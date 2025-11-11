Ивайло Мирчев: България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина

България няма 90-дневни запаси от горива, защото част от фирмите, свързани с Делян Пеевски, заобикалят задължението си да осигуряват горива в запаси за такъв срок. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя публикация във Facebook.

“България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина. Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите срещу “Лукойл” - 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни”, алармира Мирчев.

Политическият лидер обвини фирмите, свързани с Пеевски, в спестяване на разходи и подчерта, че те разполагат с оборотни средства и със свободни за използване складови обеми.

“За да заобикалят задължението си и да пестят разходи, очевидно имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон”, каза още Мирчев.

Народният представител от ПП-ДБ допълва, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на “Лукойл”, като се използва продуктопроводът на компанията, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в “Лукойл”.

“Ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа съгласно санкциите на САЩ и не могат да извършват транзакции - какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво? Оказва се, че с блокирането на дружествата на “Лукойл” ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси”, подчерта Мирчев.

Депутатът заяви още, че около ⅓ от въпросните 90-дневни запаси се намират в чужбина, а според шефът на Държавния резерв доставянето им в България може да отнеме до 45 дни.

“Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави?”, реторично пита Мирчев.

Лидерът на “Да, България” подчертава, че проблемът не е в липсата на гориво, а че след 21 ноември няма да има как държавата да плати на “Лукойл”, ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение.

“Едно е ясно - България трябва незабавно да предприеме действия по осигуряване наличност на 100 процента от запасите на територията на страната”, заключи Мирчев.