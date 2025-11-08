Петима ранени, сред които две деца, в челен сблъсък

Катастрофа затвори снощи за повече от три часа пътя Асеновград - Чепеларе, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Движението в района вече е възстановено.
Сигнал за пътния инцидент в района между село Хвойна и "Синия хан" е подаден в 21:05 часа. Първоначално движението по второкласния път е било изцяло ограничено и в двете посоки. В късните часове полицията е започнала да пропуска автомобилния трафик в едната лента.
Катастрофата е между два леки автомобила. Единият от тях е навлязъл в насрещната лента и се удря челно в другия.
От полицията посочиха, че са пострадали петима души, сред които и две деца. Едното от децата е прието в болница. Няма опасност за живота на пострадалите.
В четвъртък, на същия път, в района на село Хвойна, стана тежка катастрофа, която за няколко часа блокира движението. Пътният инцидент е бил между лек автомобил Фиат "Пунто", управляван от 57-годишен мъж от Пловдив и товарен камион "Скания". На прав участък от пътя леката кола е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила в камиона. Пострадал е 57-годишният пловдивчанин, който е приет за наблюдение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" - Пловдив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
12:38 08.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Той сам се редуцира.
12:44 08.11.2025
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:50 08.11.2025
4 Родопчанин
Коментиран от #10
12:51 08.11.2025
5 ЧИЧО
Коментиран от #6
12:57 08.11.2025
6 ганьо
До коментар #5 от "ЧИЧО":нищо не спазва като муха без глава е а кола иска да кара......
13:00 08.11.2025
7 шам фъстък
13:03 08.11.2025
8 Жеко
13:07 08.11.2025
9 бай Шиле
13:10 08.11.2025
10 Кусур Ефенди
До коментар #4 от "Родопчанин":Да в Девин и района старшина Александров ни респектираше много качествено. Молехме се да не го срещаме.
13:15 08.11.2025