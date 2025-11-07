Николай Василев за Бюджета: Нещата стават все по-зле, а бюджетът за 2027 г. най-вероятно ще е свинщина

Предвид числата, които виждаме, нещата стават все по-зле. Вече се изчерпах откъм прилагателни, с които да опиша лошите бюджети в последните години. Все пак за следващия бюджет догодина, който също очаквам да бъде лош, имам още една дума в резерва – свинщина. Такъв коментар направи по отношение на проектобюджета за 2026 г. икономистът и бивш вицепремиер на страната Николай Василев в студиото на „Панорама“ по БНТ.

Василев попита и кой е наредил да се харчат 50% от брутния вътрешен продукт, при положение че в предходни години от БВП са се изразходвали не повече от 35-40 процента.

„Всички искаме да живеем по-богато от германците, но с тази политика няма да стане“, уверен е той.

По думите му България е забогатяла значително от времето на въвеждането на валутния борд до днес. Относно инфлацията посочи, че цените в действителност се покачват, но „не с толкова, колкото хората си мислят“.

Николай Василев се обяви против увеличаването на данъците и подчерта, че там, където има по-високи данъци, няма икономически растеж.

В Източна Европа икономиката е по-либерализирана и една от причините са по-ниските данъци в сравнение със западния свят, отбеляза икономистът.

Що се касае до плоския данък, Василев заяви, че е категорично против неговото премахване и допълни, че той е преди всичко източник на икономически растеж.

За приемането на еврото от 1-ви януари 2026 г. Василев обясни, че то няма отношение към дефицита и инфлацията, а целият процес се състои в смяната на една валута с друга.

По темата с „Лукойл“ бившият вицепремиер изрази надежда рафинерията в Бургас да бъде придобита от „мощен западен инвеститор“, отколкото управлението ѝ да бъде поето от държавата, което по думите му би било „пълна катастрофа“.