Радев: Бизнесът постига успехи, когато демокрацията не се изражда в олигархия

11 Ноември, 2025 09:37 669 15

  • румен радев-
  • мениджър-
  • церемония

Държавният глава присъства на церемонията на конкурса „Мениджър на годината”

Радев: Бизнесът постига успехи, когато демокрацията не се изражда в олигархия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"В България все по-често бизнес развиват лидери с висок професионализъм, овладели науката за мениджмънта и изкуството на лидерството, но и които преди всичко са родолюбци, патриоти с активна гражданска позиция, с мисия, посветена на това хората и средата да стават по-добри" - това заяви президентът Румен Радев на официалната церемония на 18-ото издание на конкурса “Мениджър на годината”.

Събитието, на което бяха отличени предприемачи, които създават, прилагат и утвърждават добри управленски практики в България, се състоя снощи в сградата на Софийската опера и балет. Държавният глава връчи наградата в основната категория, като “Мениджър на годината” за 2025 г. стана Дина Темелкова - изпълнителен директор на "Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД.

В приветствието си към финалистите и участниците в конкурса държавният глава отбеляза, че успехът на бизнес лидерите, които имат визия не само за бъдещето на своя бизнес, но и на страната ни, придобива по-голяма стойност на фона на редица предизвикателства - дълбоки промени в геополитически план, в глобалната икономика, бурното навлизане на изкуствения интелект. По думите на президента постиженията на българските предприемачи имат още по-голямо значение предвид факта, че те се конкурират на световния пазар с успешни компании, които имат възможността да се развиват в по-благоприятна среда за правене на бизнес.

“Успехът следва онези общества, които се борят за демокрация и когато я постигнат, не допускат тя да се изроди в олигархия. Успехът е там, където държавата е партньор на бизнеса, публичният ресурс се използва за развитие на човешкия капитал и научно-техническия прогрес, а не за бетониране на властта”, заяви държавният глава.

Президентът Радев допълни, че големи постижения постигат компаниите, развиващи се в страни, в които правилата важат за всички, частната собственост и инвестициите са защитени, а обществата са се преборили за свобода и справедливост - задължителни условия за устойчив икономически растеж. В малко по-различна среда от тази, поне засега, бизнес лидерите в България не просто оцеляват, а жънат успехи, което е достойно за уважение, каза Румен Радев.

Като пример за отношението на българската власт към бизнеса президентът посочи начина на изготвяне, представяне и комуникиране на проекта за държавен бюджет за 2026 г. "Вярвам, че въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква българският бизнес днес, страната ни ще продължи както да произвежда, така и да изнася повече и по-качествена продукция, бизнесът да е по-иновативен, по-устойчив и конкурентоспособен", каза по време на церемонията Румен Радев.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Импийчмънт и затвор за рублофатмка и крадливите му банди.

    09:39 11.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    6 4 Отговор
    Най-позорния и продажен резидент на България‼️

    09:39 11.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Едрият бизнес е свързан с политиците а дребният се смазва чрез агенциите бухалки.

    09:40 11.11.2025

  • 4 си дзън

    8 3 Отговор
    Най-големият "успех" на Радев е договорът с Боташ.

    09:41 11.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Това е човека на решетников, загроби ни с по милион на ден, импийчмънт немедлена!

    09:43 11.11.2025

  • 6 Пак пароли

    7 1 Отговор
    и клишета !

    09:44 11.11.2025

  • 7 Когато

    6 2 Отговор
    човек не е инвестирал и пет лева лични пари в бизнес , да е падал и ставал , да е губил и печелил няма никакво понятие какво е бизнес !

    09:46 11.11.2025

  • 8 Януари 2026

    3 3 Отговор
    Наистина ще влезем в клуба на Богатите..но с каруци! Щото бензин и дизел няма да има :))

    09:49 11.11.2025

  • 9 Факт

    2 3 Отговор
    България ИЗПРЕВАРИ Гърция, Румъния, Унгария и Словакия по покупателна способност!!
    България е лидер на Балканите по стандарт на покупателната способност, изпреварвайки не само Румъния, но и Гърция, която е много по-отдавнашен член на Европейския съюз, отколкото сме ние. Стандартът на покупателна способност (PPS) е условна единица, която отразява реалната стойност на парите в различни държави. Този показател в България е 13 079 евро, докато за Румъния, с която заедно влязохме в ЕС през 2007 г. и през последните години винаги сме вървели ръка за ръка, тази сума възлиза на 13 023 евро. България изпреварва Гърция, която стана член на ЕС през далечната 1981 г. Гърците разполагат с 12 436 евро. Останалите балкански държави, които са извън ЕС, са и на дъното на класацията, като само Турция, предвид мащаба на своята икономика се доближава до 10 000 евро. В Сърбия и РС Македония този показател е съответно 8971 евро и 7609 евро. Най-ниският стандарт на покупателната способност е регистриран в Албания – 5098 евро. България е не само балкански лидер, но по покупателна способност изпреварва вече и централноевропейските държави Словакия и Унгария съответно с 11 433 евро и 11 999 евро, като Будапеща е с най-ниския показател в ЕС. Разликата между най-високата и най-ниската покупателна способност в ЕС, която е регистрирана в Люксембург и Унгария, е 26 582 евро.

    09:52 11.11.2025

  • 10 жжжжжж

    2 2 Отговор
    пример за успешни бизнеси и държави това е русия. нали радев? кой не скача от прозореца?-той не обича путин.

    09:58 11.11.2025

  • 11 Бля бля

    3 1 Отговор
    Добре го издекламирах- спец съм по това

    09:58 11.11.2025

  • 12 Вместо да бие камбаната

    2 1 Отговор
    Той говори алабализми! Загива ме , натовски, какви са тези мехлеми дето мажеш!

    10:01 11.11.2025

  • 13 Мъж

    1 1 Отговор
    Радев е соросоид

    10:01 11.11.2025

  • 14 Промяна

    2 1 Отговор
    РАДЕВ БОЖКОВИ ПЛАТЕНИ ПРОТЕСТИ ЮМРУК БОТАШ АЛА БАЛАТА КС ПОЛИТИЧЕСКОТО НАЗНАЧЕНИ ИЗМАМНИЦИТЕ С ПРОКОПИ ИМПИЙЧМЪНТ

    10:14 11.11.2025

  • 15 Промяна

    2 0 Отговор
    РАДЕВ МИЛИОНЕР ЗА ЖИВОТ ОТ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ 9 ГОДИНИ ТОВА СЕ КАЗВА УСПЕХ

    10:16 11.11.2025

