Георги Ганев: Заради такива бюджети ще сме по-бедни, отколкото бихме могли да бъдем

11 Ноември, 2025 10:57

  • георги ганев-
  • бюджет

Конституционен прерогатив и то с изключителна висока степен на важност е, че бюджет се приема единствено и само от Народно събрание и никой друг не може да командва какво да стане с бюджета

Мария Атанасова

"Бюджетът ще бъде приет, без да има разбирателство". Това заяви пред БНР икономистът Георги Ганев:

"Няма законодателно изискване работодатели и синдикати да одобряват бюджета. Конституционен прерогатив и то с изключителна висока степен на важност е, че бюджет се приема единствено и само от Народно събрание и никой друг не може да командва какво да стане с бюджета. Тристранният съвет е единствено и само консултативен орган. Там не се водят преговори, не се поставят условия, просто правителството е длъжно да поиска мнението на синдикати и работодатели".

"Бюджетът не е балансиран", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" икономистът:

"Подозрението е, че с капиталовите програми ще се възобновят и продължат едни практики на изчезване на пари, вместо от другата страна наистина да бъде създадено нещо, което да обслужва интереса на българските граждани".

"Заради такива бюджети ще сме по-бедни, отколкото бихме могли да бъдем, но няма да влезем в тотална финансова криза с този бюджет", подчерта Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ягуар

    21 5 Отговор
    Що бе? Нали и вие драг кралиците от ппдблгбт твърдяхте, че влизаме в клуба на богатите?

    Коментиран от #10

    10:59 11.11.2025

  • 2 Пич

    22 9 Отговор
    Ганев !!! Ако спреш да се търкаляш пиян под масата , може и да разбереш , че сме бедни заради Украйна !!! А сега такива като тебе майкопродавци като затрият Лукойл , още по бедни ще станем !!!

    Коментиран от #13, #16

    11:00 11.11.2025

  • 3 си дзън

    22 1 Отговор
    Обяснявам какво става в момента с малките фирми. Всички с някакво натрупване за инвестиция го теглят
    като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
    на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
    за 2026 - за бюджета минус 20%, вместо +20%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, агенции и др.

    11:00 11.11.2025

  • 4 Синя София

    15 1 Отговор
    Какво от това,нали двамата дебели ще се нарушат,може и Нефтохим да прилапат така че народа да духа супата

    11:05 11.11.2025

  • 5 Даниел

    17 0 Отговор
    Необходимо е намаляване на държавните разходи незабавно,както бизнеса изтънява персонала ,така и администрацията трябва да бъде орязана!

    11:11 11.11.2025

  • 6 жжжжжж

    8 0 Отговор
    а как мишкуваше и ти преди време.....

    11:12 11.11.2025

  • 7 Абе,

    5 0 Отговор
    Нали имаме най-бързата хиперколо? Както инж. Мерчев и екип учени инжинери? Кво се плашиме???

    11:12 11.11.2025

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    8 1 Отговор
    КАК БЕДНИ БЕ,
    ГАНЕВ ????
    ВИЖ ЧЕ ОТНОВО ЩЕ ВДИГАТ 3АПЛАТКИТЕ НА КАИШOBЦИTE. 😝
    TOBA O3НАЧАВА СИГУРНОСТ
    😆
    МИНАЛАТА ГОДИНА КАТО ГИ ВДИГНАХА С 50%,
    ВИЕ, ПАРТИЯТА НА XOMОСЕКCУAЛИСТИTE
    MЪЛЧАХТЕ КАТО..., КАТО XOMOCEKСУАЛИСТИ
    🤣

    Коментиран от #17

    11:14 11.11.2025

  • 10 СДС и БСП, ама истинските

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ягуар":

    Три Мазни и Дебели екземпляра, подкрепени от чалгавите, начело със Слави Трифонов, ни обричат на бедност и лишения.

    11:26 11.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    НЯКОЙ ИМ НАРЕДИЛ......И ТЕ СЕ НАВЕЛИ И ПРИЕЛИ.....БЕЗ ДА СЕ ДОПИТАТ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА........И С 300 ЕВРО ПЕНСИЯ СМЕ САМО ЗА ЕЗ.....ДАЖЕ МНОГО ЗАКЪСНЯХМЕ....

