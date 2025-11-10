Милиони за бонуси в държавната администрация

В публикация в социалните мрежи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разкри част от допълнителните възнаграждения за милиони левове, получени през 2024 г. от ръководния елит на държавната администрация.
“Милиони левове за бонуси в държавната администрация. През 2024 г. ръководният елит в администрацията си осигурява рекордни допълнителни възнаграждения. Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност,” заявява Мирчев.
Според него, “виждаме хаотична система без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи бонуси на върха. Тези числа досега не са били публични в толкова ясен, пълен, структуриран и недвусмислен вид. Вместо да върви към по-ефективна, прозрачна и отговорна структура, администрацията продължава да се раздува, а разходите ѝ нарастват без спирачки. „Да, България“ от години настоява за реформи, но властта предпочита да запазва комфорта на висшите чиновници – за сметка на всички останали”.
Мирчев публикува и конкретни примери за получени за 2024 г. бонуси:
1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.
2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.
3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)
4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.
5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.
6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.
7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.
8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.
9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.
10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.
11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.
12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – 22 875 лв.
13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.
14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.
15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.
16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав е
Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.
Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.
Коментиран от #33, #39
20:22 10.11.2025
2 Сила
20:23 10.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!
Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!
България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!
След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!
Шарлатаните поведоха хорото към фалита!
Герберите и чалгарите ни довършват!
Коментиран от #23
20:23 10.11.2025
4 Бившия евродепутат...Бареков
🤡👮🏼♂️Комисариатът на МВР или полицаите на Шиши от Сен Тропе⛱️🍹🚔⁉️
Това е личната преторианска гвардия на Пеевски - с тях той си купува изборите и фалшифицира изборните резултати, те са ударният Юмрук на Партията “Ново Начало”, защото нямат много мозък. Тези пазят Шишкото от “народната любов”, от Таки, от Маки, от американците и от руснаците. За техните заплати с 80% отгоре които струват на всички нас над 6 млрд.на година,теглим външни дългове от 20 милиарда годишно.
Те са тези, с които Пеевски рекетира бизнеси и може да арестува политически опоненти и журналисти по всяко време. Повече за този от МВР - Пазарджик с голата глава през човек до Кангалов от МВР - Кърджали, дясната ръка на плиткоумния Калин Стоянов, вижте в разследването на първия коментар 👇👀
20:24 10.11.2025
5 Тези бонуси
20:24 10.11.2025
6 чинията
20:25 10.11.2025
7 И Каракачанов с изявление за бюджета
💸 Предлаганият бюджет е проинфлационен, от ВМРО сме убедени, че правителството, ДПС и ГЕРБ са готови да сринат държавата в името на кратковременно политическо оцеляване!
❌ Идеите за бюджета на държавата за 2026 г. на ГЕРБ-БСП-ИТН плюс ДПС-Ново начало са пагубни. Удрят се и работещите в реалния сектор, и предприемачите. Управляващите казват, че това бил единственият възможен бюджет. Същото говореха и миналата година и докараха държавата до прекомерен дефицит, нарастващ дълг и срив в индустриалното производство и земеделието. На практика ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС продължават раздуване на разходите, нови и нови дългове. В бюджета на кабинета „Желязков“ няма фокус, няма политики, няма дори опит за намаляване на административното бреме над граждани и бизнес.
✍️ Това пише в позиция лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов.
20:25 10.11.2025
8 АГАТ а Кристи
С пожелание всичките получени средства да ги прекарат през касовите апарати на аптеките !
20:26 10.11.2025
9 Затова Цончо е прав
📉 Дълг на глава от населението:
🇺🇦 Украйна - 9 500 лв. на човек;
🇧🇬 България - 16 300 лв. на човек;
...
📊 Сравнение на брутния външен дълг на България и Украйна
📌 По данни на Националната банка на Украйна, към 2025 г. брутният външен дълг на Украйна възлиза на около 190,5 млрд. долара, или приблизително 352 млрд. лв.
🔥 При население от около 37 милиона души, това означава около 9 500 лв. външен дълг на глава от населението.
📌 За сравнение, според Министерството на финансите, брутният външен дълг на България е 53,6 млрд. евро, което се равнява на около 107 млрд. лв.
🔥 При население от 6,44 милиона души, на всеки българин се падат приблизително 16 300 лв външен дълг.
❗️Извод:
Въпреки че Украйна е във война вече трета година, брутният ѝ външен дълг на човек е почти два пъти по-нисък (!) от този на България.
...
20:28 10.11.2025
10 директор
20:28 10.11.2025
11 Добре
20:29 10.11.2025
12 Хаха
Коментиран от #37
20:29 10.11.2025
13 ЕЙ СЛАМАР
20:30 10.11.2025
14 Ами Ивко
Коментиран от #18, #21
20:36 10.11.2025
15 Николай Василев бивш вицепремиер
" Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.
Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.
