Красимир Дачев: „Лукойл” може да ни осъди на 15 места в света

"Лукойл" може да върне жалба срещу такава национализация. Така бизнесменът Любомир Дачев коментира решението на НС за „Лукойл”.
„На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система. Те нямат представа какво представлява една такава рафинерия. Това е един голям айсберг – отгоре се вижда само една малка част, която е самата рафинерия. За да го управляваш, трябва да имаш световна структура. Не става така”, коментира бизнесменът.
„Ще стане както досега. Плащахме 15–20 години допълнително – за емисиите на американските централи, за затварянето на атомните блокове, за всички договори, които сключваха нашите политици, когато се опитваха да „влеят” пари в реалната икономика. За техните действия ние плащаме. И плащаме скъпо”, каза Дачев.
„Практиката досега показва, че плащаме много тежко и много скъпо за грешките на нашите политици”, коментира бизнесменът.
„В момента Русия няма отношение тук, защото това е международна компания – с руски корени и руски капитал, но все пак международна. Най-важното е, че тяхната връзка с Русия беше чрез руския суров петрол. Те от няколко години вече не използват руски петрол. Може някой тайно да е докарал танкер, но това не е руска компания, тя е частна компания. Тази компания може да ни осъди на 15 места в света”, казва Дачев.
Той не подкрепя и бюджета за 2026 г.
„През тези над 20 години, откакто беше въведен плоският данък, България започна бързо да се приближава към Европа и всяка година се издигаше на по-добро ниво, а разликата с Европа намаляваше, защото имаше хармония между труда и капитала”, коментира Дачев. Той не е съгласен с вдигане на данък „дивидент”.
Напрежение около Бюджет 2026
„Откъде човек може да инвестира? Трудът и капиталът трябва да работят в хармония. Защото иначе трудът може да съществува сам за себе си – да се самоизхранва. На село си гледаш една градинка, но добавена стойност не създаваш, освен за себе си. Трябва да се появи капиталът, който да изгради структура и да направи труда ти специализиран, за да можеш да генерираш полза за обществото и съответно да плащаш данъци”, каза бизнесменът.
„Преди по-малко от година имаше избори. И всички те декларираха, че няма да пипат нищо. И всички си направихме програмите, направихме си сметките. Защото, за да отидеш в банката да искаш пари, трябва да представиш една 10-годишна програма. Всичко това, което бяхме направили като програма, вече го няма. Трябва да започнем отначало”, каза Дачев.
„Аз няма да обеднея, но ще свия производството, ще намаля работниците. Просто продукцията, която излиза, ще бъде по-малко”, заяви бизнесменът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
10:42 08.11.2025
2 Психо
Коментиран от #6, #23
10:43 08.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Психо":Проблемът е , че кранчето е при него❗
А у нас ....ще спре да капе❗
10:46 08.11.2025
7 Докато Боко и Шишк крадат като обезумели
Коментиран от #8, #11
10:47 08.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Докато Боко и Шишк крадат като обезумели":И Германия❗
10:51 08.11.2025
9 хаха
"Германия постави дъщерните дружества на руски газови и петролни компании под държавен контрол, за да гарантира енергийната сигурност, процес, който включва няколко ключови действия от 2022 г. насам. Правителството постави „Газпром Германия“ под попечителството на националната мрежова агенция и също така пое контрола над германските петролни рафинерии на „Роснефт“. Съвсем наскоро, през ноември 2022 г., Германия напълно национализира SEFE (Securing Energy for Europe), бившата „Газпром Германия“, за да стабилизира компанията."
Коментиран от #17
10:51 08.11.2025
10 Павел пенев
10:55 08.11.2025
11 български конашенковци, я по..
До коментар #7 от "Докато Боко и Шишк крадат като обезумели":Докато копея нагло не излъже...Лъжата му е като дишането потребна.
1 година дерогация специално за Орбан за да спечели изборите след месеци-Ти копейка мислиш ли, че ще спечели?
Коментиран от #15
10:58 08.11.2025
12 да се знае и помни!
Коментиран от #28
11:02 08.11.2025
13 Демокрад
11:03 08.11.2025
14 Пешо
11:04 08.11.2025
15 Докато Боко и Шиши крадат като обезумели
До коментар #11 от "български конашенковци, я по..":Да, ще спечели убедително! Орбан е ВЕЛИК политик, обичащ Родината си и яростно пазещ националните унгарски интереси!
11:04 08.11.2025
16 Активираха пак ...
Щели да обжалват в Московския съд и да спечелят делото.
11:05 08.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Русия
11:07 08.11.2025
19 Дънкан Маклауд
Коментиран от #29
11:11 08.11.2025
20 Конфискация
11:11 08.11.2025
21 Хахахаха
11:13 08.11.2025
22 Аз няма да обеднея,.....
Коментиран от #25
11:13 08.11.2025
23 Верно ли
До коментар #2 от "Психо":Баш си психо :)))) Ние кранче немаме, умнико!
11:14 08.11.2025
24 Трябва да се появи капиталът...
11:15 08.11.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Аз няма да обеднея,.....":К. Швааб:
"Няма да имате нищо, ама ще сте доволни!"
Така ли беше🤔
11:18 08.11.2025
26 Ивелин Михайлов
11:18 08.11.2025
27 През тези над 20 години
11:20 08.11.2025
28 Чудно
До коментар #12 от "да се знае и помни!":Как руските тролове не са ти нацъкали минусите. Защото те защитават не българския интерес, но руския или какъвто и да е друг. Това произлиза от огромните неравенства, на които е подложено обществото. Едни ограбват други, за апартаменти и хотели. И това го правят дори генералите! Което е повече от срамно и позорно. Хората нямат българско самосъзнание и чувство за дълг и отговорност към държавата и към обществото. На това са били научени след десетилетия на руска окупация и последвалото вченсто в евро съюза. В който всички слуги и безделници обслужвали съветската власт се възпроизведоха в бизнесмени с помощта на генералитета от армията.
11:22 08.11.2025
29 ха, ха, ха...
До коментар #19 от "Дънкан Маклауд":Ами такива си ги избирате, при това от 20 години насам всеки път едни и същи, а никой неможе да ви се меси защото това са вътрешни работи кой да ви ги смени?
11:23 08.11.2025
30 Заратустра каза
11:24 08.11.2025