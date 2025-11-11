Новини
Синдикатите се срещат с ГЕРБ за Бюджет 2026

11 Ноември, 2025 07:15

Очакванията бяха работодателите да участват в обсъждането на параметрите на бюджета на Съвета за съвместно управление, но вчера стана ясно, че среща между бизнеса и властта няма да има

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикатите ще проведат среща с представители на ГЕРБ, научи БНТ от свои източници. На нея ще бъдат обсъдени параметрите на бюджета за следващата година.

Подобна среща между ГЕРБ и бизнеса имаше миналата седмица. Очакванията бяха работодателите да участват в обсъждането на параметрите на бюджета на Съвета за съвместно управление, но вчера стана ясно, че среща между бизнеса и властта няма да има.

Междувременно стана ясно, че този четвъртък ще се направи нов опит за провеждане на Тристранен съвет.

Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват.

Очакванията на премиера Росен Желязков са до края на седмицата проектобюджетът за следващата година да бъде внесен в Народното събрание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    14 0 Отговор
    Синдикатите не разбраха ли че шайката герб са крадци и мошенници начело на която е боко тиквата сниман от Мата Хари как сладко спи

    07:20 11.11.2025

  • 2 глоги

    4 0 Отговор
    Синдикатите ЩЕ се срещат с представители на партия ГЕРБ за Бюджет 2026-та г.

    07:26 11.11.2025

  • 3 Пунта

    11 0 Отговор
    Мара !

    07:26 11.11.2025

  • 4 препис

    10 0 Отговор
    ББ е шеф на мафията.

    07:27 11.11.2025

  • 5 БЪЛГАРСКИТЕ СИНДИКАТИ

    17 0 Отговор
    Не защитават работещите. Те са блюдолизци на държавна издръжка и се използват в услуга на хунтата.

    07:29 11.11.2025

  • 6 наивници вярвате ли им

    17 0 Отговор
    Разиграват ви театър.Синдикатите са изцяло герберски назначения и контролирани изкъсо от герб.Всичко това е симулация на уж някаква договореност за благото на хората.Всичко е решено предварително!

    07:30 11.11.2025

  • 7 Лост

    5 0 Отговор
    Обикновеното депутатче ще бъде ли там ?

    07:35 11.11.2025

  • 8 Бюджета е ГОЛЯМ ГООЛ

    4 0 Отговор
    Гооооол за противниците на бюджета и за противниците Еврото вкараха ГООЛ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ С НЕФТОХИМ
    ЕФНО ДА ЧАКАШ СИГУРНИ ПАРИ ДО ПОЛОВИН МИЛИАРД В ДАНЪЦИ ТАКСИ ИНВЕСТИЦИИ. ДРУГО Е ДА ГИ НЯМА ПОВЕЧЕ.

    07:38 11.11.2025

  • 9 гошо

    8 0 Отговор
    Среща на различни кланове на мафията.

    07:46 11.11.2025

  • 10 Реалността

    5 0 Отговор
    Нещо ми мирише,че се носи аромат
    на големи проблеми от доста места и то накwп и изведнъж
    и всичкото това посред зима ?

    07:56 11.11.2025

  • 11 Боко Борисов

    4 0 Отговор
    Защо Синдикатите искат да се срещат с ГЕРБ за Бюджет 2026,
    След като правителството не е на ГЕРБ, а е на Пеевски

    08:07 11.11.2025

  • 12 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Пак ли срещички на тъмно в централата не герб с редовия депутат борисоф?

    08:11 11.11.2025

  • 13 Само питам

    5 0 Отговор
    Какво разбира един ПОЖАРНИКАР от бюджет ????

    08:12 11.11.2025

  • 14 безпартиен

    2 0 Отговор
    Синдикатите могат да съществуват само там,където заплати се изплащат от държавен или общински бюджети!А какви заплати получават ръководствата на синдикатите?

    08:21 11.11.2025

  • 15 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Не е ли редно да преговарят с правителството? Вижда се кой управлява БСП и ИТН са само статисти, безгласници, но видите ли Балабанов не спря да се пъчи как възпира Пеевски!

    08:33 11.11.2025

  • 16 Питанка

    1 0 Отговор
    Синдикатите да вдигат народа, а не да се договарят с доказани бандити като толупа и Дебелото Д. Не може на едни прослойки да им увеличават заплатите със 100 процента, а не изкарват и една стотинка, а на други или 5 процента, или нищо! Това просто е недопустимо и хората рано или късно ще се вдигнат с или без синдикати. Да не говорим за милионните бонуси, които си раздават, ДМС-тата, 20-те заплати за довиждане, привилегиите, които имат и каквото човек се сети. До кога едни ще са на тлъстата държавна хранилката, а парите за това плюскане ще ги осигуряват работещите? Ще се геабват тоягите накрая.

    Коментиран от #18

    08:35 11.11.2025

  • 17 Защо

    2 0 Отговор
    Синдикати и ГЕРБ ? Синдикатите получават заплатите от държавата, която на своя страна не е собственост на Бойко! Или е?

    08:36 11.11.2025

  • 18 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Питанка":

    Синдикатите са държавни служители: полицаи учители, служители от администрацията, та те ли ще вдигнат народа? Смях те са добре какво да вдигат освен още малко заплатите си!

    08:40 11.11.2025

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    Две криминални групировки се срещат да разпределят кой колко...от баницата

    08:45 11.11.2025

  • 20 капитан банишора

    0 0 Отговор
    кви профсъюзи са тези измекяри а и среща с бойче - политик поел пътя към залеза нали направиха кутката му председател не му ли стига този резил

    08:47 11.11.2025

