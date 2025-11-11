Георги Ганев: Заради такива бюджети ще сме по-бедни, отколкото бихме могли да бъдем

"Бюджетът ще бъде приет, без да има разбирателство". Това заяви пред БНР икономистът Георги Ганев:
"Няма законодателно изискване работодатели и синдикати да одобряват бюджета. Конституционен прерогатив и то с изключителна висока степен на важност е, че бюджет се приема единствено и само от Народно събрание и никой друг не може да командва какво да стане с бюджета. Тристранният съвет е единствено и само консултативен орган. Там не се водят преговори, не се поставят условия, просто правителството е длъжно да поиска мнението на синдикати и работодатели".
"Бюджетът не е балансиран", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" икономистът:
"Подозрението е, че с капиталовите програми ще се възобновят и продължат едни практики на изчезване на пари, вместо от другата страна наистина да бъде създадено нещо, което да обслужва интереса на българските граждани".
"Заради такива бюджети ще сме по-бедни, отколкото бихме могли да бъдем, но няма да влезем в тотална финансова криза с този бюджет", подчерта Ганев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ягуар
Коментиран от #10
10:59 11.11.2025
2 Пич
Коментиран от #13, #16
11:00 11.11.2025
3 си дзън
като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
за 2026 - за бюджета минус 20%, вместо +20%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, агенции и др.
11:00 11.11.2025
4 Синя София
11:05 11.11.2025
5 Даниел
11:11 11.11.2025
6 жжжжжж
11:12 11.11.2025
7 Абе,
11:12 11.11.2025
8 АМАH OT ИДИOTИ
ГАНЕВ ????
ВИЖ ЧЕ ОТНОВО ЩЕ ВДИГАТ 3АПЛАТКИТЕ НА КАИШOBЦИTE. 😝
TOBA O3НАЧАВА СИГУРНОСТ
😆
МИНАЛАТА ГОДИНА КАТО ГИ ВДИГНАХА С 50%,
ВИЕ, ПАРТИЯТА НА XOMОСЕКCУAЛИСТИTE
MЪЛЧАХТЕ КАТО..., КАТО XOMOCEKСУАЛИСТИ
🤣
Коментиран от #17
11:14 11.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 СДС и БСП, ама истинските
До коментар #1 от "Ягуар":Три Мазни и Дебели екземпляра, подкрепени от чалгавите, начело със Слави Трифонов, ни обричат на бедност и лишения.
11:26 11.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:28 11.11.2025
12 някои
11:34 11.11.2025
13 Хората
До коментар #2 от "Пич":Чувал ли си за истичане на финансов капитал от България към руски офжорни фирми в Кипър?⁷
11:35 11.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Емигрант
12:07 11.11.2025
16 Емигрант
До коментар #2 от "Пич":Винаги на такива овце като теб някой друг е виновен ! Колко ти взема Украйна от милиардите които влезнаха в България за последните 15 години имаш ли хабер или каквото ти каже онази копейка това драскаш тук ? Ти какво си направил за да спреш обедняването в България което е факт на целия свят, или понеже си бил "пич" имаш смелостта да се появиш тук и да обвиняваш друг ? Излез на площада и се бори с корупцията бе пъзльо, ноюнямаш топки нали, тук ти е безопасно да кажеш "Украйна е виновна" ? Страхлив "пич" !
12:15 11.11.2025
17 Емигрант
До коментар #8 от "АМАH OT ИДИOTИ":Мълчиш ти бе НЕхомосексоалисте, мълчиш и имитираш смелост ама тук, на площада не знаеш координатите !
12:20 11.11.2025
18 Въпрос
12:20 11.11.2025
19 им посибълл
ИИ: Да, има сведения, че част от външния дълг на България през втората половина на 80-те години — около 26% от БВП — е натрупан като реакция на икономически затруднения след аварията в Чернобил през 1986 г., включително спад в износа на храни. Според източници, около половината от този дълг не е бил реално изразходван до 1990 г.
12:21 11.11.2025
20 българия или мафията читанка инфо
12:23 11.11.2025
21 Всичко което трябва да знаете
12:26 11.11.2025