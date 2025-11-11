Синдикатите се срещат с ГЕРБ за Бюджет 2026

Синдикатите ще проведат среща с представители на ГЕРБ, научи БНТ от свои източници. На нея ще бъдат обсъдени параметрите на бюджета за следващата година.
Подобна среща между ГЕРБ и бизнеса имаше миналата седмица. Очакванията бяха работодателите да участват в обсъждането на параметрите на бюджета на Съвета за съвместно управление, но вчера стана ясно, че среща между бизнеса и властта няма да има.
Междувременно стана ясно, че този четвъртък ще се направи нов опит за провеждане на Тристранен съвет.
Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват.
Очакванията на премиера Росен Желязков са до края на седмицата проектобюджетът за следващата година да бъде внесен в Народното събрание.
1 Тома
07:20 11.11.2025
2 глоги
07:26 11.11.2025
3 Пунта
07:26 11.11.2025
4 препис
07:27 11.11.2025
5 БЪЛГАРСКИТЕ СИНДИКАТИ
07:29 11.11.2025
6 наивници вярвате ли им
07:30 11.11.2025
7 Лост
07:35 11.11.2025
8 Бюджета е ГОЛЯМ ГООЛ
ЕФНО ДА ЧАКАШ СИГУРНИ ПАРИ ДО ПОЛОВИН МИЛИАРД В ДАНЪЦИ ТАКСИ ИНВЕСТИЦИИ. ДРУГО Е ДА ГИ НЯМА ПОВЕЧЕ.
07:38 11.11.2025
9 гошо
07:46 11.11.2025
10 Реалността
на големи проблеми от доста места и то накwп и изведнъж
и всичкото това посред зима ?
07:56 11.11.2025
11 Боко Борисов
След като правителството не е на ГЕРБ, а е на Пеевски
08:07 11.11.2025
12 ООрана държава
08:11 11.11.2025
13 Само питам
08:12 11.11.2025
14 безпартиен
08:21 11.11.2025
15 Дон Дони
08:33 11.11.2025
16 Питанка
Коментиран от #18
08:35 11.11.2025
17 Защо
08:36 11.11.2025
18 Да бе
До коментар #16 от "Питанка":Синдикатите са държавни служители: полицаи учители, служители от администрацията, та те ли ще вдигнат народа? Смях те са добре какво да вдигат освен още малко заплатите си!
08:40 11.11.2025
19 Гост
08:45 11.11.2025
20 капитан банишора
08:47 11.11.2025