20:37 10.11.2025
16 бръмбар
Милиони за бонуси в чекмеджарната администрация
всички "светила" и "професи" плямпате за тез разходи
а нищо за общ поръчкари дето лапат много повече
20:37 10.11.2025
17 аз през 2025 ужасен
Коментиран от #19
20:42 10.11.2025
18 Рано е още
До коментар #14 от "Ами Ивко":Както днес каза бившият вицепремиер и министър на образованието професор Даниел Вълчев! Нека народа съвсем да се увери как се теглят милиарди заеми които той ще плаща да се хранят с космически заплати полицаи,военни ,прокурори,съдии,администрации и съвсем да озверее от робското си положение ...
20:43 10.11.2025
19 Точен сте
До коментар #17 от "аз през 2025 ужасен":При първия мандат на ГЕРБ когато Симеон Дянков беше министър на финансите и вицепремиер предложи да се премахнат 20-те брутни заплати при пенсиониране на полицаи и военни защото другите браншове и сектори не получават подобни бонуси и след време бюджета няма да издържи а сега са около 200 000 лева на калпак тези бонуси и премиера Борисов отговори- ,,Тази практика да се дават на полицаи и военни е още от Тодор Живково време и нека не сме ние които ще я премахнем. Нека го направят тези след нас"...И така минаха 13 години и никой не смее да поправи тази несправедливост
20:48 10.11.2025
20 Мирчев
Коментиран от #22
20:59 10.11.2025
21 Циник
До коментар #14 от "Ами Ивко":Нали взеха властта един път. И веднага се прегърнаха с Бойко и го върнаха на власт. Прав е Мирчев ама плаче най-вече затова, че той не е на хранилката, а са други. Всички са за Белене до последния депутат, министър и др. подобни пиявици.
Коментиран от #29
21:03 10.11.2025
22 Други бонуси е публикувал и Радостин
До коментар #20 от "Мирчев":Василев от МЕЧ -
Директор РДВР в почти всички областни дирекции бонуси за професионалния празник на МВР и за Коледа - 67 хил.
Старши комисари директори отдели "Криминална полиция" и отдел "Обществен ред и сигурност" - 38 хил.бонуси също за празника на полицията и Коледа и още други данни...
21:05 10.11.2025
23 Търновец
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Заплатаджии - и след като се пенсионират стават кметове и наместници на села или отиват в мутренски фирми - заплатаджиите нищо полезно не са дали на държавата. А ПП - ДБ промениха ли нещо?
Коментиран от #25
21:09 10.11.2025
24 По списъка
21:14 10.11.2025
25 Точен сте
До коментар #23 от "Търновец":Всички кметове на селата около Търново са бивши военни или полицаи! Пример - Леденик и Шемшево. И много други разбира се. Бонус 20 заплати, максимални пенсии и заплати като кметове. Факт
21:15 10.11.2025
26 ВАШТА. МАМА
21:15 10.11.2025
27 Много бе
21:19 10.11.2025
28 ФАКТ
21:19 10.11.2025
29 Ми не
До коментар #21 от "Циник":Ако беше гласувал за ППДБ вместо за Възраждане, сега нямаше да гледаш тия бонуси в държавната администрация. Ама откъде толкова акъл.
21:21 10.11.2025
30 Дедо
21:22 10.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кит
21:25 10.11.2025
33 Хаха
До коментар #1 от "Прав е":Забрави че преди това заплатите на дупетарите се увеличиха с 11% след ваканцията им
21:28 10.11.2025
34 Тити
21:28 10.11.2025
35 ако това е истина
Гавра е с всички нас, защото не сме монархия. Не ни трябват принцове и принцеси, не ни трябват привилегировани. Това ли е жадуваната демокрация ? Това ли е справедливостта ?
Какви са тези времена, през които едни се чудят къде да отидат на почивка, какъв луксозен имот да си купят, в коя държава да се лекуват, или в кой световно известен университет да учат децата им, а други да не могат да посрещнат един празник вкъщи и да си купят по един дребен подарък.
21:29 10.11.2025
36 Тервел
21:29 10.11.2025
37 Петър
До коментар #12 от "Хаха":Колко ли ти плаща Пеевски?
21:30 10.11.2025
38 факти
21:31 10.11.2025
39 факти
До коментар #1 от "Прав е":на учителите ги намаляват
21:32 10.11.2025
40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОТ ГОДИНИ ЕДНО И СЪЩО СЕ ГОВОРИ....И САМО ТОВА......ДЕЙСТВИЯ НИКАКВИ.......
ОТ РАБОТЕЩИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ВЗЕМА ЗА ДА СЕ ИЗДЪРЖАТ ТЪРТЕИ....
ДОКАТО НЕ СЕ ПРОЛЕЕ КРЪВ , ОПРАВИЯ НЯМА..
21:35 10.11.2025
41 Хаха
21:36 10.11.2025
42 Хората на това казват
Да им приседне дано!
21:36 10.11.2025
43 димитри
21:37 10.11.2025
44 От там да се тръгне
21:38 10.11.2025