Ивайло Мирчев: България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина

България няма 90-дневни запаси от горива, защото част от фирмите, свързани с Делян Пеевски, заобикалят задължението си да осигуряват горива в запаси за такъв срок. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя публикация във Facebook.
“България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина. Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите срещу “Лукойл” - 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни”, алармира Мирчев.
Политическият лидер обвини фирмите, свързани с Пеевски, в спестяване на разходи и подчерта, че те разполагат с оборотни средства и със свободни за използване складови обеми.
“За да заобикалят задължението си и да пестят разходи, очевидно имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон”, каза още Мирчев.
Народният представител от ПП-ДБ допълва, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на “Лукойл”, като се използва продуктопроводът на компанията, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в “Лукойл”.
“Ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа съгласно санкциите на САЩ и не могат да извършват транзакции - какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво? Оказва се, че с блокирането на дружествата на “Лукойл” ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси”, подчерта Мирчев.
Депутатът заяви още, че около ⅓ от въпросните 90-дневни запаси се намират в чужбина, а според шефът на Държавния резерв доставянето им в България може да отнеме до 45 дни.
“Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави?”, реторично пита Мирчев.
Лидерът на “Да, България” подчертава, че проблемът не е в липсата на гориво, а че след 21 ноември няма да има как държавата да плати на “Лукойл”, ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение.
“Едно е ясно - България трябва незабавно да предприеме действия по осигуряване наличност на 100 процента от запасите на територията на страната”, заключи Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рядко щастие
13:46 11.11.2025
2 име
13:46 11.11.2025
3 хаха
А заблатените питеци обратно по селата и да си вадят каруците на дядовците си.
Дий! Дий!
ХАХАХА
13:48 11.11.2025
4 ДрайвингПлежър
13:49 11.11.2025
5 То хубаво
13:49 11.11.2025
6 Трол
13:50 11.11.2025
7 ДрайвингПлежър
13:51 11.11.2025
8 Крум
13:52 11.11.2025
9 Гост
13:55 11.11.2025
11 Абе Мирчев
съгласно чл. 17 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО пише : За да се даде възможност на държавите-членки да реагират бързо при особено извънредни ситуации или кризи от местен характер, може да се окаже целе-съобразно да им бъде позволено да използват част от запасите си за такива ситуации....четете внимателно и ако не вярвате го проверете! (може да се окаже целе-съобразно да им бъде позволено да използват част от запасите си за такива ситуации....) ...цитирам Чл.12 ! Може а може и да не може и то само част ....зависи не от нас а от
Координационна група за нефта и нефтопродуктите към Генерална дирекция „Енергетика” към Европейската комисия (ЕК) и самата ЕК . България е колония все пак да не забравяме нали?
13:59 11.11.2025
12 604
14:00 11.11.2025
13 Абе Мирчев
проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....
14:01 11.11.2025
14 Аналогично
Коментиран от #16
14:01 11.11.2025
15 Промяна
14:03 11.11.2025
16 604
До коментар #14 от "Аналогично":Нищо не сме позволявали! Не си нанасяй щети!
14:04 11.11.2025
17 МИРЧЕВ
14:04 11.11.2025
18 И пак ще го напиша
Отварям сайта на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси, раздел Текущи нива на запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН и какво намирам там? Всеки месец - отчет, но...последния отчет за текущите нива на запаси нефт и нефтопродукти е от ....Внимание! 30.04.2024 г. (?!)
Значи ли че година и поповина никой не знае какви и колко запаси имаме? Ако изобщо имаме, де....
14:05 11.11.2025
19 Туту Рутка
Мавъра го натоварете с тази мисия.
Комуниста, товариш Костов ни надроби тази попара
14:06 11.11.2025
20 А БЪЛГАРИТЕ
ЩОТО БЕЗ СОПИ , КАМЪНИ И ДРЪВЕ НЯМА СВОБОДА!
С ПЛАКАТИ И ЛОЗУНГИ НЕ СТАВА.
14:08 11.11.2025
21 Ами
Коментиран от #23
14:09 11.11.2025
22 Никога
14:12 11.11.2025
23 оня с коня
До коментар #21 от "Ами":Искаш да се докопаш до КВАЛИФИЦИРАНА Информация за да им драснеш клечката ли,Русофил Рускопосочно надупен?
14:17 11.11.2025