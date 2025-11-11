Кънчо Стойчев: Държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, решили са и ще си гласуват бюджета, не искат диалог

Не е балансиращ проектът за бюджет за 2026 г., а е същият като тази година - лош. Сходството е, че са нереалистични в приходната си част, каза в интервю пред БНР социологът Кънчо Стойчев, зам.-председател на АИКБ, отговарящ за малкия и среден бизнес. "Този бюджет само утежнява ситуацията на България и е още по-страшен, защото се пипат данъците. Пипане на данъци по неразумен начин доведе до тежък отлив от България, второто е, че миналогодишният дълг, прогнозен около 8 млрд. лв., вече е надминат, говорим за 10 млрд. лв. Прогнозата, че България ще затъва дългово с бюджета за 2026 г., вече е факт", коментира Стойчев.

Според него държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, "те са решили и ще си гласуват бюджета, и не искат диалог":

"Управляващите стават все по-откъснати от социалния живот. Въпросът е, че ситуацията в Европа не е добра. Германия и партньорите ни са зле, ситуацията в света не е добра. Трябват повече пари, ами, да седнем и да решим как. А те правят най тъпото – взимаш заем да ги раздаваш за заплати и пенсии. И отказват да разговарят. Да, тежка е ситуацията и няма да застанем срещу страната си, но искаме да обсъдим, кой е най-добрият вариант. А управляващите – "давайте да харчим пари за заплати, да спечелим избори", а после кучетата я яли България. Всеки знае, че дълговата криза е пред нас и с този бюджет правим решителна крачка към пропастта."