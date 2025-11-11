Проф. Костадин Ангелов: Амбицията ни е да края на тази година Бюджет 2026 да бъде приет

Имаме амбицията бюджетът да бъде приет до края на тази календарна година. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазването, след нейно заседание, предават от БТА.

По думите му, този бюджет е "коалиционен" и единственият възможен. Моля всички за достатъчно разум, за търпение и за чувство за национална отговорност, защото всяко изостряне на напрежението не работи за България, особено в последните политически обстановки, които се развиват между великите сили – нещо, което е притеснително за всички нас, добави Ангелов.

Със сигурност този бюджет няма как да бъде харесан от всички, но очаквам разумът да надделее, каза още Костадин Ангелов. Тази година е такава, България влиза в еврозоната, това е първият бюджет в евро и трябва всеки да прояви максимално разбиране и търпение, с което да преминем през този преход. Всяко сътресение, което би могло да се случи, ще се използва от партиите, които са противници на еврото и ще им дава "гориво" в техните позиции, така че ние искаме да съхраним социалния мир и да дадем увереност на гражданите, че този преход е предвиден да премине плавно и интересът на всеки човек да бъде защитен, каза той.

Перфектният бюджет за ГЕРБ е в ситуация, в която ГЕРБ има 121 народни представители, каза Ангелов. Този бюджет е единственият възможен, който може да бъде представен, и отразява всички финансови реалности, всички закони и тяхното изпълнение, както и политическите реалности, каквито са в момента, така че да гарантираме финансовата стабилност на държавата и политическата стабилност. Твърденията, че този бюджет е свързан само със социални плащания, не са верни, каза още той и посочи, че най-много са средствата за инфраструктурни проекти и инвестициите, след това са средствата за пенсионерите, и чак на трето място са плащанията по отношения на заплати, за които отговаря държавата. По думите му, това е бюджет, осигуряващ икономически растеж и инвестиции в икономиката у нас.

Първата стъпка е направена – диалогът е възстановен, както между синдикати, така и работодатели, с Министерския съвет, каза Ангелов, който изрази очакванията си тази седмица да се състои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това да има внесен в Народното събрание проектобюджет.

По-рано днес президентите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" – Пламен Димитров и Димитър Манолов, се срещнаха с ръководството на ГЕРБ във връзка с проектобюджета за 2026 година. След срещата заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, както и че на този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени.

На 5 ноември предвиденото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя, тъй като представители на работодателски организации отказаха да влязат и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.