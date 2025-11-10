Новини
Милиони за бонуси в държавната администрация

Милиони за бонуси в държавната администрация

10 Ноември, 2025

Мирчев публикува и конкретни примери за получени за 2024 г. бонуси

В публикация в социалните мрежи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разкри част от допълнителните възнаграждения за милиони левове, получени през 2024 г. от ръководния елит на държавната администрация.

“Милиони левове за бонуси в държавната администрация. През 2024 г. ръководният елит в администрацията си осигурява рекордни допълнителни възнаграждения. Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност,” заявява Мирчев.

Според него, “виждаме хаотична система без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи бонуси на върха. Тези числа досега не са били публични в толкова ясен, пълен, структуриран и недвусмислен вид. Вместо да върви към по-ефективна, прозрачна и отговорна структура, администрацията продължава да се раздува, а разходите ѝ нарастват без спирачки. „Да, България“ от години настоява за реформи, но властта предпочита да запазва комфорта на висшите чиновници – за сметка на всички останали”.

Мирчев публикува и конкретни примери за получени за 2024 г. бонуси:

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е

    28 0 Отговор
    Заплатите в МВР и МО се увеличават автоматично с 19% през 2026 г.

    Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.


    Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.

    Коментиран от #33, #39

    20:22 10.11.2025

  • 2 Сила

    31 0 Отговор
    Браво Главчев , браво герберопитеко ...Сметната палата !!! Браво тулупе ....

    20:23 10.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    41 0 Отговор
    Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!

    Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!

    Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!

    България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!

    След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!

    Шарлатаните поведоха хорото към фалита!

    Герберите и чалгарите ни довършват!

    Коментиран от #23

    20:23 10.11.2025

  • 4 Бившия евродепутат...Бареков

    23 0 Отговор
    С ужасяващи разкрития и снимки. Комисариата на МВР отдава почести на Пеевски и показват своите фишове от заплатите че вземат над 10 хиляди лева и са повече от другите граждани! Това е жестока подигравка с народа които много дори не вземат и 2 хиляди лева нетно.
    🤡👮🏼‍♂️Комисариатът на МВР или полицаите на Шиши от Сен Тропе⛱️🍹🚔⁉️

    Това е личната преторианска гвардия на Пеевски - с тях той си купува изборите и фалшифицира изборните резултати, те са ударният Юмрук на Партията “Ново Начало”, защото нямат много мозък. Тези пазят Шишкото от “народната любов”, от Таки, от Маки, от американците и от руснаците. За техните заплати с 80% отгоре които струват на всички нас над 6 млрд.на година,теглим външни дългове от 20 милиарда годишно.
    Те са тези, с които Пеевски рекетира бизнеси и може да арестува политически опоненти и журналисти по всяко време. Повече за този от МВР - Пазарджик с голата глава през човек до Кангалов от МВР - Кърджали, дясната ръка на плиткоумния Калин Стоянов, вижте в разследването на първия коментар 👇👀

    20:24 10.11.2025

  • 5 Тези бонуси

    8 0 Отговор
    Да не се окаже обаче че е една заплата ....

    20:24 10.11.2025

  • 6 чинията

    3 16 Отговор
    А за Мирчев само депутатска заплата, колко несправедливо!

    20:25 10.11.2025

  • 7 И Каракачанов с изявление за бюджета

    12 0 Отговор
    🗣️ Каракачанов: Кабинетът „Желязков“ подготвя предизборен бюджет!

    💸 Предлаганият бюджет е проинфлационен, от ВМРО сме убедени, че правителството, ДПС и ГЕРБ са готови да сринат държавата в името на кратковременно политическо оцеляване!

    ❌ Идеите за бюджета на държавата за 2026 г. на ГЕРБ-БСП-ИТН плюс ДПС-Ново начало са пагубни. Удрят се и работещите в реалния сектор, и предприемачите. Управляващите казват, че това бил единственият възможен бюджет. Същото говореха и миналата година и докараха държавата до прекомерен дефицит, нарастващ дълг и срив в индустриалното производство и земеделието. На практика ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС продължават раздуване на разходите, нови и нови дългове. В бюджета на кабинета „Желязков“ няма фокус, няма политики, няма дори опит за намаляване на административното бреме над граждани и бизнес.

