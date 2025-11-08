Новини
Серия от сигнали за напукани сгради в София

Серия от сигнали за напукани сгради в София

8 Ноември, 2025 14:30 739 14

По-евтино е да се разруши сградата, отколкото да се укрепи, обясни доц. Ася Божинова

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Серия от сигнали за напукани сгради в София, за които жители обвиняват строежа на метрото. Първи сигнали подават жителите на блок 2 в кв. „Хаджи Димитър“, които преди два месеца осъмват с бележка за незабавна евакуация. Причината - опасни пукнатини по сградата, които се появяват заедно със строежа на метрото преди две години, съобщи бТВ.

През октомври стана ясно, че 93-то Средно училище в кв. „Гео Милев“ се напуква до степен, в която родители са притеснени за безопасността на учениците.

„Към момента нямаме забрана да използваме сградата... единствено устно предписание фугата която е на третия етаж да не се преминава през нея“, каза Евдокия Гергова – директор на училището.

А на няколко метра от училището се намира и блок 21, чиито жители също се оплакват от пукнатини, които се появяват със строежа, който се намира точно срещу техния вход.

„Тази пукнатина преди 3 месеца я нямаше. Там ни се отлепиха плочките. Явно това е някаква епидемия в София и никой не обръща внимание. Пълно безхаберие“, казва Красимир Геров.

За всички от изброените казуси са направени експертни оценки по поръчка на Метрополитен, според които строежите на метролиниите не са виновни за напукванията.

Обяснение търси ръководителят на катедра „Геотехника“ на УАСГ - Доц. Ася Божинова.

„Самата конструкция може да е била компрометирана вече. Може да има различно ниво на подземните води“, обяснява тя.

По казуса на евакуирания блок от кв. „Хаджи Димитър“ получихме експертната оценка, според която обещаното от общината укрепване не гарантира запазване на сградата.

„Земната основа може да бъде укрепена, но дали това ще даде отражение на връхната конструкция - ако тя е много напукана и стане едно земетресение - не се знае. По-евтино е да се разруши сградата, отколкото да се укрепи“, обясни доц. Ася Божинова.

Евакуираните жители от „Хаджи Димитър“ се надяват да се върнат в домовете си, училището в Гео Милев е под постоянни наблюдения, а по близкия до него блок вече има бележки за огледи от Метрополитен.


  • 1 Споко

    9 0 Отговор
    И по-лошо ще става, имайте търпение!

    14:34 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доко

    7 1 Отговор
    Някой трябваше да лежи вместо Иванчеяа, вече е късно😀

    14:36 08.11.2025

  • 4 Дориана

    11 1 Отговор
    Разбира се , че строежа на Метрото е причината за напуканите стени по блоковете. Корупцията и алчността убива и тя е толкова голяма в България, че сме известни в цяла Европа с Мафията. Не само Метрополитен, а Борисов и цялата му шайка са виновни за ширещата се корупция замаскирана с безхаберие.

    Коментиран от #8

    14:38 08.11.2025

  • 5 Убиват и си мълчат

    1 0 Отговор
    Някой назначава супер прости Премиери и Президенти в България за да се унищожава население от Службите за Сигурност,засечени са МВР ПЕРНИК,МВР Бобов дол, Дупница да убиват хора и никой не реагира, Второ и Трето РПУ София също убиват по различни схеми!...... Мирослав Германов

    14:39 08.11.2025

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Бойко уволни предишния шеф на Метрополитен и сега блоковете пропадат.

    Коментиран от #7

    14:43 08.11.2025

  • 7 456

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Това щях да пиша. Откакто уволниха предишният директор и назначиха човека на Д ,сградите започнаха да се напукват и да станаха опасни.

    14:46 08.11.2025

  • 8 Да метрото е виновно

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Тоест строителите му. Има много примери, но се мълчи. Питай за сградата на Булбанк. Огромни пукнатини между основната част и тази дето я крепят колоните. Гипсови пломби по пукнатините, които се следяха всеки ден! Казвам го като бивш служител! После беше военния клуб и той се понапука и пропадна малко. После Цариградско шосе, после блоковете, но според институциите няма проблем. Това е в БГ. Като падне сградата/училището, ще търсим виновни, но както знаем Темида е с превръзка на очите и не вижда, кой слага пачките на везната!

    14:50 08.11.2025

  • 9 Мнение

    7 0 Отговор
    Метрото остави стотици хора посред зима на улицата. Ако го строеше "престарелия" Братоев, това нямаше как да се случи, но гадовете махнаха специалиста с 40 годишен опит, за да сложат "наш" човек, доверен и за да могат да крадат яко. Резултатът е видим, няма какво да лъжем, че не е заради изкопите за метрото. Тези блокове щяха да изкарат още поне 100 години, а сега хората се чудят КОЙ път да хващат. Собствени жилища, някой с ипотека и на края бездомни?!!! Е, това ако е държава, значи целият български народ сме космонавти, защото търпим и мълчим. А корумпираните безмозъчни управляващи продължават да ни тъпчат лъжат и крадат.

    Коментиран от #12

    14:51 08.11.2025

  • 10 665

    2 3 Отговор
    ПП - Продължаваме Пукането.
    Как пък при самоковската учителка нямаше напуквания, а се изградиха 3 метролинии. Изтънченият милиционерски наследник ще срути София !

    14:51 08.11.2025

  • 11 хаберих

    0 0 Отговор
    - Ало, сладкарският цех ли е? - Да, какво обичате. - Бих искала да поръчам една торта със загорели блатове и да е малко крива от едната страна. -Защо? - Съпругът ми има рожден ден. Искам да си помисли, че аз съм я правила!

    14:58 08.11.2025

  • 12 456

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Важното е ,че "моят човек "заема правилното място и в джобчето дрънкат " семки и бонбонки".

    14:58 08.11.2025

  • 13 Стойо

    1 1 Отговор
    Естествено, че метрото не е виновно за пукнатините по блоковете. Виновен е Путин, който праща руски диверсанти с чукове и длета да напукват къщите на хората! И Братоев беше руски шпионин, но го махнаха навреме и сега пукнатините са по-малко и изобщо не се краде!

    14:59 08.11.2025

  • 14 Сила

    1 0 Отговор
    Тоя прословут блок е напукан от 40 години бе , кво се правят на интересни тия там !!! Отделно в тоя блок живеят в болшинство некви примати , целия квартал ги знае ....

    15:00 08.11.2025

