Красимир Дачев: „Лукойл” може да ни осъди на 15 места в света

8 Ноември, 2025 10:40 1 262 30

Плащаме много скъпо за грешките на нашите политици, коментира бизнесменът

Красимир Дачев: „Лукойл” може да ни осъди на 15 места в света - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Лукойл" може да върне жалба срещу такава национализация. Така бизнесменът Любомир Дачев коментира решението на НС за „Лукойл”.

„На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система. Те нямат представа какво представлява една такава рафинерия. Това е един голям айсберг – отгоре се вижда само една малка част, която е самата рафинерия. За да го управляваш, трябва да имаш световна структура. Не става така”, коментира бизнесменът.

„Ще стане както досега. Плащахме 15–20 години допълнително – за емисиите на американските централи, за затварянето на атомните блокове, за всички договори, които сключваха нашите политици, когато се опитваха да „влеят” пари в реалната икономика. За техните действия ние плащаме. И плащаме скъпо”, каза Дачев.

„Практиката досега показва, че плащаме много тежко и много скъпо за грешките на нашите политици”, коментира бизнесменът.

„В момента Русия няма отношение тук, защото това е международна компания – с руски корени и руски капитал, но все пак международна. Най-важното е, че тяхната връзка с Русия беше чрез руския суров петрол. Те от няколко години вече не използват руски петрол. Може някой тайно да е докарал танкер, но това не е руска компания, тя е частна компания. Тази компания може да ни осъди на 15 места в света”, казва Дачев.

Той не подкрепя и бюджета за 2026 г.

„През тези над 20 години, откакто беше въведен плоският данък, България започна бързо да се приближава към Европа и всяка година се издигаше на по-добро ниво, а разликата с Европа намаляваше, защото имаше хармония между труда и капитала”, коментира Дачев. Той не е съгласен с вдигане на данък „дивидент”.

Напрежение около Бюджет 2026

„Откъде човек може да инвестира? Трудът и капиталът трябва да работят в хармония. Защото иначе трудът може да съществува сам за себе си – да се самоизхранва. На село си гледаш една градинка, но добавена стойност не създаваш, освен за себе си. Трябва да се появи капиталът, който да изгради структура и да направи труда ти специализиран, за да можеш да генерираш полза за обществото и съответно да плащаш данъци”, каза бизнесменът.

„Преди по-малко от година имаше избори. И всички те декларираха, че няма да пипат нищо. И всички си направихме програмите, направихме си сметките. Защото, за да отидеш в банката да искаш пари, трябва да представиш една 10-годишна програма. Всичко това, което бяхме направили като програма, вече го няма. Трябва да започнем отначало”, каза Дачев.

„Аз няма да обеднея, но ще свия производството, ще намаля работниците. Просто продукцията, която излиза, ще бъде по-малко”, заяви бизнесменът.


България
  • 1 1488

    22 1 Отговор
    а с нексо ко стана ? разбойко плати ли им 6 млрд лв от наште пари за измислиците му и на гешев, че били финансирали терористи ?

    10:42 08.11.2025

  • 2 Психо

    2 17 Отговор
    Да спрем кранчето на путин

    Коментиран от #6, #23

    10:43 08.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Психо":

    Проблемът е , че кранчето е при него❗
    А у нас ....ще спре да капе❗

    10:46 08.11.2025

  • 7 Докато Боко и Шишк крадат като обезумели

    22 1 Отговор
    САЩ освободиха напълно от санкции Унгария, които блокираха доставките ѝ на петрол и газ от Русия, съобщи унгарският премиер. Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на унгарския премиер Виктор Орбан "неограничено" изключение от американските санкции върху руския петрол, стана ясно след срещата.

    Коментиран от #8, #11

    10:47 08.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Докато Боко и Шишк крадат като обезумели":

    И Германия❗

    10:51 08.11.2025

  • 9 хаха

    4 9 Отговор
    Този питек е кух като останалата сган в Блатото. хахаха

    "Германия постави дъщерните дружества на руски газови и петролни компании под държавен контрол, за да гарантира енергийната сигурност, процес, който включва няколко ключови действия от 2022 г. насам. Правителството постави „Газпром Германия“ под попечителството на националната мрежова агенция и също така пое контрола над германските петролни рафинерии на „Роснефт“. Съвсем наскоро, през ноември 2022 г., Германия напълно национализира SEFE (Securing Energy for Europe), бившата „Газпром Германия“, за да стабилизира компанията."

    Коментиран от #17

    10:51 08.11.2025

  • 10 Павел пенев

    16 3 Отговор
    Г-н Дачев, от простаци хаир за държавата не чакай. Такава престъпна измет в нашето НС не е имало в последните 30 години.

    10:55 08.11.2025

  • 11 български конашенковци, я по..

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Докато Боко и Шишк крадат като обезумели":

    Докато копея нагло не излъже...Лъжата му е като дишането потребна.
    1 година дерогация специално за Орбан за да спечели изборите след месеци-Ти копейка мислиш ли, че ще спечели?