    ✍️ Това пише в позиция лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов.

    20:25 10.11.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    18 0 Отговор
    "На печелившите - честито!"
    С пожелание всичките получени средства да ги прекарат през касовите апарати на аптеките !

    20:26 10.11.2025

  • 9 Затова Цончо е прав

    19 0 Отговор
    Зам.председателя на НС и на партия "Възраждане" Цончо Ганев с точна статистика. За 2 години мафията ИТН-ГЕРБ-ДПС-Пеевски докара България до ужасяващ дълг и неизбежен фалит. Украйна над 3 години във война, купува оръжие за фронта а дълга на всеки Украински гражданин е почти двойно по нисък от този на всеки Българин-

    📉 Дълг на глава от населението:

    🇺🇦 Украйна - 9 500 лв. на човек;
    🇧🇬 България - 16 300 лв. на човек;
    ...

    📊 Сравнение на брутния външен дълг на България и Украйна

    📌 По данни на Националната банка на Украйна, към 2025 г. брутният външен дълг на Украйна възлиза на около 190,5 млрд. долара, или приблизително 352 млрд. лв.
    🔥 При население от около 37 милиона души, това означава около 9 500 лв. външен дълг на глава от населението.

    📌 За сравнение, според Министерството на финансите, брутният външен дълг на България е 53,6 млрд. евро, което се равнява на около 107 млрд. лв.
    🔥 При население от 6,44 милиона души, на всеки българин се падат приблизително 16 300 лв външен дълг.

    ❗️Извод:
    Въпреки че Украйна е във война вече трета година, брутният ѝ външен дълг на човек е почти два пъти по-нисък (!) от този на България.
    ...

    20:28 10.11.2025

  • 10 директор

    12 0 Отговор
    сто бона бонусче друго си е ще водя жената на добай!

    20:28 10.11.2025

  • 11 Добре

    13 2 Отговор
    са цитирани, ама какво се предлага да се направи? Нещо съкращения в дър администрация, промяна в тези ненормални увеличения и др. такива? Това с реформите го знаем - слагаме наши хора на тие заплати.

    20:29 10.11.2025

  • 12 Хаха

    1 12 Отговор
    Мирчев, селю, научи ли се да говориш на правилен български?

    Коментиран от #37

    20:29 10.11.2025

  • 13 ЕЙ СЛАМАР

    2 8 Отговор
    ТИ СЕГА С ВДИГНАТИ КИЛОТИ ЛИ СИ.СКОРО ГЛЕДАХ КЛИПА КАДЕТО ТИ СЕ БОРИ НА РОСЕНЕЦ СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ И ГОЛ ГЭ ГОЛЯМ МАЙТАП.ВЗЕМИ СЕ СКРИИ НЯКАДЕ.

    20:30 10.11.2025

  • 14 Ами Ивко

    15 0 Отговор
    Нали сте опозиция бе ,брат! Обединявайте се ,вдигайте всенароден бунт и да ги измитаме тия мекерета кърлежи....

    Коментиран от #18, #21

    20:36 10.11.2025

  • 15 Николай Василев бивш вицепремиер

    5 0 Отговор
    В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -

    " Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

    Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

    20:37 10.11.2025

  • 16 бръмбар

    3 0 Отговор
    а що не кажеш за много повече
    Милиони за бонуси в чекмеджарната администрация

    всички "светила" и "професи" плямпате за тез разходи
    а нищо за общ поръчкари дето лапат много повече

    20:37 10.11.2025

  • 17 аз през 2025 ужасен

    11 0 Отговор
    Кое налага СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ДА СА С ТАКИВА ОГРОМНИ БЮДЖЕТИ САМО ЗА ПЕРО ПЕРСОНАЛ? НИКОЙ ОТ ТЯХ НЕ СИ ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ, ЗАПЛАТАТА ИМ Е В ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ ДОХОДИТЕ НА ЦЕЛОКУРНИЯ НАРОД! ОСИГУРОВКИТЕ ЗА СМЕТКА НА НАРОДА ДВОЙНИ! ХИЛЯДИ ЕКСТРИ! И НА ВСИЧКО ОТГОРЕ ЩЕ СЕ ТЕГЛЯТ КРЕДИТИ, КОИТО НИЕ ДА ИЗПЛАЩАМЕ, КАКТО И ДЕЦАТА НИ! ТОВА Е НЕНОРМАЛНОСТ! КАКВИ СА ТЕЗИ УРАВНЕНИЯ, ПО КОИТО ИЗЧИСЛЯВАТЕ ОГРОМНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ТЕЗИ НЕРЕФОРМИРАНИ СИСТЕМИ?

