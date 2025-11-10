Новини
Цените на горивата тръгнаха нагоре, най-голямото поскъпване е при дизела

Цените на горивата тръгнаха нагоре, най-голямото поскъпване е при дизела

10 Ноември, 2025 15:10

Преди обявяването на американските санкции срещу "Лукойл" най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече

През последните три седмици бензиностанциите в страната отчитат леко повишение на цените на горивата. Само за около 20 дни стойността на масовите горива се е увеличила с приблизително 10 стотинки, показват средните данни за пазара, съобщи bTV.

Преди обявяването на американските санкции срещу "Лукойл" най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече.

Дизелът поскъпва по-осезаемо - с до 10 стотинки на литър.

Потребителите споделят, че повишението е умерено, но вече се усеща в бюджета. "4-5 стотинки, може би. Поносимо е, но вече се замислям за електрическа кола," казва един шофьор.

Други търсят начини да компенсират увеличението: "Тук зареждам заради отстъпката за дизела. Иначе се усеща," споделя клиент на бензиностанция.

Управители на бензиностанции потвърждават тенденцията и я свързват както с международните котировки, така и с пазарната несигурност около "Лукойл".

"Масово при дизела има повишение от около 10-11 стотинки. Бензинът е с 4-5 стотинки нагоре," обясняват от бранша.

Според тях промяна от 3-5 долара за барел на международните пазари означава около 10 стотинки увеличение на колонката в България.


  • 1 честен ционист

    53 1 Отговор
    Скоро ще има дизел само за белия рейс.

    15:11 10.11.2025

  • 2 си дзън

    29 20 Отговор
    Дай Боже бензин и дизел над 10 лева, че големи задръствания бе.

    Коментиран от #44, #52, #54

    15:13 10.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    45 2 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО.
    НА НАС УПРАВЛЕНЦИТЕ НИ "ОБЕЩАХА", ЧЕ ЩЕ ИМА И НЯМА ДА ПОСКЪПВАТ ....
    А НИЕ "ВЯРВАМЕ" НА "ОБЕЩАНИЯТА" ИМ....

    15:14 10.11.2025

  • 4 Бай Дончо

    26 0 Отговор
    1 жълт плик Била е точно един галон.

    15:14 10.11.2025

  • 5 Днес

    48 0 Отговор
    Румен Христов от Боювата сбирщина се изтропа рано - рано , че горива има и цените не били мръднали .

    15:15 10.11.2025

  • 6 Бай Галин от посолство

    37 1 Отговор
    Е нали Румен от сдс каза, че има нефт и няма да се повиши цената на горивата.

    Коментиран от #25

    15:18 10.11.2025

  • 7 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    39 1 Отговор
    Това са маловажни неща! Важни са пакетите със сабкции и как да се налива в жездънната каца Украйна.Да живее евроатлантизма и да не се отклоняваме по пътя начертан ни от Троцки,пардон,Урсула от Брюксел.

    15:18 10.11.2025

  • 8 Горски

    31 1 Отговор
    Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че "се си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА. "Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан в социалната мрежа "Фейсбук". Той допълни, че залозите за Унгария са били максимални. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензин в Унгария. Да познаем, какво ще направят нашите крадливи ненаказани от шайката. Къде са мишките в парламента сега ? Защо съсипват държавата тези некадърници продадени ?

    15:21 10.11.2025

  • 9 Нехис

    27 2 Отговор
    "Поносимо е, но вече се замислям за електрическа кола,"

    А дали стиска на 5 години да даваш 7-8000 за нова батерия или ще караш ганьовската? И къде ще зареждаш?

    Коментиран от #11, #45, #51

    15:23 10.11.2025

  • 10 мъкаааа

    29 0 Отговор
    Следващите по поскъпване са храните. Ще има глать.

    15:24 10.11.2025

  • 11 Ама

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нехис":

    то и тока, няма да става по-евтин.

    15:27 10.11.2025

  • 12 Не така

    29 0 Отговор
    Че то в България врабче да се изцвъка и цените на горивата тръгват нагоре.

    15:28 10.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Напълних десет туби

    Коментиран от #22

    15:29 10.11.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    "вече се замислям за електрическа кола," казва един шофьор..." този уби вожда!

