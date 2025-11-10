Магистър-фармацевтите са в протестна готовност

Магистър-фармацевтите са в готовност за протест, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.

Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Те казват, че това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок.

Готови ли са аптеките да въведат двойни етикети с цени и в лева, и в евро?

„Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите”, заяви Ростислав Курдов.

Той заяви, че е изключително кратко времето за промените.

„В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Тъй като софтуерът става още по-тежък, може да се наложи да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал”, заяви Курдов.