    Коментиран от #19

    20:42 10.11.2025

  • 18 Рано е още

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами Ивко":

    Както днес каза бившият вицепремиер и министър на образованието професор Даниел Вълчев! Нека народа съвсем да се увери как се теглят милиарди заеми които той ще плаща да се хранят с космически заплати полицаи,военни ,прокурори,съдии,администрации и съвсем да озверее от робското си положение ...

    20:43 10.11.2025

  • 19 Точен сте

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "аз през 2025 ужасен":

    При първия мандат на ГЕРБ когато Симеон Дянков беше министър на финансите и вицепремиер предложи да се премахнат 20-те брутни заплати при пенсиониране на полицаи и военни защото другите браншове и сектори не получават подобни бонуси и след време бюджета няма да издържи а сега са около 200 000 лева на калпак тези бонуси и премиера Борисов отговори- ,,Тази практика да се дават на полицаи и военни е още от Тодор Живково време и нека не сме ние които ще я премахнем. Нека го направят тези след нас"...И така минаха 13 години и никой не смее да поправи тази несправедливост

    20:48 10.11.2025

  • 20 Мирчев

    8 0 Отговор
    Може ли още една статистика по министерства и брой служители? Колко милиарда са за заплати и други, и колко служителя има там? Сигурен съм, че ще се пръкнат такива службици и хрантутници, за които никой не подозира, че съществуват. Дай и статистика за пенсионери, телкаджии и др. пак по тези администрацийки. Ако не те мързи даже ги сметни в брой минимални заплати.

    Коментиран от #22

    20:59 10.11.2025

  • 21 Циник

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ами Ивко":

    Нали взеха властта един път. И веднага се прегърнаха с Бойко и го върнаха на власт. Прав е Мирчев ама плаче най-вече затова, че той не е на хранилката, а са други. Всички са за Белене до последния депутат, министър и др. подобни пиявици.

    Коментиран от #29

    21:03 10.11.2025

  • 22 Други бонуси е публикувал и Радостин

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мирчев":

    Василев от МЕЧ -
    Директор РДВР в почти всички областни дирекции бонуси за професионалния празник на МВР и за Коледа - 67 хил.
    Старши комисари директори отдели "Криминална полиция" и отдел "Обществен ред и сигурност" - 38 хил.бонуси също за празника на полицията и Коледа и още други данни...

    21:05 10.11.2025

  • 23 Търновец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Заплатаджии - и след като се пенсионират стават кметове и наместници на села или отиват в мутренски фирми - заплатаджиите нищо полезно не са дали на държавата. А ПП - ДБ промениха ли нещо?

    Коментиран от #25

    21:09 10.11.2025

  • 24 По списъка

    7 0 Отговор
    И към Белене! И после пак - “ ох, затриха цвета на нацията”! Егати и цвета - кафяяяв!

    21:14 10.11.2025

  • 25 Точен сте

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Търновец":

    Всички кметове на селата около Търново са бивши военни или полицаи! Пример - Леденик и Шемшево. И много други разбира се. Бонус 20 заплати, максимални пенсии и заплати като кметове. Факт

    21:15 10.11.2025

  • 26 ВАШТА. МАМА

    5 0 Отговор
    ЗА. РАЗСТРЕЛ!

    21:15 10.11.2025

  • 27 Много бе

    3 0 Отговор
    Тия хора трябва да си скъсват д-тата от бач. Почти колкото колкото голямото Д.

    21:19 10.11.2025

  • 28 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Милярди бритчет десетки милярди

    21:19 10.11.2025

  • 29 Ми не

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Циник":

    Ако беше гласувал за ППДБ вместо за Възраждане, сега нямаше да гледаш тия бонуси в държавната администрация. Ама откъде толкова акъл.