    Мани, че с електричка не си шорьор ми просто обратен и второ, КУПИ, КУПИ! Набий 20-30 хилки в покупна цена и обезценка, за да ти било евтинино и после гледай как цените на тока излитат към 20 ама не стотинки ми евроцента, а ти трябва да набутваш по 20 и горник кВч на 100... и то ако можеш да зареждаш в къщи. На публичните зарядни и сега е около 50 цента киловата

    А "правителството" няма какво да го обсъждам - мутрите са неадекватни да се справят със ситуацията и в резултат ще плащаме милиарди неустойки на Лукоил!

    15:31 10.11.2025

  • 15 бай Бончо

    19 0 Отговор
    Това няма значение .Важното е ,че има демокрация , свобода на совото и разбира се банани на промоция

    15:31 10.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 2 Отговор
    ТЕЗИ,
    КОИТО НИ НАБУТАХА БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ ВЪВ ФАЛШИВАТА ЕЗ....ТЕЗИ, КОИТО НИ ВНУШАВАТ, ЧЕ НЯМА ИНФЛАЦИЯ....ТЕЗИ, КОИТО 36 ГОДИНИ НИ ЛЪЖАТ, КРАДЪТ, УНИЖАВАТ.... ЗАСЛУЖАВАТ ДА ГИ ЗАЛЕЕМ С "ЕВТИНИТЕ" ИМ ГОРИВА И ДА ИМ ДРАСНЕМ КЛЕЧКАТА....

    15:32 10.11.2025

  • 17 Шопо

    17 0 Отговор
    Санкциите действат.

    15:32 10.11.2025

  • 18 Споко споко

    24 0 Отговор
    Това е само началото въпреки че всички енергийни експерти от управляващите политически партии казаха че няма да се случи. Начело с Прасчо и оня другия от свитата на баджанаците. Така ни залъгваха и за цената на газта когато започнаха да налагат санкции.

    15:34 10.11.2025

  • 19 ццццццццццццт

    25 0 Отговор
    Електричката дори когато стои , пак губи ток . ДВГ колите може да не ги караш и един месец и нищо им няма . Не искам да ви разказвам приключение миналата зима при мину1 градус с електричка , само ще кажа ,че се прибрахме с платформа

    15:34 10.11.2025

  • 20 Ха ха ха

    24 0 Отговор
    Замислял се за ел.кола. Той тока тебе ще чака. Правителството трябва веднага да подава оставка, избори и шопарите на съд.

    15:34 10.11.2025

  • 21 12345

    6 1 Отговор
    Св. Архангел Михайл бди над бойците от "Величие" и им помага . В борбата с мафията за България имат помощ свише . Молебените който правеха дават резултат . С божията помощ справедливостта ще възтържествува

    15:35 10.11.2025

  • 22 Изливай

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    тубите в заведението и драскай клечката. Да се свършва тая мъка твоя.

    15:35 10.11.2025

  • 23 Цените на горивата тръгнаха нагоре

    19 0 Отговор
    заради тиквени и подобни избиратели

    15:35 10.11.2025

  • 24 Боко

    16 0 Отговор
    Да ви се сЕрееем на бранша💩
    Нали лятото се вдигаше горивото поради повишено търсене, а зимата падаше😵‍💫
    Сега по тиквосвинска логика : САМО НА ГОРЕ !?

    15:36 10.11.2025

  • 25 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Галин от посолство":

    На задунаеца трябва да му се покаже, че е загубен без браЦка РуZия.

    15:40 10.11.2025

  • 26 Старец

    16 0 Отговор
    Нещастни продажници, лъжци и мошенници. Съсипаха държавата ни за 36 години. Докато не вземем пушките, нищо няма да се промени.

    15:45 10.11.2025

  • 27 Боко БорисоФ

    8 3 Отговор
    Сига с тези Цени на горивата, че са тръгнали нагоре.
    АС ви вкарвам в клуба на богатите,
    а вие сте недоволни!

