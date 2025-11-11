Новини
България »
Всички градове »
Кънчо Стойчев: Държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, решили са и ще си гласуват бюджета, не искат диалог

Кънчо Стойчев: Държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, решили са и ще си гласуват бюджета, не искат диалог

11 Ноември, 2025 20:33 636 19

  • кънчо стойчев-
  • държава-
  • сблъсък-
  • бюджет-
  • диалог

Пипане на данъци по неразумен начин доведе до тежък отлив от България, второто е, че миналогодишният дълг, прогнозен около 8 млрд. лв., вече е надминат, говорим за 10 млрд. лв. Прогнозата, че България ще затъва дългово с бюджета за 2026 г., вече е факт", коментира социологът

Кънчо Стойчев: Държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, решили са и ще си гласуват бюджета, не искат диалог - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не е балансиращ проектът за бюджет за 2026 г., а е същият като тази година - лош. Сходството е, че са нереалистични в приходната си част, каза в интервю пред БНР социологът Кънчо Стойчев, зам.-председател на АИКБ, отговарящ за малкия и среден бизнес. "Този бюджет само утежнява ситуацията на България и е още по-страшен, защото се пипат данъците. Пипане на данъци по неразумен начин доведе до тежък отлив от България, второто е, че миналогодишният дълг, прогнозен около 8 млрд. лв., вече е надминат, говорим за 10 млрд. лв. Прогнозата, че България ще затъва дългово с бюджета за 2026 г., вече е факт", коментира Стойчев.

Според него държавата се е засилила към тежък социален сблъсък, "те са решили и ще си гласуват бюджета, и не искат диалог":

"Управляващите стават все по-откъснати от социалния живот. Въпросът е, че ситуацията в Европа не е добра. Германия и партньорите ни са зле, ситуацията в света не е добра. Трябват повече пари, ами, да седнем и да решим как. А те правят най тъпото – взимаш заем да ги раздаваш за заплати и пенсии. И отказват да разговарят. Да, тежка е ситуацията и няма да застанем срещу страната си, но искаме да обсъдим, кой е най-добрият вариант. А управляващите – "давайте да харчим пари за заплати, да спечелим избори", а после кучетата я яли България. Всеки знае, че дълговата криза е пред нас и с този бюджет правим решителна крачка към пропастта."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасяващо е

    15 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас. ЩЕ БЪДА ТАМ!!!

    Коментиран от #6, #9, #16

    20:33 11.11.2025

  • 2 АНДРЕЙ ПЕШЕВ

    4 0 Отговор
    Да станем като Русия - да имаме и ние 4.5 милиона щатни милиционери.

    20:36 11.11.2025

  • 3 Точна статия

    13 2 Отговор
    Социален сблъсък е! Работещите, честните ,трудови ,производителни граждани срещу социалните търтеи ( полиция, военни ,администрация,бордове на държавни фирми). Трудовите граждани които вземат нежду 3 и 5 пъти по малко от търтеите галеници на мафията на власт!

    20:36 11.11.2025

  • 4 Не държавата

    7 0 Отговор
    Политиците а те не са държавата .

    20:36 11.11.2025

  • 5 Пич

    4 4 Отговор
    Кънчо дали е праззз , ама нагъл ? България затъва дългово , защото плаща дълговете на Украйна !!! А тъпите Урсулианци нямат нищо вече , но искат да теглят още дългове за да дават на Украйна !!!

    20:36 11.11.2025

  • 6 Точен сте...ето фактите

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасяващо е":

    Търтеи полицаи с бонуси и добавки - 10 хил.заплати!

    Военни безделници с бонуси и премии - 12 хил.заплати!

    Прокурори и съдии с чадър над мафията - 18-24 хил.заплати!

    България тегли кредити на гърба на трудещите се да ги хрантути!

    След 2 години неплатежоспособност и оставаме без домове!

    Шарлатаните поведоха хорото към фалита!

    Герберите и чалгарите ни довършват!

