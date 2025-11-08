Новини
Петима ранени, сред които две деца, в челен сблъсък

8 Ноември, 2025 12:35 844 10

Пътят Асеновград - Чепеларе блокиран в продължение на 3 часа

Петима ранени, сред които две деца, в челен сблъсък - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа затвори снощи за повече от три часа пътя Асеновград - Чепеларе, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Движението в района вече е възстановено.

Сигнал за пътния инцидент в района между село Хвойна и "Синия хан" е подаден в 21:05 часа. Първоначално движението по второкласния път е било изцяло ограничено и в двете посоки. В късните часове полицията е започнала да пропуска автомобилния трафик в едната лента.

Катастрофата е между два леки автомобила. Единият от тях е навлязъл в насрещната лента и се удря челно в другия.

От полицията посочиха, че са пострадали петима души, сред които и две деца. Едното от децата е прието в болница. Няма опасност за живота на пострадалите.

В четвъртък, на същия път, в района на село Хвойна, стана тежка катастрофа, която за няколко часа блокира движението. Пътният инцидент е бил между лек автомобил Фиат "Пунто", управляван от 57-годишен мъж от Пловдив и товарен камион "Скания". На прав участък от пътя леката кола е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила в камиона. Пострадал е 57-годишният пловдивчанин, който е приет за наблюдение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" - Пловдив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    4 0 Отговор
    Тъмно, мокро, хлъзгаво, път с много завои но ГанЮ БЪРЗА! Явно за среща със спасителя на душите Арахангел Михаил!

    12:38 08.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    На Ганю Чалгаров война не му требе.

    Той сам се редуцира.

    12:44 08.11.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    Почти като в Украйна за една нощ

    12:50 08.11.2025

  • 4 Родопчанин

    1 0 Отговор
    Едно време катастрофите в Смолянски окръг бяха голяма рядкост. Просто се спазваха правилата, а и Маршалът сучеше мустаки на Рожен и не цепеше басма.

    Коментиран от #10

    12:51 08.11.2025

  • 5 ЧИЧО

    4 0 Отговор
    Септмври месец пътувах по тоя път,там всеки бърза иникой не спазва нищо,почти по целия път ограничението е 60км. Но никой не го спазва!

    Коментиран от #6

    12:57 08.11.2025

  • 6 ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЧИЧО":

    нищо не спазва като муха без глава е а кола иска да кара......

    13:00 08.11.2025

  • 7 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Войната в България не свършва. Всеки ден има жертви.

    13:03 08.11.2025

  • 8 Жеко

    2 0 Отговор
    Голям зор да изпреварват . Все бързаци са .

    13:07 08.11.2025

  • 9 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Пътя Асеновград - Пампорово е много натоварен, понеже от две седмици пътя Кричим - Девин е затворен. Колеги карайте внимателно. На 09.10. 2025г. участъка ще бъде отворен и трафика ще поолекне.

    13:10 08.11.2025

  • 10 Кусур Ефенди

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Родопчанин":

    Да в Девин и района старшина Александров ни респектираше много качествено. Молехме се да не го срещаме.

    13:15 08.11.2025

Новини по градове:
