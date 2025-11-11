Кънчо Стойчев: Държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, решили са и ще си гласуват бюджета, не искат диалог

Не е балансиращ проектът за бюджет за 2026 г., а е същият като тази година - лош. Сходството е, че са нереалистични в приходната си част, каза в интервю пред БНР социологът Кънчо Стойчев, зам.-председател на АИКБ, отговарящ за малкия и среден бизнес. "Този бюджет само утежнява ситуацията на България и е още по-страшен, защото се пипат данъците. Пипане на данъци по неразумен начин доведе до тежък отлив от България, второто е, че миналогодишният дълг, прогнозен около 8 млрд. лв., вече е надминат, говорим за 10 млрд. лв. Прогнозата, че България ще затъва дългово с бюджета за 2026 г., вече е факт", коментира Стойчев.
Според него държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, "те са решили и ще си гласуват бюджета, и не искат диалог":
"Управляващите стават все по-откъснати от социалния живот. Въпросът е, че ситуацията в Европа не е добра. Германия и партньорите ни са зле, ситуацията в света не е добра. Трябват повече пари, ами, да седнем и да решим как. А те правят най тъпото – взимаш заем да ги раздаваш за заплати и пенсии. И отказват да разговарят. Да, тежка е ситуацията и няма да застанем срещу страната си, но искаме да обсъдим, кой е най-добрият вариант. А управляващите – "давайте да харчим пари за заплати, да спечелим избори", а после кучетата я яли България. Всеки знае, че дълговата криза е пред нас и с този бюджет правим решителна крачка към пропастта."
6 Точен сте...ето фактите
До коментар #1 от "Ужасяващо е":Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!
Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!
Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!
България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!
След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!
Шарлатаните поведоха хорото към фалита!
Герберите и чалгарите ни довършват!
8 Кошмарни цифри за робите
Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.
Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.
9 От МВР
До коментар #1 от "Ужасяващо е":И аз ще бъда там, за да ти строша главата. Затова ми вдигат заплатата, за да ви троша главите когато останете бедни, гладни, измръзнали и пешеходни, след като влезете в еврозоната.
До коментар #1 от "Ужасяващо е":Ясно...С въвеждането на Евро в България на "братушките“ тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и ще берем с тях ядове...
18 копи пейст
До коментар #9 от "От МВР":Ясно...С въвеждането на Евро в България на "братушките“ тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и ще берем с тях ядове...