    20:37 11.11.2025

  • 7 гражданска война

    8 0 Отговор
    вече ми е приемлив вариан за спиране на тази мафия

    20:37 11.11.2025

  • 8 Кошмарни цифри за робите

    5 0 Отговор
    Заплатите в МВР и МО се увеличават автоматично с 19% през 2026 г.

    Разходите на държавата за персонал ще достигнат нов рекорд през 2026 г., като се очаква да надхвърлят 13,1 млрд. евро. Значителна част от този ръст се дължи на автоматичното увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“.


    Заплатите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще нараснат с 19%, което е пряка последица от законовия механизъм, обвързващ ги със средната работна заплата в страната. За база се използва ръстът на средното възнаграждение за второто тримесечие на предходната година.

    20:38 11.11.2025

  • 9 От МВР

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасяващо е":

    И аз ще бъда там, за да ти строша главата. Затова ми вдигат заплатата, за да ви троша главите когато останете бедни, гладни, измръзнали и пешеходни, след като влезете в еврозоната.

    Коментиран от #18

    20:40 11.11.2025

  • 10 Дедо

    4 1 Отговор
    ДПС-Пеевски , ГЕРБ-Борисов , ИТН-Трифонов са реално една сборна пратия Мултигруп. А Мултигруп си е Държавна Сугурност от комунизма. А комунистите имат опит във фалирането на България. Само по време на комунизма три пъти фалираха държавата , ще го направят и сега без да им мигне окото.

    20:42 11.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    0 4 Отговор
    Всъщност новината е че Червен Кънчо бил още ЖИВ,което си е повод за празнуване:)

    20:44 11.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    1 1 Отговор
    И Урсула иска държавите в ЕС ДА ИМАТ ОБЩ ДЪЛГ!

    20:46 11.11.2025

  • 15 Делю Хайдутин

    1 1 Отговор
    Нема бе , Стойчев, какъв социален сблъсък, оно ние сме офци, ще чакаме Освобождението!

    20:46 11.11.2025

  • 16 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасяващо е":

    Ясно...С въвеждането на Евро в България на "братушките“ тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и ще берем с тях ядове...

    20:47 11.11.2025

  • 17 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    УПРАВЛЯВАЩИТЕ СА НАЛАПАЛИ ДЕВИЗА НА НЕРОН - СЛЕД НА И ПОТОП!!!!!!!!!!!!!

    20:48 11.11.2025

  • 18 копи пейст

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "От МВР":

    Ясно...С въвеждането на Евро в България на "братушките“ тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и ще берем с тях ядове...

    20:48 11.11.2025

  • 19 Факт

    0 0 Отговор
    Имайки предвид че Се обсъжда 620 Евро дали са много или малко по себе си е смешно ..Това че на някои Милионерчета не им се дават повече пари за тези които работят за тях, за да може за тях да си има повече милиони....Защо веднъж да поканят някой от Народа на България който работи за 1400 лв и да го попитат него какво мисли за сумата 620 евро ..да го попита как живее в днешно време с 1400 лв Цял Месец ..Поканете на преговорите някой който е работил в друга европейска държава и да го попитате там колко се плаща като помощ за безработен която сума е Над 1000 евро ..Пак Подчертавам 1000 евро Помощ за Безработен....а в скапаната България се опитват да ни убедят че 620 евро за Работещ били много...ай стига бе сериозно ли , очаквах че след като ни баламосаха да ни сменят лева щеше да се обсъжда нещо от рода на 1000-1500 евро..а те говорят за 600 божеее ,е това вече е подигравка с Българите..меко казано подигравка ,...Тогава защо ни Бутат в Европа защо ни сменят Парите, ако още от началото вече ни подготвят за Безобразни ниски суми .. и ние още си стоим и си чакаме да ни направят от Бедни Ооще по бедни..че и Лева си продадохме...за да ни баламосват ще щяло да станем по богати ..Обаче се оказва че 620 евро биха счупили държавата ..ей това се казва да ти го ....Натр..кат с 200 ..! Ама то на такъв загубен "народ" и 100 евро да му дават пак ще си трае...То защо никой никъде по света не ни бръсне за Слива .. щото ние самите не си се зачитаме за Хора !..Депутатите ни з

    20:55 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол