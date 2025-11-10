Новини
Голяма авария в Пловдив, части от града са под вода (ВИДЕО)

Голяма авария в Пловдив, части от града са под вода (ВИДЕО)

10 Ноември, 2025 13:11 1 201 23



Голяма авария в Пловдив, части от града са под вода (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Авария на магистрален водопровод в Пловдив остави стотици жители без вода и предизвика наводнения в района на ж.р. „Тракия“. Инцидентът стана тази нощ, като пострадали са няколко автомобила и подземен паркинг.

Това съобщават местните медии, цитирани от trud.bg.

Пожарни екипи са на място, за да изпомпват водата, като операцията се очаква да отнеме няколко часа. Повреденият участък от тръбата с диаметър 200 мм е изолиран и ще бъде подменен, обясни инж. Йордан Чемишев от ВиК-Пловдив.

Заради аварията няколко улици в района са наводнени, а полицейски патрули ограничават преминаването на автомобили. Частично без вода са и високите етажи на сградите, а близкият дом за възрастни хора с над 80 обитатели също е засегнат.

Жителите на квартала споделят, че сигналите за аварии по този водопровод се подават често и често се повтарят на всеки няколко месеца. От ВиК уточняват, че намаленият дебит на водата се усеща в целия град, докато се работи по възстановяването на трасето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бончо

    36 0 Отговор
    36 години след 10 ти Ноември , дори тръбите не могат да сменят .Нищо , бананите са на промоция .

    Коментиран от #4, #9

    13:13 10.11.2025

  • 2 Колю

    24 1 Отговор
    Падна малко вода и гербажииските ремонти дадоха фира

    13:15 10.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 1 Отговор
    10- ти НОЕМВРИ....
    36 ГОДИНИ "ДЕМОКРАЦИЯ"....
    А ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е НЕ ПОД ВОДА ,
    А ПОД Л..АЙНА....

    Коментиран от #20

    13:17 10.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бончо":

    НАЧАЛНИК,
    АМИ КАТО СА ПРОКАРВАНИ ОТ
    ТАКИВА КАТО ВАША МИЛОСТ.....ТАКА ЩЕ Е...
    АПРОПО...РИМСКИТЕ ОЩЕ СИ ФУНКЦИОНИРАТ

    13:19 10.11.2025

  • 5 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    17 0 Отговор
    Провокаторите източват поредния язовир и после идва режим на водата !и без това ще искат да я вдигнат и да сложат данък водомер !!!

    13:20 10.11.2025

  • 6 Че и

    8 0 Отговор
    мирише .

    13:20 10.11.2025

  • 7 Хи хи хи

    16 0 Отговор
    После ще наводнят , Сливен , Ямбол , хасково , плевен ............щото няма пари за ремонти за тръбите !!!!!!! То пари имаше за тях , ама като ги окрадоха тъй ще е .......

    Коментиран от #11, #13

    13:23 10.11.2025

  • 8 НРБългария

    13 1 Отговор
    Преди 36 години развалиха една чудесна държава , като обещаваха да я направят богата капиталистическа държава .Тогава рефрена беше 45 години стигат . Май дойде време да кажем 36 години стигат , иначе безвъзвратно затриваме държавата . Само разрушаваха и "усвояваха " и нищо не съградиха .

    13:26 10.11.2025

  • 9 Бай Тончо

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бончо":

    Тия велики управници след десети ......само крадат и разграбват оставеното от бай Тошо и го плюят гадовете !!!!! Със боя не могат да боядисат това което беше построено по онова време камоли да надстроят повече !

    13:26 10.11.2025

  • 10 и после

    5 0 Отговор
    пак воден режим

    сърбите са казали:
    да му имам акъла на бугарино дето му идва отпосле

    13:28 10.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Беден български депутат

    6 0 Отговор
    Не говори простотии селянин , аз десет години съм следвал и съм се учил да правя далавери тъй , че Българския Народ да ми ръкопляска и да ме избира пак и пак , тия бунаци нямат край !!!!! Да живее депутатството !!!!!!!

    13:31 10.11.2025

  • 13 Беден български депутат

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи хи":

    Не говори простотии селянин , аз десет години съм следвал и съм се учил да правя далавери тъй , че Българския Народ да ми ръкопляска и да ме избира пак и пак , тия бунаци нямат край !!!!! Да живее депутатството !!!!!!!

    13:32 10.11.2025

  • 14 Трол

    3 0 Отговор
    Пловдивчани трябва да проявят отговорност и да си закупят подводници.

    13:32 10.11.2025

  • 15 народа

    11 1 Отговор
    Не знам дали осъзнавате , но сме лишени от елементарни неща .Вода при наличие на безброй язовири от СОЦА , храна при милиони декари поливни площи пак при СОЦА , енергия с изграден АЕЦ пак от СОЦА .Не ми се говори за пътища , социална система , образование и др.

    Коментиран от #23

    13:37 10.11.2025

  • 16 Емигрант

    8 0 Отговор
    Ха ха ха на места нямат вода за пиене, на други места се давят ха ха ха, каква държава, какво управление, КАКЪВ БУДАЛА НАРОД ??? Авария на водопровод във втория по големина град в "кошарата", сеща ли се някой, че това е заради големите специалисти на дуото Тиква/Намагнитен, защото никой не поддържа водната мрежа, лапа, лапа, нали ЕС дава милиарди лапачите лапат ! Ще ви издавят бе, това е последния стадий от съществуването ви - МНОГО ВОДА ! Никой не може да ви помогне, САЩ и Великобритания опитаха, но явно не говорят езикът на овцата ?

    13:42 10.11.2025

  • 17 Акъл море глава шамандура

    8 0 Отговор
    За 2000евро на квадрат и то ма тухла,без мазилка и шпакловка…..толкова :) :) :)
    Хахахаха абуригени,по-зле сте и от Африка

    13:43 10.11.2025

  • 18 Емигрант

    4 0 Отговор
    Къде го онзи илитерат Намагнитения пръв да каже сега "ние мислим за хората и ще оправим тая тръба" ? Още вероятно не е научил, разузнаването му се е оспало, довечера сигурно няма да пропусне да ви "ОПРАВИ" ?

    13:52 10.11.2025

  • 19 "работа, работа, работа"

    5 0 Отговор
    Там управлява ГЕРБ от 15 години.

    13:56 10.11.2025

  • 20 НЕМОЖАЧИ СТЕ!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Такава е "ДЕМОКРАЦИЯта" на комунистите.

    13:58 10.11.2025

  • 21 Майна

    2 0 Отговор
    Ша вадим лодкити.

    14:06 10.11.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Важното е че даваме парите си на Урка да ни "пази" от Мецан.

    14:28 10.11.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "народа":

    ТАКА Е, ЛИШЕНИ СМЕ...
    ЗАЩОТО ПРЕЗ "ДЕМОКРАЦИЯТА" НЯМАМЕ ПРАВА ,А САМО ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

    14:34 10.11.2025

