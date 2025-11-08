Времето днес, прогноза за събота, 8 ноември: Затопля се. Облаците остават, следобед ще вали

През нощта дъжд ще превалява все още на места в Горнотракийската низина и в Северозападна България, предаде БНТ.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Лудогорието, умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 7° и 13°, в София - около 8°, а максималните - между 13° и 18°.

Преди обяд валежите временно ще спрат. През втората половина на деня отново ще има валежи, като на места в югозападната половина от страната количествата ще бъдат значителни. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.

И по Черноморието ще бъде ветровито и предимно облачно, а в края на деня и там ще завали. Максималните температури на морския бряг ще бъдат от 17° до 19°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Вятърът ще е временно силен, с посока от юг-югозапад. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от минус 2° на Мусала до 2° Черни връх.