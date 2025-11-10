Голяма авария в Пловдив, части от града са под вода (ВИДЕО)

Авария на магистрален водопровод в Пловдив остави стотици жители без вода и предизвика наводнения в района на ж.р. „Тракия“. Инцидентът стана тази нощ, като пострадали са няколко автомобила и подземен паркинг.
Това съобщават местните медии, цитирани от trud.bg.
Пожарни екипи са на място, за да изпомпват водата, като операцията се очаква да отнеме няколко часа. Повреденият участък от тръбата с диаметър 200 мм е изолиран и ще бъде подменен, обясни инж. Йордан Чемишев от ВиК-Пловдив.
Заради аварията няколко улици в района са наводнени, а полицейски патрули ограничават преминаването на автомобили. Частично без вода са и високите етажи на сградите, а близкият дом за възрастни хора с над 80 обитатели също е засегнат.
Жителите на квартала споделят, че сигналите за аварии по този водопровод се подават често и често се повтарят на всеки няколко месеца. От ВиК уточняват, че намаленият дебит на водата се усеща в целия град, докато се работи по възстановяването на трасето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бончо
Коментиран от #4, #9
13:13 10.11.2025
2 Колю
13:15 10.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
36 ГОДИНИ "ДЕМОКРАЦИЯ"....
А ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е НЕ ПОД ВОДА ,
А ПОД Л..АЙНА....
Коментиран от #20
13:17 10.11.2025
4 ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "бай Бончо":НАЧАЛНИК,
АМИ КАТО СА ПРОКАРВАНИ ОТ
ТАКИВА КАТО ВАША МИЛОСТ.....ТАКА ЩЕ Е...
АПРОПО...РИМСКИТЕ ОЩЕ СИ ФУНКЦИОНИРАТ
13:19 10.11.2025
5 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
13:20 10.11.2025
6 Че и
13:20 10.11.2025
7 Хи хи хи
Коментиран от #11, #13
13:23 10.11.2025
8 НРБългария
13:26 10.11.2025
9 Бай Тончо
До коментар #1 от "бай Бончо":Тия велики управници след десети ......само крадат и разграбват оставеното от бай Тошо и го плюят гадовете !!!!! Със боя не могат да боядисат това което беше построено по онова време камоли да надстроят повече !
13:26 10.11.2025
10 и после
сърбите са казали:
да му имам акъла на бугарино дето му идва отпосле
13:28 10.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Беден български депутат
13:31 10.11.2025
13 Беден български депутат
До коментар #7 от "Хи хи хи":Не говори простотии селянин , аз десет години съм следвал и съм се учил да правя далавери тъй , че Българския Народ да ми ръкопляска и да ме избира пак и пак , тия бунаци нямат край !!!!! Да живее депутатството !!!!!!!
13:32 10.11.2025
14 Трол
13:32 10.11.2025
15 народа
Коментиран от #23
13:37 10.11.2025
16 Емигрант
13:42 10.11.2025
17 Акъл море глава шамандура
Хахахаха абуригени,по-зле сте и от Африка
13:43 10.11.2025
18 Емигрант
13:52 10.11.2025
19 "работа, работа, работа"
13:56 10.11.2025
20 НЕМОЖАЧИ СТЕ!
До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Такава е "ДЕМОКРАЦИЯта" на комунистите.
13:58 10.11.2025
21 Майна
14:06 10.11.2025
22 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:28 10.11.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #15 от "народа":ТАКА Е, ЛИШЕНИ СМЕ...
ЗАЩОТО ПРЕЗ "ДЕМОКРАЦИЯТА" НЯМАМЕ ПРАВА ,А САМО ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
14:34 10.11.2025