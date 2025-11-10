Магистър-фармацевтите са в протестна готовност

Магистър-фармацевтите са в готовност за протест, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.
Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Те казват, че това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок.
Готови ли са аптеките да въведат двойни етикети с цени и в лева, и в евро?
„Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите”, заяви Ростислав Курдов.
Той заяви, че е изключително кратко времето за промените.
„В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Тъй като софтуерът става още по-тежък, може да се наложи да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал”, заяви Курдов.
1 Въй
Що ли?
09:44 10.11.2025
2 ООрана държава
09:51 10.11.2025
3 Клкл
09:54 10.11.2025
4 РАДЕВ
09:54 10.11.2025
5 хихи
Капки за нос и те почти толкова. За глупостта пробиотици озобщо нищо..
10:07 10.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #11
10:13 10.11.2025
7 Болярче
Коментиран от #10
10:14 10.11.2025
8 Я у лево
10:16 10.11.2025
9 незнайко
10:27 10.11.2025
10 Аптеките са на собствениците а те не е
До коментар #7 от "Болярче":Задължително да са фармацевти напротив , протестират фармацевтите които работят и на тях се пада отговорността да обслужват хората. Какво пак не си разбрал ?
10:30 10.11.2025
11 Това каква връзка има с темата
До коментар #6 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Защо не се конкретизираш кого наричаш боклук ? Може би имаш предвид депутатите и министрите. Ами така го напиши !
Коментиран от #16
10:33 10.11.2025
12 Във Франция вчера гласуваха
Коментиран от #14
10:35 10.11.2025
13 демократ
10:47 10.11.2025
14 Тази такса се плаща от здравната каса
До коментар #12 от "Във Франция вчера гласуваха":Тя не се плаща на гишето от хората.
10:59 10.11.2025
15 Баба Гошка
11:03 10.11.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #11 от "Това каква връзка има с темата":МИСЛЯ ЧЕ НА ВСИЧКИ ИМ Е ЯСНО КОИ СА В УПРАВЛЕНИЕТО И ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ...
ДО КОЛКОТО ЗНАМ,ФАРМАЦЕВТИТЕ НЕ СА В УПРАВЛЕНИЕТО...
11:25 10.11.2025