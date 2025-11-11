Новини
Проф. Костадин Ангелов: Амбицията ни е да края на тази година Бюджет 2026 да бъде приет

11 Ноември, 2025 18:06

Със сигурност този бюджет няма как да бъде харесан от всички, но очаквам разумът да надделее, каза още Костадин Ангелов. Тази година е такава, България влиза в еврозоната, това е първият бюджет в евро и трябва всеки да прояви максимално разбиране и търпение, с което да преминем през този преход.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Имаме амбицията бюджетът да бъде приет до края на тази календарна година. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазването, след нейно заседание, предават от БТА.

По думите му, този бюджет е "коалиционен" и единственият възможен. Моля всички за достатъчно разум, за търпение и за чувство за национална отговорност, защото всяко изостряне на напрежението не работи за България, особено в последните политически обстановки, които се развиват между великите сили – нещо, което е притеснително за всички нас, добави Ангелов.

Със сигурност този бюджет няма как да бъде харесан от всички, но очаквам разумът да надделее, каза още Костадин Ангелов. Тази година е такава, България влиза в еврозоната, това е първият бюджет в евро и трябва всеки да прояви максимално разбиране и търпение, с което да преминем през този преход. Всяко сътресение, което би могло да се случи, ще се използва от партиите, които са противници на еврото и ще им дава "гориво" в техните позиции, така че ние искаме да съхраним социалния мир и да дадем увереност на гражданите, че този преход е предвиден да премине плавно и интересът на всеки човек да бъде защитен, каза той.

Перфектният бюджет за ГЕРБ е в ситуация, в която ГЕРБ има 121 народни представители, каза Ангелов. Този бюджет е единственият възможен, който може да бъде представен, и отразява всички финансови реалности, всички закони и тяхното изпълнение, както и политическите реалности, каквито са в момента, така че да гарантираме финансовата стабилност на държавата и политическата стабилност. Твърденията, че този бюджет е свързан само със социални плащания, не са верни, каза още той и посочи, че най-много са средствата за инфраструктурни проекти и инвестициите, след това са средствата за пенсионерите, и чак на трето място са плащанията по отношения на заплати, за които отговаря държавата. По думите му, това е бюджет, осигуряващ икономически растеж и инвестиции в икономиката у нас.

Първата стъпка е направена – диалогът е възстановен, както между синдикати, така и работодатели, с Министерския съвет, каза Ангелов, който изрази очакванията си тази седмица да се състои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това да има внесен в Народното събрание проектобюджет.

По-рано днес президентите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" – Пламен Димитров и Димитър Манолов, се срещнаха с ръководството на ГЕРБ във връзка с проектобюджета за 2026 година. След срещата заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, както и че на този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени.

На 5 ноември предвиденото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя, тъй като представители на работодателски организации отказаха да влязат и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.


  • 1 Данчо

    14 1 Отговор
    Бюджет 2026 е ретрограден!

    Коментиран от #2, #15

    18:07 11.11.2025

  • 2 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    ,,,,,,, във двор разгрАден.

    Коментиран от #10

    18:08 11.11.2025

  • 3 Тони

    14 1 Отговор
    Купуват си избиратели с парите на хората!
    Защо досега ГЕРБ-НН не спряха пробойните в здравната система, защо разни чиновници и администрация ги гушат с кеш и бонуси?

    Коментиран от #17

    18:10 11.11.2025

  • 4 Атанас

    14 1 Отговор
    Изминалите 36 години не бяха преход, а безпътица

    18:11 11.11.2025

  • 5 Нали

    12 1 Отговор
    имате сделка , бе , с другарите ви от " Новите начала" от ДС и БКП , бе ? Какво си ми се занадявал ? Правиш се на умряла лисица !

    18:12 11.11.2025

  • 6 Град Симитли

    11 1 Отговор
    Циркаджия!

    18:12 11.11.2025

  • 7 Интересно

    8 1 Отговор
    Как да стане, като Брюксели спря едни 215 милиона, а икономиката ви е планирана на подаянията му?

    18:15 11.11.2025

  • 8 Дориана

    15 1 Отговор
    Кабинета Желязков пада. Този кабинет е корумпиран и зависим носи само вреди и негативи на България.Борисов вече отдавна е провален и зависим и той носи най- голямата вина за състоянието на бюджета и икономиката на страната.С кражби, рекети, диктатура до никъде не се стига. А, това правителство носи точно това Правителство е в колапс. Нищо добро не може да сътвори , нито бюджет, нито икономически растеж, защото заради корупцията и рекетите, които са специалитет на Борисов и Пеевски инвеститорите бягат от България . Няма как доказано мафиотска корумпирана България да има особен управител на Лукойл. Крадат се Евросредства, сега да окрадат и Лукойл. Като се прибавят и огромните заеми , които изтегли кабинета Желязков картината е потресаваща- икономически срив за България. Борисов и Пеевски да бъдат готови да понесат отговорността , а не отново да се оправдават.