    Коментиран от #15

    10:58 08.11.2025

  • 12 да се знае и помни!

    11 2 Отговор
    Българските закони трябва да са такива, че да защитават българските интереси, а не чуждите. За справка Русия е конфискувала активи на стойност над 2,07 трлн. рубли (21,5 млрд. долара), показват оценки, събрани от Илия Шуманов, бивш ръководител на руския клон на Трансперънси интернешънъл. Освен това в Русия има национален закон, забраняващ чужд контрол върху стратегически активи, а не като в България. Основните стратегически обекти да се контролират от компании защитаващи чужди интереси и да изнасят печалбите си в чужбина без да плащат даже данъци.

    Коментиран от #28

    11:02 08.11.2025

  • 13 Демокрад

    3 4 Отговор
    Слушаме Козяк, защото сме "демократи". Каквото кажат - това е.

    11:03 08.11.2025

  • 14 Пешо

    3 6 Отговор
    Този човек одавна тръгваше да е в затвора !

    11:04 08.11.2025

  • 15 Докато Боко и Шиши крадат като обезумели

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "български конашенковци, я по..":

    Да, ще спечели убедително! Орбан е ВЕЛИК политик, обичащ Родината си и яростно пазещ националните унгарски интереси!

    11:04 08.11.2025

  • 16 Активираха пак ...

    5 7 Отговор
    До един бизнесмените в България са активи на военнопрестъпника Путин.
    Щели да обжалват в Московския съд и да спечелят делото.

    11:05 08.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русия

    4 9 Отговор
    Русия е варварска держава. Нонсенс е варвари да съдят цивилизованите нации. Дачеееееев?! Вятър те вее. В ушите ти залповете на Аврора.

    11:07 08.11.2025

  • 19 Дънкан Маклауд

    6 3 Отговор
    България е изолирана от целия свят , заради компрометирани и санкционирани . Цялата тази изолация е непризнаване на държавата ни и буквално наказание за целия народ

    Коментиран от #29

    11:11 08.11.2025

  • 20 Конфискация

    3 7 Отговор
    Този бизнесмен ли е или от нашите селяндури с каскети? Онези на които са им раздавани апартаменти и джипове за да може Лукойл обезпокоявано да укрива печалби и да не изплаща данъци, те кога ще понесат своята отговорност? Лукойл трябва да бъде конфискувана със задна дата!

    11:11 08.11.2025

  • 21 Хахахаха

    1 3 Отговор
    България е просто една руска губерния!

    11:13 08.11.2025

  • 22 Аз няма да обеднея,.....

    3 2 Отговор
    Ама точно за един ден може даже нищо да нямаш умнико

    Коментиран от #25

    11:13 08.11.2025

  • 23 Верно ли

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Психо":

    Баш си психо :)))) Ние кранче немаме, умнико!

    11:14 08.11.2025

  • 24 Трябва да се появи капиталът...

    2 1 Отговор
    Много бързо ви се появи "капиталът". Точно това е проблема

    11:15 08.11.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Аз няма да обеднея,.....":

    К. Швааб:
    "Няма да имате нищо, ама ще сте доволни!"
    Така ли беше🤔

    11:18 08.11.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    браво това е много добра новина! По този начин България ще финансира руската армия с поне 5-6 милиарда долара ;) колкото е годишният износ на нефтохима :)))

    11:18 08.11.2025

  • 27 През тези над 20 години

    1 0 Отговор
    откакто беше въведен плоският данък, България не е започнала бързо да се приближава към Европа, а ножицата бедни-богати се отвори.Социално икономическото неравенство достигна до най високите нива в света ...

    11:20 08.11.2025

  • 28 Чудно

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "да се знае и помни!":

    Как руските тролове не са ти нацъкали минусите. Защото те защитават не българския интерес, но руския или какъвто и да е друг. Това произлиза от огромните неравенства, на които е подложено обществото. Едни ограбват други, за апартаменти и хотели. И това го правят дори генералите! Което е повече от срамно и позорно. Хората нямат българско самосъзнание и чувство за дълг и отговорност към държавата и към обществото. На това са били научени след десетилетия на руска окупация и последвалото вченсто в евро съюза. В който всички слуги и безделници обслужвали съветската власт се възпроизведоха в бизнесмени с помощта на генералитета от армията.

    11:22 08.11.2025

  • 29 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дънкан Маклауд":

    Ами такива си ги избирате, при това от 20 години насам всеки път едни и същи, а никой неможе да ви се меси защото това са вътрешни работи кой да ви ги смени?

    11:23 08.11.2025

  • 30 Заратустра каза

    0 0 Отговор
    Важното е,че Хаяшенко ще реже лентата на българо-украинската ангажимента.Кеф хотели,кеф магазини и още много.

    11:24 08.11.2025

