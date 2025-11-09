Новини
Николай Денков: В бюджета има нагли искания

9 Ноември, 2025 10:00

По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В бюджета има „нагли и небалансирани искания“ – това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник-председател на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.

„Това, което виждаме, е, че много често има изключително нагли действия. Самият бюджет има доста нагли, небалансирани искания. Това, което стана с ‘Лукойл’ – 30-секундно рап изпълнение в енергийната комисия – също е много нагло. Това, че две седмици искаме плановете на правителството какво може да се направи, за да помогнем на правителството, защото никой не иска криза с горивата. Всичко това показва един натиск върху правителството. Сега е ясно е, че от това, което наричахме чалга политика, вече имаме рап политика. Ама това си има своите последствия. Когато се опитваш всичко да стане силово, криеш се от опозицията“, коментира Денков.

По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия.

„Вече е напълно ясно как ще работи – няма да има никакви сиви зони, в които да се чуди така или иначе как да реагира, ако някой отиде при него и почне да му предлага подкуп. Разбрахме се, че ще има обучение“, обясни акад. Денков.


  • 1 денков мишока съм

    10 2 Отговор
    Да не забравяте, че аз съм човека ако ви потрябват сапунчета за вкъщи или хотелчето!

    10:03 09.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    11 2 Отговор
    Пак този плъх

    10:06 09.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    4 1 Отговор
    Наричат се заплати в държавният сектор.

    10:08 09.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Вашата "помощ" е никому ненужна.

    10:08 09.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Няма време. 21ви чука на вратата. Вие сте безполезни и непотребни. Можете само да се оплаквате и самосъжалявате.

    10:11 09.11.2025

  • 8 Пак много пари за учителите

    5 1 Отговор
    Наглите искания са за поредното увеличение на учителските заплати. Увеличават ги все по често и със задна дата. Увеличават ги въпреки некадърната им работа и месеците платена отпуска. Увеличават и 50 процента на полицаите които ги пазят от народната обич.

    Коментиран от #13, #14

    10:11 09.11.2025

  • 9 Полицаи Убиват и си мълчат

    1 0 Отговор
    Пернишки терористи в Базел Швейцария,убиват хора по особено жесток начин! Полицаи от Перник крепят същите терористи!Никой не реагира!...Мирослав Германов,тези ме убиват!

    10:11 09.11.2025

  • 10 От наглци

    3 0 Отговор
    какво друго ?

    10:13 09.11.2025

  • 11 Даниел

    2 1 Отговор
    Реално в момета това правителство с неясен изпълнител,ограбва всички работещи извън държавния сектор със следващия бюджет и това трябва да е ясно на всеки гражданин!!!

    10:17 09.11.2025

  • 12 Роки

    2 1 Отговор
    Вижте ги тия наглеци. Верно са за доживотен затвор. Павла Митова от ИТН, намерена по бардаците в Студентски град е бързоговорещата...

    10:19 09.11.2025

  • 13 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пак много пари за учителите":

    За учителите: колкото повече им растат заплатите, толкова по-неграмотни са им учениците.

    10:20 09.11.2025

  • 14 Бен Гъзара

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пак много пари за учителите":

    Зависи за кои учители става дума. Ако гледаш началните на тях трябва да им увеличат заплатите. Но гимназиалните в общи линии не са се претоварили, така че може да не им ги вдигат.

    10:24 09.11.2025

  • 15 Имаме го вече

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов нали по-рано не действа като премиер на България, престъпно бездействие и Росатом осъди България да плати 1 милиард долара неустойки.

    10:33 09.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Докато гледате в канчето на даскалите, вашата паничка ще е винаги празна. Правило без изключения.

    Коментиран от #17

    10:33 09.11.2025

  • 17 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Канчето на даскалите се пълни от нашата паничка, капацитетино.

    10:37 09.11.2025