    18:15 11.11.2025

  • 9 санитар

    8 1 Отговор
    "Амбицията ми ДА края на тази година",както цензурирате,така да се научите да пишете!

    18:18 11.11.2025

  • 10 Специалист по всичко

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Меката китка Костадин Ангелов е специалист по всичко. Пада си по красиви и стройни мъже, бензин, нафта, финанси, но в медицината хич го няма.

    18:21 11.11.2025

  • 11 Оня с коня

    9 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:22 11.11.2025

  • 12 Гост

    11 1 Отговор
    Гербераският примат и под"човек, ботоксираното коце, за втори път се включва, и аз втори път отивам да повърна

    18:22 11.11.2025

  • 13 Гатьо Гатев

    11 1 Отговор
    Този съсел професор,......пълен ИНФАНТИЛ ??????????, Българио накъде вървиш .....!!!!!!!!

    18:23 11.11.2025

  • 14 Пари

    4 1 Отговор
    нема. Действайте.

    18:25 11.11.2025

  • 15 питам си

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    този пишшман ддоктор с оббратни наклонности какво разбера от бюджет????

    18:25 11.11.2025

  • 16 шопа

    9 1 Отговор
    Пудрата па тя моу амбициозна шаизлей. Ма ка накрая сите шса чудите наде да фанити. Кръчмарот иди за сметката. Нема тава-онава. Чесну се чудим „ бе теа сите там у власто- ма ка спити нощем бре , кръволоци и майцепродавци? Народо го е веки гнус ави гледа. Батаа крива нива и теа куци воловее.

    18:25 11.11.2025

  • 17 Фризьорката

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тони":

    Пухкавият и дебел Костадин Ангелов ми е клиентка. Аз му лакирам ноктите и го гримирам. Не е от претенциозните ми клиентки.

    18:25 11.11.2025

  • 18 чикчирик

    9 1 Отговор
    Проф, колкото Хр.Грозев журналист.

    18:32 11.11.2025

  • 19 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    КАРИКАТУРА!

    18:33 11.11.2025

  • 20 Опъват ли ти ботукса докторе

    10 1 Отговор
    Амбицията ви от 2009 г. е и тоя бюджет да окрадете.

    18:34 11.11.2025

  • 21 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Жлътите звези (на знамето) диктуват правилата на Бг пионките (на кадрото).

    18:36 11.11.2025

  • 22 Троянец

    5 1 Отговор
    Амбицията ни е да края на тази година е да Ви вкараме всички гербаджии,ПП-ДБта,ИТН-та и БСП-та на "топло"-там където Ви е мястото!

    18:36 11.11.2025

  • 23 Извинявайте,но

    6 1 Отговор
    този от кой пол е?!

    18:37 11.11.2025

  • 24 От кво разбираш

    7 1 Отговор
    От както си направи кубинското ду...п...е, много го връткат тоя педлерастин.

    18:37 11.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Аман от ПДР-SI.....

    18:39 11.11.2025

  • 26 Силиций

    3 1 Отговор
    Бъркат безизходица (от лекомислена лакомия) с амбиция.

    18:49 11.11.2025

  • 27 не мога да си обясня

    5 0 Отговор
    Не им ли стигат огромните заплати и привилегии, та си раздават и чудовищно високи бонуси. Всяка година за Коледа - едно и също - ограбване на народа. Някъде пишеше че така е и за Великден, а в много институции и за всяко тримечие.
    Е как да няма дефицити и заеми.

    18:56 11.11.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Ще бъде приет. Имат достатъчно мнозинство.

    18:57 11.11.2025

  • 29 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор
    СЪЕДИНИТЕЛ....

    19:04 11.11.2025

  • 30 Никой

    0 0 Отговор
    Ми добре.

    Часаче реални резултати.

    19:09 11.11.2025

  • 31 Гражданин

    2 0 Отговор
    За каква ачбиция говорите?! ТОВА Е ОСНОВНИЯТ ЗАКОН, който в последните години никога не приемате навреме. Защо ли Ви плащаме заплати?

    19:09 11.11.2025

