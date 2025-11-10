Новини
България »
Българчетата през XXII век няма да знаят какво е сняг и зима

Българчетата през XXII век няма да знаят какво е сняг и зима

10 Ноември, 2025 19:20 736 23

  • сняг-
  • зима

Това, което се случва, е нов климатичен баланс

Българчетата през XXII век няма да знаят какво е сняг и зима - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„До края на века снежната покривка в Централна и Южна Европа може да намалее с до 80%“, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (EEA), цитиран от Meteobalkans.

Според учените снегът вече не пада така, както го помним. Не просто закъснява – той си тръгва завинаги. Алпите и Балканите, някога бели и величествени през половината година, днес все по-често са кафяви и залети с кал.

Сателитите на Copernicus показват ясно: през последните 20 години зимите в Европа са се скъсили средно с 24 дни. А в някои райони на Алпите – дори с 36. Средната височина, на която снегът „оцелява“, вече се е вдигнала с почти 300 метра. В България това означава едно просто нещо – по-малко сняг на Витоша, Рила и Родопите, по-малко вода през пролетта и повече риск от засушаване през лятото.

„Снегът вече не е сигурен източник на вода. А това променя всичко – от земеделието до енергетиката,“ казва климатологът д-р Росица Аврамова.

Зимите се стопяват, буквално. Това, което се случва, е нов климатичен баланс. Топлите въздушни маси от юг проникват все по-често, а студените нахлувания от север отслабват. В резултат – по-дълги есени, по-къси зими и все повече дъжд, вместо сняг.

В планините това е фатално: снегът, който не се задържа, не може да захрани реките през пролетта. „Когато снегът изчезне, изчезва и забавената вода,“ обяснява проф. Андреа Гуера от Университета в Инсбрук. „Без нея – язовирите се пълнят рязко, после изсъхват. Сезонният баланс се руши.“

Изкуствен сняг, изкуствена зима

Ски курортите в Алпите вече харчат повече ток и вода за производство на сняг, отколкото за отопление и транспорт взети заедно. В Банско и Пампорово ситуацията е сходна: без снежните оръдия сезонът просто не започва.

Но изкуственият сняг има цена – енергийна и екологична. За да покрие един склон с 30 см сняг, са нужни около 2 милиона литра вода. И ако климатът продължи да се топли, скоро нито водата, нито студът ще стигат.

Снегът е тиха инфраструктура. Той не просто покрива планините – той ги захранва. Когато го няма, реките се свиват, почвите се изсушават, а енергийната система губи естествения си буфер. Според проучване на ETH Zurich, 80% от питейната вода в Европа идва от планински басейни, захранвани от топящ се сняг. Ако тази система се срути, първо ще страда Балканският полуостров – заради по-малките височини и по-бързото затопляне.

В последните години снеговалежите у нас се изместват към март и април. Януари често прилича на ноември – дъждовен, мъглив, мек. Дори в Пирин и Рила снежната покривка през зимата е с 30-40% по-тънка от нормата преди 20 години.

Снегът се превръща от сезонно събитие в спомен от детството. За съжаление, децата на XXII век няма да чакат „първия сняг“, защото няма да знаят какво е зима.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в 33 век

    10 1 Отговор
    ще живеят с динозаври!

    19:27 10.11.2025

  • 2 Хихи

    22 1 Отговор
    По това време няма да има българчета, а само циганета, турчета и индийчета. Те са свикнали на топло.

    Коментиран от #3

    19:27 10.11.2025

  • 3 Копейката

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    Така е. Единственият начин да възродим България е да докараме азиатски кюмур и да им внушим, че са българи. Тукашният материал е тотал щета.

    19:29 10.11.2025

  • 4 Любопитен

    9 0 Отговор
    Това няма никакво значение въобще. По важния въпрос е ще има изобщо българчета през XXII век?

    19:30 10.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Ако не се освободим от Хазарите няма да има българчета

    19:30 10.11.2025

  • 6 Мими

    4 0 Отговор
    Ми сега да не да знаят нещо новите поколения? Само паднала маса!

    Коментиран от #10

    19:31 10.11.2025

  • 7 Мурджо

    6 0 Отговор
    Строете язовири. Ама за кой дявол като парите могат да се откраднат.

    19:31 10.11.2025

  • 8 И ще се кефят

    0 1 Отговор
    на Победите на Путин в Украйна!

    19:33 10.11.2025

  • 9 То щото

    1 0 Отговор
    сегашните много знаят. В София снега се задържа макс 2 седмици.

    19:33 10.11.2025

  • 10 А при Тошо

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мими":

    бяхме златна младеж!

    Коментиран от #17

    19:34 10.11.2025

  • 11 Бог знае

    6 0 Отговор
    Но когато човек не познава нещо , не му и липсва .

    19:34 10.11.2025

  • 12 Ториното

    5 0 Отговор
    Скоро не сме гледали Сам вкъщи

    Коментиран от #21

    19:34 10.11.2025

  • 13 Снегът

    1 0 Отговор
    е екстра!Само за пътни изненади!

    19:37 10.11.2025

  • 14 СПОКО БЕ

    4 0 Отговор
    През ХХ|| век няма да има България и българчета.

    19:44 10.11.2025

  • 15 Споко

    3 1 Отговор
    През XXII век ще има само богаташи в €врозона !

    19:48 10.11.2025

  • 16 Тъй или тъй

    5 0 Отговор
    А вие сигурни ли сте, че останалите на територията ще се наричат българчета? Като гледам цигани и турци как се възпроизвеждат ми е чудно.

    19:49 10.11.2025

  • 17 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "А при Тошо":

    Ееех, а какъв сняг валеше при Тошо...
    И дядо Мраз имаше, и Снежанка...
    А сега - навсякъде пребоядисани комуняги - "демократи"...

    19:56 10.11.2025

  • 18 Ал Гор

    2 0 Отговор
    така направи един филм в началото на века. Ужас, страх, създаде Грети с аутизъм от ужас направо. Е, изгледайте го, там се бяха объркали и говореха по грешка с повече конкретика - години, температури, залети райони. Може да видите има ли нещо вярно. Едно време имаше и един друг ужас - озонова дупка, аха-аха да беше изчезнала целия озонов слой, край, ужас, нанайсет градуса нагоре, няма възстановяване. Забрави се като Ковид в края на февруари 2022г. Тази година съм бил и в трите най-високи планини у нас плюс Витоша. По най-високите места си имаше, както и други години, сняг и през август. Да не говорим, че сняг тази година валя и май, и септември. От много затопляне.

    19:57 10.11.2025

  • 19 УдоМача

    2 0 Отговор
    През XXII век човечеството или ще се е самоунищожило или ще е унищожено от Бог поради греховността му!

    19:57 10.11.2025

  • 20 Райчо Андреев

    0 0 Отговор
    Написаното не е особено вярно. Пълноводието не зависи от снеговалежите, а от всякакви валежи. Ако редовно падат валежи, особено през зимата, дори да е само дъжд - пак става.
    В България по принцип климатът е гаден с много крайности. През лятото опасни жеги и дъжд най-много 2 пъти в месеца, през зимата студ. Повечето държави в Европа са с доста по-мек климат.

    19:57 10.11.2025

  • 21 Почакай

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ториното":

    Още месец и половина и ще го гледаш до припадък по всички канали на босфорТВ.

    19:59 10.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    И тази зима ще карам ски, ще се въргалям с разни мистрии, ще се напивам и ще въша диващини. Обичайното. На Боровец това го има в изобилие.

    20:00 10.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове