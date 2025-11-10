Новини
Магистър-фармацевтите са в протестна готовност

10 Ноември, 2025 09:32

В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти

Магистър-фармацевтите са в протестна готовност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Магистър-фармацевтите са в готовност за протест, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.

Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Те казват, че това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок.

Готови ли са аптеките да въведат двойни етикети с цени и в лева, и в евро?

„Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите”, заяви Ростислав Курдов.

Той заяви, че е изключително кратко времето за промените.

„В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Тъй като софтуерът става още по-тежък, може да се наложи да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал”, заяви Курдов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    5 7 Отговор
    Работещите в България си плащат данъците , но търговците не им отърва да отчитат продажбите пред НАП.
    Що ли?

    09:44 10.11.2025

  • 2 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Пак ли бе? По колко пъти годишно?

    09:51 10.11.2025

  • 3 Клкл

    6 3 Отговор
    Тия толкова надуха цените и пак не се наядоха. На всичко сложили по 40- 50% отгоре.

    09:54 10.11.2025

  • 4 РАДЕВ

    3 2 Отговор
    НА ПРОТЕСТ !!!! ЗА КАКВО ГО ИМАМЕ? НЕПРЕКЪСНАТО СЕ КРИЕ !!!

    09:54 10.11.2025

  • 5 хихи

    4 2 Отговор
    Капки за очи 17-20лв - изкуствени сълзи и др. нищо като съдържание, ноухау за производство, пакитерани съхранение
    Капки за нос и те почти толкова. За глупостта пробиотици озобщо нищо..

    10:07 10.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ТРЯБВА ВСИЧКИ ДА СЕ НАДИГНЕМ И ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    Коментиран от #11

    10:13 10.11.2025

  • 7 Болярче

    4 2 Отговор
    За какво ще протестират?За огромните си печалби ли?Търгуват с надеждата на хората.

    Коментиран от #10

    10:14 10.11.2025

  • 8 Я у лево

    3 0 Отговор
    Цените на всички лекарства, включително по здравна каса,летят нагоре.От обикновен аналгетик ,до опаковки с цена 160-160 лева.За 28 броя хапчета.И там са в комбина с фарма мафията.Всеки месец,три хапчета си в минус.А те са жизнено важни.Кое им пречи,да направят блистер с 10 броя.Но не,трябва да си бръкнеш в джоба,и да закупиш на свободна цена,цял блистер- за 50 лева.Много правилно е решението на НС и МС.Единен софтуер,и директно към НАП.Да видим как ще надуваш, необосновано цени.Горките те, бил тежък и сложен софтуера.Ами ще плащате,а не да лапате като пеликани.Боли ги душата, защото всеки реален собственик ,има поне дузина аптеки,а няколко държат цели вериги ,в цялата страна - Кой с 56- кой с 80 ,а марешкия и един друг ,с 500 аптеки.От един блистер аналгетик да " укрие" 20 ст,това са хиляди месечно.Париж, с население по голямо от цяла България,имат аптеки- дрогерии, по малко като брой от София.Фарамацефтични фамилии ,четири- пет поколения назад,държат в Париж по десет аптеки.Нашите са чист,узаконен картел.Всичко продава с разлика 10-20 ст марж.Под фалшивия лозунг: Конкурентен пазар.

    10:16 10.11.2025

  • 9 незнайко

    1 1 Отговор
    Какъв е смисъла от въвеждането на етикети в лева и евро ? Колкото лева струват сега стоките толкова ще струват и в ЕВРО след въвеждането му и това никой не смее да го каже !!! Инфлацията ще е 100 процента за да пълнят продънената хазна ! ХОРА КУПУВАЙТЕ СИ КАКВОТО ВИ ТРЯБВА ДО НОВА ГОДИНА ИЛИ КУПУВАЙТЕ ЗЛАТО !!! Това, че сега 2 лева са 1 евро това не значи, че няма да станат 0.5 евро бъдете сигурни !

    10:27 10.11.2025

  • 10 Аптеките са на собствениците а те не е

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Болярче":

    Задължително да са фармацевти напротив , протестират фармацевтите които работят и на тях се пада отговорността да обслужват хората. Какво пак не си разбрал ?

    10:30 10.11.2025

  • 11 Това каква връзка има с темата

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Защо не се конкретизираш кого наричаш боклук ? Може би имаш предвид депутатите и министрите. Ами така го напиши !

    Коментиран от #16

    10:33 10.11.2025

  • 12 Във Франция вчера гласуваха

    2 0 Отговор
    За обслужване на рецепта да се налага такса 4 евро. Преди беше 2 евро .... И това за здравно осигурени .. Съвсем почнаха да грабят хората

    Коментиран от #14

    10:35 10.11.2025

  • 13 демократ

    0 0 Отговор
    При застаряваща нация това ще е края

    10:47 10.11.2025

  • 14 Тази такса се плаща от здравната каса

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Във Франция вчера гласуваха":

    Тя не се плаща на гишето от хората.

    10:59 10.11.2025

  • 15 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Аз лекарства не вземам, защото не вярвам на доктори и дрофаджии. Цените са резачка. Закусваш ли в аптеката, не чакай здраве. Химиите може да подтиснат един симптом, но не решават проблемите. А оставени замаскирани без реално лечение, съвсем отиват на зле.

    11:03 10.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това каква връзка има с темата":

    МИСЛЯ ЧЕ НА ВСИЧКИ ИМ Е ЯСНО КОИ СА В УПРАВЛЕНИЕТО И ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ...
    ДО КОЛКОТО ЗНАМ,ФАРМАЦЕВТИТЕ НЕ СА В УПРАВЛЕНИЕТО...

    11:25 10.11.2025