    11:28 11.11.2025

  • 12 някои

    4 0 Отговор
    това българина е уникум от всичко разбира и по всичко е вещ затова сме 36 години на това дередже ех маико БЪЛГАРИЯ добра си че ни търпиш

    11:34 11.11.2025

  • 13 Хората

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Чувал ли си за истичане на финансов капитал от България към руски офжорни фирми в Кипър?⁷

    11:35 11.11.2025

  • 15 Емигрант

    4 0 Отговор
    Както и да го обясняваш на проста кратуна никога няма да те разбере г-н Ганев, видно е сегашното състояние на бедност обявена дори и от ЕС за България, но умствения бездарник не разбира, той пак гласува за световно известни илитерати като Тиквата от Банкя и онова нещо от списъкът "Магнитски" което "работело за хората" ! Две известни цивилизации и водещи икономики показаха кой е корумпиран и дори им забраниха вход в държавите си, обаче чалгарското опростачено население ги вкара в НС и им ПОДАРИ имунитет за да могат спокойно да крадат от милиардите на ЕС които влизат в овчата кошара "България" ! Българинът е с непоправим актив в кратуната си на селяндурщина !

    12:07 11.11.2025

  • 16 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Винаги на такива овце като теб някой друг е виновен ! Колко ти взема Украйна от милиардите които влезнаха в България за последните 15 години имаш ли хабер или каквото ти каже онази копейка това драскаш тук ? Ти какво си направил за да спреш обедняването в България което е факт на целия свят, или понеже си бил "пич" имаш смелостта да се появиш тук и да обвиняваш друг ? Излез на площада и се бори с корупцията бе пъзльо, ноюнямаш топки нали, тук ти е безопасно да кажеш "Украйна е виновна" ? Страхлив "пич" !

    12:15 11.11.2025

  • 17 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Мълчиш ти бе НЕхомосексоалисте, мълчиш и имитираш смелост ама тук, на площада не знаеш координатите !

    12:20 11.11.2025

  • 18 Въпрос

    1 0 Отговор
    Не бюджетът ни е виновен, а толупа и Дебелото Д, които с цената на всичко, дори и мира в държавата, бранят тази гнус, наречена "бюджет". Въпросът е: Защо Борисов се съгласява с Дебелото Д, след като всички казват, че и той не е съгласен с този бюджет? От какво и защо се страхува от този намагнетизиран крадец? След като не си съгласен, хвърляй оставка и да отиваме на избори. И на децата вече е ясно, че такова бандитско управление не може повече да съществува в никаква сглобка. Направиха народа луд със своята некадърност, продажност и най-вече от наглото буботене на Дебелото Д. Цялата държава ли ще е заложник на страха и наглостта на дваната бандити? И до кога?

    12:20 11.11.2025

  • 19 им посибълл

    1 0 Отговор
    АЗ:Пред години четох, че дългът е 26% от БВП на България, направен заради чернобилското замърсяване - тогава спад на продажбата на храни. Но пишеше, че около половината не бе изхарчен през 1990та. ...........
    ИИ: Да, има сведения, че част от външния дълг на България през втората половина на 80-те години — около 26% от БВП — е натрупан като реакция на икономически затруднения след аварията в Чернобил през 1986 г., включително спад в износа на храни. Според източници, около половината от този дълг не е бил реално изразходван до 1990 г.

    12:21 11.11.2025

  • 20 българия или мафията читанка инфо

    1 0 Отговор
    Рейгъномиката - неолиберализмът, удвоява дългът за 10 години и със 7% бюджетен дефицит. Ако имаше постоянно социализъм, планова икономика. Сега щяхме да сме Китай от 2050та. Те вече са недостижими. Ние щяхме да стигнем най-доброто от всички сфери, пред 1995г, а 2002г щяхме да сме недостижими. 70-милиарда лева е БВП през 1989г., равно днес на 700 милиарда сегашни левове. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ. Васил Велев е живкова номенклатура, шеф на ТНТМ, иска пазарна икономика още 1989г. Асен Василев е внук на БЪЛГАРСКИЯТ ДЖЕЙМ БОНД. Дядо му е полковник Вандов. Посланикът в Лондон, беше направил Асен за пръв път министър. Този посланик е племенник на доцент Вацев и син на другият голям агент на ДС - също джеймс бонд. ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУР УПРАВЛЯВА. БКП УПРАВЛЯВА, НО ЗАМЕНИКА КОМУНИСТИЧЕСКА С КАПИТАЛИСТИЧЕСКА, И СМЕНИХА МАРКС С АЙН РАН И МОСКВА С НАШИНГТОН.

    12:23 11.11.2025

  • 21 Всичко което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    12:26 11.11.2025