    15:45 10.11.2025

  • 28 БОгаТАШ

    6 3 Отговор
    И 4 лева да вдигнат бензина все ми е тая. Аз съм от новите 400 бълхарски мильонера

    15:46 10.11.2025

  • 29 Ако е действително от резерва

    12 0 Отговор
    Трябваше да е с 20% по евтино. Някой много сериозно лъже

    15:47 10.11.2025

  • 30 Не може да бъде !!!!!!!

    11 0 Отговор
    Боко , пиши , шиши ......казаха и обещаха , че поскъпване ня а да има и липса на горива - също !!!!!

    15:48 10.11.2025

  • 31 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Ю-Ес- Ей та Ю-Ес-Ей ! Ядохте ли го!
    Че то няма да е само горивата. Мани , мани.

    15:48 10.11.2025

  • 32 Спокоен

    8 0 Отговор
    Увеличението така се прави, с малки суми, но редовно. 😂🤣 Ако се прави резко е рисковано. 😄

    15:51 10.11.2025

  • 33 УСА боклук

    5 0 Отговор
    Имам 4-5 бутилки от минерална вода. Отивам да ги пълня с пропан-бутан. Щото ГОЛФ чето е на гас

    15:51 10.11.2025

  • 34 оня с коня

    2 11 Отговор
    Тая статия е подигравка с вниманието на хората.БМВ-то ми 200 коня гори 6,6 л/100 Дизел.През Зимата не го карам и стои в Гяража.Не с някакви 10ст. да се увеличи литъра,а и 5 лв за стане,ИЗОБЩО НЕ МЕ БЪРКА!

    Коментиран от #38, #50

    15:51 10.11.2025

  • 35 Роки

    5 0 Отговор
    Това сега факЮнюз ли е или курвенгенция?

    15:52 10.11.2025

  • 36 Турските роби

    4 1 Отговор
    Както винаги подвиват кръста и търпят.
    500 г.Турско и 200 г.Византийско робство.

    15:52 10.11.2025

  • 37 емрозонисти носещи мизерия

    5 0 Отговор
    Всичко поскъпва не само дизела а заплатите за догодина коалицията ги намаля.Скоро и битовите потребители ще излязат на уж свободния пазар да хранят определени мафиоти.Тогава ще видите....

    15:53 10.11.2025

  • 39 Тесльо=идиот

    1 3 Отговор
    Карайте електрички с безплатна слънчева енергия от фотоволтаични панели.

    15:57 10.11.2025

  • 40 Жбръц

    7 0 Отговор
    Споко! Ножа е дървен ,откъм дръжката.Ганчо засега се е втренчил само в собственият резервоар и джоб.Без да отчита,че това е само началото.Без да се замисля,че всичко- най вече храните,цените на който и сега скачат бълхи,ще скачат автоматично поне двойно спрямо горивото,като процент.Достатъчно добър претекст за всеки търговец.От кварталния магазин,до веригите.Ей,чиф то копитните, само ако знаете в какъв филм ви вкарват.Многосериен,от онези- по модерному хорър"

    16:01 10.11.2025

  • 41 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Няма дизел ,няма банани в Кифландите.

    Революция требе,маймунска ...

    16:02 10.11.2025

  • 42 Няма проблем

    5 0 Отговор
    Човекът взе парите и каза: -Всичко в точно!

    16:02 10.11.2025

  • 43 И до кога така ?

    6 0 Отговор
    Цените на петрола в световен мащаб не мърдат и си стоят на 66.63 $ за барел, а тук ни уведомяват, че цените на горивата тръгнаха нагоре.
    Защо тогава се качват цените на горивата в Бг?
    Защото планктона седи, блее и не търси отговорност за това необосновано покачване на цената, което неминуемо ще доведе и до покачване на цените на всичко.
    Докато има агнета за стригане и няма съпротива така ще е.

    16:03 10.11.2025

  • 44 И до кога така ?

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ми върви пеш като не ти харесват задръстванията по тротоарите такива няма.

    16:04 10.11.2025

  • 45 Хохи Бохо

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Нехис":

    Явно не си ходил в оторизиран сервиз за смяна на масло, антифриз, филтри за да ти важи гаранцията. За 5 години ще те одерат над 7-8 бона. Това с батерия за смяна на 5 години са пълни глупости, ама пълни докато дрането на оторизираните е съвсем реално.

