Серия от сигнали за напукани сгради в София, за които жители обвиняват строежа на метрото. Първи сигнали подават жителите на блок 2 в кв. „Хаджи Димитър“, които преди два месеца осъмват с бележка за незабавна евакуация. Причината - опасни пукнатини по сградата, които се появяват заедно със строежа на метрото преди две години, съобщи бТВ.

През октомври стана ясно, че 93-то Средно училище в кв. „Гео Милев“ се напуква до степен, в която родители са притеснени за безопасността на учениците.

„Към момента нямаме забрана да използваме сградата... единствено устно предписание фугата която е на третия етаж да не се преминава през нея“, каза Евдокия Гергова – директор на училището.

А на няколко метра от училището се намира и блок 21, чиито жители също се оплакват от пукнатини, които се появяват със строежа, който се намира точно срещу техния вход.

„Тази пукнатина преди 3 месеца я нямаше. Там ни се отлепиха плочките. Явно това е някаква епидемия в София и никой не обръща внимание. Пълно безхаберие“, казва Красимир Геров.

За всички от изброените казуси са направени експертни оценки по поръчка на Метрополитен, според които строежите на метролиниите не са виновни за напукванията.

Обяснение търси ръководителят на катедра „Геотехника“ на УАСГ - Доц. Ася Божинова.

„Самата конструкция може да е била компрометирана вече. Може да има различно ниво на подземните води“, обяснява тя.

По казуса на евакуирания блок от кв. „Хаджи Димитър“ получихме експертната оценка, според която обещаното от общината укрепване не гарантира запазване на сградата.

„Земната основа може да бъде укрепена, но дали това ще даде отражение на връхната конструкция - ако тя е много напукана и стане едно земетресение - не се знае. По-евтино е да се разруши сградата, отколкото да се укрепи“, обясни доц. Ася Божинова.

Евакуираните жители от „Хаджи Димитър“ се надяват да се върнат в домовете си, училището в Гео Милев е под постоянни наблюдения, а по близкия до него блок вече има бележки за огледи от Метрополитен.