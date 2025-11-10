Новини
България »
Андрей Ковачев настоя за спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство

10 Ноември, 2025 13:41 984 15

  • андрей ковачев-
  • закон-
  • българско гражданство-
  • промени-
  • северна македония

Много спешно трябва да се промени законът. Законът в момента е нелогичен

Андрей Ковачев настоя за спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство - 1
Снимка: ЕП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство настоя евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев по време на дискусия с български журналисти в Брюксел, предаде БНР.

В момента законът за българското гражданство е нелогичен и не работи за легитимиране на българската общност в Република Северна Македония, каза евродепутатът Андрей Ковачев и чрез медиите призова:

"Много спешно трябва да се промени законът. Законът в момента е нелогичен. Много спешно трябва да се промени закона за българското гражданство и сега ще ви помоля да го ретранслирате към всички депутати от българския парламент и към министъра на правосъдието".

Проектозаконът предвижда част от личните данни на хората, получили българско гражданство, да станат публични и да е видно, че те сами са се определили като етнически българи. Това ще потвърди и колко голяма е българската общност в Република Северна Македония, които имат български документи за самоличност, каза още Андрей Ковачев:

"Публичен регистър към Министерство на правосъдието с ограничен брой данни за името и населеното място, откъдето е съответният човек, поискал българско гражданство и получил. Те са почти по отношение на Македония над 170-180 хиляди и в момента сигурно са над 15-20 хиляди, които са в обработка. Ти сам си дошъл доброволно и си казал: "Ето, баба, дядо са българи. Тук са документите, че са били в екзархията, във войската, в българското училище. Аз съм подписал декларация, че се чувствам етнически българин и въз основа на това аз получавам българско гражданство".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Мангадрусар

    10 4 Отговор
    Трябва да има закон за сиганското гражданство.

    Коментиран от #10

    13:42 10.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ейййй

    7 3 Отговор
    този шве.стер се беше изгубил напоследък

    13:44 10.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    11 5 Отговор
    Браво на Ковачев. Отдавна трябваше някой да се сети.

    Коментиран от #6

    13:44 10.11.2025

  • 5 ВицеРезиденшата

    7 8 Отговор
    раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    13:50 10.11.2025

  • 6 Торос Симонян

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Сети се, защото от години Велизар Енчев настоява за това.

    13:58 10.11.2025

  • 7 И тоя

    8 4 Отговор
    другарИН като Ботокса с посадена коса да е Убавец в Брюксел , макар , че там няма работа ! Ама вечно се вре на държавни хранилки .

    14:03 10.11.2025

  • 8 Тая

    3 2 Отговор
    гербераска сикаджииска о-р-п-а много разбира т-п-ка

    14:05 10.11.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    А П Л О Д И С М Е Н Т И !!!

    14:06 10.11.2025

  • 10 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Карлос Мангадрусар":

    Скоро всички ще сте граждани на сектор Газа.

    14:10 10.11.2025

  • 11 Роки

    4 1 Отговор
    И клетва с ръка на сърцето, а след това изпяване на българския химн и трикратно бавно целуване на българския флаг на колене със сълзи от радост! Това записано на видео в архива на министерство на правосъдието.

    Коментиран от #14, #15

    14:11 10.11.2025

  • 12 Съм

    3 1 Отговор
    Преди това трябва да се натрупа достатъчна маса от хора с български паспорти, за де правят подобни регистри публични. Това е предпоставка за гонения. Тези хора трябва да придобив чувство и увереност за правовост. Трябва още да се вдигне броя на осъзна ите българи завърнали се към своите български корени. Хайде иди обяснявай как така баба ти и дядо ти са българи, пък ти си македонец. Най-голямото предизвикателство на слугите на Москва. Също и трябва да се пресече активната дейност на центровете за разпространение на русизъм и сърбизъм в Македония и България. Трябва да се създадат още отдели за бързото даване на българско гражданство на македонците. Щото се знае какви са. До 3 месеца при неопровержими доказателства за български произход да се издава български гражданство. В България има 400 000 руснаци, които имат българско гражданство и мислите ли ще бъдат претопени и ще станат българи говорещи български език? А че македонците са си българи говорещи български диалект и искат да си живеят в българските (македонски) земи без да се преселват са оставени в глухата. Трябва да се създадат железни икономически връзки с Македония. Обединението на Македония и България е исторически неизбежно.

    14:17 10.11.2025

  • 13 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Законът трябва да стане силно рестриктивен към налазилите ни африкански хлебарки. Всички трябва да се изчистят овреме натам откъдето са се довлекли паразитите, преди да са се развъдили и нароили.

    14:22 10.11.2025

  • 14 Еее

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роки":

    За предпочитане химна Шуми Марица и герба на България. Ама чак такива неща. Щом той носи памет българска и не се е отказал. Тези хора несъмнено ще търсят информация какво се е случило с рода им и защо България и Македония са разделени. Пък в училищата децата и на двете държави пеят "Мила моя майко" на български. Защо имаме еднакви фамилии. Някой ще трябва да отговори на тези въпроси. За ужас на другарчетата.

    14:22 10.11.2025

  • 15 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роки":

    В Германия май им изискват да прочетат конституцията.

    14:24 10.11.2025

