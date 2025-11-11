Карлос Контрера: Брюксел спира парите, защото управляващите спряха държавата

Европейската комисия (ЕК) спря 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за България. Причината за блокираните средства е, че управляващата коалиция не е изпълнила ангажимента си за създаване на политически независима Комисия за борба с корупцията.
Решението на Брюксел предизвика остра реакция от страна на ВМРО.
"Спрените средства са символ на спряната държава – на липса на реформи, липса на адекватни решения, липса на реални политики. От месеци имаме неработещ парламент, имитация на дейност, празни обещания и управленска немощ," констатира заместник-председателят на ВМРО Карлос Контрера.
Според него Брюксел отново наказва България, но вместо корумпираните политици страдат обикновените българи.
"Вместо да санкционира конкретни виновни лица, Комисията всъщност ощетява гражданите, общини и фирми, които разчитат на тези средства за развитие. Заради шепа алчни управленци, страдат цели сектори," посочва Контрера. Той допълни, че корупцията не може да бъде премахната с доклади от чужбина, а само с волята на българското общество.
Карлос Контрера подчерта, че спрените 215 милиона евро не са подарък, а пари, които България "вече е изработила и внесла в бюджета на ЕС".
"И бизнесът не може да ги ползва, защото политиците спекулират с евросредствата и гледат на тях не като средство за развитие на страната, а като на лична далавера. Всяко евро от Брюксел се превръща в нова схема за източване към нечий джоб, а не в път, водопровод, училище, детска градина, в модерна болница," продължава заместник-председателят на ВМРО.
Той определи решението на ЕК като "шамар по репутацията на страната" и ясна оценка за възможностите на настоящото управление.
От ВМРО – Българско национално движение настояват кабинетът "Желязков" да направи пълен публичен отчет за разходването на средствата по Плана за възстановяване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
16:13 11.11.2025
2 Анонимен
16:23 11.11.2025
3 Поне
16:26 11.11.2025
4 Дориана
Коментиран от #9
16:35 11.11.2025
5 Б.си бokлyka !
16:43 11.11.2025
6 Професор
Срещу общинския съветник от ВМРО в София Карлос Контрера е подадена жалба в полицията за това, че безпричинно е ритал багажа на възрастна жена по стълбите на метростанция "Сердика", се разбра от репортаж на Нова телевизия.
"Бяхме на метростанция "Сердика" към 20:30 ч. в петък вечерта. Една баба ни помоли да ѝ помогнем с багажа, тъй като ѝ тежеше. Докато разговаряхме с нея, Карлос Контрера слизаше надолу по стълбите и във видимо нетрезво състояние започна да рита багажа", каза Ивелина Пламенова, една от свидетелките на инцидента.
16:43 11.11.2025
7 Каква държава ?
Само мафия има тук.
16:44 11.11.2025
8 Гост
16:48 11.11.2025
9 Пошла чалга
До коментар #4 от "Дориана":Защо допуснаха пеев като наблюдател (или нещо подобно), точно преди приемането на бюджета?! Слугата му данчо-ментата, отново(за КОЙ ли път ще реди бюджета), уж само като наблюдател! Винаги мафията е с една стъпка пред закона! Много добре знаеха, че може да ги заболи много, ако директно допуснат феномена във властта и с ефтини финтове искат да им повярваме, че играят само за хората, но само дето не ги изброяват поименно тези хора.
Коментиран от #13
17:02 11.11.2025
10 Тъпото руско говедо Румен
17:13 11.11.2025
11 Държавата си им върви за тях
17:18 11.11.2025
12 Голям смех
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти закъде искаш, за Русия ли... я в лево? Карлос Контрера, как да ти викаме на български, че комай не си от тука?
17:19 11.11.2025
13 Дориана
До коментар #9 от "Пошла чалга":Много ясно, Борисов и Пеевски направиха предизборен бюджет на принципа - Разделяй и владей. Те вдигат предизборно заплатите на МВР, Съд , Прокуратура, чиновници от бюджетната сфера за да бъдат още по - силно овладени за да си осигурят купуването и фалшифицирането на изборите. Те на това разчитат. Само, че времето вече им свърши - Борисов вече е провален и зависим. Пеевски със сигурност се проваля и ще го разбере по трудния начин. Той доказа, че да работи за народа означава да дава пари на МВР, Прокуратура, Съд и Администрация . Останалите не са хора за него. Така, че ще дойде Видьов Ден.
17:35 11.11.2025
14 Тити
17:36 11.11.2025