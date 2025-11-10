Новини
Преговорите за Бюджет 2026: Няма да има втора среща между работодателите и властта

10 Ноември, 2025 16:20 558 3

  • бюджет 2026-
  • среща-
  • работодатели-
  • власт

“Логично би било, ако ССУ иска да изработи балансирана позиция, да изслуша и нас. Нямаме такава покана. Не знам дали ще има тристранка в четвъртък. Предложих на Пламен Димитров, ако властта се интересува само от това какво мислят работодателите, този път ние да не отидем”, обясни президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Преговорите за Бюджет 2026: Няма да има втора среща между работодателите и властта - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Среща между работодателите и представители на Съвета за съвместно управление (ССУ) няма да има. Това заяви Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщават от Нова телевизия. Очаквания за разговори в този формат се появиха след блокажа на Тристранния съвет миналата седмица.

Работодателите не са решили и дали ще участват в следваща среща на социалните партньори, която е планирана за четвъртък, защото не очакват да има промяна в проектобюджета. От КТ “Подкрепа” също обмислят да не се явят на тристранния съвет, заяви президентът на синдиката Димитър Манолов.

“Подчертавам - нямаме покана за среща със ССУ. Няма и да има такава - не се планира. На нас ни предстои заседание на работодателските организации, за да обсъдим и следващи действия”, коментира председателят на УС на АИКБ Румен Радев.

“Логично би било, ако ССУ иска да изработи балансирана позиция, да изслуша и нас. Нямаме такава покана. Не знам дали ще има тристранка в четвъртък. Предложих на Пламен Димитров, ако властта се интересува само от това какво мислят работодателите, този път ние да не отидем”, обясни Димитър Манолов.

Миналата седмица стана ясно, че работодателските организации ще бъдат поканени на заседание на Съвета за съвместно управление, на което да бъдат дискутирани исканията на бизнеса.

Работодателите не са доволни от вдигането на данък дивидент, максималния осигурителен праг и увеличаването на пенсионната вноска с два процентни пункта. Миналата седмица те отказаха да участват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което блокира бюджетната процедура. А в ефира на NOVA синдикати поискаха също да бъдат поканени на заседанието на коалицията във вторник.


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Вдигай данъците и осигуровките да видим как започват да се гърчат всякакви шушумиги на трудов договор.

    16:31 10.11.2025

  • 2 Шпек

    0 0 Отговор
    Държавата трябва да стимулира доносите срещу грижещите данъци частници,които прибират пари на ръка от всеки ,който ги е наел срещу определен вид услуга.
    10% от сумата дадена на ръка е добре като начало.

    16:34 10.11.2025

  • 3 Повишаването на данъците в България

    0 0 Отговор
    Трябва да се извърши като на запад.Минимално облагане плюс 10-20%процента върху него до определена сума.След тази сума 35-50% .,което е напълно справедливо както и премахване на 10% плосък данък,който ще бъде заменен от прогресивния.

    16:37 10.11.2025

