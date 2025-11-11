Карлос Контрера: Брюксел спира парите, защото управляващите спряха държавата

Европейската комисия (ЕК) спря 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за България. Причината за блокираните средства е, че управляващата коалиция не е изпълнила ангажимента си за създаване на политически независима Комисия за борба с корупцията.

Решението на Брюксел предизвика остра реакция от страна на ВМРО.

"Спрените средства са символ на спряната държава – на липса на реформи, липса на адекватни решения, липса на реални политики. От месеци имаме неработещ парламент, имитация на дейност, празни обещания и управленска немощ," констатира заместник-председателят на ВМРО Карлос Контрера.

Според него Брюксел отново наказва България, но вместо корумпираните политици страдат обикновените българи.

"Вместо да санкционира конкретни виновни лица, Комисията всъщност ощетява гражданите, общини и фирми, които разчитат на тези средства за развитие. Заради шепа алчни управленци, страдат цели сектори," посочва Контрера. Той допълни, че корупцията не може да бъде премахната с доклади от чужбина, а само с волята на българското общество.

Карлос Контрера подчерта, че спрените 215 милиона евро не са подарък, а пари, които България "вече е изработила и внесла в бюджета на ЕС".

"И бизнесът не може да ги ползва, защото политиците спекулират с евросредствата и гледат на тях не като средство за развитие на страната, а като на лична далавера. Всяко евро от Брюксел се превръща в нова схема за източване към нечий джоб, а не в път, водопровод, училище, детска градина, в модерна болница," продължава заместник-председателят на ВМРО.

Той определи решението на ЕК като "шамар по репутацията на страната" и ясна оценка за възможностите на настоящото управление.

От ВМРО – Българско национално движение настояват кабинетът "Желязков" да направи пълен публичен отчет за разходването на средствата по Плана за възстановяване.