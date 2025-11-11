Никола Стоянов: Това, което виждаме в действията на правителството за „Лукойл”, е забавяне. Има доста смущаващи неща

Това, което виждаме в действията на правителството за „Лукойл”, е забавяне. Прокламирано беше, че това е, за да се копира германския вариант, който даде възможност да поискат дерогация. От 2023 г. има законодателство за особения управител, който може да поеме управлението на „Лукойл”. Очаквах това да стане на 2-3 ден. Това заяви бившият министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Има доста смущаващи неща. Имаше законодателство, на база, на което можеха да проведат германския модел. В крайна сметка целта на тези санкции е Русия да не може да печели пари от собствеността, която има, поясни той.

Според Стоянов е трябвало предварително да е решено кои ще са тези лица, да се говори с тях, те да са поели ангажимент – всичко да е готово. Явно предишните правителства не са свършили тази работа.

Досега е имало представител, който само наблюдава. Сега особения управител ще управлява, уточни бившият министър на икономиката и индустрията. Категорично тези лица трябва да са експерти. Рафинерията е много сложна за управление. Това е огромно предприятие. Не мисля, че е възможно, който и да влезе. Той трябва да гарантира, че повече пари към Русия няма да отиват, тогава да поискаме дерогация от САЩ на тези санкции, те да ни разрешат и това да стане преди 21-ви.

Категорично интересът на България е тази рафинерия да не спира да работи. Спре ли ще има сериозни последствия върху цените на горивата. Вакуум няма да има, но ще минат месеци докато се навакса. Ние не можем да взимаме страна в тази ситуация. Лошото е, че се изпусна много време, каза Никола Стоянов.

Той призна, че би се учудил, ако получим отсрочка.