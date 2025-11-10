Андрей Ковачев настоя за спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство

За спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство настоя евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев по време на дискусия с български журналисти в Брюксел, предаде БНР.
В момента законът за българското гражданство е нелогичен и не работи за легитимиране на българската общност в Република Северна Македония, каза евродепутатът Андрей Ковачев и чрез медиите призова:
"Много спешно трябва да се промени законът. Законът в момента е нелогичен. Много спешно трябва да се промени закона за българското гражданство и сега ще ви помоля да го ретранслирате към всички депутати от българския парламент и към министъра на правосъдието".
Проектозаконът предвижда част от личните данни на хората, получили българско гражданство, да станат публични и да е видно, че те сами са се определили като етнически българи. Това ще потвърди и колко голяма е българската общност в Република Северна Македония, които имат български документи за самоличност, каза още Андрей Ковачев:
"Публичен регистър към Министерство на правосъдието с ограничен брой данни за името и населеното място, откъдето е съответният човек, поискал българско гражданство и получил. Те са почти по отношение на Македония над 170-180 хиляди и в момента сигурно са над 15-20 хиляди, които са в обработка. Ти сам си дошъл доброволно и си казал: "Ето, баба, дядо са българи. Тук са документите, че са били в екзархията, във войската, в българското училище. Аз съм подписал декларация, че се чувствам етнически българин и въз основа на това аз получавам българско гражданство".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлос Мангадрусар
Коментиран от #10
13:42 10.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ейййй
13:44 10.11.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
13:44 10.11.2025
5 ВицеРезиденшата
13:50 10.11.2025
6 Торос Симонян
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Сети се, защото от години Велизар Енчев настоява за това.
13:58 10.11.2025
7 И тоя
14:03 10.11.2025
8 Тая
14:05 10.11.2025
9 АГАТ а Кристи
14:06 10.11.2025
10 честен ционист
До коментар #1 от "Карлос Мангадрусар":Скоро всички ще сте граждани на сектор Газа.
14:10 10.11.2025
11 Роки
Коментиран от #14, #15
14:11 10.11.2025
12 Съм
14:17 10.11.2025
13 Ха ха ха
14:22 10.11.2025
14 Еее
До коментар #11 от "Роки":За предпочитане химна Шуми Марица и герба на България. Ама чак такива неща. Щом той носи памет българска и не се е отказал. Тези хора несъмнено ще търсят информация какво се е случило с рода им и защо България и Македония са разделени. Пък в училищата децата и на двете държави пеят "Мила моя майко" на български. Защо имаме еднакви фамилии. Някой ще трябва да отговори на тези въпроси. За ужас на другарчетата.
14:22 10.11.2025
15 Някой
До коментар #11 от "Роки":В Германия май им изискват да прочетат конституцията.
14:24 10.11.2025