Андрей Ковачев настоя за спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство

За спешно приемане на промените в Закона за българското гражданство настоя евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев по време на дискусия с български журналисти в Брюксел, предаде БНР.

В момента законът за българското гражданство е нелогичен и не работи за легитимиране на българската общност в Република Северна Македония, каза евродепутатът Андрей Ковачев и чрез медиите призова:

"Много спешно трябва да се промени законът. Законът в момента е нелогичен. Много спешно трябва да се промени закона за българското гражданство и сега ще ви помоля да го ретранслирате към всички депутати от българския парламент и към министъра на правосъдието".

Проектозаконът предвижда част от личните данни на хората, получили българско гражданство, да станат публични и да е видно, че те сами са се определили като етнически българи. Това ще потвърди и колко голяма е българската общност в Република Северна Македония, които имат български документи за самоличност, каза още Андрей Ковачев:

"Публичен регистър към Министерство на правосъдието с ограничен брой данни за името и населеното място, откъдето е съответният човек, поискал българско гражданство и получил. Те са почти по отношение на Македония над 170-180 хиляди и в момента сигурно са над 15-20 хиляди, които са в обработка. Ти сам си дошъл доброволно и си казал: "Ето, баба, дядо са българи. Тук са документите, че са били в екзархията, във войската, в българското училище. Аз съм подписал декларация, че се чувствам етнически българин и въз основа на това аз получавам българско гражданство".