    16:04 10.11.2025

  • 46 Мутата

    6 0 Отговор
    Стига сте ревали. Важното е да има демокрация, евроатлантизъм и банани.

    16:07 10.11.2025

  • 47 0001

    6 0 Отговор
    Ей, големи умници тука бре!!!
    Не им пука колко ще станат горивата, брей!
    Ама то от горивата и хляба ще се вдигне!
    Ама тия хляб не ядат, ядат пасти, а може и други работи!

    16:07 10.11.2025

  • 48 Магазини ОриБебе

    6 0 Отговор
    Ганя остава без нафта и от там скок в цените на всичко . Гърча трябва да продължава

    16:07 10.11.2025

  • 49 604

    2 0 Отговор
    Още нищу не сте видели, рептили люмпини не до клатени!

    16:08 10.11.2025

  • 50 ввв

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    А що ти викат Врабчо?

    16:08 10.11.2025

  • 51 И до кога така ?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нехис":

    Нека да си вземе електричка, само дето няма къде да я зарежда и второ готвят данък за изминати километри. Само той си мисли, че ще е на далавера, ама друг път.
    Купувай народе електрички, че не останаха ха ха ха.

    16:08 10.11.2025

  • 52 0001

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    На баба умника!

    16:09 10.11.2025

  • 53 Бую

    1 2 Отговор
    Щя имъ ефтини банани не съ къхарете, ами яжти!

    16:11 10.11.2025

  • 54 Коментатор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Толкова неадекватен призив може да даде само наистина немислещ човек (да не кажа друга дума, че ще ме изтрият)!

    Успя ли да ти стигне до мозъчните клетки (колкото и да ти липсват) следната мисъл:
    След като икономиката пряко зависи от горивата, какво ще стане след 4-5 пъти увеличаване на цените???
    Естествено всичко ще се вдигне с толкова!
    И кво правим тогава???
    Такива като теб ще движите икономиката, щото сте с "невероятен ум" и не ви пречат такива цени?!

    Народе, времето да излезеш и да си върнеш държавата, е много близо! Буквално остават секунди!!!

    16:16 10.11.2025

  • 55 Комунизма си отива.....

    2 0 Отговор
    Няма ток,дизел,парно,,вода ,нормални заплати,заводи,южен поток Нефтохим ,язовири.........Спете спокойна фъшя...Кой не скача е червен.Днеска антибългарите имат празник за преврата си....

    16:21 10.11.2025

  • 56 БГ жител

    2 0 Отговор
    Важното е , че няма инфлация, така казаха по телевизията !!! Ще има скоро криза за гориво, докато се изравнят цените с еврозоната!
    Имаме най-добрите управляващи в историята на България, народа милее за тях, с радост би ги посрщнал на площата да се прегърнат и целунат!

    16:28 10.11.2025

  • 57 Емигрант

    0 0 Отговор
    Защо ревете бе будали, има площади за съпротива, вие оказвате ли съпротива на корупцията и неправдата, че драскате тук "интелигентни" умнотии ? Някой от вас драскачи излизал ли е в ЕВРОПА за да разбере, че единствената държава в Европа /ако не и в светът/ в която дизелът е по-скъп от бензинът е България, знаете ли, че когато цените на горивата в ЕС намаляват при вас винаги увеличават цената, знаете ли, че когато някой ви казва, че нещо не е така в ЕС както е при вас вие винаги много знаете и не вярвате, като , че ли светът се върти около вас, но НЕ, вие се въртите в един престъпен свят на мутри, мафия и фалшиви контролирани медии ! Всеки ден ще ви става все по-трудно и не ЕС или Еврозоната са виновни, а вашата овча мисъл, страхливостта и послушанието ви ! Сърбите са до вас, комшии са ви и показват какво трябва да се направи, но те са смели и единни, а вие разделени мишкуващи екземпляри и не вземате пример, а дори ги обвинявате ! "Мишкиииии" ви каза и Виктор Ангелов в рекламата си и ви очаква да ви набие по един тиган с манджа в главите за да се накефи смоттанякът, на когото се възхищавате по ТВ-то и не разбирате, че ви се подиграва !

    16:35 10.11.2025

