към назначаване на особен управител на "Лукойл", тъй като американските санкции вървят с всичките си последствия. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "БСП-Обединена левица" и член на ръководството на "червените" Атанас Атанасов във връзка със спешно одобрените законодателни промени, даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл".

Трябва да намерим механизъм за продължаване на работата на рафинерията в Бургас. Аз нямам нищо против "Лукойл" да се върне в ръцете на държавата, да стане отново държавно дружество, но има много условия това да стане – трябва да се работи много внимателно и методично. Но най-важното сега е да се гарантира, че след 21 ноември в България ще има горива. Имаме план за това. Държавата трябва да е на мястото си и да реагира своевременно, заяви Атанасов.

В отговор на въпрос за твърденията на опозицията, че направените днес законови промени обслужват интересите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, социалистът посочи: "Тук говорим само и единствено за държавния интерес. Такъв е е и казусът с особения управител. Не виждам никаква съпоставка на случаите с "Булгартабак" и с "Лукойл" – самият подход е съвсем различен. Крайната цел е на 21 ноември "Лукойл" да не попадне в санкции".

Той коментира и споровете около Бюджет 2026, както и твърденията от страна на ГЕРБ, че бюджетът не е техен.

В БСП сме свикнали винаги да носим отговорността, не бягаме от нея, но в случая не мога да кажа, че това е бюджет, изготвен единствено от БСП. Намираме се в сложна конструкция – трудно е да се намери баланса между две десни и една лява партия, но ние ще отстояваме ръста на пенсиите, ръста на пенсиите и запазването на всички социални придобивки, както и това, че България трябва да върви към една по-справедлива данъчна система, отбеляза депутатът от левицата.

Както ние се съобразяваме с партньорите си, така и те трябва да се съобразяват с нас. Тепърва ни предстоят разговори с всички наши партньори, но съм убеден, че те ще стигнат до нашите изводи, каза още Атанас Атанасов.