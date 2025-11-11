Георги Ганев: Заради такива бюджети ще сме по-бедни, отколкото бихме могли да бъдем

"Бюджетът ще бъде приет, без да има разбирателство". Това заяви пред БНР икономистът Георги Ганев:

"Няма законодателно изискване работодатели и синдикати да одобряват бюджета. Конституционен прерогатив и то с изключителна висока степен на важност е, че бюджет се приема единствено и само от Народно събрание и никой друг не може да командва какво да стане с бюджета. Тристранният съвет е единствено и само консултативен орган. Там не се водят преговори, не се поставят условия, просто правителството е длъжно да поиска мнението на синдикати и работодатели".

"Бюджетът не е балансиран", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" икономистът:

"Подозрението е, че с капиталовите програми ще се възобновят и продължат едни практики на изчезване на пари, вместо от другата страна наистина да бъде създадено нещо, което да обслужва интереса на българските граждани".

"Заради такива бюджети ще сме по-бедни, отколкото бихме могли да бъдем, но няма да влезем в тотална финансова криза с този бюджет", подчерта Ганев.