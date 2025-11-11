Новини
Никола Стоянов: Това, което виждаме в действията на правителството за „Лукойл”, е забавяне. Има доста смущаващи неща

11 Ноември, 2025 21:16 719 10

Прокламирано беше, че това е, за да се копира германския вариант, който даде възможност да поискат дерогация. От 2023 г. има законодателство за особения управител, който може да поеме управлението на „Лукойл”. Очаквах това да стане на 2-3 ден, коментира бившият министър на икономиката и индустрията

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това, което виждаме в действията на правителството за „Лукойл”, е забавяне. Прокламирано беше, че това е, за да се копира германския вариант, който даде възможност да поискат дерогация. От 2023 г. има законодателство за особения управител, който може да поеме управлението на „Лукойл”. Очаквах това да стане на 2-3 ден. Това заяви бившият министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Има доста смущаващи неща. Имаше законодателство, на база, на което можеха да проведат германския модел. В крайна сметка целта на тези санкции е Русия да не може да печели пари от собствеността, която има, поясни той.

Според Стоянов е трябвало предварително да е решено кои ще са тези лица, да се говори с тях, те да са поели ангажимент – всичко да е готово. Явно предишните правителства не са свършили тази работа.

Досега е имало представител, който само наблюдава. Сега особения управител ще управлява, уточни бившият министър на икономиката и индустрията. Категорично тези лица трябва да са експерти. Рафинерията е много сложна за управление. Това е огромно предприятие. Не мисля, че е възможно, който и да влезе. Той трябва да гарантира, че повече пари към Русия няма да отиват, тогава да поискаме дерогация от САЩ на тези санкции, те да ни разрешат и това да стане преди 21-ви.

Категорично интересът на България е тази рафинерия да не спира да работи. Спре ли ще има сериозни последствия върху цените на горивата. Вакуум няма да има, но ще минат месеци докато се навакса. Ние не можем да взимаме страна в тази ситуация. Лошото е, че се изпусна много време, каза Никола Стоянов.

Той призна, че би се учудил, ако получим отсрочка.


България
  • 1 Майна

    10 2 Отговор
    Направо кажете- на всички е ясно, че това е обир организиран от правителството на държавата.
    Що не го кажете!

    21:24 11.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация.Дигането на горивата ще дигне всичко и ще спаси бюджета.

    21:24 11.11.2025

  • 3 Типично по тиквенски

    7 1 Отговор
    Сутринта даваха по телевизията на Бойко анти-дрон системата не може да сваля дронове беззъба армия и кораб пуснали на вода дето няма въоражение гола тенекия.

    21:25 11.11.2025

  • 4 🤜🏻🇲🇰🤛🏻

    6 2 Отговор
    Едно време комунистите одържавиха на хората земи, гори, имоти сега да опитат от тяхната попара.

    21:27 11.11.2025

  • 5 Тити

    5 2 Отговор
    Ако питате Боко и Шиши няма нищо смущаващо.

    21:28 11.11.2025

  • 6 Яшар

    3 0 Отговор
    Най обезпокояващо то е кой и как ще търгува със суров петрол ..защото може да стане за мезе на белите чаршафи и акулите от Витол трафигура ,Bp. Шеврон ,че и Роснефт и Лукойл ...и за смях и световен скандал може да стане и той и бг ..сещаи се за Бок и Славков батето ...човека търгувал с петрол е само Гриша Ганчев ..но той е купувал " готов уреден петрол ..няма други ,другите са аматьори разни

    21:40 11.11.2025

  • 7 Забавяне и последователност

    0 0 Отговор
    Решават да действат. И гледаме резултати. Това е заради експертите. Те дават акъл . А новините или липсват или са преувеличени и нелогични. Щели да завземат Лукойл и така Кремъл от утре няма да взима пари войната. Да не бързат. Така са им писали от Кремъл и Лукойл. От Кремъл са недоволни. След 3 седмици ще разберем.

    21:41 11.11.2025

  • 8 Промяна

    3 1 Отговор
    ТОЗИ СТОЯНОВ ДА НЕ Е ОТ СТРАНАТА НА ПУТИН

    Коментиран от #10

    21:50 11.11.2025

  • 9 Държавния резерв

    0 0 Отговор
    Горивна България е в складовете на Лукойл България.

    22:18 11.11.2025

  • 10 Стефанов

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Да позна.

    22:19 11.11.2025

