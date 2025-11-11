Синдикатите се срещат с ГЕРБ за Бюджет 2026

Синдикатите ще проведат среща с представители на ГЕРБ, научи БНТ от свои източници. На нея ще бъдат обсъдени параметрите на бюджета за следващата година.



Подобна среща между ГЕРБ и бизнеса имаше миналата седмица. Очакванията бяха работодателите да участват в обсъждането на параметрите на бюджета на Съвета за съвместно управление, но вчера стана ясно, че среща между бизнеса и властта няма да има.

Междувременно стана ясно, че този четвъртък ще се направи нов опит за провеждане на Тристранен съвет.

Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват.

Очакванията на премиера Росен Желязков са до края на седмицата проектобюджетът за следващата година да бъде внесен в Народното събрание.