Николай Денков: В бюджета има нагли искания

В бюджета има „нагли и небалансирани искания“ – това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник-председател на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.
„Това, което виждаме, е, че много често има изключително нагли действия. Самият бюджет има доста нагли, небалансирани искания. Това, което стана с ‘Лукойл’ – 30-секундно рап изпълнение в енергийната комисия – също е много нагло. Това, че две седмици искаме плановете на правителството какво може да се направи, за да помогнем на правителството, защото никой не иска криза с горивата. Всичко това показва един натиск върху правителството. Сега е ясно е, че от това, което наричахме чалга политика, вече имаме рап политика. Ама това си има своите последствия. Когато се опитваш всичко да стане силово, криеш се от опозицията“, коментира Денков.
По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия.
„Вече е напълно ясно как ще работи – няма да има никакви сиви зони, в които да се чуди така или иначе как да реагира, ако някой отиде при него и почне да му предлага подкуп. Разбрахме се, че ще има обучение“, обясни акад. Денков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 денков мишока съм
10:03 09.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Красимир Петров
10:06 09.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
10:08 09.11.2025
6 Данко Харсъзина
10:08 09.11.2025
7 Данко Харсъзина
10:11 09.11.2025
8 Пак много пари за учителите
Коментиран от #13, #14
10:11 09.11.2025
9 Полицаи Убиват и си мълчат
10:11 09.11.2025
10 От наглци
10:13 09.11.2025
11 Даниел
10:17 09.11.2025
12 Роки
10:19 09.11.2025
13 Гост
До коментар #8 от "Пак много пари за учителите":За учителите: колкото повече им растат заплатите, толкова по-неграмотни са им учениците.
10:20 09.11.2025
14 Бен Гъзара
До коментар #8 от "Пак много пари за учителите":Зависи за кои учители става дума. Ако гледаш началните на тях трябва да им увеличат заплатите. Но гимназиалните в общи линии не са се претоварили, така че може да не им ги вдигат.
10:24 09.11.2025
15 Имаме го вече
10:33 09.11.2025
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
10:33 09.11.2025
17 Гост
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Канчето на даскалите се пълни от нашата паничка, капацитетино.
10:37 09.11.2025