    21:21 10.11.2025

  • 30 Дедо

    3 0 Отговор
    Всяка чистачка и призовкарка във всеки районен , окръжен,aпелстовен, административен съд дори и в Девня или Провадия ,всяка година получава 5000 лв.по сметката си за дрехи ,без фактура. Нали се сещате че никой в съда не си купува дрехи с тези пари. А тримесечните ДМСта, бонуси , 13 заплата са си отделно. Ей така си раздават парите от нашите данъци , пари които изкарваме с кървава пот.

    21:22 10.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кит

    0 0 Отговор
    Странна работа, този мозък пак е пропуснал да посочи какви бонуси са получавали хората от същите тези бюджетни ведомства по времето на тяхното / на ПП и ДС/ гениално управление...

    21:25 10.11.2025

  • 33 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    Забрави че преди това заплатите на дупетарите се увеличиха с 11% след ваканцията им

    21:28 10.11.2025

  • 34 Тити

    2 0 Отговор
    Това са обявените атези под масата са в пъти по големи.

    21:28 10.11.2025

  • 35 ако това е истина

    2 0 Отговор
    Ако това са бонуси, равни на една заплата, ако наистина при огромния недостиг на пари, някои хора получават подобни чудовищни заплати и бонуси, това е гавра с всички, които са на минимални заплати и пенсии.
    Гавра е с всички нас, защото не сме монархия. Не ни трябват принцове и принцеси, не ни трябват привилегировани. Това ли е жадуваната демокрация ? Това ли е справедливостта ?
    Какви са тези времена, през които едни се чудят къде да отидат на почивка, какъв луксозен имот да си купят, в коя държава да се лекуват, или в кой световно известен университет да учат децата им, а други да не могат да посрещнат един празник вкъщи и да си купят по един дребен подарък.

    21:29 10.11.2025

  • 36 Тервел

    2 1 Отговор
    Върнахме се като през комунизма. Всички с.е равни ,ама някои са по равни от другите. Реално през комунизма имаше привилегирована каста от членове на БКП с партийни книжки, а сега тази функция поеха държавната администрация и служители.

    21:29 10.11.2025

  • 37 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Колко ли ти плаща Пеевски?

    21:30 10.11.2025

  • 38 факти

    1 0 Отговор
    А за феерасите депутати

    21:31 10.11.2025

  • 39 факти

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е":

    на учителите ги намаляват

    21:32 10.11.2025

  • 40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ТОВА НА ВСЕКИ РАБОТЕЩ Е ЯСНО....
    ОТ ГОДИНИ ЕДНО И СЪЩО СЕ ГОВОРИ....И САМО ТОВА......ДЕЙСТВИЯ НИКАКВИ.......
    ОТ РАБОТЕЩИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ВЗЕМА ЗА ДА СЕ ИЗДЪРЖАТ ТЪРТЕИ....
    ДОКАТО НЕ СЕ ПРОЛЕЕ КРЪВ , ОПРАВИЯ НЯМА..

    21:35 10.11.2025

  • 41 Хаха

    0 1 Отговор
    Мирчефф... Що не публикуваш и твоите дУпетатски бонуси и на ПП-лгДБ калинките ти, като в Столична община например!? Хайде Мирчефф, не бъди толкова "скромен"...

    21:36 10.11.2025

  • 42 Хората на това казват

    2 0 Отговор
    Пир по време на чума.
    Да им приседне дано!

    21:36 10.11.2025

  • 43 димитри

    0 0 Отговор
    Сегии мефистофеле -мешерче...разбра ли къде отидоха парите ,от КТБ , а преди това от Пирамидите и фараоните на дс ,а после и банкерите маде от дс.....Или още вярваш ,че цоко и боко са отнесли всичко.те са се облажили ,но голямата пара отиде у държавният НУЖник.........Почва тениса .изкарайте някой лев от синер!

    21:37 10.11.2025

  • 44 От там да се тръгне

    1 0 Отговор
    ...пенсионери не трябва да работят държавна работа

    21:38 10.11.2025

