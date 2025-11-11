Новини
Карлос Контрера: Брюксел спира парите, защото управляващите спряха държавата

11 Ноември, 2025 16:11 1 128 14

Всяко евро от Брюксел се превръща в нова схема за източване към нечий джоб, а не в път, водопровод, училище, детска градина, в модерна болница

Карлос Контрера: Брюксел спира парите, защото управляващите спряха държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО

Европейската комисия (ЕК) спря 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост, предназначени за България. Причината за блокираните средства е, че управляващата коалиция не е изпълнила ангажимента си за създаване на политически независима Комисия за борба с корупцията.

Решението на Брюксел предизвика остра реакция от страна на ВМРО.

"Спрените средства са символ на спряната държава – на липса на реформи, липса на адекватни решения, липса на реални политики. От месеци имаме неработещ парламент, имитация на дейност, празни обещания и управленска немощ," констатира заместник-председателят на ВМРО Карлос Контрера.

Според него Брюксел отново наказва България, но вместо корумпираните политици страдат обикновените българи.

"Вместо да санкционира конкретни виновни лица, Комисията всъщност ощетява гражданите, общини и фирми, които разчитат на тези средства за развитие. Заради шепа алчни управленци, страдат цели сектори," посочва Контрера. Той допълни, че корупцията не може да бъде премахната с доклади от чужбина, а само с волята на българското общество.

Карлос Контрера подчерта, че спрените 215 милиона евро не са подарък, а пари, които България "вече е изработила и внесла в бюджета на ЕС".

"И бизнесът не може да ги ползва, защото политиците спекулират с евросредствата и гледат на тях не като средство за развитие на страната, а като на лична далавера. Всяко евро от Брюксел се превръща в нова схема за източване към нечий джоб, а не в път, водопровод, училище, детска градина, в модерна болница," продължава заместник-председателят на ВМРО.

Той определи решението на ЕК като "шамар по репутацията на страната" и ясна оценка за възможностите на настоящото управление.

От ВМРО – Българско национално движение настояват кабинетът "Желязков" да направи пълен публичен отчет за разходването на средствата по Плана за възстановяване.


  • 1 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Парите отиват за Украйна.

    Коментиран от #12

    16:13 11.11.2025

  • 2 Анонимен

    8 8 Отговор
    Този от къде е че и мнението си дава

    16:23 11.11.2025

  • 3 Поне

    2 5 Отговор
    За пребоядисване на весето ти директно в кафяво, /за да не ги чегърташ запетайките през ден/ и като много близък с мутроф....ова, няма да те забравят ! Ще ти отпуснат някое евраче !

    16:26 11.11.2025

  • 4 Дориана

    16 3 Отговор
    България е на първо място по корупция и мафия точно заради такива пишман политици кат Борисов и Пеевски. Тези хора съсипаха България- то не бяха кражби на Евросредства , то не беше завладяване на Съд и Прокуратура, то не бяха рекети, пълзяща диктатура, политически репресии и всичко за което се сетите.

    Коментиран от #9

    16:35 11.11.2025

  • 5 Б.си бokлyka !

    11 0 Отговор
    Каза човека, чрез който инсталираха калинките на ГЕРБ Ново начало във всички дружества на Столична община, които крадат милиарди.

    16:43 11.11.2025

  • 6 Професор

    5 3 Отговор
    Оооо кубинския "патриот" се е появил. Тия смелчаци обичат да нападат възрастни и беззащитни жени.


    Срещу общинския съветник от ВМРО в София Карлос Контрера е подадена жалба в полицията за това, че безпричинно е ритал багажа на възрастна жена по стълбите на метростанция "Сердика", се разбра от репортаж на Нова телевизия.
    "Бяхме на метростанция "Сердика" към 20:30 ч. в петък вечерта. Една баба ни помоли да ѝ помогнем с багажа, тъй като ѝ тежеше. Докато разговаряхме с нея, Карлос Контрера слизаше надолу по стълбите и във видимо нетрезво състояние започна да рита багажа", каза Ивелина Пламенова, една от свидетелките на инцидента.

    16:43 11.11.2025

  • 7 Каква държава ?

    8 0 Отговор
    Къде виждате държава ?

    Само мафия има тук.

    16:44 11.11.2025

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Екстрааааааааааа

    16:48 11.11.2025

  • 9 Пошла чалга

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Защо допуснаха пеев като наблюдател (или нещо подобно), точно преди приемането на бюджета?! Слугата му данчо-ментата, отново(за КОЙ ли път ще реди бюджета), уж само като наблюдател! Винаги мафията е с една стъпка пред закона! Много добре знаеха, че може да ги заболи много, ако директно допуснат феномена във властта и с ефтини финтове искат да им повярваме, че играят само за хората, но само дето не ги изброяват поименно тези хора.

    Коментиран от #13

    17:02 11.11.2025

  • 10 Тъпото руско говедо Румен

    1 3 Отговор
    Причината е, че не спряхте да хвърляте кал по България...отвратителни русофилски боклуци... То не бяха манифестации в подкрепа на лева, против еврото и европейската интеграция на страната ни... то не бяха изказвания в Европейския Парламент, че видите ли България лъже за 3% дефицит.... и още и още все от русофилските боклуци представляващи малка част от България в европейския парламент... опичайте си акъла боклуци русофилски, мислете каква държава ще оставите на децата си и на техните деца...

    17:13 11.11.2025

  • 11 Държавата си им върви за тях

    1 1 Отговор
    ма за нас нищо не става вече. Сега като спрат и бензиня и ще я окъкаме тотално.

    17:18 11.11.2025

  • 12 Голям смех

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти закъде искаш, за Русия ли... я в лево? Карлос Контрера, как да ти викаме на български, че комай не си от тука?

    17:19 11.11.2025

  • 13 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пошла чалга":

    Много ясно, Борисов и Пеевски направиха предизборен бюджет на принципа - Разделяй и владей. Те вдигат предизборно заплатите на МВР, Съд , Прокуратура, чиновници от бюджетната сфера за да бъдат още по - силно овладени за да си осигурят купуването и фалшифицирането на изборите. Те на това разчитат. Само, че времето вече им свърши - Борисов вече е провален и зависим. Пеевски със сигурност се проваля и ще го разбере по трудния начин. Той доказа, че да работи за народа означава да дава пари на МВР, Прокуратура, Съд и Администрация . Останалите не са хора за него. Така, че ще дойде Видьов Ден.

    17:35 11.11.2025

  • 14 Тити

    0 0 Отговор
    Много правилно докато са са на власт Герб и Дпс никакви пари от Брюксел.

    17:36 11.11.2025

