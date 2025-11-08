Серия от сигнали за напукани сгради в София, за които жители обвиняват строежа на метрото. Първи сигнали подават жителите на блок 2 в кв. „Хаджи Димитър“, които преди два месеца осъмват с бележка за незабавна евакуация. Причината - опасни пукнатини по сградата, които се появяват заедно със строежа на метрото преди две години, съобщи бТВ.
През октомври стана ясно, че 93-то Средно училище в кв. „Гео Милев“ се напуква до степен, в която родители са притеснени за безопасността на учениците.
„Към момента нямаме забрана да използваме сградата... единствено устно предписание фугата която е на третия етаж да не се преминава през нея“, каза Евдокия Гергова – директор на училището.
А на няколко метра от училището се намира и блок 21, чиито жители също се оплакват от пукнатини, които се появяват със строежа, който се намира точно срещу техния вход.
„Тази пукнатина преди 3 месеца я нямаше. Там ни се отлепиха плочките. Явно това е някаква епидемия в София и никой не обръща внимание. Пълно безхаберие“, казва Красимир Геров.
За всички от изброените казуси са направени експертни оценки по поръчка на Метрополитен, според които строежите на метролиниите не са виновни за напукванията.
Обяснение търси ръководителят на катедра „Геотехника“ на УАСГ - Доц. Ася Божинова.
„Самата конструкция може да е била компрометирана вече. Може да има различно ниво на подземните води“, обяснява тя.
По казуса на евакуирания блок от кв. „Хаджи Димитър“ получихме експертната оценка, според която обещаното от общината укрепване не гарантира запазване на сградата.
„Земната основа може да бъде укрепена, но дали това ще даде отражение на връхната конструкция - ако тя е много напукана и стане едно земетресение - не се знае. По-евтино е да се разруши сградата, отколкото да се укрепи“, обясни доц. Ася Божинова.
Евакуираните жители от „Хаджи Димитър“ се надяват да се върнат в домовете си, училището в Гео Милев е под постоянни наблюдения, а по близкия до него блок вече има бележки за огледи от Метрополитен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко
14:34 08.11.2025
3 Доко
14:36 08.11.2025
4 Дориана
Коментиран от #8
14:38 08.11.2025
5 Убиват и си мълчат
14:39 08.11.2025
6 Гост
Коментиран от #7
14:43 08.11.2025
7 456
До коментар #6 от "Гост":Това щях да пиша. Откакто уволниха предишният директор и назначиха човека на Д ,сградите започнаха да се напукват и да станаха опасни.
14:46 08.11.2025
8 Да метрото е виновно
До коментар #4 от "Дориана":Тоест строителите му. Има много примери, но се мълчи. Питай за сградата на Булбанк. Огромни пукнатини между основната част и тази дето я крепят колоните. Гипсови пломби по пукнатините, които се следяха всеки ден! Казвам го като бивш служител! После беше военния клуб и той се понапука и пропадна малко. После Цариградско шосе, после блоковете, но според институциите няма проблем. Това е в БГ. Като падне сградата/училището, ще търсим виновни, но както знаем Темида е с превръзка на очите и не вижда, кой слага пачките на везната!
14:50 08.11.2025
9 Мнение
Коментиран от #12
14:51 08.11.2025
10 665
Как пък при самоковската учителка нямаше напуквания, а се изградиха 3 метролинии. Изтънченият милиционерски наследник ще срути София !
14:51 08.11.2025
11 хаберих
14:58 08.11.2025
12 456
До коментар #9 от "Мнение":Важното е ,че "моят човек "заема правилното място и в джобчето дрънкат " семки и бонбонки".
14:58 08.11.2025
13 Стойо
14:59 08.11.2025
14 Сила
15:00 08.11.2025